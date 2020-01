DHA YURT BÜLTENİ-7

(ÖZEL)



1)PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ile birlikte doğu cephesinde alınan Kastel Cindo Köyü de PKK/YPG’li teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO’nun yeni hedefi olarak belirlediği Bafelyun Tepesi’nin yanı başındaki köyde yapılan incelemede, teröristlerin her yere hendek ve siperler oluşturup, buradan neredeyse her eve tünellerle ulaştığı belirlendi. Teröristlerin köyde oluşturdukları kontrol noktasında, her geçen araçtan gümrük adı altında vergi aldığını gösteren belgeler bulundu.TSK\'nın Suriye\'de yürüttüğü Zeytindalı Harekatı\'nın 11\'inci gününde, geçen Pazar günü ele geçirilen Azez ile Afrin arasında bulunan en önemli nokta olarak kabul edilen Burseya Dağı’nın askeri üsse dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Burseya Dağı’nda dün başlatılan patlayıcı ve mayın arama tarama çalışması devam ederken, zaman zaman buraya yönelik saldırı ve taciz ateşi de obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile anında karşılık verilerek püskürtülüyor.

KASTEL CİNDO TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Burseya Dağı’nın özgürleştirilmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kürt kökenli Suriyelilerin yaşadığı Afrin’in Kastel Cindo köyü de teröristlerden arındırıldı. 5 yıldır PKK/YPG işgalinde bulunan köyde, teröristlerin savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı. 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yataklar ve yaşam malzemeleri olduğu belirlendi. Olası hava harekatlarından korunma amacıyla inşa edilen tünellerde, havalandırma boruları da dikkat çekti.

HER EVİN ALTINDA TÜNEL

Köyün girişinde yol boyunca kurulan ve üzerinde ‘Apo Asayiş’ yazılı olduğu görülen silindir mevzilerde teröristlerin silahlı olarak nöbet tuttuğu ifade edildi. Teröristlerin, köy girişindeki binaları da karargah olarak kullandığı saptandı, tüm evlerin altına betonarme tüneller inşa ettiği görüldü. Teröristlerin kendilerini kamufle etmek için mevzilerdeki mazgalların çevresini taş ve kum yığınları ile kapattığı görüldü.

HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞLAR

Öte yandan köydeki kontrol noktaları çevresinde bulunan, üzerinde sözde ‘Afrin Kantonu’ yazan belgelerin içeriğinde, teröristlerin her geçen araçtan vergi aldığı belirlendi. Kastel Cindo\'nun yanı sıra devamındaki Katme ve Kefer Cenne köylerinde de örgüt üyelerinin vergi aldığı, ve evlerin altına tüneller kazdığı bildirildi. Bu iki köyün de harekat kapsamında kısa sürede özgürleştirileceği ifade edildi.

HEDEFTEKİ BAFELYUN TEPESİ DE KALE GİBİ

Kastel Cindo\'nun alınmasının ardından, gözlerin çevrildiği Bafelyun Tepesi\'nin de tıpkı Burseya Dağı gibi teröristler tarafından kale gibi inşa edildiği belirlendi. Tepenin hakim noktasına inşa edilen betonarme 2 silindir kuleden Kilis ve Azez’i hedef alın roket ve havan saldırıları düzenlendiği saptandı.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Hendeklerden tünellerden görüntüler



-Gümrük adı altında vergi alındığını gösteren belgelerden görüntüler

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)-

=======================================================

2)ÖSO GÜÇLERİ SINIRI GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nın 11\'inci gününde, Kilis\'ten Suriye\'ye araçlarla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri sevkedildi. Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoy, öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Kilis\'ten Suriye sınırına geçti.

TERÖRİST MEVZİLERİ BOMBALANDI

Kilis’in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı. Ateş altına alınan mevziler imha edilirken, yerel kaynaklar bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar da Kilis\'ten görüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------



- Darmık Dağı



- Bombalanan mevziler



- Duman yükselmesi



- ÖSO konvoyu



- Konvoyun hareket etmesi



- ÖSO birlikleri



- Araçların üzerindeki silahlar



- Genel ve detay



Haber-Kamera: Murat VAROL-Burak EMEK-Can EROK/KİLİS,(DHA)

======================================================

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 11\'inci gün; Burseya\'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (EK)



3)TÜRK ASKERİNDEN YARDIM ELİ

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler, Afrin\'de ele geçirilen bölgelerdeki sivil halka insani yardım ulaştırdı. Türk askerleri, üşüyen çocuklara montlarını verirken, kumanyasını paylaştığı yöre halkına gıda ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

FOTOĞRAFLAR



Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN-DHA

======================================================

4)SINIR KARAKOLLARINDA YOL ÇALIŞMASI

GAZİANTEP\'in İslahiye Belediyesi, Kilis\'e bağlı 3\'uncü Hudut Tabur Komutanlığı ve bağlı karakollarda yağışlarla çamur deryasına dönen yollarda kumlama ve düzeltme çalışması yapıyor. İslahiye Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında sınır karakollarında yağışlara bağlı olarak çamur deryasına dönen alanda ve yollarda düzeltme çalışması yapıyor. Hisar Karakolunda, gündüz Mehmetçik sınırda harekâta katılırken, gece ise yol çalışaması yapılıyor.



İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, \"Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerimizle Zeytin Dalı Harekâtının başlamasıyla birlikte sınır bölgesinde Mehmetçiklerin çamur deryasına dönen bölgede daha rahat harekat olanağı sağlamak amacıyla kumlama, düzeltme ve mevzi çalışması yapıyoruz. Allah\'tan dileğim bu harekatın zaferle sonuçlanmasıdır\" dedi.



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-

===================================================

5)AVCILAR, AFRİN\'E GİTMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİNE DİLEKÇE VERDİ

TOKAT Akdoğan Avcılar Derneği üyeleri Afrin\'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçik\'in yanında yer almak için Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.

Tokat Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen avcılar burada yaptıkları basın açıklamasının ardından Tokat Askerlik Şubesi\'ne yürüdü. Askerlik Şubesi önünde hazırladıkları dilekçeyi okudu. Daha sonra 380 üyenin gönüllü askerlik başvuru dilekçeleri Askerlik Şubesi Başkanlığına teslim edildi. Akdoğan Avcılar Derneği Başkanı Apdurrahman Utuş,devletin başlatmış olduğu harekatı desteklemek amacıyla askerlik şubesine giderek dilekçe verdiklerini söyledi. Avcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Karagöllü ise, \"Avcılar askerliğe en hazır sivil toplum örgütüdür. Çünkü avcılar hareketli ve hareketsiz hedeflere atış yapar. Attığını vurur, zor arazi şartlarında yürür. Bunun için Mehmetçiğe en büyük desteği vermeye hazırız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------



-Avcıların görüntüsü



-Askerlik şubesine yürümeler



-Yaptıkları açıklamalar





Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)



(150 mb)





=======================================================





6)ALT GEÇİTTE ZİNCİRLEME KAZA





ERZURUM\'da bir alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada bazı araçlar kullanılmaz hale geldi.Kaza dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin İstasyon Kavşağındaki Aziziye Alt Geçit\'inde meydana geldi. İddiaya göre, alt geçitte üç otomobilin kaza yapması nedeniyle trafik durunca alt geçit girişinde 6 aracın karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri bir kişinin dahi burnu bile kanamadığı kazada 6 otomobil birbirine girdi. Araçlardan güçlükle çıkanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazaya karışanlar yaşadıkları şoku uzun bir süre üzerlerinden atamadı. Trafik polislerinin olay yerine gelmesi ile birilikte araçlar birbirlerinden güçlükle ayrılarak sanayiye götürüldü. Kazaya karışan ticari taksi sahibi Hakan Zengin, \"Alt geçitte kaza olmuştu. Geçide giren öndeki otomobil aniden durması ile birlikte 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Çok şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Araçların çoğu kullanılmaz durumda ama gelen mala gelsin\" dedi. Öte yandan her kazada olduğu gibi bu kazada da meraklılap cep telefonlarına sarılıp, görüntü çekmeyi ihmal etmediler.





Görüntü dökümü



-------------------------



-Kazaya karıyan araçlar



-Alt geçitin genel görüntüsü



-Kazaya karışan şoförle röp



-Cep telefonları ile çekim yapanlar





(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)





(473 MB)



==========================================================





7)KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR





ARDAHAN\'ın Posof İlçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ardından belediye ekipleri şehir merkezinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde 10 santime ulayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünün karını temizleme telaşına düştü. Uzun bir süreden sonra kar yağışının başlamasının sevindirici olduğunu belirten Bekir Öztürk \" Mevsim kurak geçiyordu. Keşke biraz daha fazla yağsa, ihtiyacımız var. Allah herkese fırsat versin. Kara kışın biraz zorlukları oluyor, ama buna da katlanmak zorundayız\" dedi. Öte yandan Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum\'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Uzmanlar,bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Meteoroloji, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.





Görüntü dökümü



---------------------------------



-Kar yağışı



-Belediye araçlarının yol açma çalışması



-Vatandaşların ev ve işyerlerinin önünün karını temizlemesi



-Aracının karını temizleyen vatandaş



-Vatandaşların konuşması



-Detaylar





Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)



( 500 MB)



===============================================================





8)MİLAS\'TA YIKIM GERGİNLİĞİ





MUĞLA\'nın Milas ilçesinin kırsal Dörttepe Mahallesi\'ndeki mera arazinde kaldığı ileri sürülen 12 evin jandarma eşliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine tedbir amacıyla gelen 15 kişilik jandarma ekibi, yıkım ekibi gelmeden bölgeden ayrılırken, köylülerin evlerinin önündeki endişeli bekleyişi sürüyor.



Milas\'a 28 kilometre mesafedeki, 1200 nüfuslu kırsal Dörttepe Mahallesi\'ndeki 3\'ü tamamen, diğerleri ise kısmen mera arazisinde kaldığı belirtilen 12 ev için yıkım kararı verildi. Karar geçen hafta köylülere tebliği edildi. Jandarma tarafından köylülere evlerinin mera arazisinde kaldığı belirtilip, boşaltmaları için dün (pazartesi) bir kez daha uyarıda bulunulup, aksi takdirde yıkımın zorla gerçekleştirileceği bildirildi. Ancak, köylüler yıllar önce tapulu arazilerine yaptıkları evlerinin kadastro geçtiğinde mera arazisinde kaldığı belirtip, mağdur olduklarını ileri sürerek, evlerini boşaltmaya yanaşmadı. Bugün mahalleye ilk olarak minibüsle Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Aslan ve 15 jandarma geldi. Fakat 120 kadar köylü, Aslan ve jandarmalara tepki gösterdi. Köylülerden bazıları sinir krizi geçirdi.





\"40 METREKARELİK EVİM GÖZÜNÜZE Mİ BATTI\"



Yıkılmak istenen 40 metrekarelik evinin önünde sinir krizi geçiren köylülerden evli ve 2 çocuk annesi Zerrin Tansu\'yu (36), oğlu Mehmet Tansu ve komşuları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Tansu\'nun kendisini yerden yere atarak evinin yıkılmaması için dövünmesi karşısında bazı komşuları gözyaşlarını tutamadı. Çocukluğundan beri çobanlık yaptığını belirten Tansu, \"Hayatım çadırlarda geçti. Çadırda doğdum. İki çocuğumu da çadırda doğurdum. Dedemden kalan 6 dönüm arazinin 40 metrekarelik kısmına başımızı sokmak için tek katlı, iki göz bir ev yaptık. Neymiş 4 metrekaresi mera arazinde kalıyormuş! 4 metrekare için ev mi yıkılır? Ölçülsün, bedeli neyse ödeyelim. Olmadı, arazimizin diğer tarafından 4 metrekare yerine 40 metrekaresini alsın. Ama yok, bunu yapmayıp, boşaltın diye jandarmalarla kapımıza dayanıyorlar\" diyerek, feryat etti.





\"CUMHURBAŞKANIMIZ DUYSA BUNA MÜSAADE ETMEZ\"



Sinir krizi geçiren köylülerden Mehmet Kahraman (30) da \"Epilepsi hastasıyım. Evim meraya 1.5 metre girmiş. \'Evi boşalt, yıkacağız\' diyorlar. Niyetim merayı işgal etmek olsa 1.5 metre için mi işgal ederim? Hiç mi hak, hukuk yok? Bu duruma itiraz etme hakkımız yok mu? Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız duysun sesimizi. Cumhurbaşkanımız\'ın böyle bir olaydan haberi olsa asla buna müsaade etmez. Köylü ile devleti burada karşı karşıya getiriyorlar. Canımızı, malımızı almaya geldiler\" diyerek, tepkisini dile getirdi.



Köylülerden evli ve iki çocuk babası Ahmet Tansu (46) da \"1990 yılında yaptığımız evler için bir hafta önce sadece jandarma tarafından \'Evleriniz merada kalmış boşaltın\' diye yazı imzalatıldı. Çobanız ama cahil değiliz. Bugüne kadar ne Valilik ne Belediye ne de Kaymakamlık bize bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. \'Evlerinizin bir bölümü meranın içinde kalmış\' diyen olmadı. Kadastro kayıklıkları her yerde var. 120 metrekaralik evimin 20 metrekarnesi merada kalmış, ne yapacağız şimdi 20 metrekare için evi mi yıkacağız. Neyse girdiğimiz mera arazinin bedeli tespitini yapsınlar ödeyelim. Zaten yıkımı durdurmak için yasal yollara başvurduk. Ayrıca 8 dönüm yerim varken niye meraya ev yapayım. 10 yılda bir kadastro ölçümü yapılıyor, bugüne kadar \'Evin meranın sınırında\' diyen olmadı. Köylüden habersiz birşeyler oluyor ama bizi aydınlatan olmuyor\" dedi.





GERGİNLİK ARTINCA MAHALLEDEN AYRILDILAR



Gerginliğin artması üzerine Aslan ve jandarma ekipleri, 15 dakikalık bir bekleyişin ardından yıkım ekiplerinin gelmesini beklemeden mahalleden ayrıldı. Ancak, köylüler, evlerinin yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirtip, evlerinin önünde nöbete başladı. Köylülerin endişeli bekleyişi sürerken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Aslan, yıkım için tebligat yapılan ev sahiplerini, mahalle muhtarı aracılığı ile konuşmak için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne davet etti.





Görüntü dökümü



-----------------------



-Dörttepe Mahallesi\'nden ve yıkılmak istenen evlerden görüntü



-Evin yıkılacak olması nedeniyle sinir kirizi geçiren köylülerden Zerrin Tansu\'ya müdahale edilmesi-Zerrin Tansu\'nun tepkisini dile getirmesi



-Sinir kirizi geçiren köylülerden Mehmet Kahraman\'ın tepkisi



-Jandarma ile mahalleye gelen Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Aslan\'ın köylülerl konuşmak istemesi



-Jandarmalardan görüntü



-Köylülerle röp.



-Köylülerin evlerinin önünde beklemeleri



-Genel ve detay görüntüler





(Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)



=========================================================





9)BU KAÇINCI HIRSIZLIK AHMET!





Market ve bağ hırsızlıkları yaparak geçmiş yıllarda birçok defa cezaevine giren ve 15\'in üzerinde hırsızlık suçundan kaydı bulunan madde bağımlısı Ahmet Derin(32) çaldıkları bakır kazanları hurdacıya satmak isterken yakalandı.



Kayseri\'nin Hacılar ilçesine bağlı birçok mahallede market ve iş yeri hırsızlığından çok sayıda kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi Ahmet Derin, bağ evinden çaldığı bakır kazan ve tencereleri hurdacıya satmak isterken, polis tarafından yakalandı. Yaptığı hırsızlıklar ile ilçenin kabusu olan madde bağımlısı Ahmet\'in geçen yıl 5 market soygunu yaptığı, bu yılda birçok bağ evine girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak sağlık raporu için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Ahmet Derin, kendisini görüntüleyen DHA muhabirine \" Uyuşturucu içtiğim için hırsızlık yapıyorum. Hükümete söyleyin uyuşturucuyu engellesin\" dedi. Sabıkalı hırsız, sağlık raporunun alınmasının ardından adliyeye gönderildi.





Görüntü dökümü



-----------------------



- Sabıkalı hırsız sağlık kontrolünden çıkarılışı



- Hırsızın DHA muhabirine verdiği cevap



- Diğer detaylar





(Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)



(38 MB)