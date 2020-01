DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KÖYDEKİ YANGINDA 3 ÇOCUK ÖLDÜ

TOKAT\'ın Niksar ilçesine bağlı Bozyurt köyünde öğle saatlerinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 çocuk öldü. Yangının bildirilmesi üzerine köye Niksar ve Tokat\'tan itfaiye ve 112 ekipleri gönderildi. Yangın ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

TOKAT, (DHA)-

=================================================

2)DİYARBAKIR\'DAKİ TACİZCİNİN YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU



DİYARBAKIR\'da Suriye uyruklu E.X. adlı kadının, iki çocuğunun yanında, arkasından yaklaşarak taciz edildiği olayla ilgili görüntülerin televizyonlarda ve sosyal medyada yayınlanması ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, tacizcinin yakalanması amacıyla özel ekip kurdu. Tacizciyi yakalamak için kapsamlı araştırma yapan özel ekip, çevredeki görüntü kayıtlarını izleyerek, şüpheliyi arıyor. Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi üzerinde iki çocuğuyla birlikte yolda yürürken tacize uğrayan ve hamile olduğu ifade edilen Suriye uyruklu E.X\'i taciz eden kişinin yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nde özel bir ekip oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı özel ekip, 11 Aralık günü meydana gelen taciz olayı ile ilgili kapsamlı araştırma başlattı. 12 Aralık günü Diyarbakır Bağlar Polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenilen E.X.\'in ifadesinde, olay günü çocuklarını okula götürdüğü sırada arkadan yaklaşan bir kişinin kendisini elle taciz ettiğini, ardından tacizciye tepki göstermesi üzerine kişinin belinden küçük bir tabanca çıkararak üzerine doğru yürüdüğünü ve daha da sonra uzaklaştığını söylediği belirtildi.

Oluşturulan özel ekip şüpheliyi yakalamak için E.X. ile yeniden görüşme yaparak bilgi alırken, tacizin yapıldığı bölgeden başlayarak güvenlik kameralarının yanı sıra mobese kameralarını da incelemeye aldı. Çok sayıda görüntüyü izleyerek, burada bulunanlarla yüz yüze görüşme yapan ekipler, tacizcinin kaçış yönündeki güzergahlardaki araştırmasını sürdürüyor.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

===================================================

3)PYD\'DE KATILMAK İÇİN YASAKLI BÖLGEYE GİREN 7 PYD\'Lİ GÖZALTINDA



ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinden, terör örgütü Suriye\'deki PKK/PYD saflarına katılmak için askeri yasaklı bölgeye girip sınırdan Talebyad\'a geçmeye çalışan 5\'i Suriye uyruklu, 2\'si Türk 7 kişi gözaltına alındı.Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, askeri yasaklı Topçu Mahallesi kırsalındaki sınır hattında 7 kişiyi fark edip durdurdu. Yapılan kimlik tespitinde Suriye uyruklu A.A., G.M., Y.A., İ.H. ve E.E. ile Türk oldukları belirlenen E.Ş. ve H.B. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı\'ndaki ifadelerinde sorgularında terör örgütü PKK/PYD saflarına katılmak için Talebyad\'a geçmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtilen 7 şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)-

==========================================================

4)BAR ÇIKIŞI HESAP KAVGASI: 1 AĞIR YARALI

KONYA\'da gittikleri bardan çıktıktan sonra ödedikleri hesabın fazla olduğunu öne süren baba-oğul ve bir arkadaşları arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 36 yaşındaki Timur İncekaya pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Mevlüt C., 27 yaşındaki oğlu Hüseyin C. ve arkadaşları Timur İncekaya, bir barda eğlendikten sonra hesabı ödeyerek çıktı. İki taraf arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt C. ile oğlu Hüseyin C., olay yerine yakın olan evlerinden aldıkları pompalı tüfekle İncekaya\'nın üzerine ateş açtı. Göğsünden ve sol kolundan ağır yaralanan Timur İncekaya, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra baba ve oğlunu saklandıkları evde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------------------------------

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Şüpheli baba-oğulun sağlık kontrolünden geçirilmesi

-olay yerinden detay

(Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

===================================================

5)LİSELİ AYŞENUR, 3 GÜNDÜR KAYIP

GAZİANTEP\'te okula gitmek için geçen Salı günü ayrıldığı evine dönmeyen lise öğrencisi 15 yaşındaki Ayşenur Tiren\'den 3 gündür haber alınamıyor. Bülbülzade Mahallesi\'nde oturan 1\'i erkek 2 çocuklu İbrahim Halil ile Döndü Tiren çiftinin küçük çocukları Ayşenur, geçen Salı günü sabah saatlerinde öğrenim gördüğü Düztepe Mahallesi\'ndeki Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne gitmek için evden ayrıldı. Eşi İbrahim Halil\'i 6 yıl önce kalp krizinden kaybeden Döndü Tiren\'in, akşam saatlerinde eve gelmeyince cep telefonla aradığı Ayşenur, durakta olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Bir daha haber alınamayan Ayşenur\'un bulunması için polise kayıp başvurusunda bulunan annesi Döndü Tiren, kızının bulunmasını istedi. Kızının hayatından endişe ettiğini kaydeden Döndü Tiren, \"İki çocuğum var, eşim vefat etti. Kızım, Salı günü evden çıkıp okula gitti. Saat 16\'dan sonra haber alamadım. Çocuğumun herhangi kötü bir alışkanlığı yok. Saat 16.30\'dan sonra çocuğumun telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadım. Kızımın görüştüğü biri yok. Herkese sorduk ama ulaşamadık. Çocuğum en son benimle konuştuğunda yolcu durağında olduğunu söyledi. Duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum; duyan, gören varsa yardımcı olsunlar. Kızımın hayatından endişe ediyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------------------------------

- Döndü Tiren

- Kadının kızının fotoğrafını göstermesi

- Kayıp kızın fotoğrafı

- Kadının ağlaması

- Döndü Tiren\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB

============================================================

6)VAN\'DA 61 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 70 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Edremit ilçesi, Süphan mahallesinde bir eve opearsyon düzenlendi. Operasyonda evde Narkotik köpek \'Bozo\' ile yapılan aramalarda, evin çatısına gizlenmiş 120 paket halindeki 61 kilo 70 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili F.Y. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-