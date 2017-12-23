DHA YURT BÜLTENİ-7 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir olduk beraber olduk Kudüs olduk tüm dünyaya nam saldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti. BM\'deki Kudüs kararına ilişkin Erdoğan, \"Bir olduk beraber olduk tüm dünyaya nam saldık. Şüphesiz birileri bu birliğimiz hazmedilemediler. Bir olduk Kudüs olduk. Bir olduk BM\'de 128\'e 9 olduk. O 9\'un içinde neler var. 15 bin nüfuslu bir ülke var. Bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz. Karşımda yüreği gümbür gümbür atan Hakkari\'yi görüyorum\" dedi.

\"HAKKARİ\'MİZİ HEP BİRLİKTE SAHİPLENELİM. O ÇUKURLU GÜNLERİ BİZ ÇUKURA GÖMDÜK\"

Erdoğan, \"Hakkari\'mizi hep birlikte sahiplenelim. O çukurlu günleri biz çukura gömdük. Onları unuttuk. 15 yıl içinde bütün zorluklara rağmen Hakkari\'ye 10 katrilyon yatırım yaptık. Bazen üzülüyorum Yüksekova\'da hastane yaptık açılışına geldim tehditlerle o gün açılışa kimseyi göndermediler. Niçin benim buradaki kardeşlerimi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar diye üzüldüm. O günden bende bir hatıra var; bir hamile hanım kardeşim yanıma geldi. Polis eşiydi. \'Beni bu gece taciz ettiler. Eşim görevdeydi. Geldiler evimizi bastılar. Bana tekme tokat giriştiler. Ne olur bize burada korunaklı evler yapın dediler\' dedi. Yani bir hamile bayana bu teröristler gelip bunu yapabiliyor. Talimatlarımızı verdik tedbirlerimizi ona göre aldık\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera :HAKKARİ (DHA)



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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye\'nin AB\'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım



BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinde katıldığı televizyon programında Türkiye\'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusuna değinerek, \"Türkiye\'nin AB\'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım\" dedi.

Bulgaristan Devlet Televizyonu\'nun (BNT) en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan \'Panorama\' adlı programına katılan Başbakan Boyko Borisov, Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma imzalanmasından yana olduğunu söyledi. AB\'nin Türkiye ikiyüzlü davrandığını belirten Başbakan Borisov, \"Türkiye\'nin AB\'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım. Ayrıca 5-6 maddeden oluşacak anlaşmaya gümrük kolaylığı noktası da dahil edilmeli\" diye konuştu.

\"ERDOĞAN\'A TEŞEKKÜR EDERİM\"

Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'a teşekkür ettiğini söyledi. Program sunucusunun, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hayır diyebilir misiniz?\" sorusu üzerine Borisov, \"Biz birçok şey için ona \'Hayır\' dedik, fakat bir konuda her zaman \'Evet\' dedik. Bulgaristan’a yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz\" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 7 Ocak\'ta Patrik ve Baş müftü Mustafa Aliş Hacı ile birlikte, İstanbul\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı törende, onarımı tamamlanan Demir Kilise\'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını yapacağını söyledi. Başbakan Borisov, Türkiye\'nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise\'nin bir şaheser olduğunu belirterek, \"Boğaz\'dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor\" dedi. Başbakan Borisov, kilisenin yeniden açılmasını kastederek, \"Bence bu, AB\'nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır\" ifadelerini kullandı.

Haber: SOFYA, (DHA)-

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Arkadaş ziyaretine giderken ölmüşler

İZMİR\'den Aydın\'a giderken kamyona arkadan çarpan otomobilin içinde can veren üniversiteli gençler Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (24) ve İbrahim Kal (23) ile ağır yaralanan sürücü Sefa Şahin\'in (23), Nazilli\'deki bir arkadaşlarını ziyarete gitmek için yola çıktıkları belirlendi. Şahin\'in tedavisi sürerken, ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sefa Şahin, kiraladıkları 35 JJ 651 plakalı otomobille, yanında sınıf arkadaşları olan Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal ile birlikte Aydın\'a doğru yola çıktı. Dört üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu\'nda ilerlerken, Hüseyin Acar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyona arkadan çarpmalarının ardından Sefa Şahin\'in diriksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ardından orta refüjdeki demir bariyerlere çarparak durdu. Otomobil büyük hasar görürken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal\'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü sürücü Sefa Şahin ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ölen gençlerin cenazeleri morga kaldırılırken, kamyon şoförü Hüseyin Acar ise gözaltına alındı.

Kazada ağır yaralanan Sefa Şahin ile yaşamlarını yitiren Enes Yayla, İbrahim Kal ve Yasin Malgaç\'ın, İzmir\'den kiraladıkları otomobille, daha önce FETÖ/PDY bağlantısı olduğu iddisıyla tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen arkadaşları F.C.\'yi (Fatih Coşkun) ziyaret etmek için Aydın\'ın Nazilli ilçesine doğru yola çıktıkları anlaşıldı.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Germencik Devlet Hastanesi Morgu\'nda bulunan Enes Yayla, Yasin Malgaç ve İbrahim Kal\'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Enes Yayla\'nın Balıkesir, Yasin Malgaç\'ın Kırklareli, İbrahim Kal\'ın ise Mersin\'e götürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) -

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Cesetleri bir gün sonra bulunmuş

UŞAK\'ta öğretmen olan annesi Nadire Metin (49) ve babası Murat Metin\'i (52) av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, ardından aynı silahla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın geçen perşembe akşamı evdeki tartışma sonrası yaşandığı, cesatlerin bir gün sonra bulunduğu anlaşıldı.

Kemal Öz Mahallesi Güçlü Sokak\'ta yaşanan olayda, öğretmen Murat Metin, görev yaptığı Uşak Bilim Sanat Merkezi\'ne dün (cuma) gitmedi. Diğer öğretmen arkadaşları, Metin\'in okula gelmemesi üzerine cep telefonundan aradı. Metin\'in telefonu da cevap vermeyince, mesai arkadaşları, saat 18.00 sıralarında evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, polis çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Murat Metin ile kendisi gibi öğretmen olan eşi Nadire Metin ve oğulları Fatih Alim Metin\'in cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede üniversiteye hazırlanan Fatih Alim Metin\'in tartıştığı anne ve babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemede Fatih Alim Metin\'in anne ve babasını geçen perşembe akşamı yaşanan tartışma sonrası öldürdüğü, ardından da aynı tüfekle kendini başından vurarak yaşamına son verdiği belirlendi. Polise ifade veren komşularının, perşembe akşamı evden kavga sesleri duyduklarını söyledikleri öğrendi.

Polis, Fatih Alim Metin\'in anne ve babasını neden öldürdüğünü tespit etmeye çalışırken, ailenin yakınları da şok geçirdi. Metin çiftinin diğer oğlu Mehmet Akif Metin\'in de Denizli\'de Pamukkale Üniversitesi\'nde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Metin çifti ile oğulları Fatih Alim Metin\'in otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda sürerken, cenazelerin ne zaman toprağa verileceğinin daha sonra belli olacağı belirtildi.

CENAZELERİ ALMAK İÇİN GELDİ

Oğlu tarafından öldürülen Murat Metin\'in cenazeleri almak için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gelen kardeşi Aslan Metin, \"Erken yaşta verilen dini ve mistik eğitimin çocuklarda oluşturduğu psikolojik bozukluğun sebep olduğu bir olay. İki kere de psikoloğa görütüldü bu çocuk. Belli bir yaşa gelmeden, çocuklara anlayamayacakları şeyleri öğretmemek lazım\" dedi. Yeğeni Fatih Alim Metin\'in herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını belirten Aslan Metin, bu durumun üniversite sınavlarına hazırlandığı için yaşandığını düşünmediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aslan Metin ile röp

- İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN, Davut CAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / UŞAK-İZMİR (DHA)

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Ev ve samanlık alev alev yandı

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında ev ve yanında bulunan samanlık alev alev yandı.

Saat 02.00 sıralarında, Serdivan Çubuklu Mahallesi\'nde Server Atik\'e ait ahşap evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Atik ailesi dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanları dışarı çıkardı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, bitişiğinde bulunan ahşap samanlığa sıçradı. Alevlere teslim olan ev ve samanlık alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

Evin alev alması

İtfaiyenin müdahalesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

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Sahte MİT\'çi polisten kaçamadı

MERSİN\'de kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp çeşitli kişileri dolandırdığı öne sürülen 44 yaşındaki A.O., polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp, bazı kişileri dolandırdığı ihbarını aldı. Bunun üzerinde harekete geçen ekipler, A.O.\'nun özellikle her hangi bir suç nedeniyle gözaltına alınanlara \'Seni bu işten kurtarırım\' diye dolandırdığını belirlendi. Ekipler, A.O.\'yu suçüstü yakalamak için takibe aldı. Son olarak Mersin Adalet Sarayı karşısında bulunan çay ocağında bir avukat ile buluşan A.O., para alırken suçüstü yakaladı. Öte yandan güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen olayda, A.O. rahat tavırları dikkat çekti. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan A.O., daha sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahte MİT \'çi polislerin arasından emniyetten çıkarken

- Elleri kelepçeli olarak götürülürken

- Polis aracına bindirilirken

- Polis aracı giderken

- Sahte MİT\'Çİ bir bayanla konuşurken

- Bayandan para alırken

- Sivil polisler suç üstü yakalarken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Nusaybin\'deki caminin abdest musluklarını çaldılar

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde tarihi Kışla Camisine dadanan hırsızlar, dün akşam vatandaşların abdest aldıkları musları çaldı. Muslukları çalan kimliği belirsiz kişiler, bununla da kalmayıp su borularını da kesti.

Nusaybin Kışla mahallesi, Midyat Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kışla Camisine dün gece geç saatlerinde giren kimliği belirsiz hırsızlar, camii girişindeki abdest bölümünde bulunan muslukları ve plastik boruları keserek çaldı. Hırsızlar, gece karanlığından da faydalanarak kayıplara karıştı.

Öğlen namazına giden cemat, abdest almak için gittiği abdesthanede muslukların olmadığını gördü. Cami cemati evlerine giderek abdest almak zorunda kalırken, cami imamı ve vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

Caminin dış görüntüsü

Camiye gelen vatandaşlar

Muslukları çalınan ve su boruları kesilen abdesthane

Cami cemaatinin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

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Kamyondan inerken su kuyusuna düşüp öldü

TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde bir firmada şoför olarak çalışan Mustafa Canlı(34), aracın park ettikten sonra üzeri tahta ile kapalı 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek öldü.

Olay, Ergeni\'nin Sağlık Mahallesi\'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir geri dönüşüm firmasında çalışan Mustafa Canlı kullandığı 34 JGS 29 plakalı kamyonu yol kenarına park ederek aşağıya indi. Kamyondan atlayarak inen Canlı, üzeri sunta tahta ile kapalı içi su dolu kuyunun kapağının kırılmasıyla içine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyudan suyu tahliye ettikten sonra yaklaşık 3 metrelik çukurda Mustafa Canlı\'nın cansız bedenine ulaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Canlı\'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Canlı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detaylar

-İtfaiyenin çalışması

-Kamyondan detaylar

-Cesedin çıkartılması

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) -

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