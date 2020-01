DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KATLİAMDA SALDIRIYA UĞRADI, ORGANLARIYLA 3 KİŞİYE HAYAT VERECEK

Konya\'nın Ereğli ilçesinde apartmandaki hissesini müteahhitte vermediği için komşuları tarafından baskı gördüğünü öne sürerek toplantıyı basıp, 3\'ü komşusu olmak üzere 4 kişiyi öldüren Cem Küççüktürk\'ün, silahlı saldırısında ağır yaralanan komşusu Müslüm Gök\'ün (52) beyin ölümü gerçekleşti. Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi\'nde tedavi altına olan Müslüm Gök\'ün, beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarının bağışlanması kararını aldı. Bunun üzerine Müslüm Gök, organların nakli için ameliyata alındı. Gök\'ün karaciğerinin Antalya Medicalpark Hastanesi\'nde, böbreklerinden birinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde, diğer böbreğinin ise Konya\'da nakil bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi. Müslüm Gök\'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Saldırıda Gök\'ün, babası İbrahim Gök de yaşamını yitirmişti.

2)İRAN SINIRINDA YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİNİN DONMUŞ CESEDİ BULUNDU

VAN\'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu. Başkale ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında arama tarama çalışması yapan jandarma ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi ile karşılaştı. Otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi\'ne getirilen cesetlerin çeşitli yerlerinin hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan yabancı uyruklu 2 kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

3)ÇÖKEN SIVA 2 ÇOCUĞU YARALADI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, apartmanda oturan keyifli ailesinin dairesinin tavan sıvası bir anda çöktü. Şaşkınlığa yol açan olayda, odada bulunan 2 çocuk hafif yaralandı. Olay, dün gece Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Salonda oturan Keyifli ailesinin fertleri televizyon izlerken birden tavan sıvası çöktü ve sıva parçaları odadaki 3 Yaşındaki Mehmet ile 1 yaşındaki Ahmet\'e isabet etti. Başında hafif yaralanan Mehmet ve Ahmet kardeşler götürüldükleri hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildi. Çocuklarının yaralanması ile korkan anne Sultan Keyifli, \"Büyük oğlumun başına iki dikiş atıldı. Nasıl olduğunu anlayamadık, bir anda tavan sıvası çöktü. Neyse ki çocuklarımın sağlığı iyi\" dedi.

4)DOKUMA ATÖLYESİNDE YANGIN

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi Akkale Mahallesi\'ndeki bir dokuma atölyesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Akkale Mahallesi\'ndeki bir dokuma atölyesinde, bugün saat 04.00\'te yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler, kısa sürede eve yayıldı. Dokuma atölyesinden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 18 araç ve 40 personelle yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Dokuma atölyesinde yangın nedeniyle hasar oluşurken, polis soruşturma başlattı.

5)SAKARYA\'DA 5 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 günde birçok adrese baskın yapan polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yılbaşında metro ve demiryolu merkezlerine saldırı düzenleme planı yapan DEAŞ unsurlarıyla bağlantısı olduğu tespit edildi. Adliye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklanıp 1\'i serbest kaldı. Gözaltında bulunan 8 kişiden 5\'i ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

6)KAYIP GENÇ, BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

GAZİANTEP\'te, 5 gün önce evden çıkan ve kendisinden haber alınamayınca ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Gücer (18), başından silahla vurularak, öldürülmüş bulundu.

Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi\'ndeki evinden geçen çarşamba günü çıkan Mehmet Gücer, kendisine ait 34 KE 8770 plakalı otomobille bölgeden ayrıldı. Gücer Ailesi, oğullarının eve gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçe sakinleri, gece saatlerinde, Burç Göleti yakınlarında, yerde kanlar içinde yatan birini görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin tabancayla başından vurularak, öldüğünü saptadı. Güvenlik güçlerince yapılan incelemede ise yaşamını yitiren kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gücer olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gücer\'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adili Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Jandarma, Mehmet Gücer\'i öldüren kişi ya da kişileri ve kayıp olan otomobilini bulmak için çalışma başlattı.

(ÖZEL)

7)BU İLÇE, ABD\'DEN TERSİNE GÖÇ ALACAK

GİRESUN\'da, 1970\'li yılların başında başlayan göç dalgası ile Yağlıdere İlçesi\'nden yaklaşık 20 bin dolayında kişi Amerika Birleşik Devletleri\'ne (ABD) yerleşti. Bu ülke ile yaşanan son vize krizinin ardından göç dalgasının azaldığı ilçede şimdi de tersine göçün başlatılması için proje geliştirildi. Yağlıdere Belediyesi hayata geçirmeye hazırlandığı istihdam ve teşvik projeleri ile ABD\'de yaşayan vatandaşlarını memleketlerine geri çekmeyi hedefliyor.

Yağlıdere İlçesi\'nde, Rum asıllı Lefter adlı kişinin göç ettiği ABD\'den, 1964 yılında köyünü ziyareti sonrası aile bireylerini beraberinde götürmesiyle bu ülkeye ilk göç başlamış oldu. Özellikle, 1985 ve 2000\'li yıllarda iş bulmak için göç dalgasının zirveye ulaşmasıyla ABD\'de yaşayan Yağlıderilerin sayısı 20 bine ulaştı. İlçe nüfusu kadar ABD\'de yaşayan vatandaşı bulunan Yağlıdereliler yerleştikleri ülkede iş kurdu, patron oldu, 2008 yılında ise Amerika\'nın New Jersey eyaletinde Türk Amerikan Giresunlular Derneği\'ni kurdu. Yağlıdereliler, Türk-Amerikan ortaklığında çeşitli etkinlikler düzenleyerek adından söz ettirdi. ABD\'lilerin bile ilgisini çeken ilçeyi ABD\'li diplomatlar da ziyaret etti. Gurbette yaşayan ancak memleketlerini unutmayan Yağlıdereliler, 2-3 yılda bir köylerine geldi. ABD\'de iş hayatını tamamlayanlar ise kesin dönüş yaparak kazanımlarını ilçede açtıkları iş yerleri ile değerlendirdi.

TERSİNE GÖÇ HAREKETİ BAŞLATILDI

Türkiye ile Amerika arasında son yaşanan vize krizinin ardından göçün durmasını fırsat bilen Yağlıdere Belediyesi de vatandaşların ABD\'ye göçünün önüne geçebilmek için çok yönlü istihdam seferberliği projesi geliştirdi. Proje ile süt fabrikalarının kurulması, iş yeri açacaklara teşvik ve kolaylıklar getirilmesini sağlayan düzenleme, hayvancılık ve tarım destekleri ile doğalgazın ilçeye getirilmesinin yanı sıra ketsel dönüşümle ilçede sosyal donatı alanlarının artırılması hedeflendi.

\'15-20 BİN VATANDAŞIMIZ ABD\'DE\'

İlçelerinden ABD\'ye göçte son aylarda azalma olduğunu belirten AK Partili Yağlıdere İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, \"Geçmiş yıllardan beri göç konusu araştırılıyor 1969\'da yoğun bir gidiş oldu. Burada lisede okuyan öğrencilerimiz bile okumuyordu Amerika\'ya gitmek istiyordu. Daha sonra Türkiye\'nin ekonomik seviyesi yükseldikten sonra insanlar artık Amerika\'ya rağbet göstermemeye başladı. Şu anda gençlerin ABD\'ye gitme sayısı çok azdır. Şu anda yoğun bir talep yok. Ama Amerika\'da ilçemizde yaşayan kadar vatandaş var. Yaklaşık 15-20 bin civarında Yağlıdereli vatandaşımız ABD\'de var. Dönüş yapan arkadaşlarımız da var. Bir arkadaşımızla konuştum babasının uzun bir süre Amerika\'da kaldıktan sonra geldiğinde bir araba bile alamadığını belirtti. Kendisinin yıllarca Türkiye\'de olduğunu ve 10 senede 10 tane araba değiştirdiğini söyledi. İnsanların çok da ihtiyacı yok Amerika\'ya. Ama son dönemlerde bu göç çok azaldı\" dedi.

\'ABD\'Lİ DİPLOMATLAR İLÇEYE GELDİ\'

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsoloğu Muavin Konsolos Martine Thomen\'in merak ederek ilçelerini ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Kırhasanoğlu \"Amerika\'da Yağlıderelilerin çok olmasından dolayı Amerika İstanbul Konsolosu, Ankara Konsolos yardımcısı bizi ziyarete geldi. Belediyenin kapısından etrafa bir baktılar. Yazın ilk dönemleriydi şöyle etraflarına bir baktılar bahçeler, yeşilliğin içinde evleri gördüler ve \'Buranın insanı delimidir, böyle güzel bir yeri bırakıp Amerika\'da ne işleri var\' dediler. Dedim para kazanmaya gidiyorlar. Oradaki vatandaşlarımız memleketlerini de unutmuyorlar. Bağlantılarını kesmediler. Bence bu göçün azalmasında vize krizinin hiç de etkisi olmadı. Artık tek-tük giden var. Böyle \'Ben gideyim de çalışıp para kazanayım\' diye gidenler yok denecek kadar çok az\" diye konuştu.

GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN YÜKSEKOKUL

İlçe nüfusunun dışarıya verdiği göçün önüne geçilebilmesi için belediye olarak çok yönlü proje ve yatırım planları olduğuna işaret eden Başkan Kırhasanoğlu şunları söyledi:

\"Göçü önlemek için şu ana kadar yapılanlar yeterli değil. Biz 2009\'de seçildik. İlçemiz çok atık durumdaydı. Alt yapısı yoktu. Baya bir sıkıntılar vardı. Bu yönde kapsamlı çalışmalar ve hizmetler ortaya koyduk. Yapılan bir takım hizmetler buradaki göçü önlemeye yetmiyor. Göçü önlemek için ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. Bunun birisi yüksek okul. Yüksek okul yaptık inşallah bu sene açılacak. Bunun dışımda merkezdeki eski tip sobalı binaları memurlar ve yaşlılar tercih etmiyor merkezi sitem ya da doğalgazlı binalarda oturmak istiyorlar. Bu bizim bir eksi. Bu yönde biz tüm inşaat firmalarının önünü açmak istiyoruz. Bunun duyurusunu da yaptık. Bizde buradaki merkezi sistemli binaları çoğaltmak için TOKİ\'ye başvurduk. İlçemizde kentsel dönüşüm uygulayacağız. Bunun ilk protokolü imzalandı. Bunun neticesinde 300 daire ve dükkânların olduğu bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir etken bu olacak. Bir de istihdam açısından ilçemize bir sanayi kurmak için bir teşebbüsümüz var\"

\'ÇALIŞAN SAYISINI ARTIRMAMIZ LAZIM\'

Göç dalgasının durdurulmasında sosyal etkinlik alanlarının önemli olduğunu kaydeden Başkan Kırhasanoğlu şöyle dedi:

\"Sosyal etkinlikler yönünden vatandaşın burada kalmasını cazip kılacak ve turizme katkı için dere ıslah projesiyle alakalı bir gölet yapmayı da planlıyoruz. Bu proje, denizi aratmayacak şekilde içinde sandal olacak ve göletin kenarında 6 bin 500 metrekare hazine arazisi var bu araziyi de park alanı olarak kullanacağız. İçerisinde de restaurant, kafe, kamelyalar yeşil alan ve spor alanları oluşturacağız. Vatandaşların dışarıya ihtiyaç duymayacak şekilde çalışmalarımız var. Burada çalışan sayısını artırmamız lazım, projelerimizi yapabilirsek inşallah yapacağız, buradaki istihdamı ve insan sayısını artırmamız lazım. İnşallah bunları hayata geçirdiğimizde dışarıdaki nüfusları buraya alacağız. Tarım ve hayvancılıkla ilgili 1 buçuk milyonluk projelerimiz var. Bu konu da devlet teşviklerinde vatandaşların faydalanabilmesi sağlanacak. Bütün köyler ve mahallelerdeki vatandaşlara ulaşacağız. Süt Fabrikası kurulması yönünde fikir ortaya çıktı. Bu süt işimi uygulayabilirsek buradaki insanların önemli bir geçim kaynağı olur\"

\'1-2 SENEDİR GÖÇ AZALDI\'

İlçede esnaf olan Murat Çayan, önceleri olan göçün şu günlerde azaldığını ifade ederek \"Şu anda eskisi kadar göç yok denecek kadar az. Yaklaşık 10 sene öncesine kadar göç çok oluyordu, 1-2 senedir yok. Göç azaldı. Amerikan vatandaşlarından Yağlıdere\'yi merak edip gelenler oluyor. Tanıdığımız çok kişi var giden. Yazın burası güzel oluyor. Bizim işlerimiz de iyi oluyor. Ama gittiklerinde işlerimiz de azalma oluyor.

\'EKONOMİK ŞARTLAR ANA SEBEP\'

Amerika\'da yaşayan ve memleketine tatile gelen Erdal Köpüç, ekonomik koşulların göçte en önemli etken olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:\"Memleketimiz çok güzel ama ekonomik şartlar ana sebep ve Amerika\'ya giden arkadaşlar diğerlerine örnek olmuş oldu. Her giden bir yakınını aldı ve böylelikle bir göç başlamış oldu ama bu son yıllarda göç kesilme noktasına geldi. Amerika\'ya Yağlıdere\'den eskisi kadar göç yok. Koşullar eskisi gibi kolay değil, koşulları yerine getirmek zor. Onun için göç şu anda durmuş vaziyette. Bana kalsa Amerika\'da hiç kalmak istemiyorum benim vatanım, memleketim güzel Türkiye çok güzel bir ülke ama 26 yıldır oradayım çocuklarımın eğitimi için kalmak zorundayım, bırakıp gelme şansım zor. Yağlıdere\'ye her yaz geliyoruz yatırımlar da yapıyoruz. Ama kesin dönüş ufukta. İstihdam sorunu çözülürse bu göçe gerek kalmaz.\"

\'NÜFUSUMUZUN YÜZDE 50\'Sİ ORADA\'

Bir süre Amerika\'da yaşayan ve ilçede eczacılık işletmeciliği yapan Mustafa Şahin de bir takım hayat şartların yurt dışında iyi olduğuna işaret ederek \"1965-1966\'larda göç 3-4 kişiyle başladı ama esas furya 1980\'den sonra başladı. Şu anda gidiş durdu ama nüfusumuzun yüzde 50\'si orada. Amerika\'nın şartları buradan iyi olduğu için çocuklarım Türkiye\'ye dönmek istemiyor\" dedi.

ABD\'DEN DÖNDÜ, ÇAY OCAĞI AÇTI

Amerika\'da 10 yıl kalan ve ilçeye kesin dönüş yaparak çay ocağı işleten Mustafa Yağlıdere de Amerika\'da çalışma şartlarının zor olduğunu anlatarak \"Amerika\'da 10 yıl kaldım, çalıştım. Şimdi geldim. Şu an eskisi gibi göç yok, orada da şartlar kolay değil, çalışma şartları kolay değil eskisi gibi para kazanma şansı daha yok. Orada da enflasyon ve işsizlik yüksek. Burada sanayi ve tarım alanı yok onun içinde gençler büyük şehirlere göç ediyor. Amerika\'nın çalışma şartları ağır kolay değil. Amerika cafcaflı görünüyor ama orada durmaktansa ilçemde çalışmayı tercih ederim\" ifadelerinde bulundu.

\'YAĞLIDERE BOŞALIYOR\'

Emekli vatandaş Osman Aydın da \"Son dönemlerde göçte azalış var. Amerika\'nın hayatını beğeniyorlar. Buraya gelip ne yapacak iş güç yok burada\" diyerek göçün engellenmesi için nüfusun ve iş yerlerin sayısının artırılması gerektiğini savundu. Yöre sakini Mustafa Aygün ise sanayileşmenin olmayışı nedeniyle ilçelerinin göç verdiğine değinerek şöyle dedi:

\"Vatandaşın Amerika\'ya gitmesi işsizlikten ve ekonomik sıkıntılardan gidiyor. Burada senede bir fındık oluyor oda para etmiyor. Onun için vatandaş kendine çare arıyor bir yerlere gitmek zorunda kalıyor. Amerika\'ya şu günlerde göç durdu ama şu an bu göç İstanbul\'a yönelmeye başladı. Her yıl göç veriyor ilçemiz, Yağlıdere boşalıyor. Bunu da sanayinin olmaması ve iş sahasının yetersizliğine bağlıyoruz. Ben hiç gitmeyi düşünmedim\"

8)KAŞ\'TA BAHARI ANDIRAN GÜNLER YAŞANIYOR

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde sıcak havaya aldanan ağaçlar çiçek açtı.

Türkiye\'nin birçok yöresinde soğuk hava hüküm sürerken, Kaş\'ta baharı ve yazı andıran görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 19- 20 derecede seyrettiği Kaş\'ta özellikle Çukurbağ Yarımadası\'nda sıcağa aldanan ağaçlar çiçek açtı. Küçük bir dut ağacı kış ortasında meyve verirken, baharda açan birçok bitki de erkenden çiçek açmış durumda.

İlçenin yüksek kesimlerinde de doğa uyanmış durumda. Sarı diken güllerinin ve bitkilerin sapsarı çiçek açtığını görenler bahar yaşadığını sanıyor. Refüjlerdeki portakal ağaçları da bembeyaz çiçek açtı.

İlçede yaşayan Arif Karaca, \"Türkiye\'nin birçok yerinde ağır kış koşulları yaşanırken, kar kapıya dayanmışken, Kaş\'ta bahardan kalma günler yaşıyoruz. Çiçekler renk renk açmış. Her türlü çiçeği şu anda Kaş\'ta görme ve bulma şansınız var\" dedi.

Barış Yıldız da \"Kışın bu aylarında Kaş\'tayız. Güneş, deniz, çiçeklerle bir aradayız. Türkiye\'nin her yerinde farklı manzaralar varken, biz Kaş\'ta yazın tadını çıkarıyoruz\" diye konuştu.

