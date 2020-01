DHA YURT BÜLTENİ-7 

İncirlik\'te savas uçakları bekliyor

Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk 2 gününde Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun olarak kullandığı Adana\'daki İncirlik Üssü\'nde bugün kargo uçakları operasyon bölgesine askeri malzeme taşıdı.

Hangarlar bölgesinde Türk askerlerinin yoğun hareketliliği dikkat çekerken, Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait F-16 savaş uçaklarının beklediği gözlendi. Türk kargo ve tanker uçaklarının da havalandığı bölgede, ABD\'ye ait kargo ve tanker uçakları da kalkış ve iniş yaptı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- İncirlik Üssü\'ndeki kargo uçakları

- Askeri malzemelerin taşınması

- Füzenin taşınması

- Bekleyen F-16\'nın görüntüsü

- Detay görüntü

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

==========================================

Övünç madalyası töreninde gözyaşı

ERZURUM Valiliği\'nde, terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri ile gazilere, Devlet Övünç Madalyası verildi. Törende şehit ailelerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Babası şehit olduğunda 1 yaşında olan Emir Berat Kayveni (3) ise madalyasını alırken etrafa gülücükler dağıttı.

Valilik toplantı salonunda yapılan törene Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, kaymakam, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törende konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, Cumartesi günü başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile bu topraklar üzerinde ameliyat yapmak isteyenlere gereken cevabın verildiğini söyledi. Bu vatanın şehitlerin döktüğü kanlar sayesinde hür ve bağımsız olarak 1000 yıldan bu yana Türk Millet\'ine vatanlık yaptığını belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi: \"Bugün de vatan üzerinde oynanan oyunları çıktığı yerde bertaraf edebilmek için kahraman ordumuz harekat başlatmıştır. Bu harekatta en iyi şekilde sonuçlanacak, o bölgeye barış ve huzuru kahraman Türk Ordusu getirmiş olacaktır. Allah kahraman ordumuzu muzaffer etsin. Bu topraklar üzerinde ameliyat yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen hainler, Türk Ordusu’nun şahlanışını bir kere daha görecek. Onların başlarına bu demir balyoz bir kere daha inecek, bu vatan üzerinde ameliyat yapmak isteyenler hadlerini, cevaplarını Türk ordusundan en açık şekilde almış olacaklardır. Bu vatan da bayrağı dalgalandırmak, ezanı okutmak mücadeleyi gerektiren önemli mevzudur. Bu topraklar üzerinde emeli, olan hesabı olan birçok iç dış haniler vardır. Bir beraber olduğumuz müddetçe bütün oyunları hem Anadolu içinde hem de Anadolu dışında bertaraf edecek kudrete, güce sahip olduğumuzu dost düşmana gösteriyoruz. Artık Türk milleti yeniden şahlandı, kahraman Türk ordusu yeniden atına bindi. Bu ovalarda, bozkırlarda, atını tekrar sürmeye başladı. Bütün oyunları yok etmenin arefesindeyiz.\"

Vali Azizoğlu, konuşmasından sonra terörle mücadele sırasında ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 13 asker ve polis ile 4 gaziye devlet övünç madalyalarını verdi. Tören sırasında geçen 11 Şubat\'ta Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Sedat Atalay’ın annesi oğlunun isminin okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Baba Sinan Atalay’ın madalya ve beratı alması sırasında salonda ağıtlar yakan anne Fadime Atalay, “Can yiğidim, can yavrum, ben öleydim sen ağlayaydın\" sözleri salondakileri duygulandırdı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit olan polis memuru Murat Ellik’in babası ve annesi birlikte övünç madalyası aldı. Baba Osman ile anne Züleyha Ellik, gözyaşlarını tutamadı. Şırnak\'ın Cizre ilçesinde 27 Aralık 2015\'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Kayveni\'nin ödünç madalyasını ise eşi Rüveyda ile 3 yaşındaki Emir Berat Kayveni aldı. Emir Berat\'ın etrafa gülücükler atması herkesi duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının da okunduğu törende övünç madalyası alan şehit babaları, Zeytin Dalı Harekatını sürdüren Mehmetçiğe de destek mesajları verdi. Kendilerinin de vatan görevine hazır olduklarını belirten şehit aileleri, Türk Ordusu’na Suriye’deki görevinde başarı diledi, dua etti. Vali Seyfettin Azizoğlu tören sonrası kokteyl verdiği şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Valilik önünde birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Azizoğlu, misafirlerini yolcu etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören alanı

-Törene katılan şehit yakınları

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Seyfettin Azizoğlunun konuşması

-Şehit yakınlarına berat verilmesi

-Ağlayan şehit yakınları

-Toplu Resim çekilmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

========================================

Pilot, apronda sigara içen yolcunun uçuşunu iptal etti

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi Havalimanı\'nda Çorlu - Ankara seferini yapacak olan özel bir havayolu şirketinin pilotu apronda sigara içtiğini gördüğü yolcu M.A.\'nın uçuşunu iptal ettirirken, yolcuya 109 lira par cezası uygulandı.

Çorlu - Ankara seferi yapacak olan özel bir havayolu şirketinin pilotu, uçuş hazırlığı yaptığı sırada apronda M,A., adlı yolcunun sigara içtiğini görüp, durumu yetkililere bildirdi. Pilotun yolcunun uçuşunu da iptal edilmesini talep etmesi üzerine M.A.\'nın uçuşu iptal edildi. Havalimanı Emniyet Müdürlüğü, ifadesine başvurduğu M.A.\'ya kabahatler kanununa göre 109 TL. para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hava alanı tabelası

-Emniyet Müdürlüğü tabelası

-Aprondan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

===========================================

Eve çarpan midibüste ölen 4 kişi toprağa verildi

KARABÜK\'te, işçileri taşıyan midibüsün eve çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 4 kişi toprağa verildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde meydana geldi. Kardemir\'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 66 yaşındaki Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Kazada yaralanan işçilerden İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen işçiler Osman Özdemir (45), Saffet Toğlu (44), Yasin Çelikkafa (32) ile sürücü Şükrü Parlakçı\'nın cesetleri 2,5 saat süren çalışma sonrası beton yığının altından çıkarıldı.

MESAİ ARKADAŞLARI SON YOLCULUKLARINA UĞURLADI

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Saffet Toğlu, Osman Özdemir, Yasin Çelikkafa ve sürücü Şükrü Parlakçı\'nın cenazeleri Kardemir\'e getirildi. Haddehane meydanında kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Çelik-İş Sendikası yöneticileri, Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işçiler ve ölenlerin yakınları katıldı. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından tek tek kılınan cenaze namazlarının ardından işçilerin cenazeleri Deretarla ve Selimiye Camiisi\'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Sürücü Şükrü Parlakçı\'nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kastamonu\'nun Araç ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kılınan cenaze namazı

-Ağlayanlar

-Tabutların cenaze araçlarına götürülmesi

-Ölenlerin fotoğrafları

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

================================================

Kütahya\'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

KÜTAHYA\'da otomobilin şarampole uçması sonucu sürücü Mustafa Tepeoğlu ile yanında bulunan Gülçin Seber yaşamını yitirdi. Gece meydana geldiği sanılan kazanın, gün ağarınca fark edildiği ortaya çıktı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Gece meydana geldiği sanılan kazada Mustafa Tepeoğlu yönetiminde 26 TH 553 plakalı otomobil Yoncalı kavşağında şarampole uçtu. Taklalar atan otomobilden dışarı fırlayan sürücü Mustafa Tepeoğlu ile yanında oturan Gülçin Seber hayatını kaybetti. Tepeoğlu ve Seber\'in cesetleri ile kaza yapan otomobili, sabah gün ağardığında yoldan geçen sürücüler görüp durumu jandarmaya bildirdi. Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa Tepeoğlu ve Gülçin Seber\'in ölmüş olduğu belirlendi. Tepeoğlu ve Seber\'in cenazeleri otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KAZAYA BAKARKEN KAZA YAPTI: 2 YARALI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü, ididaya göre kaza yerine bakarken önündeki otomobile çarptı. Kazada öndeki otomobilde bulunan bir kadın ile 3 aylık çocuğu hafif şekilde yaralandı. Anne ile çocuğu ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerindeki jandarma araçlarının görüntüsü,

-Kaza yapan otomobilin görüntüsü,

-Üzerleri örtülmüş olan cesetlerin,

-Kaza yerinden detay görüntüler

-Ölen 2 kişini vesikalık fotoğrafları,

-Kazaya bakarken kaza yapan 2 otomobilin kaza sonrası çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-Kütahya,(DHA)

==================================================

İsrail\'in yargıladığı 6 Türk işadamı Kayseri\'de

İSRAİL\'DE Mescid-i Aksa ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafında gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarıldıktan sonra salıverilen Kayserili 6 iş adamı bugün kente döndü. Erkilet havalimanında VİP salonunda aileleri, Kayseri Ticaret Odası ve MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılanan heyettekilerden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, \" Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdiğimizi görmüşler. Bizim arkamızdaki grup tekbir getirmişti biraz ondan korkmuşlar. Sonrasında toplama merkezinde karakola götürdüler. Sürekli psikolojik baskıda bulundular. Bize gözaltında (Siz Trump\'un İsrail\'in başkenti Kudüs açıklamasından sonra kasıtlı olarak mı buraya geldiniz?) diye sordular\" diye konuştu.

Erkilet Havalimanı VİP salonundaki karşılamada , Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıoç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticacret Odası ve MÜSİAD Kayseri Şubesi üyeleri ile işadamlarının yakınları hazır bulundu. Filistin ve İsrail gezisine giden ve Mescid-i Aksa\'da Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdikleri için 11 saat gözaltında tutulan ve daha sonra mahkemece salıverilen işadamları MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD 4. dönem eski Başkanı ve halen Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatipliler Derneği Başkanı (KİMDER) Ahmet Yurtlu ile işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç, ve Necati Ayrancı yakınlarıyla kucaklaşırken, duygusal görüntüler yaşandı. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu başlarından geçen olayı şöyle anlattı:

\'TÜRK BAYRAĞI İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİMİZ İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜK\'

\"İbadetimizi yapmaya, kutsal mekanlarımızı ziyaret etmeye, ecdadımızın yadigarı topraklarda bizim onları unutmadığımızı söylemeye gittik. İbadetimizi yaptık, Cuma namazımızı kıldık. Oradan çıkışta arkadaşlarımızla bir hatıra fotoğrafı çektirmek üzere Kayseri\'den götürdüğümüz MÜSİAD brandamızı ve Türk bayrağımızı açtık. Bizim bayrağımızla yaklaşık 200 kişi aynı fotoğrafı çektirdi ama çıkışta kadim şehri gezmek için başka kapıdan çıktık. Kapıdan çıkışta görevliler bizi grubun içinden seçti. Diğerlerinin geçmesine izin vermediler. Sebebini anlamadık. Daha sonra öğrendik ki Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdiğimizi görmüşler. Bizim arkamızdaki grup tekbir getirmişti biraz ondan korkmuşlar. Sonrasında toplama merkezinde karakola götürdüler. Orada psikolojik baskı başladı. (Well Come to İsrail. Burası sizin değil İsrail\'in toprağı) dediler. Biz de gülerek cevap verdik. Burası sizin değil bizim mesajını vermeye çalıştık. Karakolda soğuk bir ortamda bekletildik. (Konuşmayın, susun) diyen 18 yaşlarında çocuklar ellerinde makineli tüfeklerle hakaretler ve bastırmaya çalışmalar yaptılar. En sonunda Başbakanımız, MÜSİAD Genel Başkanımız, Kayseri\'deki sivil toplum kuruluşlarımız sağolsunlar girişimlerde bulundu. Onların nezdinde girişimler sanki daha olumsuz tepki verdi. Çünkü sıradan bir Türk vatandaşı da fotoğraf çektirme esnasında gözaltına alınmış ve 2 saat durmuş. biz gözaltına alınarak 11 saat tutulduk. Bize psikolojik baskı sürekli devam etti. Onların baskısına biz de dik durarak güler yüzle cevaplarımızı verdik.\"

\'BURAYI KARIŞTIRMAK İÇİN Mİ GELDİNİZ DİYE SORDULAR\'

Kendilerine sorular yöneltildiğini belirten Olgunharputlu, \"Özellikle sordukları soru birisimi sizi yönlendiriyor? Bir de Trump\'ın İsrail ile ilgili çıkışından sonra mı geldiniz? Geliş amacınız burasını karıştırmak mı? dediler. Biz de hayır burayı karıştırmak için değil ibadetimizi yapmak için geldiğimiz söyledik. Trump\'ın açıklamasından önce de buraya gelerek, sahip çıktığımızı söyledik. Paranızı başka bir grup mu ödüyor? diye sordular. Bizde parayı kendimizin ödediğini belirttik. Her türlü baskılarından boynumuzu eğmeden çıktık. Mahkemede hiç bir işlem yapmadan bizi serbest bıraktılar. Ardından havaalanına gittik. Orada hiç bir insana yapılmaması gereken muameleler bize yapıldı. Vücudumuzun her tarafı defalarca arandı\" ifadelerini kullandı.

HASNALÇACI: 1 AY SONRA HEP BERABER YİNE GİDECEĞİZ\"

MÜSİAD 4. dönem eski Başkanı ve halen Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Celal Hasnalçacı ise, \"Kudüs bugün bizim olmadı. Kudüs 400 sene önce de bizimdi. Oraya herkesin kesin gitmesi lazım. Biz oraya gidersek, orası uyanacak. Oralar inşallah tekrardan Müslüman diyarı olacak. Onların korku ve endişeleri Müslümanların tekrar yoğunlaşmasıdır. Kudüs\'e uçak seferleri oluşturulması lazım. Bize 15 gün yasak koydular. Biz 15 gün gidemeyeceğiz ama Allah nasip ederse 1 ay sonra hep beraber gideceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu\'nun konuşması

- MÜSİAD 4. dönem eski Başkanı ve halen Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Celal Hasnalçacı konuşması

-Karşılamadan görüntü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,DHA)

=========================

İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü



TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde bir sitenin 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yağışlar nedeni ile 4 otomobilin üzerine çöktü. Yaralanan olmayan olayda, otomobiller hasar gördü.

Olay bu sabaha karşı Süleymanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde meydana geldi. Bir sitenin istinat duvarı, iddiaya göre aşırı yağmur yağışı nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle çevrede oturan vatandaşlar, deprem olduğunu sanarak büyük panik yaşayıp, kendilerini dışarıya attı. Çökmede, site sakinlerine ait göçük altında kalan 4 otomobilde hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Site sakinlerinden, Salih Yıldız, olayın sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, \"Arkadaşlar gürültü ile uyanmışlar ve deprem oluyor sanmışlar. 4 tane araba duvar altında kaldı. Araç sahibi arkadaşlar ifade vermeye gittiler, tutanak tutacaklar. Sadece duvarda bir çizik vardı. Ama beton aralarından yağmur suyu girince, toprak zaten komple aşağıya iniyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yıkılan duvar

-Göçük altındaki otomobiller

-Kayan topraklar

-Site sakini röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

==========================================