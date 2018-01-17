DHA YURT BÜLTENİ-7

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)SURİYE SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

BİRÇOK kentten askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye sınırındaki Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. Çeşitli kentlerden sınır hattına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye\'ye komşu Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoy

- Askeri araçlar

- Konvoyun ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KİLİS-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB

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2)OYUNCU TURAN ÖZDEMİR İÇİN TİYATROYA BAŞLADIĞI İZMİR SAHNESİNDE TÖREN

DONDURMAM Gaymak filmiyle Türkiye\'ye adını duyuran evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ödüllü Oyuncu Turan Özdemir için, tiyatroya başladığı İzmir\'de tören düzenlendi. Devlet Tiyatroları\'nda eşi, kızı ve oğlunun taziyeleri kabul ettiği törende, Turan Özdemir\'in sanatçı arkadaşı Orhan Aydın, \"Tiyatroya, sinemaya, hayata sevdalıydı. Mesleğine sevdalı gitti\" dedi. İstanbul Beykoz\'daki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Turan Özdemir\'in cenazesi, tiyatroya ilk başladığı İzmir\'e getirildi. Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi\'nde, Turan Özdemir için tören düzenlendi. Ünlü sanatçının tabutu son kez sahneye konuldu, eşi Müzeyyen Özdemir, kızı Ezgi Özdemir ile oğlu Ozan Özdemir, törende taziyeleri kabul etti. İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü Levent Ulukut, tiyatroya stajyer olarak başladığı sahnede, onu sonsuzluğa uğurladıklarını söyledi. Sahneye çıkan Turan Özdemir\'in sanatçı dostları da onun özlemlerini meslek sevdasını anlattı. Yönetmen oyuncu Orhan Aydın da, 45 yıllık bir dostluklarının olduğunu söyleyip, \"Yeri doldurulamaz bir sanatçıydı. Işıklı insanlar sıraya girdi. Mesleğine, tiyatroya, sinemaya, hayata sevdalıydı. Uzun soluklu sinema filmi gibi hayata da öyle bakardı. Öyle de gitti. Gençlerini bu tür yaratıcıların hayatlarına bakmalılar. Bizi sanat kurtaracak\" dedi.

Turan Özdemir\'in cenazesinin bulunduğu tabut önünden saygı geçişi yapıldığı sırada kızı Ezgi Özdemir, babasının tabutuna kapandı, öpüp sarıldı, gözyaşı döktü. Turan Özdemir\'in cenazesi toprağa verilmek üzere daha sonra Muğla\'nın Yatağan İlçesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Törenden görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

- Aile üyelerinden görüntü.

- Konuşmalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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3)FOSEPTİĞE DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE KURTARDI

ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesinde 6 metre derinliğindeki foseptiğe düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Suruç\'un Ezgil Mahallesi\'nde meydana geldi. Foseptiğe tilki düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tahta çubuğa halat bağlayıp tilkiyi, yarım saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı. Ekipler bitkin haldeki tilkiyi, veteriner hekime teslim etti. Veteriner hekimin kontrolünün ardından tilki doğaya bırakılacak.

Görünüt Dökümü

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- Kuyuda bulunan tilki

- İtfaiye ekipleri çalışma yapması

- Kuyudan kurtarılan tilki

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 64 MB

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4)HASTA OLAN EŞİ NEDİYLE YARDIM ELİ UZATILMASINI İSTİYOR

KONYA\'da 7 yıllık evli Aysel Şen (33), aynı yaştaki eşi Dursun Şen\'in, kronik böbrek yetmezliği ve hemofili hastası olduğunu evde peritonit diyaliz tedavisi gördüğünü belirtti. Eşinin 3 ayda bir, bin 500 lira engelli maaşı aldığını belirten Şen, maddi yönden sıkıntı yaşadıklarını belirterek, \"Çaresizim, yardım istiyorum.\" dedi.

Ereğli\'de eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi\'nde oturan Aysel Şen, eşi Dursun Şen\'in, 2012 yılından itibaren kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu ardından hemofili (kanın normal olarak pıhtılaşmaması) rahatsızlığının başladığını belirtti.

HASTANEYE GİDECEK YOL PARASI BULAMIYORUZ

Yeşil kart sayesinde eşinin tedavisinin gerçekleştiğini ifade eden Şen, \"Eşim böbrek yetmezliği nedeniyle peritonit diyaliz tedavisi görüyor. Günde 4 defa evde diyaliz oluyor. Kan hastalığı içinde Konya\'daki tıp fakültesine gidiyoruz, oradaki onkoloji hastanesinde tedavisi yapılıyor. Onkoloji tedavisi için zaman zaman hastaneye gidemiyoruz ve ilacını biz kendimiz para vererek almak zorunda kalıyoruz. Zaman zaman Konya\'daki hastaneye gitmek için yol parası bulamıyoruz.\" dedi.

DEVLET YARDIM EDİYOR AMA YETERLİ GELMİYOR

Eşinin 3 ayda bir bin 500 lira ila bin 700 lira arasında değişen engelli maaşı aldığını hatırlatan Şen, \"Eşim maaş alıyor, daha önce Kasım ve Ekim ayında, Kaymakamlık ‘tan 300\'er lira yardım aldık. Kömür yardımı aldık, ama bunlar yetmiyor. Oturduğumuz ev Ereğli Belediyesi\'ne ait lojman ve yıllık bin 750 liraya kiralamıştık. Kirayı ödeyemediğimizden, borcu ödemediğimiz takdirde evi tahliye etmemiz için tebligat geldi. Ben eşimin hastalığı nedeniyle çalışamıyorum. Yine eşimin rahatsızlığı nedeniyle çocuğumuzda olmadı. Devletimiz bize sahip çıkıp yardım ediyor ama yeterli değil. Eşim steril bir ortamda tedavisini sürdürmesi gerekir. Ama oturduğumuz ev steril değil. O nedenle Ereğlili hemşerilerimin yardım elini uzatmasını istiyorum.\" diye konuştu.

(Görüntü Dökümü

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- Aysel Şen\'in eşine ilacını vermesi

- Hasta yatağından yatan eşinden detay

- Eşinin diyaliz tedavisi için sıvı ilaçını alması

- Evden detay

- Aysel Şen röp.

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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