DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CESEDİ VALİZDE PARKA ATILAN BEBEĞİN CENAZESİNE 8 KİŞİ KATILDI

GAZİANTEP\'te Suriyeli İhlas El Baho\'nun (26) birlikte yaşadığı Ziyad El Abdullah (24) tarafından işkence edilerek öldürülüp, cesedi buz konulan valizde parka bırakılan 5 aylık Teymhim, son yolculuğuna uğurlandı. Teymhim\'in cenazesi, görevliler ve vatandaşlardan oluşan toplam 8 kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mezarlığın \'kimsesizler\' bölümünde toprağa verildi. Suriye\'nin Halep kentinden eşi Muhammet Hacar ve kayınvalidesi Mefrun Hacar ile birlikte savaştan kaçıp Gaziantep\'in Nizip ilçesine yerleşen İhlas El Baho, 1 yıl önce, âşık olduğu Suriyeli Ziyad El Abdullah\'la Gaziantep\'e geldi. Binevler Mahallesi\'nde kiralık ev tutan El Abdullah, ağladığı için daha önce de dövüp maşayla tuttuğu közle işkence yaptığı El Baho\'nun 5 aylık bebeği Teymhim\'i, geçen 16 Aralık akşamı duvara vurup öldürdü. İkili, kafatası kırılan ve vücudunda işkence izleri bulunan bebeğin cansız bedenini, buz koydukları valizin içinde 17 Aralık akşamı Kemal Köker Caddesi\'ndeki 100\'üncü Yıl Parkı\'na bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla bulunan valizdeki Teymhim\'in cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından babasına teslim edilmesi için morga konuldu.

Bebeği daha önce de dövüp, duvara vurduğu görüntülerinin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarından cinayeti işlediği belirlenen Ziyad El Abdullah ile öldürülen Teymhim\'in annesi İhlas El Baho, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Genç kadın, bebeğinin babasının Muhammet Hacar olduğunu iddia etti. Hacar ise bebeğinin kendisinden olmadığını öne sürüp cenazeyi kabul etmeyince, Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletilen cenazeden ve taraflardan numune alınarak DNA testi yapılması kararlaştırıldı.

CENAZEYE GÖREVLİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI

DNA testi henüz sonuçlanmazken, yasal süreyle 15 gün morgda bekletilen ve kimsenin sahip çıkmadığı minik Teymhim\'in cenazesi, mezarlık görevlileri ve vatandaşlardan oluşan 8 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından kimsesizler bölümünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Yeşilkent Mezarlığı

- Gasilhane

- Cenazenin gasilhaneden çıkarılması

- Cenaze namazının kılınması

- Cenaze namazına katılanlar

- Cenazenin toprağa verilmesi

- Mezarlık imamının konuşması

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 261 MB

======================================================

2)AYDER YAYLASI\'NDA YILIN İLK GÜNÜ KAR SÜRPRİZİ

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yeni yılın ilk gününde yağan karla beyaza yeniden büründü. Çamlıhemşin\'in bin 350 rakımlı Ayder Yaylası, geçen hafta sonu yağan karla beyaza bürünmüştü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yaylayı kaplayan kar, kısa sürede eridi. Ayder Yaylası, yeni yılın ilk gününde beyaza tekrar büründü. Yeni yılı yaylada karşılayan tatilciler, yürüyüş yapıp, karın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Kar yağışı görüntüleri

Karda eğlenme

Röpler ve detaylar

HABER KAMERA: DHA

=====================================================

3)EMEKLİ ALBAY KAZADA ÖLDÜ

MERSİN\'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli albay İlhami Çakıcı (78) hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı Otogar üst kavşağında meydana geldi. Bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Çakıcı\'ya, Alperen Yıldız (23) yönetimindeki 33 L 6677 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Çakıcı, park halindeki başka bir otomobilin arka bagajına çarparak yere düştü. Ağır yaralanan Çakıcı, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Alperen Yıldız gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

-Albayın kıyma alırken güvenlik kamera görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01.30 DK BOYUT: 90 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

======================================================

4)SAZDAN ADAM GRUBUNDAN YENİ YIL ŞARKISI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde amatör bağlamacılardan oluşan \'Sazdan Adam\' grubu üyeleri ünlü yeni yıl şarkısı Jingle Bels\'in sözlerini ‘Bizde Noel Baba yok Müslüm baba var, oda bacadan değil damardan girer\' sözleriyle değiştirerek besteledi. Grubun sosyal medyada paylaştığı video büyük ilgi gördü. Daha önce Michael Jackson’un 5\'inci ölüm yıl dönümünde \'They don’t care about us\' adlı şarkısına 100 bağlamacıyla klip çeken grup, ardından Çanakkale Zaferi\'nin 100\'üncu yılına özel çektikleri kliple adından söz ettirmişti. Son olarak da lösemiye dikkat çekmek için saçlarını kazıtarak klip çeken \'Sazdan Adam\' grubu, bu sefer yeni yıla özel şarkı besteledi. Sazdan Adam\'ın kurucusu Mehmet Ali Ürkmez, grubun 3 üyesiyle birlikte ünlü yeni yıl şarkısı Jingle Bells\'in sözlerini değiştirerek bağlamayla çaldı. 3 bağlama ve 1 keman eşliğinde çalınan şarkının sözleri, \'Bizde Noel Baba yok Müslüm baba var, oda bacadan değil damardan girer\' sözleriyle değiştirildi. Grup şarkının devamında da Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz Sevmedik’ şarkısını ‘Elveda eski yıl elveda, Merhaba yeni yıl merhaba’ olarak değiştirerek sosyal medyada paylaştı. Büyük ilgi gören şarkı, birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Mehmet Ali Ürkmez ve ekibi

-Şarkıyı seslendirmeleri

Süre: (1.33) Boyut: (14 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

====================================================

5)YILBAŞININ KAZANANLARI ÇİĞKÖFTECİLER

ANTALYA\'da çiğköfte satışı yapan Yılmaz Tunçdemir, yılbaşı akşamı normalin 3 katı fazla satış yaptıklarını söyledi. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında çiğköfte de yerini aldı. Yeni yıl akşamları sofraları meyve, çerez ve pastalar süslerken son yıllarda çiğköfte de masaları süsler oldu. Antalya\'da Konyaaltı Caddesi\'nde hazır çiğköfte satan Yılmaz Tunçdemir, 2017 yılının son gününün kendileri için çok güzel geçtiğini söyledi. Rekor seviyede çiğköfte sattıklarını anlatan Tunçdemir, \"Normal günlere göre çok daha fazla talep vardı. Ortalama 25- 30 kilo satış yaparken dün akşam 90 kilo satışımız oldu. Daha çok çocukların isteği üzerine aileler satın oluyor. Vatandaşlar dükkanda yemekten ise dün evlerine sipariş verdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Çiğ köfte malzemelerinden detay görüntü

- Çiğköfte ustası ile röp

- Çiğ köftenin yapılışı

277MB ///2.30\"

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

=================================================

6)25 KİLOLUK ÇAY HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, bakkalın önüne çuvallarla bırakılan 25 kiloluk kuru çay, çalındı. Hırsızlık anları, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde, Meydan Mahallesi\'nde oldu. Atilla Demir\'e ait bakkalın önüne satılmak üzere çuvallarla bırakılan 25 kiloluk çayı gören hırsız, dükkana müşterinin girmesinin ardından çuvalların yanına geldi. Dükkan sahibi, müşterisiyle ilgilendiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, çuvalları alarak, götürdü. Hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- İşyerinin önünde bekleyen hırsız

- Çayın bulunduğu çuvalı çalan hırsız

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

================================================

7)PETEK DİNÇÖZ\'DEN YILBAŞI KONSERİ

DENİZLİ\'de sahneye çıkan Petek Dinçöz, oğlunun doğumundan sonra ilk kez söylediği şarkılarıyla hayranlarını eğlendirdi.

Denizli\'de kent merkezi ile Pamukkale ve Karahayıt\'taki oteller yeni yıla eğlenerek girmek isteyenlerle doldu. Şarkıcı Petek Dinçöz de uzun bir aradan sonra ilk kez bir otelde yılbaşı için sahneye çıktı. Kelebek desenli elbisesiyle sahne alan Dinçöz, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. Gece boyunca şarkı söyleyen ve dans eden Dinçöz, hayranlarını da yılbaşı partisinde eğlendirdi. Dinçöz, eşi Serkan Kodaloğlu\'nun yeni yıl hediyesi olan 7 karatlık pırlanta yüzükle sahneye çıktı.

2018 yılına iki sürprizle damga vuracağını söyleyen Petek Dinçöz, \"Uzun bir aradan sonra sahneye çıktım, evlendim, oğlum oldu, büyüttükten sonra konsere geldim. Herkese mutluluklar diliyorum. 2018 yılı için büyük sürprizlerle geliyorum, Arapça şarkı okudum. Yapılmayanı yapmayı seviyorum. En yakın zamanda karşınızda olacağım. Azerbaycan\'a da sürpriz yaptık, Azerice şarkı okudum. 2018 yılına imzamı atacağım. Eşim de beni yalnız bırakmadı. Oğlum anneannesiyle İstanbul\'da kaldı. Eşim de bana yeni yıl sürprizi yaptı. Pırlanta yüzük hediye etti. Genç kızlara sesleniyorum, pırlanta yüzükler alan kıymet bilen eşler karşınıza çıkarsın\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Petek Dinçöz\'den sahne görüntüsü,

-İzleyenlerden görüntü,

-Petek Dinçöz ile röp.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

========================================================

8)ÇANAKKALE\'DEKİ KUDÜSLÜ ŞEHİTLERE DUA

ÇANAKKALE Savaşları\'nda şehit düşen Kudüslü askerlerin anısı, 103 yıldır Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki şehitliklerde yaşatılıyor. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesi\'ndeki Kudüslü askerlerin sembolik mezarlarını ziyaret ederek, ruhlarına fatiha okudu.

Kudüslülerin 103 yıl önce Çanakkale için gösterdiği fedakarlığa bugün Türkiye kayıtsız kalmıyor. Çanakkale\'de şehit düşen Kudüs ve Gazzeli askerlerin sembolik mezarları ziyaret edilerek anılıyor. Şehitler Abidesi\'nin ön tarafında Çanakkale Savaşı\'nda şehit düşen Mehmetçiklerin anısına oluşturulan sembolik şehitlikte, Kudüs ve çevresinden gelen şehitlerin isimleri yer alıyor. Yine Gelibolu Yarımadası\'nda bulunan Soğanlıdere ve Şahindere şehitliklerinde de Kudüs ve Gazzeli şehitlerin mezar taşları yer alıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İsrail\'in işgali altındaki Kudüslü askerleri bir kez daha anmak için Şehitler Abidesi\'ndeki sembolik mezarlarını ziyaret etti. Ruhlarına fatiha okudu. 1915 yılında Kudüs’ün bir Osmanlı şehri olduğunu belirten Kaşdemir şöle konuştu:

\"1915 yılında Konya, Ankara ve Çanakkale nasıl bir vatan parçasıysa, Kudüs de o dönemde bir vatan parçasıydı. 1915 yılında Çanakkale cephesinde savaşlar başladığı zaman vatanın diğer bir köşesi olan Kudüs’ten de gençlerimiz, kahramanlarımız, askerlerimiz Çanakkale cephesine koştular. Burada emperyalizme, yedi düvele karşı kahramanca çarpıştılar ve Çanakkale Destanı’nı yazdılar. Çanakkale ruhu işte bu topraklarda oluştu. Birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten almış oldukları güçle, kuvvetle, beraber yaşama isteğiyle Çanakkale’de vatanları uğruna şehit ve gazi oldular. Kudüslü şehitlerimiz Çanakkale cephesinde Zığındere\'de, Arıburnu\'’nda, Kirte’de kahramanca çarpışırken şehit oldular. Artık Çanakkale gibi müstesna topraklarda ebedi istirahatgahındalar. Aziz ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun. Kudüsle, Çanakkale arasındaki bu bağ bu rabıta, her zaman devam edecektir. Onlar bizim kahraman ecdadımızdır. Onlar bizim kahramanlarımızdır\" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay ise, 1\'inci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu\'nun ilk etapta 3 cephede savaştığını söyledi. Yıllara göre bu cephe sayısının 11’e ulaştığını belirten Atabay, şunları kaydetti:

“1915 yılında Çanakkale cephesinde savaş bütün şiddetiyle devam ederken, imparatorluğun her yerinden askerler cephede vatan uğruna hayatlarını feda etmek için hazır bulunuyorlardı. Bu çerçevede Kudüs ve Kudüs’e bağlı Gazze bölgesinden askerler Çanakkale cephesine geldi. Kudüslü 52, Gazzeli 10 asker burada şehit düştü.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

-Şehitler Abidesinden görüntü.

-Sembolik Şehitliklerden genel ve detay görüntü.

-Kudüs ve Gazzeli şehitlerin isimlerinin bulunduğu sembolik mezardan genel ve detay görüntü.

-Sembolik mezarda dua eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’den görüntü.

-İsmail Kaşdemir röp.

-Yrd. Doç. Dr. Mitat Atabay’ın Gazzeli şehitlerin isimleri göstermesinden görüntü.

-Mithat Atabay röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)