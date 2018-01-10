DHA YURT BÜLTENİ-7

1)11. CUMHURBAŞKANI GÜL, KAYSERİ\'DE SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

ÜNLÜ işadamı Beğendik Mağazaları sahibi Mehmet Beğendik\'in cenazesi için Kayseri\'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, basın mensuplarının ohal ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün vefat eden ünlü işadamı Beğendik Mağazaları sahibi Mehmet Beğendik\'in cenazesi için tarifeli uçakla Kayseri\'ye geldi. Havalimanı çıkışı konuşan Gül, \"Hemşerimiz Mehmet beyin vefatı nedeniyle geldim. Kendisi memleketin en maruf eşraflarından birisiydi. Aynı zamanda çok değerli bir işadamı. Bugün AVM diye bilenen alışveriş merkezleri yokken Mehmet bey kendi ismi ile yayıldı. Önemli bir insandı. Kendisiyle dostluğumuz, hemşeriliğimiz vardı. Kime sorasnız (Çok delikanlı bir insandı) diyecektir. Dolayısıyla uzun süre hastalık geçirdi\" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, basın mensuplarının OHAL\'in 6\'ncı defa uzatılması ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.



Görüntü Dökümü:

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-11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün karşılanması

-Abdullah Gül\'ün konuşması

-Gül\'ün OHAL ile ilgili soruyu yanıtsız bırakması

-Genel detay

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 2 Dakika 38 Saniye / 84 MB

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2)\'F-16\' SAVAŞ UÇAĞI PİLOTU TUTUKLANDI

KONYA\'da 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevliyken darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen F-16 savaş uçağı eski pilotu üsteğmen Levent Yağız, tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün askerlerden sorumlu \'mahrem abi\' olarak nitelendiren iki kişinin ifadesinde, görevinden ihraç edilen üsteğmen Levent Yağız\'ında örgütte aktif görev yaptığını ileri sürdü.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Levent Yağız\'ın, yine askerlikten ihraç edilen 3\'ün Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları\'nın eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Şenol Ç., F-16 pilotları Kurmay Binbaşı Aykut C. ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç. ile birlikte Konya\'da merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi\'nde bir kafe işlettiğini tespit etti. Kafede çalışırken de görüntülenen Yağız, geçen Aralık ayında askerlere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen Yağız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kafe ortaklarından Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç.\'nin de örgüt üyeliği suçundan tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kafedeki görüntüsü

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)

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3)MESLEKTAŞLARI İSMAİL GÜNEŞ\'İ UNUTMADI

SİVAS\'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensupları gazeteci İsmail Güneş\'in mezarını ziyaret etti. Eşi Yasemin Güneş, mesleğini icra ederken yaşamını yitiren ya da yaralanan gazetecilere de şehit veya gazi ünvanı verilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu tarafından organize edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programları kapsamında kentte görev yapan gazeteciler 2009 yılında Kahramanmaraş\'ta Büyük Birlik Partisi\'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in kabrini etti. Ziyarette Kuran okuyarak dua eden meslektaşları Güneş\'in mezarına karanfil bıraktı. Sivas Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu Başkanı Eraydın Aytekin gazetecilerin gününü kutladı. Aytekin, İsmail Güneş\'in Sivas için ayrı bir önemi bulunduğunu ve yüreklerinde yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

\'GAZETECİLERE ŞEHİTLİK VERİLMİYOR\'

Ziyarete katılan gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş de basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Güneş, \"Mesleklerini çok zor şartlarda özverili bir şekilde yapıyorlar. Bu işi aşk ve sevgi olmadan asla yapamazlar. Maddi bir getirisi ve özlük hakları olmadığı halde bu işi yapıyorlar. Sadece doğru bilgiyi halka iletmek için bu görevi yapıyorlar. Çoğu zaman gazeteciler horlansa da, başka şekilde davranılsa da onlar bu devletin, bu milletin asıl taşlarından bir tanesidir. Gazetecilere öldükleri zaman şehitlik verilmiyor. Sadece biz şehit diyoruz. Hrant Dink de, Uğur Mumcu da, Abdi İpekçi de öyle. Devlet nezdinde bunlara şehitlik ya da gazilik ünvanı verilmiyor. Bu ünvanların biz ailelere bir getirisi de yok. Ölen kişilerin yakınlarını ya da gazi olan kişiyi mutlu etmek için bu ünvanlar verilmeli.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlık ziyareti

-Karanfil bırakılması

-Yapılan açıklamalar

Haber-Kamera: SİVAS, (DHA)

(230 mb)

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4)HAYALİ DERNEĞE KUMAR BASKINI

BURSA’da Emlakçılar Dernek Lokali adı altında açılan kayıt dışı hayali dernek lokalinin bulunduğu binaya kumar baskını düzenlendi. Baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı ile cep telefonu şarj aleti görünümünde kumar makineleri ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde bir binaya düzenlenen baskında ruhsatsız ve kayıt dışı Emlakçılar Dernek Lokali adı altında bir mekanda kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı, 1 adet tombala makinesi, 2 adet şarj cihazı görünümlü slayt makinesi, 1 adet sigaramatik, 1 adet çarkıfelek makinesi, 150 adet tombala kartı, 590 adet tombala pulu ele geçirdi. Ele geçirilen makinelerden çıkan bin 200 lira paraya el konuldu.

Ekipler işletme sahibine \'kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmek\' suçundan 4 bin 767 lira para cezası kesip kumar oynatılan malzemelere el koyarken, kumar oynayan 21 kişiye ise kişi başı 227 lira idari para cezası verildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçen malzemelerin görüntüsü

Dernek içinden görüntü

Projeksiyon aletinin görüntüsü

Detaylar

SÜRE: 59 saniye BOYUT: 27.8

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5)SURİYELİLER İÇİN DİL VE İŞ FIRSATI

İZMİR İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde, İzmir Valiliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği ve diğer proje paydaşlarının katılmıyla, \'Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi\' projesinin imza töreni yapıldı. Projeyle, Türkçe bilmeyen ve işşiz olan Suriyeli sığınmacıların sıkıntılarının aşılması hedefleniyor.

İzmir Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İESOB), İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Egedeniz Tekstil A.Ş.\'nin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği\'nin desteğiyle hayata geçirdiği \'Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi\'nin, Suriyeliler için hem yeni bir iş kapısı olması, hem de Türkçe öğreniminde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Bugün yapılan proje imza törenine, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İl Göç İdaresi Müdürü Funda Kılıç Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu\'nun yanı sıra, diğer proje paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Projeyle, erkek gömleği dikimi üzerine 232 saatlik kurs verilecek Suriyeliler, gelişimlerine göre tekstil sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilecek. Projeye, geçici koruma kapsamında İzmir\'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş ve okuma yazma bilen Suriyeliler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. Ayrıca, 136 saat A1 seviyesinde Türkçe kursu da verilecek ve başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası alacak.

İmza töreninde konuşan İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, \"Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle memleketlerinden kaçıp ülkemize sığınan ve İzmir\'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin sosyal entegrasyonunu sağlamak için düzenlenen bu güzel projenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği tarafından sağlanmakta, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da koordine edilmektedir. Ben bu projenin hayata geçirilmisinde emeği olan kuruluşlarımıza teşekkür ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Türkiye\'nin cömert halkına teşekkür etmek istediğini belirkerek, \"Türkiye, topraklarına sığınan mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verme konusundaki geleneğiyle uzun süredir ön plana çıktı. Mültecilerin eğitim, sağlık ve ekonomi alanındaki ihtiyaçlarına karşılık verecek, önemli bir proje. Mültecilerin üretken birer birey olmaları ve ortak paydaya katkı sağlamaları hususunda önemli bir katkı sağlayacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği\'nin konuşmasından görüntü

- Katharina Lumpp\'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)