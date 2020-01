DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÇÖPLÜKTEKİ YANGIN OTELLERİ DUMANA BOĞDU

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde eski çöplük alanda çıkan yangın 200 metre ilerisinde bulunan otelleri dumana boğdu.Manavgat\'a bağlı Ulualan mevkiinde yıllar önce katı atık bertaraf alanı olarak ayrılan ve şu anda bir yanında Manavgat Atatürk Stadyumu, diğer yanında ırmağın öte yakasında yaklaşık 300 metre uzaklıkta 5 yıldızlı otellerin olduğu bölgede dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle 5 yıldızlı oteller duman ve koku içerisinde kaldı. Çöplükteki yangının aynı akşam kendiliğinden söndüğü kaydedildi. Turizmciler bölgede sık sık çöpten kaynaklanan yangın çıktığını ve her yerin duman içerisinde kaldığını belirtti. Irmak kenarında şu an 3 otel açık olmasına rağmen benzer yangınların yaz aylarında da çıktığı, otellerde kapı ve pencerelerin açılamadığı ve başta turistler olmak üzere tatil için gelenlerin duman ve kokudan rahatsız olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

- Atatürk stadı ve yangın olan bölge

- Yangından görüntü

- Alev alev yanan çöplük alan

61 MB /// 01.00\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

2)2,33\'LÜK TAŞERON İŞÇİ RAMAZAN, KADRO İÇİN BAŞVURDU

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nde taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetre boyundaki Ramazan Karageyik, kadroya geçiş için başvuruda bulundu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı GASKİ İslahiye İlçe Müdürlüğü\'nde, engelli kadrosunda 4 yıldır taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetrelik boyuyla Türkiye\'de en uzun ikinci kişi olan Ramazan Karageyik, kadro başvurusunu yaptı. Babasının yardımıyla GASKİ İlçe Müdürlüğü\'ne gelen Karageyik, hazırladığı evrakı gözlerindeki engel nedeniyle imza yerine parmak basarak, yetkililere teslim etti. Burada ilgiyle karşılanan Ramazan Karageyik, kadroya geçiş yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

- GASKİ İlçe müdürlüğü

- Karageyik\'in yürüyerek gelmesi

- Karageyik\'in evraklara parmak basması

- Karageyik konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

3)YALVAÇ\'TAKİ POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde işyerinde pompalı tüfekle Basri Akkuş\'u (55) öldüren, üniversite öğrencisi Rukiye Z.\'yi yaralayan Murat Keklikoğlu (22) ile ona yardım etmek amacıyla yanında bulunduğu öne sürülen ve aynı akşam husumetli olduğu başka bir kişiyi tabancayla vurmaya çalışan Osman Gazi Kondal, tutuklandı. Yalvaç\'ta, geçen pazar saat 17.00 sıralarında, Osman Gazi Kondal ile birlikte eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya gelen Murat Keklikoğlu, yanındaki pompalı tüfekle işyeri sahibi Basri Akkuş\'u başından vurup öldürdü. Keklikoğlu, ayrıca işyerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye Z.\'yi başına ateş ederek, yaraladı.

2 ŞÜPHELİ AYNI AKŞAM YAKALANDI

Olaydan sonra Murat Keklikoğlu ile Osman Gazi Kondal kaçtı. Şüphelilerin peşine düşen polis, Keklikoğlu\'nu ilçeye bağlı Salur Mahallesi\'ndeki adresinde yanındaki suç aleti tüfekle yakaladı. Aynı akşam Kondal\'ın başka bir iş yerinde husumetlisi olduğu bir başka kişiyi kurusıkıdan bozma tabancayla vurmaya çalıştığı ancak çevredekilerin engel olduğu ortaya çıktı. Kondal da bu olaydan sonra polis tarafından yakalandı.

\'ELİNİ ÖPTÜM VE BİZİ BARIŞTIRMASINI İSTEDİM\'

Gözaltına alınan Murat Keklikoğlu ve Osman Gazi Kondal, Yalvaç Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada ifade veren Keklikoğlu, öldürdüğü Basri Akkuş\'un yeğeniyle yaklaşık 4 ay önce kaçtıklarını, ancak ailenin izin vermemesi üzerine kızın babaevine geri döndüğünü anlattı. O günden bu yana ailenin kendisini takip ve taciz ettiğini öne süren Murat Keklikoğlu\'nun ifadesinde, şunları söylediği öne sürüldü: \"Olay günü sabah saatlerinde aynı iş yerine giderek beni rahat bırakmalarını istedim. Elini öptüm ve bizi barıştırmasını, bir araya getirmesini istedim. Beraber çay içtik. Ancak 4- 5 kişi yine beni sokakta sıkıştırmaya kalktı. Bunun üzerine sinirlenerek pompalı tüfeği alarak iş yerine gittiğim sırada aynı aileden Orhan A. ile sokakta karşılaştım. Beni görünce olayın olduğu iş yerine doğru kaçmaya başladı. Arkasından ateş açtım. Ancak, isabet etmedi. Silah sesini duyan amcası Basri Akkuş kapıya çıkarak bana küfretmeye başlayınca ona doğru ateş ettim. Sonra içeriye doğru birkaç el daha ateş ettim. İçeride o kızı görmedim, kendisini tanımıyorum.\"

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Keklikoğlu ve Osman Gazi Kondal tutuklanarak Yalvaç Cezaevi\'ne konuldu.

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)-

4)LİMON ÜRETİCİLERİ TEŞVİK PRİMİNİN AÇIKLANMASINI BEKLİYOR

TÜRKİYE\'nin limon deposu olarak bilinen Mersin\'in Erdemli ilçesinde hasat devam ederken, üreticiler teşvik priminin bir an önce açıklanması talebinde bulundu. Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, limon hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek, çalışmalar ve sorunları hakkında bilgi aldı. Başkanı Şahin, Mersin\'de ekim ayında başlayan limon hasadının devam ettiğini belirterek, \"Mart ayına kadar devam edecek limon hasadında, şu anda soğuk hava deposunda muhafaza edilecek olanlar sandıklara girmeye başladı. Bu yıl ülke genelinde limon rekoltesinde düşüklük yaşanırken, Mersin\'de rekolte gayet iyi durumda. Hava şartlarından etkilenmeyen limonlar bu yıl çok kaliteli ve yüksek verimli bir duruma sahip\" dedi.

\'TEŞVİKLERİN AÇIKLANMASI GEREKİYOR\'

Kentte limon paketleme tesislerinin büyük bir çoğunluğunun tam kapasite ile çalıştığını ifade eden Şahin, \"Bunun en büyük nedeni de çevre illerde yetişen limon rekoltelerinin düşük olmasıdır. Limon hasadına ilk başlandığında kilosu 2.4 TL\'den satılıyordu fakat şu anda dalında 1.8 TL\'ye kadar geriledi. Fiyatlarındaki belirsizliklerin giderilmesi ve üreticinin yüzünün gülmesi için daha önce açıklanması beklenen teşvik primlerinin bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. İhracat yapacak olan tüccarların daha rahat önünü görebilmesi için hükümetimizden limona verilecek olan teşvik priminin bir an önce açıklamasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'HEM İL HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI\'

Limonda üretimle birlikte tüketiminin de arttığını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

\"Artık insanlar limonu sadece salatasına sıkmıyor, sağlık ilacı gibi görüyor ve tüketiyor. Devletimizin en büyük gider kalemlerinden olan sağlık giderlerinin daha da azalması için limonun tüketilmesi de gerekiyor. Limon üretimi sağlık ve ekonomik açıdan çok büyük bir kalemdir. Limon hasadında çalışan çok fazla insanımız bulunmaktadır. Hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok büyük katkısı vardır.\"

Görüntü Dökümü

-Limon hasadı yapılırken

-Hasadı yapılan limonlar kasalara dökülürken

-Limonlar işlenirken

-Limon işleyen işçilerin görüntüsü

-MERTUB Başkanı Ahmet Dursun Şahin ile röportaj

-Limon paketleme fabrikasında limon paketlenirken

-Limon paketleme fabrikasında işçiler çalışırken

-Limon tüccarı Erdoğan Yaşar ile röportaj

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

