DHA YURT BÜLTENİ-7

1)VAN\'DA PKK\'LILARIN SU HATTI ÇEKTİĞİ 5 SIĞINAK BULUNDU

VAN\'ın Gürpınar ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak bulundu. Jelikan bidon ve hortum ile su hattı çekilen sığınaklar imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenledi. \'Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş\' adı verilen operasyonda, Gürpınar ilçesi Çizgili Mahallesi\'nin kırsal kesiminde PKK\'lı teröristlerin kullandığı jelikan bidon ve hortum ile su hattı çekilmiş 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

FOTOĞRAFLI

VAN,(DHA)-

=====================================================

2)AŞIK VEYSEL\'İN OĞLU AHMET ŞATIROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

DÜNYACA ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nun oğlu Ahmet Şatıroğlu (84), Sivas\'ın Şarkışla ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Şatıroğlu, yarın Sivrialan köyünden son yolculuğuna uğurlanacak.Şarkışla\'da yaşayan, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve zaman zaman hastanede tedavi gören Ahmet Şatıroğlu, dün akşam saatlerinde, evinde fenalaştı. Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur\'un haber vermesiyle eve gelen doktorların yaptığı incelemede, Şatıroğlu\'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şatıroğlu\'nun cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Ahmet Şatıroğlu, geçirdiği şeker, tansiyon ve prostat rahatsızlıkları nedeniyle 4 yıldır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Şatıroğlu, babası Aşık Veysel Şatıroğlu\'nun da mezarının bulunduğu ilçeye bağlı Sivrialan köyünde 13 Ocak Cumartesi günü son yolculuğa uğurlanacak.

SİVAS, (DHA) -

===============================================

3)HES BARAJINDAKİ BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME

ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında meydana geldiği iddia edilen balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Devrek Irmağı üzerinde bulunan Reis Enerji\'ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santralinde suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklar öldü. Geçen Kasım ayında yaşanan balık ölümleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde telef olan balıkların kürekle toplanarak çuvala doldurduğu görüldü. Santral barajının kuyruk suyu kapaklarında bakım ve tamirat yapılması için suyun önüne set çekilmesi ile arada kalan balıkların oksijensiz kalarak telef oldukları iddia edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüntülerle ilgili inceleme başlattı. İncelemenin ardından hazırlanacak rapor ile santralin olayda ihmali olup olmadığının ortaya çıkacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Barajdaki ölü balıklar

-Balıkları toplayanlar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

===================================================

4)DEAŞ’LI TERÖRİST, ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISI SONRASI OF’TA GİZLENMİŞ



TRABZON’un Of ilçesinde teknik takibe alındıktan sonra polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Gürcistan uyruklu Gocha Sagnadze (33), DEAŞ üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Sagnadze ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin 1.5 yıl önce Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne 46 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından olan Çeçen uyruklu DEAŞ’lı terörist Ahmet Çatayev ile bağlantısı olduğunu belirledi. Sagnadze’nin, havalimanı saldırısı sonrası DEAŞ’lı terörist Çatayev ile öldürülmeden kısa bir süre önce Of ilçesinde bir süre birlikte kaldıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, ilçede çay bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gocha Sagnadze ile eşi Marlami V.’yi teknik takibe alarak izlemeye başladı. Yapılan incelemeler sonrası ekipler 26 Aralık’ta düzenledikleri operasyonla çifti gözaltına aldı. Evde arama yapan ekiplerce çifte ait bazı dijital cihazlara da el koyarken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SİLDİĞİ FOTOĞRAF ELE VERDİ

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçsuz olduklarını belirtti. Bazı dijital cihazlarda incelemelerini sürdüren ekipler, şüphelilerden birine ait cep telefonunda daha önce silindiği anlaşılan bir fotoğrafı fark etti. Cep telefonunda elinde uzun namlulu silahla birlikte çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen şüpheli Gocha Sagnadze’nin DEAŞ üyesi olabileceği yönünde ekipler soruşturmalarını genişletti. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla yeniden ifadesi alınan şüpheli Sagnadze, DEAŞ’a bir süre önce katıldığını itiraf etti. Şüpheli Gocha Sagnadze, ayrıca 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı\'nda terör örgütü DAEŞ\'in gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından, Çeçen uyruklu \'tek kol\' lakaplı DEAŞ’lı terörist Ahmet Çatayev’in 22 Kasım’da Gürcistan’da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmeden kısa bir süre önce Of\'taki evinde birlikte kaldıklarını da söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen çiften Gocha Sagnadze DEAŞ terör örgütüne üye olması suçlamasıyla tutuklanırken eşi Marlami V., de sınır dışı edildi.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)-

=====================================================

5)KARADENİZLİ KADINLAR, HER MEVSİM ÇALIŞKAN



DOĞU Karadeniz’de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınlarının yaz- kış tarla, bağ ve bahçe işlerinde sürdürdükleri çalışma geleneği renkli görüntüler oluşturuyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun\'da çalışkanlıkları ile bilinen Karadenizli kadınların günlük arazide çalışma azimleri örnek oluyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz-kış bağ, bahçe ve tarlalarda çalışmaları renkli görüntüler oluşturan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarını otlatıyor. Karadenizli kadınlar, yaşamın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin için her alanda çalışkanlıkları ile öne çıkıyor. Karadeniz kadını bu çalışkanlığı ile de her alanda kendini gösteriyor.

ÇALIŞKAN YÖRE KADINLARI SAĞLIKLI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Duman, 2 yıllık araştırma ile tedavi ettikleri 4 bin hastanın yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duman, şöyle dedi:

\"Doğal beslenen ve doğal çalışan yaylalardaki teyzelerimizde kolesterolün düşük olduğunu gözlemliyoruz. Aktif çalışan, doğal beslenen, katkı maddelerinin olmadığı yiyecekleri tüketen, egzoz gazı bulunmayan yaylalarda temiz havayı soluyan kişilerde kalp hastalıkları daha az görülüyor.\"

KARADENİZ’DE YAYLACILIK GELENEĞİ

Karadeniz Bölgesi’nde, büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarında besleyebilmek ve ot kesip stoklayarak kışlık saman ihtiyacını biriktirebilmek amacıyla orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara Nisan - Mayıs ortalarında başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriliyor. Yazları yaylalarda geçirenler doğal ürünlerle beslenme imkânı buluyor, çalıştıkları yaylalarda sürekli hareket ediyor. Yaz ayları boyunca çeşitli kültürel içerikli şenliklerin düzenlendiği yaylalar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.

FOTOĞRAFLAR

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)-

===================================================