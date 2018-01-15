DHA YURT BÜLTENİ-7

1)PERTEK\'TE PİKNİKTEN DÖNEN ARKADAŞLAR KAZA YAPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

TUNCELİ\'deki Pülümür Vadisi\'nde piknik yapan Ozan Karcı (26), Önder Baysal (23), Rıdvan Gökalp (23) ve Uzman Çavuş İhsan Öncü (26), kiraladıkları otomobille evlerinin bulunduğu Pertek ilçesine dönerken, araç, istinat duvarına çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Karcı ile liseden arkadaşları Baysal ve Bilen öldü, Uzman Çavuş Öncü ağır yaralandı.

Pertek\'te oturan Ozan Karcı, geçen cumartesi aynı liseden mezun olduğu arkadaşları; Önder Baysal ve Rıdvan Gökalp ile Uzman Çavuş İhsan Öncü\'yü yanına alıp, Elazığ\'da otomobil kiraladı. Otomobille Pertek\'te gezip eğlenen 4 arkadaş, dün sabah Tunceli\'de Pülümür Vadisi\'ne giderek piknik yaptı. Burada, alkol aldıktan sonra gece geç saatlerde Pertek merkezine dönmek isteyen arkadaşların bulunduğu Ozan Karcı yönetimindeki 23 BR 528 plakalı otomobil, gece yarısı ilçe girişindeki Şehit Astsubay İrfan Çiftçi Caddesi\'nde bulunan istinat duvarına çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Karcı ile arkadaşları Baysal ve Bilen öldü. Arka koltukta oturduğu belirtilen Uzman Çavuş Öncü ağır yaralandı. Kazada, araç kullanılamaz hale geldi.

Başka kentte görev yapan ve izin için Pertek\'e gelen Uzman Çavuş İhsan Öncü, olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra Elazığ Fırat Üniveristesi Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öncü\'nün hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Kazada ölen 3 arkadaşın cesedi otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Pertek Cumhuriyet Savcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZADAN SAATLER ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI

Pertek\'te aynı liseden mezun Ozan Karcı, Önder Baysal ve Rıdvan Gökalp\'in piknikte çektirdikleri son fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi. Fotoğrafta, ellerinde alkol şişesi ve çay bardağıyla görülen 3 arkadaştan geriye bu kare kaldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

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2)TARSUS\'TA KAÇAK KAZIYI DEVAM ETTİREN 7 KİŞİ YAKALANDI

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, bir evin bahçesinde tespit edildikten sonra kapatılan kaçak kazı alanında yeniden çalışma yapan 5 kişi ile irtibatlı oldukları 2 kişi, polis tarafından yakalanak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Şehit Mustafa Mahallesi\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alarak gittikleri evin bahçesinde 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığını belirledi. Çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 5 metrekare genişliğinde M.S. 2\'nci yüzyıldan kalma mozaik ile kalp şeklinde 80 santimetre çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taşına el koyuldu. Eve çağrılan Müze Müdürlüğü görevlileri rapor tutup mozaiği koruma altına alırken kazı yapan S.A., gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, evde hareketlilik yaşandığını öğrenen ekipler, yaptıkları kontrolde 5 kişiyi ayne yerde kazı yaparken suçüstü yakaladı. Genişletilen soruşturmada, şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 8\'i bulurken, soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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***ARŞİV***

- Tarsus Kaymakamlığı tabelası

- Kaymakamlık binası

- Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Emniyet Müdürlüğü binası

- Kazı alanının görüntüsü

- Kazı alanının çukuru

- Çukurun içinden görüntü

(SÜRE:01, 52 dk) (SÜRE:115 MB)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

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3)SURİYELİ ANNE VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN CANİLER İÇİN 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun\'un öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada savcı, Birol Karacal ve Celal Bay\'ın 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Geçen yıl 6 Temmuz tarihinde Kaynarca\'da meydana gelen olayda, Suriye\'de yaşanan savaştan kaçan Halid Al Rahmun\'un 9 aylık hamile eşi Emani Al Rahmun tecavüz edilirken, 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun ile birlikte vahşice öldürüldü. Halid Al Rahmun\'un komşusu olan, aynı zamanda aynı fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Celal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık tarihinde görülen davanın ikinci duruşması bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun\'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir, Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Kadın ve Çocuk Hakları Derneği katıldı. Tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay duruşma salonuna getirildiği sırada İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, \"Yaşıyor musunuz lan siz hala. Hayvandan daha betersiniz\" diye bağırarak tepki gösterdi.

SAVCI 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak esas hakkındaki mütalaasını okuyarak sanıklar hakkında, \'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme\', \'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme\', \'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme\', \'Nitelikli cinsel saldırı\", \'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme\', \'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme\' ile \'Nitelikli yağma\' suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun tutuklu sanıklarla ilgili, \"En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum\" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, \"Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum\" diye konuştu.

SANIK KARACAL: \'BEN ÖLDÜRMEDİM BİR TEK TECAVÜZ ETTİM\'

Sanık Birol Karacal ise savunmasında, \"Ben öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur\" dedi.

Celal Bay ise, \"Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır\" diye savunmada bulundu.

Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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4)MİNİBÜSTE İŞİTME ENGELLİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVEN ÜNİVERSİTELİLER GÖZALTINA ALINDI

ADANA\'da işitme engelli Agit Acun\'u (20) bindiği minibüste öldüresiye döven üniversite öğrencisi 4 kişi gözaltına alındı. Acun\'un kanser hastası annesi Cihan Acun, \"Görüntüleri izleyince yüreğim parçalandı\" dedi.

11 Ocak\'ta saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp hastaneye gitti. Daha sonra hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Agit Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından başına vurularak taciz edildi. Arkasına dönerek kulağını gösterip işitme engelli olduğunu anlatmaya çalışan Acun\'a 4 kişi saldırdı. Koltukta oturanlardan birinin, \'Anlamıyor\' demesine rağmen minibüstekilerin gözü önünde Agit Acun\'a tekme tokat saldırdı. Arka koltuktan kalkıp, şoförün yanına kaçan engellinin üzerine gelen üniversite öğrencileri, ona acımasızca vurdu. Kimsenin yardım etmediği engelliyi öldüresiye döven 4 genç, o sırada yol kenarında duran minibüsten inip kaçtı.

Düştüğü yerden minibüstekilere kulağını gösterip işitme engelli olduğunu anlatmaya çalışan Agit Acun\'u tanıyan bir kişi ağabeyi İsmail Acun\'u arayarak kardeşinin darp edildiğini söylüyor.

Yaşanan saldırının minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, kısa sürede üniversite öğrencisi olduğu belirtilen A.G., Ç.C.Ç., İ.K. ve A.B.\'yi yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

ANNESİ: YÜREĞİM PARÇALANDI

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun\'un yüzünde ve gözlerinde morluklar oluşurken kanser hastası annesi Cihan Acun, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Acun, \"Onları adalete bırakıyorum. Bu kabul edilemez bir olay, Benim oğlum ne duyuyor, ne de konuşabiliyor. Öldüresiye dövmüşler. Görüntüleri izleyince bir kez daha yüreğim parçalandı\" dedi.

Ağabeyi İsmail Acun, ise saldırganlardan birinin sporcu olduğunu öğrendiğini belirterek, \"Benim kardeşim bir tekstil firmasında işçi. Kendisi işitme engelli. Olay günü hastaneye gitmek için izin almış. Otobüse binen 3 kişi kendi aralarında kavga etmeye başlamış. Daha sonra benim kardeşimin kafasına 2 kere vurmuşlar. O da arkasına dönerek kulağının duymadığını anlatmaya çalışmış. Daha sonra kardeşimi öldüresiye dövmüş. Biri dövüş sporu ile ilgileniyormuş. O kişinin vurduğu her yumruk silah şiddetinde. Onun spordan men edilmesini istiyorum.\"

İŞARET DİLİYLE ANLATTI

Yaşadığı saldırının izlerini taşıyan Agit Acun ise darp raporu almak için Şehir Hastanesi\'ne ağabeyi ile birlikte gitti. Saldırıyı işaret diliyle anlatan Acun, suçsuz olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Dayak yiyen engelli gencin detay görüntüleri

- Abisinin konuşması

- Engelli gencin olayı işaret dili ile anlatması

- Detay görüntüler

SÜRE:02\'41\" BOYUT:164 MB

Haber:Gökhan KESKİNCİ-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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5)YÜKSEKOVA\'DA YOĞUN SİS

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde bu sabahtan itibaren devam eden yoğun sis yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yüksekova\'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis, ilçe merkezinin yanı sıra, Hakkari ve Van yönüne giden araç sürücülere zor anlar yaşattı. Sisten dolayı görüş uzaklığı yer yer 10 metreye kadar düştü. Yol boyunca terbir alan trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Görüntü dökümü

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- Sis nedeniyle araçların sis lamblarını ve dörtlülerini araçan araçlar

- Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü

- Vatandaşların sis nedeniyle kaldırmlarda dikkatli yürümeleri

- Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

(112 MB-2\')

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6)20 KİLOMETRE KOVALANAN SÜRÜCÜ; ALKOLLÜ, EHLİYETSİZ VE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

KONYA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin alkollü olduğu, ehliyetinin bulunmadığı ve hırsızlık suçundan da arandığı BELİRTİLDİ.

Olay, saat 01.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde denetim yapan trafik polisleri, 42 DDV 01 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Ancak, araç sürücüsü durmadı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası minibüs merkez Karatay İlçesi Orhangazi Mahallesi Cezayir Caddesi üzerinde durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Adem D.\'nin 0.57 promil alkollü olduğu, ehliyetinin olmadığı ve Konya Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından hırsızlık suçundan arandığı belirtildi. Adem D.\'nin sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Minibüster detaylar

(Haber-Kamera:Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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