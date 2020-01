DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: GÜN, BİRLİK OLMA VE BERABER OLMA GÜNDÜR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti Burdur İl Başkanlığı Kongresi için geldiği kentte Burdurlulara seslenerek, \"Gün, birlik olma ve beraber olma gündür. Biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Allah hepinizden razı osun\" dedi. Başbakan Yıldırım, AK Parti Burdur İl Başkanlığı kongresi için sabah saatlerinde havayolunu kullanarak, kente geldi. Yıldırım\'a Burdur ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile çok sayıda üst düzey parti yöneticisi ve AK Parti\'li milletvekilleri eşlik etti. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı\'na inen Başbakan Yıldırım, ardından Burdur\'a geçerek, kongrenin yapılacağı Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu\'nun olduğu alana geldi. Kongre öncesinde salon önünde toplanan Burdurlulara seslenen Yıldırım, “AK Parti çalışır, onlar konuşur. Bu kadar basit. Bugün Burdur\'da bir bayram havası var. Kışın bu soğuğuna rağmen Burdur 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne gösterdiğiniz bu ilgi sebebiyle hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası vatan şairi, istiklal şairi Mehmet Akif\'in memleketi. Burası bayrağına, milletine, vatanına sonuna kadar sahip çıkan mert insanların diyarı. Onun için sizin her isteğiniz, her talebiniz, her söylediğiniz bizim için talimattır, emirdir, başımın, gözümün üstünde yeri vardır. 15 yıldır memleketimiz için doğusu, batısı, kuzeyi için çalıştık; çabaladık Türkiye\'yi üç kat büyüttük. Bundan Burdur da nasibini aldı. Biz, ayak üstü söz vermeyiz. Görür, değerlendirir, sonra cevabını veririz. Hiç merak etmeyin\" dedi.

\'ÜLKEYİ ALÇAKLARA TESLİM ETMEDİNİZ\'

Bu yılın geride kaldığını; ama Burdur\'un 2016\'yı, 2017\'yi iki önemli olayla hatırladığını belirten Başbakan Yıldırım, “2016, 15 Temmuz, o karanlık gece. O alçakların, FETÖ’cülerin bu bayrağı indirmek, bu ezanları dindirmek için gözünü kırpmadan vatandaşın üzerine mermilerle bombalarla saldırdığı o gece, her Burdurlu kardeşimiz bir kahraman oldu. Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyle meydanları doldurdunuz. Allah sizden razı olsun. Ülkeyi alçaklara teslim etmediniz. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun\" diye konuştu. Kalabalık arasındaki bir Somaliliyi gören Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Dünya Somali\'yi unuttu. Açlık, yoksulluk, terör, çaresizlik Somali\'nin kaderi olmuştu; ama bir yiğit çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, \'Yalnız değilsiniz\' dedi ve oraya bizzat giderek, dünyaya \'İnsanlık ölmedi, Türkiye burada, Recep Tayyip Erdoğan burada\' dedi ve ondan sonra biz Somali\'nin havaalanını da açtık. Somali\'de terörle mücadeleye gerekli eğitimleri de verdik. Hastanesini, limanını açtık. Orada hayatı normale döndürdük. Şimdi Somali, ayağa kalkıyor. Geleceğini inşa ediyor. Sadece Türkiye\'de değil; sadece 81 milyon vatandaşımızın ihtiyacını, refahını, geleceğini değil; etrafımızdaki masum mağdur ülkelerdeki o çaresiz insanların da derdine deva oluyoruz. İşte onun için değerli Burdurlu kardeşlerim gün, birlik olma ve beraber olma gündür. Biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Allah hepinizden razı osun.\" Yeni bir seneye girileceğini de kaydeden Başbakan Yıldırım, “Bu vesileyle 2018\'in ülkemize, milletimize ve insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesini cenabı Mevla\'mdan diliyorum\" dedi.

RİZE\'DEKİ FESTİVALDE, 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ (EK)

2)BAKAN BAK, HAMSİ FESTİVALİ\'NE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize\'de düzenlenen Hamsi Festivali\'ne katıldı. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Bakan Bak, DHA muhabirine yaptığı açıklamada hamsinin bir ara bol olduğunu ancak sonra bulunamadığını belirterek \"Hamsi başlangıçta boldu yedik ama sonra soğuk sulara yöneldi. Hamsiyi bu festivalde çağırdık tekrar gelecek. Hamsi, Rizelileri dinler. Burada oynanan horonun ayak sesini duyan hamsi gelecektir\" diyerek esprili ifadeler kullandı.

TADINA BAKTI, HAMSİ DAĞITTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberinde Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı ile birlikte önlükleri giyerek hamsi tezgahının başına geçti. \'Vira Bismillah\' diyerek hamsileri pişiren Bakan Bak ve beraberindekiler vatandaşlara ikram etti, ardından kendileri tadına baktı. Bakan Bak, hamsinin oldukça lezzetli olduğunu söyledi.

3)ELEKTRİK KESİNTİLERİNE YASAKLI VE TEHLİKELİ OLMASINA RAĞMEN VANTİLATÖRLÜ ÇÖZÜM

DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde yaşayan vatandaşlar, elektriklerin sık sık kesilmesi sorununa, sokak panolarına vantilatör bağlayarak kendilerince çözüm buldu. DEDAŞ yetkilileri, aşırı enerji kullanımı nedeniyle, ısınan panolarda şartel düştüğünü, vatandaşların da çözüm adına çok tehlikeli bir girişimde bulunduğunu belirterek bunun da suç olduğunu söyledi.

Bismil ilçesindeki bazı mahallelerde kapasitenin üzerinde enerji kullanılması nedeniyle sokak panorlarındaki şarteller sık sık otomotik olarak düşüyor. Elektriklerin kesilmesi üzerine vatandaşlar, sokak panolarına vantilatör bağlayarak, aşırı ısınan cihazları soğutarak, hem şartelin düşmesini engelliyor, hem de elektriklerin sık sık kesilmesi sorununa da kendince çözüm buluyor. Bismil Kurtuluş Mahallesi\'ndeki tren garı arkasında, Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu bitişiğindeki elektrik panosuna vantilatör bağlayan mahalle sakinleri, DEDAŞ yetkililerini haber vermelerine rağmen bir çözüm bulunamadığını, elektrik kesintilerine bu yüzden kendi kendilerine böyle bir çözüm bulduklarını söyledi. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) yetkilileri ise, sadece Bismil\'de değil bölgedeki bir çok il, ilçe ve bağlı köy ile mahallelerde aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, \"Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların büyük bir kısmı evde elektrik enerjisiyle ısınıyor. Ancak, mahalle ve sokak panoları belli bir kapasiteye göre enerji nakil edebiliyor. Kapasitesinin üzerine çıktığında ise panolarda bulunan şartel kendiliğinden otomotik olarak atıyor, yani enerji naklini durduruyor. Bir çok merkezde farklı yöntemler kullanılıyor. Havalar henüz fazla soğumadığı için şimdilik vantilatörlü bir çözüm üretmiş kendi kendine. Ancak bu yöntem hem çok tehlikeli, hem de suçtur. Yani panoyu açmaları zaten başlı başına bir suç. Panoya farklı bir aparat takmak ayrı suç, vantilatör takmak ayrı suç. Allah göstermesin bu işi yapan kişiler elektrik akımna kapılp hayatını kaybedebilir. Karların yağmasıyla birlikte bu yoğunluk daha da artıyor. Vatandaşlar çok daha tehlikeli arayışlara giriyor. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yasal süreç başlattık\"dedi.

4)DBP EŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN: EŞ GENEL BAŞKANLARIMIZ VE MİLLETVEKİLLERİMİZ TEK TİP ELBİSEYİ KABUL ETMEYECEKTİR

ŞIRNAK\'ta partisinin kongresinde konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel başkanı Mehmet Arslan, cezaivinde tutuklu bulunan HDP ve DBP\'nin Eş Genel Başkanları ve Milletvekillerinin KHK ile getirilen tek tip kıyafeti kabul etmeyeceklerini söyledi.

Şırnak\'ta, DBP\'nin 4\'üncü il Kongresi il binasında yapılırken, kongreye DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP Şırnak milletvekili Aycan İrmez ve partililer katıldı. Kongrede konuşan DBP Eş Genel Başkanı Arslan, Kürt sorununun red ve inkar sorunu olmadığını, bir kimlik ve özgürlük sorunu olduğunu belirterek, sorun demokratik yöntemlerle çözülmediği müddetçe gerilim ve savaş politikalarının devam edeceğini ileri sürdü. Ak Partinin bugün ülkeyi yönetemeyecek duruma geldiğini, kendi içinde çatışır ve kavga eder hale geldiğini iddia eden DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, \"Bunun bir nedeni var o da Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmemesinden kaynaklıdır. Biz bu yaklaşımla, bu inkar politikalarının devam etmesi durumunda Türkiye halklarının daha çok acı yaşayacağını ifade ediyoruz. Bunu istemiyoruz. Gönlümüz istiyor ki biran evvel bu topraklara barış gelsin, kardeşlik gelsin, huzur gelsin\"dedi. Son çıkarılan KHK\'ler ile getirilen tek tip kıyafet ile ilgili de konuşan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bu tek tip kıyafetle aslında cezaevinde dışarıda tutuklayıp teslim almaya çalıştığı siyasetçilere yetinmeyip cezaevlerinde de onların iradelerisi teslim almaya onurlarını kırmaya yönelik bir yaklaşım içerisine girmektedir. İnsanları tutuklayarak cezaevlerine alıyor yetinmiyor, birde cezaevlerinde onların iradesini kırmaya çalışıyor. Başta partimizin Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel olmak üzere, HDP Eş Genel başkanlarımız, onlarca milletvekilimiz, onlarda belediye başkanımız binlerce yurtsever halkımız nasıl ki dışarıda AKP\'nin zulüm politikalarını kabul etmeyip cezaevlerini göz aldıysa biz inanıyoruzki, AKP\'nin bu tek tip kıyafet uygulamasına karşıda en onurlu direnişi göstereceklerdir, kabul etmeyeceklerdir.\"

5)TÜRKLERİN YILBAŞI TERCİHİ, KIBRIS VE BULGARİSTAN

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) verilerine göre yılbaşı için yurt dışı rezervasyonu yapan Türk vatandaşların ilk tercihi Kuzey Kıbrıs, ikincisi ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan Turizm Bakanlığı ise 11 ayda Bulgaristan\'a giden Türk turist sayısı 584 bini geçtiğini açıkladı. Bulgaristan, vize uygulamasına rağmen Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında ikinci sıraya girdi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) verilerine göre Türk vatandaşlarının yılbaşında yurtdışı tatil rezervasyonlarında Kuzey Kıbrıs ilk sırayı alırken, Bulgaristan ikinci en çok tercih edilen ülke oldu. Bulgaristan Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın Ocak ile Kasım ayları arasındaki döneminde Türkiye’den Bulgaristan’a gelen turistlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.4 oranında artarak 584 bini geçti. Sadece Kasım ayında ülkeye gelen Türk turistlerinin sayısı 46 binin üzerinde.

Türkiye’de son yıllarda büyük rağbet gören balkan turları çerçevesinde, ana durak haline gelen Bulgaristan, özellikle Sofya ve Filibe şehirleriyle en çok ziyaret edilen yer oldu.

Türk turistleri Sofya, Plovdiv (Filibe), Varna gibi şehirleri tercih ederken, Karadeniz kıyısında Sunny Beach, Nessebar tatil köyleri ve Bansko, Pamporovo, Borovets gibi kayak merkezleri de Türk kış sporu severlerin gözdesi haline geldi. Balkan gezilerinde kültür ve tarih turları, şehirlerin günümüzdeki yaşantısı, yöresel yemekler, Bulgar folklor gösterili geceler Türklerin ilgisini çekiyor. 500 yıllık Osmanlı hakimiyetinin ardından bu topraklarda kalan tarihi ve mimari eserler de Balkanlarla Türkiye arasındaki manevi bağları pekiştiriyor. Özellikle yerel rehberler eşliğinde Bulgaristan’ın tarihi ve günümüzdeki konumu anlatılıyor.

Bulgarlar 2017-2018 kış turizm sezonunda en parlak yılını bekliyor. Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre geçen kış sezonu ülkenin 2007 AB üyeliğinden bu yana en başarılı sezonu oldu. Kayak merkezlerine 1.467 milyon kişi geldi. Bundan önceki yıla kıyasla yüzde 19.6 artış kaydedildi. Kış tatili için en çok yabancı turist komşu Yunanistan, Türkiye, Makedonya, Sırbistan’dan geliyor. Bu yıl da artışın devam edeceği tahmin ediliyor.

2019 Avrupa Kültür Başkenti olacak Plovdiv’i (Filibe) 2017 yılında en çok ziyaret eden yabancı turist Türkler oldu. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 2017’de 20 bin Türk turistin Filibe kentini ziyaret ettiğini söyledi. Ergani, Türk turistlerinin Bulgaristan’a büyük ilgi göstermesine rağmen, vize sorunun engel teşkil ifade etti. 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan hala Schengen ağına üye değil ve Türk vatandaşlarına vize uygulaması devam ediyor. Ülke Euro ortak para birimine de geçilmediğinden, geçerli para birimi Bulgar levası kullanılıyor. Yeni yılda Türklerin yurtdışı tatilinde Kuzey Kıbrıs’tan sonra en çok tercih edilen ülke olan Bulgaristan 2018 yılı için de cazip bir güzergah olacak. 26-27 Ocak’ta Sofya’ya 20 kilometre uzaklıkta Pernik de düzenlenecek olan Surva-Maskeli Oyunlar Festivali için turlar şimdiden doldu. \'Surva\' Festivali Bulgaristan’ın UNESCO’nun Somut Olmayan Miras Listesine giren bir etkinliği olarak büyük ilgi görüyor. Mayıs sonunda Güller Vadisi Kızanlık da yapılan \'Gül Festivali\' de 2018’de Türk turizm acentelerinin Bulgaristan odaklı programlarında yer alacak.

İstanbul\'dan kayak merkezine hem yılbaşı için hem de tatil yapmak için geldiğini anlatan Oya Çağlar, Türkiye\'ye çok yakın olduğu için Bulgaristan\'ı tercih ettiklerini belirterek, \"İstanbul’dan geliyoruz. Burayı çok beğendik. İstanbul’a çok yakın. Hem yılbaşı tatilimizi burada geçireceğiz, herkese tavsiye ederiz. Çok harika çok güzel. Türkiye’ye çok yakın kolay ulaşım var. Ekonomik ve kaliteli bir hizmet alıyorsunuz her anlamda\" dedi.

Mustafa Bayram ise \"Balkanları çok merak ettiğimiz için. Burası bizim geçmişe de bir Osmanlıya bağlı vilayetler olduğu için, gezip görmek için, tercih ettik. Komşulardan Yunanistan’a birkaç defa gittikten sonra niye Bulgaristan’a gitmiyoruz diye düşündük. Onun için dört aile 8 kişi arkadaşlarla da toplanıp burayı tercih ettik\" şeklinde konuştu.

6)BOZOVA’DA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde devrilen mucur yüklü kamyonu kullanan 47 yaşındaki Ali Boz yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman’daki taş ocağından Şanlıurfa’ya mucur taşıyan Mehmet Boz’un kullandığı 06 FY 1894 plakalı kamyon Bozova yakınlarında sürücüsünün direksiyonkontrolünü yitirmesi sonucu yolun karşı şeridinde yan yatarak devrildi. Kamyondaki mucur yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kamyon sürücüsü Ali Boz’un yaşamını yitirdiği saptadı. Olay yeri incelemesinin ardından sürücü Boz’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

7)KARS\'TA YILIN SON GÜNÜNDE DEVLET DESTEĞİ

KARS,(DHA)-Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak Doğu Anadolu (DAP), Güneydoğu Anadolu (GAP), Konya Ovası (KOP) ve Doğu Karadeniz (DOKAP) Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi çerçevesinde 2014-2018 yılları arasında yapılan destekler devam ediyor.

2017 yılı içerisinde devam eden destek programları Kars\'ta yılın son gününde de devam etti. Kars\'ta hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla hibe desteği projesi kapsamında damızlık boğa dağıtımı yapıldı. Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde dağıtılan 180 adet simental ve montofon ırkı olmak üzere yüzde 80 devlet desteğiyle toplamda 180 adet boğa dağıtımı yapılırken, destekten faydalanan çiftçilerin boğalarla ilk buluşma anları ise birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kars İl Müdürü Hüseyin Düzgün\'ün de katıldığı boğa dağıtımında boğa sahiplerinin mutluluğu ise gözlerinden okundu. TİGEM işletmesinden gelen boğaların dağıtımı esnasında konuşan Düzgün, \"Projemizin amacı ilimizde hayvan ırkını geliştirmek ıslah etmek ve kaliteli hayvan elde etmek. Bunun için 3 yıldır devam ettirdiğimiz bir proje vardı, boğa dağıtım projesi. Bu manada daha önce bize başvurmuş 3 bin tane çiftçimizin başvurularını kabul edip bakanlıkça onay alanları peyder pey dağıttık. Dağıttığımız hayvan sayısı başvuruların yüzde 70\'in üzerinde\" diye konuştu.

Besiciler ise devletin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Allah devlete, millete zeval vermesin. Devletimiz bize gereken katkıyı sağlıyor. bizde devletimize katkı sağlamak için çalışmalıyız\" dedi.

8)AYVALIK\'TA ZARAR VERİLEN YANGIN MUSLUKLARI ATIL KALDI

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, belediyenin yangınlara acil müdahale edilmesi için kritik bölgelerdeki sokaklarda yer altı ve yer üstüne yerleştirdiği yangın muslukları, araçların çarparak zarar vermesi ya da parçalarının çalınması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, can ve mal kaybı yaşanmaması için yangın musluklarına sahip çıkılmasını istedi.

Ayvalık İtfaiyesi yetkilileri, geçen hafta içinde Altınova Mahallesi\'nde bir otomobilin çarpıp kırdığı yangın musluğunun yanı sıra Hamdibey Mahallesi’nde hastane, sanayi, ormanlık alan ve değişik yerleşim alanlarında bulunan yangın musluklarının parçalarının çalınması sonucu kullanım dışı kaldığını belirledi.

Son günlerde sıkça rastlanan hırsızlık olaylarından sonra İtfaiye Amiri Ahmet Yalvaç, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Yalvaç, 31 tanesi Ayvalık ilçe merkezi ve Sarımsaklı, 34’ü Altınova’da olmak üzere faal durumda 65 yerüstü yangın musluğu ile 1960’lı yıllardan bu yana kullanılan 114 yer altı yangın musluğunun olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ayvalık’ta yangın söndürücü araçların girmesi mümkün olmayan dar sokaklarda, ilçelere uzak mahallelerde bulunan yeraltı ve yerüstü yangın muslukları sık sık kullanım dışı kalıyor. Yangın anından itfaiyenin su alabilmesi için yapılan yangın musluklarının kullanım dışı kalmasının nedenlerinin başında, parçalarının çalınması, araçların park etmek isterken çarparak kırması geliyor. 26 aralıkta Altınova Mahallesi’nde kırılan yangın musluğunu yeniledik. 28 aralıkta Hamdibey Mahallesi Deve Boynu Mevkisi’ndeki yangın musluğunun demir aksamları çalınarak kullanım dışı bırakıldı. Bazen vatandaşlarımız buralardan su almak istiyor. Bunları açmak için özel aparatlar var. Vatandaş zorlayıp kırılmasına bozulmasına neden oluyor. Su alırken yangın musluğuna zarar veriyor. Kendi işini görürken risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bunlar milli servet. Bunları kıran insanların evinde yangın çıkarsa onu söndürebileceğimiz mekanizmalardan biri de yangın musluklarıdır. Yangın muslukları demir aksamlı olduğu için bazen kapaklarını kırıp çalıyor. Yangın esnasında su alamamamız demek, vakit kaybı, can kaybı demek. Ayrıca bir yangın musluğunu yenilenme maliyeti 10 bin lira.\"

Yangın musluklarının zarar görmesinden duyarlı vatandaşlar da rahatsız oluyor. Ayvalıklı Ruhsar Üstünsoy, itfaiyecilere yardımcı olmak gerektiğini belirtirken, “Hırsızlık amacıyla yangın musluklarına zarar verenleri kınıyorum. Bu bizim milli servetimiz. Bu durumlarda yetkililere bildirmek gerekiyorö dedi.

İlçede yaşayan Beliz Van Der Velde ise “Böyle hırsızlıkların olmaması gerekiyor. Yangın musluklarının kapaklarını çalmak Ayvalık’taki evlerin yanmasına sebep verir. Çünkü Ayvalık’taki evler bitişik, sokaklar dar. Lütfen çalınmasın. Evlerimiz ve hayatımız tehlikede. Yoksa Ayvalık’ımızı yok ederiz\" dedi.

9)ANAMUR\'DA SAZLIK YANGINLARI KORKUTTU

MERSİN\'in Anamur ilçesinde, seraların arasındaki sazlık alanın 2 farklı yerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

İlk yangın, gece saatlerinde Yalıevleri Mahallesi\'nde ev ve seraların arasında meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. İkinci yangın ise, Bozdoğan Mahallesi\'nde bulunan sazlık alanda meydana geldi. Seralar için büyük tehlike oluşturan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınların kasıtlı çıkarılıp çıkarılmadığı soruşturuluyor.

10)KUAFÖRDEN YILBAŞI ESPRİLİ \'GARANTİLİ TRAŞ\'

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde 35 yaşındaki erkek kuaförü Mehmet Kara, yılın son gününde işyerine astığı \'Traşlar 1 yıl garantilidir\' yazısıyla yoğun ilgi gördü. Gelen müşterilerin esprisine ortak olup, garanti belgesi sorduğunu ifade eden Kara, \"Güzel ve esprili bir yılbaşı geçirmelerini dileyerek böyle bir yazı astım, düşündüğümden daha çok ilgi gördü\" dedi.

Silahtarağa mahallesinde erkek kuaförü olan Mehmet Kara, yılın son gününde işyerinin kapısına üzerinde noel baba resmi olan \'Traşlar 1 yıl garantilidir\' yazısı astı. Caddeden geçenlerin ilgi gösterdiği yazıyı insanları gülümsetmek için koyduğunu ifade eden Kara, düşündüğünden çok daha büyük ilgi gördüğünü söyledi. Yazıyı okuyanların içeri girip esprisine ortak olarak garanti belgesi sorduğunu kaydeden Kara, \"Vatandaşlarımıza güzel ve esprili bir yılbaşı geçirmelerini dileyerek böyle bir şeyi yaptım. Güzel ve olumlu tepkiler yansımalar oldu. Meslek adına da hoş olduğunu düşünüyorum. Garanti belgesini bile soranlar oldu. Müşteri potansiyelini artırdığını söylememiz doğru olurö dedi.

Saç traşı olmak için çarşıya çıktığını ve yazıyı görünce işyerine girdiğini anlatan Anıl Karam, \"Berberlerin böyle bir kampanya yapabileceğini düşünmemiştim. Hoş olmuş ilgi gördüğünü de düşünüyorum, çünkü benim de ilgi çektiö diye konuştu.

