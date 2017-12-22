DHA YURT BÜLTENİ-7 

Pizza ustası, komşu eve düzenlenen polis operasyonunda öldü



ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, iki cinayet suçundan aranan şüphelinin adresine baskın yapan polis, iddiaya göre, eve hırsız girdiğini düşünerek tüfekle çatıya çıkan yan binadaki Mikail Çelik\'e (26) \'dur\' ihtarında bulundu, ardından havaya bir el ateş açtı. Silah sesi üzerine Çelik, namluyu polise doğru çevirince, özel harekât ekiplerince açılan ateş sonucu öldü. Pizza ustası Mikail Çelik\'in babası İbrahim Çelik (59), \"Yan eve operasyon düzenlenmiş. Nasıl olduğunu bilmiyorum, devlete sığınıyorum\" dedi.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarısakal Mahallesi Tataristan Sokak\'ta meydana geldi. Gaziantep\'te işlediği iki cinayet suçu nedeniyle aranan şüphelinin adresini saptayan polis, operasyon için harekete geçti. Çevre güvenliği alan ekipler, adı açıklanmayan şüphelinin silahlı olabileceği ihtimali üzerine özel harekâtın da desteğiyle eve baskın yaptı. Bu sırada, baskın yapılan ev ile bitişik olan 2 katlı binada oturan, pizzacıda çalışan 2 çocuk babası Mikail Çelik, iddiaya göre, ayak seslerini duyup \'hırsız var\' diyerek av tüfeğini alıp, çatıya çıktı. Kalaşnikofa benzeyen tüfekle çatıda görülen Çelik\'e \'dur\' ihtarı yapıldı. Buna rağmen üzerlerine doğru gelen Mikail Çelik\'i durdurmak isteyen ekipler, havaya bir el ateş açtı. Silah sesi üzerine Çelik çatıdaki güneş enerjisi sisteminin arkasına gizlenip, namluyu polise doğru çevirince özel harekât ekipleri ateş açtı. Vurulan Mikail Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aranan cinayet şüphelisi ise bulunamadı.

BABA: DEVLETE SIĞINIMIYORUM

Operasyonda ölen pizza ustası Mikail Çelik\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çelik\'in babası İbrahim Çelik, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Çelik, \"Yan eve operasyon düzenlenmiş, oğlum da sesler üzerine hırsız geldiğini düşünerek pompalı tüfekle dama çıkmış. Bu sırada, polisler oğlumu öldürmüş. Nasıl olduğunu bilmiyorum, devlete sığınıyorum\" dedi.

Otopsinin ardından Mikail Çelik\'in cenazesi ailesine teslim edildi. Baba, cenaze aracına konulan tabuta sarılarak ağladı. Çelik\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

\'DUR İHTARI YAPILDI, HAVAYA ATEŞ AÇILDI\'

Emniyet yetkilileri, cinayet suçundan aranan şüphelinin yakalanması için belirlenen adrese baskın yapıldığını, aranan kişinin silahlı olabileceği ihtimali üzerine önlem alındığını, bu sırada komşu binadan çatıya tüfekle çıkan kişinin, \'dur\' ihtarı ve uyarı ateşine karşın elindeki silahı polislere doğrultunca ateş açıldığını bildirdi. Yetkililer, Mikail Çelik\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Ölen Mikail Çelik\'in babası ile röp

- Adli tıp biriminden cesedin alınması

- Cenazenin araca konulması

- Ölen Mikail Çelik\'in fotoğrafları

- Adli tıp morgunun tabelası

- Cenaze aracının gidişi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER-Kamera;Çağlar ÖZTÜRK / CEYHAN (Adana), (DHA)

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Antalya\'da işten çıkarılan garson 3 kişiyi öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden

ANTALYA\'nın Konyaaltı ilçesinde, garson olarak çalıştığı restorandaki işinden çıkarılan Saddam Korkmaz (26), eski patronu Gani Kocabaş (50) ile restoran çalışanı Şenol Öztaş (47) ve gıda mühendisi Gizem Ege\'yi (30) pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak\'taki Zümrüt Restoran\'a, saat 10.30 sıralarında gelen Saddam Korkmaz, 2 gün önce işine son veren iş yeri sahibi Gani Kocabaş\'ı hırkasına sarıp getirdiği pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra restoran çalışanı Şenol Öztaş\'ı da ateş ederek, öldüren Korkmaz, ardından restoranın alt katına indi. Restoranda gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege ile bir süre boğuşan Korkmaz, etkisiz hale getirdiği kadını da tüfekle ateş ederek öldürdü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar etti. Çalışanların olay sırasında, korkuyla buzhaneye saklandığı belirtildi.

YAKINLARI, FENALIK GEÇİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Restorana gelen ölenlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Uzunkaya, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saddam Korkmaz\'ın 2 gün önce işten çıkarıldığı için patronuyla tartıştığını kaydeden Uzunkaya, \"Bugün de saat 10.30 sıralarında, olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken, farkına varmadan arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak, bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsı hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayan ile boğuşma oluyor. Bayana da ateş edip, öldürüyor. Diğer çalışanlar ise bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar, saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor\" dedi.

Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya, Saddam Korkmaz hakkında terör örgütü PKK\'ya üyelikten 2011 yılında işlem yapıldığını da belirtti. Uzunkaya, ailelere başsağlığı ve sabır dilediğinde bulundu.

Öte yandan cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına konularak, adli tıp morguna götürüldü. Saddam Korkmaz\'ın 5 yıldır restoranda garson olarak çalıştığı, 2 gün önce işten çıkarıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin olay yerinde görüntüsü

Ağlayan bir kadının görüntüsü

Polis çalışan personeli ifade için götürmesi

Ambulansın gelmesi

Mahalle sakini kadınla röportaj

Ölenlerin yakınlarının gelmesi

Polisin yakınları uzaklaştırması

Olay yerinden görüntü

Polis araçlarının görüntüsü

Ölen kişilerin yakınlarının kriz geçirmesi

Polisin çalışmasından görüntü

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya röportaj

Cenazelerin cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının morga gidişi

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Eve giren hırsız, gelin ve kayınvalidesini öldürdü (2)

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Hayatlarını kaybeden Dilek Akyol ile kayınvalidesi Fatma Akyol\'un cesetleri Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Boğuşma sırasında elinden yaralanan Cevdet Akyol\'un hastanede gözyaşlarına boğuldu.

\'EVE GİRDİĞİMDE HER YER KAN İÇİNDEYDİ\'

Köy sakinlerinden Ömer Erduman olaydan hemen sonra eve girdiğini ve her yerin kanlar içinde olduğunu gördüğünü söyleyerek, \"Eve önce oğlum gitti. Ben sonra gittim. Adamı yakalamışlar. Ellerinden ve ayaklarından bağlamışlar. Kadınlardan birisi ölmüş, diğeri yaşıyordu. Ama iş işten geçmiş. Kanlar fışkırıyordu. Kadınları öldüren adama \'kaçanlar kimdi?\' diye sordular, adam bize \'Söylemem\' dedi\" diye konuştu.

JANDARMA KAÇAN 2 KİŞİYİ ARIYOR

N.G. ve yanında bulunanların eve merdiven dayayarak balkondan içeri girdikleri belirlendi. İddiaya göre, iki kişiyi öldüren N.G. ile Akyol ailesinin arasında define aramaları sırasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayın ardından otomobille kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Evin önünde toplanan kalabalık

-Ekiplerin çalışması

-Ömer Erduman ile röportaj

-Cenazelerin hastaneye getirilmesi

-Detaylar

Haner-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)

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TIR, polis kulübesinin üzerine devrildi: 1\'i polis, 3 yaralı (2)

KAZA NI KAMERADA

Kahramanmaraş\'ta sürücüsü uyuduğu iddia dilen TIR\'ın zırhlı polis kulübesine çarpıp devrilmesi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde uygulama noktasına gelen TIR\'ın, kulübeye çarpıp devrildiği görülüyor. Busırada durdurdukları araçları kontrol eden polislerin de kazayı görünce kulübenin altında kalan arkadaşlarına yardım ettikleri görüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR\'ın uygulama noktasına gelişi

- TIR\'ın kulübeye çarpıp devrilmesi

- Polislerin olay yerine koşması

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAS-DHA)

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Şanlıurfa\'da toz bulutu etkili oldu

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa\'yı etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile sınır hattında bulunan Ceylanpınar, Viranşehir, Akçakale ve Suruç\'ta etkili olmaya başlayan toz bulutu, sürücülere zor anlar yaşatırken, astım hastaları da nefes almakta güçlük çekti. Uzmanlar, astım hastalarını tozlu havada dışarı çıkmaması yönünde uyardı. Şanlıurfa\'da gökyüzü gri renge bürünürken, yetkililer toz bulutunun gün içerisinde dağılmasının beklendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toz bulutu

- Kentten detay

- DHA muhabiri Ali Leylak anons

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Otomobil, çarptığı durakla birlikte bahçeye düştü

KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çarptığı otobüs durağı ile birlikte bir evin bahçesine düştü.

Kaza saat 11.00 sıralarında, Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi\'nde meydana geldi. Türk Kızılayı Karabük Kan Bağışı Merkezi\'nde görevli 25 yaşındaki Hakan Ergin idaresindeki 67 EL 428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Durakla birlikte yaklaşık 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşen otomobilden çıkan Hakan Ergin, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza anında durakta yolcu beklememesi olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Vali Güzeloğlu: Geçmişteki belediyelerin ihanete aktardığı kaynakları bugün millet için aktarıyoruz

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, devletin bütün kurumlarının millet için olduğunu belirterek, \"Özellikle belediyelerde geçmişte devletin kaynaklarını millete değil de, ihanete aktaran odakların yerine, bugün bu kaynakları doğrudan millete aktarıyoruz\" dedi.

Kayapınar Belediyesi tarafından öğrencilerin spora teşvik edilmesi için hazırlanan, \"Sporun pınarı Kayapınar\" projesi kapsamında 20 branştaki 6 bin 417 sporcu için Bisiklet, futbol, basket. hentbol. voleysol topları, eşofman, forma ve spor ayakabılarından oluşan 18 bin 313 adet spor malzemesi düzenlenen törenle dağıldı. Kayapınar Belediyesi Spor Salonu\'da yapılan törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kamu kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

\"DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARI MİLLETİ İÇİN VARDIR\"

Halk oyunları gösterisinin ardında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, hizmeti sadece alt yapıya değil, gençlere yönelik projelere de yaptıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, konuşmasında önceki belediye yönetimlerine eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu: \"Bizim en temel görev ve amacız sizlerin geleceğe, büyük Türkiye\'yi hazırlamaya, birlik ve beraberliğimizi tesis ederek, bu büyük ülkeyi daha güzel bir geleceğe doğru hazırlamanızı, düşünce ve eylem boyutta hazırlamaktır. Milli eğitimin temel değerleriyle, bilimin tüm değerleriyle sizleri buluşturmak en temelinde, bir birey olarak yarın bu büyük devlet ve milleti aydınlık geleceğe taşıyacak bir inancı, bir iradeyi, bir bilinci sizlere kazandırmaktır. Devletin bütün kurumları milleti için vardır. Diyarbakır\'da da bu amaçla heyecanla ve azimle çalışıyoruz. Özellikle belediyelerde geçmişte devletin kaynaklarını millete değil de, ihanete aktaran odakların yerine, bugün bu kaynakları doğrudan millete aktarıyoruz. Sizlerin mutlu olmasına, yarınlara karşı hazırlı olmasına dönük projelerde kullanıyoruz. Bugün 7 bin çocuğumuzun spor ile buluşması, gelecekte 20 bin hedefine ulaşması her bir gencimizin dünyasında Türkiye\'nin spor hedefine ulaşmasında çok büyük kazançlar sağlayacaktır. Biz hizmeti sadece maddi anlamdaki alt yapılara değil, özellikle topluma, bireye, gence ve öğrenciye odaklı yapıyoruz.\"

Vali Güzeloğlu\'nun konuşmasının ardından proje kapsamında alınan spor malzemeleri öğrencilere dağıtılmasıyla tören son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Törene katılan öğrenciler

-Törende yapılan etkinlikler

-Vali Güzeloğlu\'nun karşılanması

-Halk oyunu gösterimi

-Valinin konuşması

-Öğrencilere spor malzemesinin dağıtılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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