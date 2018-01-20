DHA YURT BÜLTENİ-7

Afrin\'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruldu

SURİYE\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD mevzilerinden sınır hattındaki Türk karakoluna taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle çıkan sıcak çatışma ve Türk topçusunun obüslerle terör örgütü mevzilerini ateş altına alması, DHA tarafından anbean görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör unsurlarından arındırılması amacıyla düzenlenecek operasyonun hazırlıkları sürerken, Afrin\'in İkidam köyünde bulunan terör örgütü PKK/PYD mevzilerinden, sınır hattında bulunan Türk jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe karakoldaki askerlerin angajman kuralları kapsamında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulduğu çatışmanın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, teröristlerin bulunduğu mevziyi, top atışlarıyla ateş altına aldı. Çok sayıda top atışının yapıldığı mevzi imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar ve yaşananlar DHA kameraları tarafından görüntülendi. Sınır hattında bulunanların da izlediği sıcak çatışma ardından tam isabetle vurulan terör örgütü hedefleri imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- SİLAH SESLERİ

- TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ

- ÇATIŞMA SESLERİ

- MEVZİLERİN VURULMASI

- İzleyen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Can EROK, Güven USTA-KİLİS-DHA)

=====================================

Akçakale\'de Suriyeliler\'den teröre protesto

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde barınan Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD/YPG\'yi protesto etti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınıp Akçakale\'ye yerleşen Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe girişindeki Olcay Ünver Bulvarı\'nda toplanarak terör örgütü PKK/PYD/YPG\'ye yönelik protesto eylemi yaptı. Türkiye\'nin Afrin\'e düzenlemeyi planladığı operasyona destek veren Suriyeliler, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk askeri lehine sloganlar attı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, basın açıklaması ardından kalabalığın dağılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Akçakale Suriye sınırı

- Toplanan Suriyeliler

- Türkiye lehine atılan sloganlar

- Pankartlar

- Basın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

===========================================

Uludağ\'da sömestir yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu

KIŞ turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ\'da, sömestir tatilinin başlaması ile yoğunluk başladı. Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Beyaz Cennet Uludağ\'a tatilci akını yaşanıyor. Dün başlayan sömestir tatili ile hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ\'a akın etti. Tatilciler, Teleferik\'in hava şartları nedeni ile çalışmamasıyla yolculuk için özel araçlarını ve toplu taşımayı tercih etti. Bu nedenle Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

JANDARMA ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, Uludağ Jandarma Ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler vatandaşların da GBT sorgularını yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor. Milli Parklar girişinde ise ekipler, kar lastiği kontrolu yapıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, paletli araçları ve kar motorları ile olası bir yaralanma ya da kaybolma olayına karşı hazır bekliyor. Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ\'da 30\'a yakın otel ve sosyal tesis bulunuyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gişelerden görüntüler

Araçlardan görüntüler

Kuyruktan görüntüler

Jandarmanın kontrollerinden görüntüler

/////

Pistlerden görüntüler

Kayanlardan görüntüler

Düşenlerden görüntüler

Genel görüntüler

Röportajlar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

==========================================

Kamyon ile otomobil: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kaynarca ile Karasu arasındaki yolun Kayacık Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Önder Eroğlu yönetimindeki 34 PG 6230 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HE 3676 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı. Kazada, Önder Eroğlu ile otomobilde bulunan Halime Eroğlu ile Mercan Eroğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca ve Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Halime Eroğlu kaldırıldığı Kaynarca Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA) -

============================================

Hayvan hakları savunucularından barınak tepkisi

KİLİS\'te bulunan Geçici Hayvan Barınağı\'nı ziyaret eden Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyeleri, hasta hayvanlar ile sağlıklı hayvanların aynı bölümde tutulup, ölen köpekleri de görünce duruma tepki gösterdi.

Hayvan severlerin Kilis\'te Geçici Hayvan Barınağı\'nda bulunan köpeklerin durumunun kötü olduğunun bildirmesi üzerine Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği üyeleri, gittikleri Kilis\'te gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Birçok hayvanın aç bırakıldığını ve zayıf düştüğünü, sağlıklı hayvanlarla hasta hayvanların da aynı bölümlerde tutulduğunu gören, ölen köpeklerin ise günlerce barınaktan çıkarılmadığını söyleyen CAHİDE üyesi Cemal Güneş yaşananlara tepki gösterdi. Hayvanların çok kötü durumda olduğunu ifade eden Cemal Güneş, şöyle dedi:

\"Kilis Hayvan Barınağını ziyaret ettik. Hayvanların bakım ve ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Orada barınan canları pislik ve çamur içinde bırakıyorlar. Yavrularımız ve dişi köpeklerimiz için yeterli bakım alanı oluşturulmamış. Orada bulunan canlarımıza, sıkıştırılmış bir alanda sağlıksız koşullarda bakılıyor. Ciddi anlamda berbat bir manzarayla karşılaştık. Hayvanların durumu çok kötüydü, resmen cezaevi gibi. Hepsini pisliğin, çamurun içine, kendi hallerine bırakmışlar. Allah\'a şükürler olsun birkaç hayvanı o yerden kurtarabildik. Sağlık bakımlarını ve bazı kontrollerini gerçekleştirdik. Hafta içi hayvanlarımızın bakımı için Gaziantep Tıp Fakültesi Veteriner Bölümüne götüreceğiz. Bizim istediğimiz şey; orada geride kalan diğer canlar için de yetkililer bir şeyler yapsın. Bu hayvanların orada ne bakımları var, ne barınabilecekleri sağlık koşulları, hiç bir şeyi yok. Orada kurtardığımız hayvanlar için de sağlık durumu kritik tümörlü kangal cinsi yavru bir köpeğimiz vardı. Bakımını yaptık, salı günü de ameliyatını gerçekleştireceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Barınaktaki hayvanlar

- Cansız hayvanlar

- Cemal Güneş\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

========================================

Ödemiş\'te mest eden manzara

İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ\'a çıkan 2 dağcının zirvede çektiği görüntüler, görenlerde hayranlık yarattı.

Efe Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Nuri Zeyrek, 2137 metre zirveye sahip Bozdağ\'a çıkmak için geçen cumartesi gecesi saat 01.30\'da yola koyuldu. Bozdağ Mahallesi\'nden başlayan tırmanışta, klasik rotadan 3 saatte zirveye ulaşan Taşbaş ve Zeyrek, bir süre burada konakladı. Bulutların üzerinden görüntüledikleri manzara ise görenleri mest etti. Taşbaş ve Zeyrek, ertesi gün saat 11.00\'de zirveden inişini başarıyla tamamladı.

Efe Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş, \"Yüksek dağlara hazırlık amacıyla Bozdağ\'ın zirvesinde kamp kurduk. Bulutların üzerinde bir gece konakladık. Manzara mükemmeldi. Keyifli bir gün geçirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çekilen manzaradan görüntü

Haber: Yüksel BALCI- Kamera: ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

=============================================



