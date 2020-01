DHA YURT BÜLTENİ-7 

AMATÖR MAÇTA ÇIKAN OLAYLARDA JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

TEKİRDAĞ\'da Amatör Lig\'de oynana Ergenegücü Ulaşspor-Kapaklıspor arasında oynanan karşılaşmada çıkan olayları yatıştırmak için jandarma ekipleri havaya ateş açtı.

Tekirdağ Süper Amatör Lig\'de pazar günü Ergene ilçesinde Ergenegücü ile Kapaklıspor karşı karşıya geldi. Kapaklıspor\'un deplasmanda 2-0 galip geldiği karşılaşmanın 70. dakikasında iki takım taraftarları arasında yaşanan olaylar nedeniyle, güvenlik güçleri iki takım taraftarlarını da stat dışına çıkardı. Maçın bitmesinin ardından ise iki takım tarafları arasında arbede yaşanırken, Kapaklıspor\'dan 2 futbolcu da, rakip takım taraftarları tarafında darp edildiği iddia edildi. Bu sırada yaşanan arbedeyi önlemek için bir jandarma görevlisi silahla birlikte havaya ateş açtı. Yaşanan arbede de güvenlik güçleri tarafından önlendi.

Olaylı maçın ardından her iki kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bir birlerini suçladı. Kapaklıspor, maçtan önce rakip taraftarların yaptıkları paylaşımlarla ortamı gerdiğini belirterek, kadroda yer almayan yaşları 17 yaşındaki iki futbolcularının 50 kişilik grup tarafından darp edildiğini ve 1 oyuncunun burnunun kırıldığını açıkladı.

Ergenegücü Ulaşspor\'dan yapılan açıklamada ise rakip taraftarların oyuncularına ve taraftarlarına taş attıklarını belirterek, rakip taraftarların otobüse bindirilirken, güvenlik güçlerinin üzerine yürüyerek vurduklarını iddia etti ve \"Askere kalkan eller kırılsın\" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Olaylardan detaylar

Jandarmanın havaya ateş açması

Yaşanan arbede

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)

=========================================

KARABÜK\'TE \'ANKESÖRLÜ TELEFON\' OPERASYONUNDA 6 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KARABÜK merkezli 10 il ve KKTC\'de FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 askerden 6\'sı adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan ankesörlü telefonlar üzerinde yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Karabük’ün de aralarında bulunduğu 10 il ve KKTC\'de yapılan operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 12 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö., G.K., S.K., C.K., Z.A. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -

==================================

ŞANLIURFA\'DA KAÇAK ET OPERASYONU

ŞANLIURFA\'da, zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen kaçak et operasyonunda, bir evde poşetler içerisinde kilolarca kaçak et ele geçirildi. Ele geçirilen etlerin, lokantalara satılmak istendiği belirtildi.

Atatürk Mahallesi Topçular Caddesinde bulunan bir evde akşam saatlerinde poşetler dolusu etlerin getirilip götürüldüğünü gören çevrede bulunanlar polis ve zabıtaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Ekipler, evin mutfak bölümünde yerde plastik leğen ve poşetler içeresinde kilolarca kaçak et buldu. Adı açıklanmayan ev sahibinin görevlilere verdiği ifadesinde kasaplardan topladığı etleri, evde kuşbaşı olarak hazırlayarak, lokantalara sattığını belirtti. Ekipler evde yaptıkları inceleme ardından sağlıksız ortamda bulunan kaçak etlere el koyarak, incelemek üzere Et ve Süt Kurumu\'na götürdü. Kaçak kesim yaptığı belirlenen ev sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Eve baskın yapan polis ve zabıta ekipleri

- Evin mutfağında yerde poşetler içerisinde ele geçirilen etler

- Polis ev sahibi hakkında tutanak tutması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

=========================================

DÜZCE\'DE KAMYONCULARDAN \'ZEYTİN DALI\' OPERASYONUNA DESTEK

DÜZCE\'de, kamyoncular, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek olmak için Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak tur attı.

Düzce Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi kamyon ve TIR sürücüleri \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek verdi. Kooperatif bahçesinde toplanan 30\'a yakın kamyon ve TIR sürücüsü D-100 Karayolu\'nu takiben Ankara istikametine konvoy oluşturdu. Araçlarında Türk Bayrakları ve \'Emrindeyiz Başkomutanım\' yazılı pankartlarla şehir turu atan kamyon ve TIR\'lar daha sonra Düzce Belediyesi önünde toplandı. Belediyenin önünde dualar okundu.

Düzce Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, \"Biz başkomutanımızın emrindeyiz. Biz ne zaman olsa Mehmetçiğimizin yanındayız. Onlar cephede savaşıyor ama biz de onların yanındayız. Biz hiçbir zaman geri vites yapmadık. İnşallah o kutlu operasyonda bize de görev düşer. Kendilerini yalnız hissetmemelerin, aramızdaki 950 kilometrenin 9 buçuk saniye bile olmadığını duyurmak istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konvoydan görüntü

Araçlardan görüntü

Orhan Yılmaz\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

=============================================