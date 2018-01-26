DHA YURT BÜLTENİ-7

1)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\' 7\'NCİ GÜNÜNDE; MEHMETÇİK AFRİN\'E İLERLİYOR (EK)

HATAY\' DAN AFRİN\'DEKİ YPG HEDEFLERİ TOP ATIŞLARIYLA VURULDU



Hatay\' ın Reyhanlı ilçesi sınırından Afrin\' deki YPG hedeflerine top atışı yapıldı.

KİLİS SINIRINDAN HEDEFLER BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis\'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis\'in sınır hattından duyuldu. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin\'e yönelik top atışları yapıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------REYHANLI

-Top atışlarından görüntü

REYHANLI(HATAY)DHA

Görüntü Dökümü

----------------------------------KİLİS

- Sınır hattı

- Afrin kırsalından yükselen duman

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Burak EMEK-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:128 MB

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2)SINIR MAHALLESİNE DEV TÜRK BAYRAĞI

HATAY\'ın Hassa İlçesi Suriye sınırında yer alan Mazmanlı Mahallesi\'nde vatandaşlar kendi çabalarıyla Suriye sınırına dev Türk bayrağı dikti. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Hassa İlçesine bağlı sınır mahallelerindeki vatandaşlar da askerlerin moralini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Suriye sınırında yer alan Mazmanlı Mahallesi halkı, dev Türk bayrağını Suriye sınırına dikti. İş makinesi ve Mazmanlı Mahallesi sakinlerinin yardımıyla dikilen Türk bayrağı sınırda dalgalanmaya başladı. Bu arada bayrak direği olarak mahallede yer alan uzun bir ağacın kullanıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Mazmanlı Mahallesi\'nde vatandaşların iş makinesi yardımıyla dev bayrağı göndere çekmesi

-Vatandaşlardan detay

SÜRE: 01\' 17\" BOYUT:47 MB

Haber: Ramazan ÇELİK-Kamera: Hatay, (DHA)

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3)HATALI DÖNEN KAMYONETE AMBULANS ÇARPTI: 1 YARALI

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın, hatalı \'U\' dönüşü yapan kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Alaşehir Sanayi Sitesi yakınları çevreyolunda meydana geldi. Alaşehir Devlet Hastanesi\'nden aldığı hastayı, Salihli Devlet Hastanesi\'ne götürmek üzere yola çıkan Murat Yaralı\'nın yönetimindeki 45 DV 850 plakalı ambulans, hatalı \'U\' dönüşü yapan Mehmet Söğüt yönetimindeki 45 KB 6436 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta, yara almadan kurtuldu. Kazada kamyonette blunan Mehmet Esen hafif yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan bir ambulansla, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri görüntüleri

- Ambulans ve kamyonet görüntüleri

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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4)İZMİR\'DE AFRİN HAREKATI\'NA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek ve kan vermek için yürüyüş düzenlendi. AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı\'nın düzenlediği yürüyüşle, Mehmetçiğin Afrin\'de, ülkeyi tehdit eden terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verildi. Narlıdere İtfaiye Grubu\'ndan başlayan ve AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök\'ün yanı sıra yaklaşık 200 vatandaşın katıldığı yürüyüş, Şehitler Anıtı\'nda sona erdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan çok sayıda vatandaş, \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganı attı. Burada bir basın açıklaması yapan Bilgi, \"Bu yürüyüşü sadece AK Parti olarak düzenlemiyoruz. Bu yürüyüşü Narlıdere halkı olarak düzenliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi Afrin Operasyonu da halkımızı yeniden birleştirdi. Tüm siyasi bayrakları bir köşeye atarak hep birlikte Türkiye bayrağına sarıldık\" dedi. Bilgi, Zeytin Dalı Harekatı\'nın, Suriye\'de emperyalist Batı devletleri ve onların taşeronluğunu yaparak Türkiye\'ye düşman tavırlar sergileyen terör örgütlerine yönelik yapıldığını belirterek, Türkiye\'ye tehdit oluşturan ne kadar unsur varsa hepsinin Türk ordusunu karşılarında bulacağını söyledi. Şehitlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar, Kızılay\'ın alana getirdiği otobüste Mehmetçik için kan bağışında bulundu. AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi de, ilk kan verenlerden biri oldu. Kan veren vatandaşlardan Fatma Deniz Saka, \"Afrin\'deki Mehmetçiğimize destek olmak için buradayız. Askerimiz orada terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Kızılay\'ı boş bırakmayalım, gerekli kan ihtiyacını karşılayalım\" dedi.

Şehitler adına dökülen lokmanın ardından, etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten görüntü

- Slogan atılması

- Şehitlikteki basın açıklaması

- Syagı duruşu ve İstiklal Marşı

- Kan bağışı

Haber: Davut CAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ-İZMİR/DHA

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5)CHP\'Lİ TANRIKULU\'NUN FİLİSTİNLİ TAMİMİ İÇİN KOMİSYON KURULMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun \'Filistinli cesur kız\' olarak tanınan Ahed Tamimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde komisyon kurulması talebi reddedildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından Tanrıkulu\'na gönderilen cevabi yazıda, \"Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır\" ifadeleri kullanıldı.CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu evinin önündeki İsrailli askerlere tepki göstererek vurduğu görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra, 19 Aralık’ta evi basılarak gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Temimi ile annesinin ve 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun yaşadığı sorunların ve hak ihlallerinin tespit için 7 Ocak günü TBMM\'de özel bir komisyon kurulmasını istedi. Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı\'na yazılı olarak yaptığı yaptığı başvuruda \"16 yaşındaki Ahed Temimi ile annesinin ve 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun yaşadığı sorunların ve hak ihlallerinin tespit edilebilmesi, yaşanan insan hak ihlallerinin bir an önce durdurularak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ivedilikle parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ve STK\'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımla arz ederim\" dedi.

TBMM BAŞKANI REDDETTİ

Tanrıkulu\'nun başvurusuna cevap veren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tamimi için komisyon kurulması talebinin reddedildiğini bildirdi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla Tanrıkulu\'na gönderilen yazıda, \"Yazınızda Ahed Temimi ve annesi ile 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun gözaltında maruz kaldıkları hak ihlallerinin tespiti ve bu ihlallerin bir an önce durdurularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde grubu bulunan siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir komisyon kurulması istenmektedir. Yazınızda örnek olarak kurulduğunu belirttiğiniz Komisyon, bilinen anlamda bir Meclis araştırması komisyonu değildir ve Komisyonun kuruluşunda Meclis Başkanlığının bir rolü bulunmamıştır. Başkanlığımıza yaptığınız başvurunuz bir Meclis araştırması önergesi niteliğinde olmadığından talebinizin karşılanması ilgili mevzuat gereğince mümkün değildir. Bu sebeple Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır\" denildi.

DİYARBAKIR,(DHA)