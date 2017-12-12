DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAYAK MİLLİ TAKIMI SEÇMELERİNDE SPORCULAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 5 GÖZALTI

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken\'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olaylar çıktı. Kavgada sporcular birbirlerine kayak ve batonlarlalarla vurdu, bıçak çekti. 2 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis, 5 sporcuyu gözaltına aldı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi\'nde meydana geldi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Milli Takım seçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Sporcuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sporcular birbirlerine kayak ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada bir sporcu ve antrenör yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 sporcuyu gözaltına aldı, soruşturma başlattı. Olay nedeniyle ara verilen seçmelerin devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-Polislerin olaya karışanları gözaltına alması

-Yüzü sargılı kayak hocası

-Yerde bulunan bıçak

-Olay yeri incele ekiplerinden detay

-Kayak yapanlardan detay

-Polisin görgü tanıklarını götürmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 05.29 BOYUT: 332 MB)

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(ÖZEL)

2)AYASOFYA CAMİİNDEKİ FRESK VE MOZAİKLER YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GETİRİLECEK

TRABZON\'da ibadete açıldıktan sonra fresk ve mozaikleri ahşapla kapatılan Ayasofya Camii’nin müze yıllarında olduğu gibi ziyaret edilebilmesi amacıyla yeni düzenleme önerisi getirildi. Camide kapatılan fresk ve mozaiklerin yeniden görünür hale getirilmesinin planlandığı cami ziyarete açılacak.Ayasofya Kilisesi, Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de Trabzon’u fethinin ardından camiye dönüştürülmüş, restorasyon çalışmasının ardından 1961’de müze olarak hizmet vermeye başlamıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün, yapının Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait olduğu gerekçesiyle açtığı dava, 2012 yılında sonuçlandı ve Ayasofya Müzesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Bu devrin ardından cami olarak kayıtlara geçen ve freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya’da 28 Haziran 2013’de ilk kez namaz kılındı, Temmuz ayı başında da ilk Cuma namazıyla resmen ibadete açıldı. Yapının camiye dönüştürülmesinin ardından yabancı ziyaretçi sayısı azalan Ayasofya için yeni bir öneri getirildi.

\"AYASOFYA’DA FRESK MOZAİKLERİN GÖRÜLMESİ İÇİN CAM UYGULAMASI YAPILACAKö

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon’da ziyaretçilerin gidebileceği mekânların sayısını artırmak için çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle dedi:

\"Fatih Camiini güzel bir restorasyonla tamamlanmak üzere. 1-2 ay içinde açılacak. Tabanında var olan mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Vakıflar üzerini ahşapla kapatacaktı. Camla kapatılmasını teklif ettik. ‘Gelen ziyaretçilerimize gezdirecek bir yer daha kazanmış olalım, mozaikleri gösterelim’ dedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve üzerini camla kaplamaya başladılar. Aynısı Ayasofya’da olacak. Ayasofya’da şu anda gördüğümüz yapı değişecek. Oradaki ahşap kısım kalkacak. Orası tamamen camla kaplı olacak. Tavan kalkacak. Daha önce görmüş olduğunuz tüm o fresklerin hepsi görünür konuma gelecek. Şu anda namaz kılınan kısım daha ön kısma alınarak o alanda gelen ziyaretçileri gezdirme imkânı sağlanmış olacak\"

AYASOFYA ESNAFI DERTLİ

Ayasofya Camii çevresinde turistlere yönelik iş yeri bulunan esnaflarda azalan yabancı turist sayısından dert yandı. Sonat Kaynar adlı esnaf Ayasofya\'nın müze olduğu dönemlerde yoğun bir ziyaretçi aldığını hatırlattı, \"Bizim de işlerimiz iyiydi. Burası camiye dönüştürülünce turistler buraya gelmemeye başladı. Tur otobüslerinin adresi burasıydı. Burası müze olmadığı için kimse gelmiyor. Çevrede Fatih ve Ayasofya camii var. Buranın cami yapılması şart mıydı? Burası yeniden müzeye dönüştürülse ilimizin ziyaretçi sayısı artacaktır\" dedi.31 yıllık esnaf Muhammet Demeli da Ayasofya\'nın camiye dönüştürülürken kimsenin görüşünün alınmadığını öne sürdü, \"Güzel mi oldu? Bunu tartışmak gerekiyor. Ben 31 yıldır burada esnafım. Günde buraya günde en az 50 otobüs geliyordu. Bunların hepsi yerli. Bunun yanında yabancı turistlerde gelse ne olurdu?. Camiye dönüştürüldüğü için yabancı turistler buraya gelmiyor. Ama yerli turistlerin merakından bir ilgi var.ç Ama yabancı turist ilgisini kaybettik\" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FATİH CAMİ\'NDE BENZER UYGULAMA YAPILIYOR

Trabzon\'un en önemli tarihi ve dini yapılarından olan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet\'in Trabzon\'u fethi sonrası kiliseden camiye çevrilen Büyük Fatih Camisi\'nin kapsamlı restorasyonu sürüyor. Kesme taş ile yapılan camide sıvalar söküldükçe tarihi eserler de ortaya çıkıyor. Çalışmalar kapsamında en son caminin tabanı kaldırılınca altından 1600 yıllık mozaik süslemelere rastlandı. Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanıp caminin ibadete ve turizme açılacağı belirtildi.

AYASOFYA

Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi’nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina, 1\'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi’nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hıristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir.

Görüntü Dökümü

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Ayasofya detayları

Esnafla röp.

Muhabir anonsu

Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

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3)SİVAS\'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

SİVAS\'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas\'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun sis etkili oldu. Kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde oluşan yoğun sis tabakası nedeni ile görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler caddelerde dikkatli bir şekilde seyretti. Sisli hava tarihi kent meydanında ise güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Sisle kaplanan alanlar

-Trafikte araç ve yayaların seyri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(173 mb)

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(ÖZEL HABER)

4)ULUDAĞ YENİ YILI KARŞILAMAYA HAZIR

TÜRKİYE’nin kış turizm merkezi Uludağ\'da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. 2018 yılını zirvede karşılamak isteyenler, yılbaşı gecesi kişi başına 500 ile 1200 lira arasında konaklama ücreti ödeyecek. Yılbaşı balosu da bu ücrete dahil. Bazı otellerde yılbaşı gecesi rezervasyonları şimdiden yüzde 100’ü buldu.

Kış sezonunda kayak severlerin büyük ilgi gösterdiği Uludağ\'da yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Oteller 2-3 günlük paket programlar hazırladı, ayrıca sadece yılbaşı gecesi için rezervasyon yaptırmak da mümkün. 2\'nci Oteller Bölgesi\'nde bulunan Ağaoğlu My Mountain Otel\'in Müdürü Murat Pınarcı, sezonu açtıkları 17 Kasım\'dan beri hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, kayak sezonunun da geçen hafta başlamasıyla tatilcilerin gelmeye başladığını belirtti. Bu sezonun güzel geçtiğini ifade eden Pınarcı, \"Otelimizde hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz. Hafta içleri de yaklaşık yüzde 40\'larda gidiyoruz. Yılbaşı hazırlıklarımız tamamen bitti sayılır. Rezervasyonlarımız bitti, yılbaşında otelimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Satışlarımızı kapattık. Tahmin ediyorum 10 güne kadar Uludağ\'daki diğer oteller de tamamen dolacaktır\" dedi. Yılbaşında Ağaoğlu My Mountain Otel\'inde kişi başı gecelik konaklamanın 870 lira olduğunu belirten Murat Pınarcı, \"Uludağ\'a gelecek misafirler 500 lira ile 870 lira arasında gecelik konaklayabilecekler. Yılbaşı gecesinde gala yemeğimizde ve eğlencemizde Şehnaz Sam sahne alacak\" diye konuştu.

8 Aralık itibariyle hizmete girdiklerini belirten Bof Otel Müdürü Ozan Yuvacı da hafta sonu yüzde 50 dolulukla hizmet verdiklerini söylerken, şu an için yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 75’e ulaştığını ifade etti. Rezervasyonların devam ettiğini, Aralık ayının geçen seneye göre daha da hareketli geçtiğini söyleyen Yuvacı, \"Otelimizde yılbaşı gecesi solistimiz Nilay Öncü, daha sonra da Koliva grubu sahne alacak. Misafirlerimize özel gala yemeğimiz de var. Yılbaşı üç farklı paket sunuyoruz. 3 gece konaklama yapanlar kişi başı 800 lira, iki gece konaklama yapanlar kişi başı 950 lira, sadece yılbaşı gecesi konaklama yapanlar ise kişi başı 1200 lira ücret ödeyecek\" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yılbaşı nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği kış turizminin önemli merkezlerinden 6 bin 500 yatak kapasiteli 30\'a yakın otel ve misafirhane ile kafeteryaların bulunduğu Uludağ’da güvenlik tedbirleri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından en üst düzeye çıkarılacak. Uludağ Milli Parkı gişelerinden itibaren trafik ve asayiş ekipleri bomba ve narkotik köpekleriyle zirveye gelen araç ve şahısları kontrol edecekler. Ayrıca zirvede İstihbarat ve Kaçakçılık ekipleri ile birlikte Özel Harekat Timleri her hangi bir olaya karşı teyakkuzda bekleyecekler. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ise kaybolma ve mahsur kalma olaylarına karşı sabaha kadar göreve hazır bekleyecek.

Görüntü Dökümü:

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-Oteller bölgesinden görüntü

-Kayak yapan vatandaşlardan görüntü

-Ağaoğlu My Mountain Otel\'in Müdürü Murat Pınarcı röportaj

-Bof Otel Müdürü Ozan Yuvacı röportaj

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

Süre: 3 dakika 38 saniye Boyut: 222 MB

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5)HASTANEDE YANGIN TATBİKATI

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesi Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında düzenlenen \'olası yangında acil durum tahliye tatbikatı\' gerçeğini aratmadı.

Reşadiye Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında düzenlenen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Reşadiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sağlık personeli katıldı. Reşadiye Devlet Hastanesi Başhekim Vekili ve Hastane Afet Planı Başkanı Op.Dr. Turhan Dokumacıoğlu koordinasyonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği hastanenin otoparkında yangın çıktı. Çıkan yangında alevler zemin katta bulunan hemodiyaliz servisine sıçradı. Verilen kırmızı alarmın ardından binada bulunan hasta yakınları ve sağlık personeli güvenli şekilde tahliye edildi. Hemodiyaliz servisinde mahsur kalan 2 hasta sedyeyle bulunduğu alandan çıkartılarak, bahçede bulunan sahra hastanesine taşındı. Senaryoya göre durumu ağır olan hastalardan biri öldü. Yapılan tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Dokumacıoğlu, personel ve katılanlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Tatbikattan görüntüler

-Hastaların tahliyesi

-Detaylar

Haber:REŞADİYE(Tokat), (DHA)

(137 mb)

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6)GİRİŞİMCİ ELTİLER BESİ ÇİFTLİĞİ KURDU

NİĞDE\'de girişimci iki elti, \'Genç Çiftçi Projesi\' kapsamında aldıkları hayvan desteği ile besi çiftliği kurdu.

Merkeze bağlı Kiledere Beldesi\'nde ev kadını olan eltiler Yasemin Gültekin ve Hülya Gültekin yakınlarının da desteği ile \'Genç Çiftçi Projesi\'ne başvurdu. İki elti, yaptıkları başvurunun kabul edilmesinin ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün hibe ettiği 12 büyükbaş hayvanla besi çiftliği kurdu. Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Yasemin Gültekin, \"Ben projeyi eltimden duydum. İkimiz kafa kafa verdik bir şeyler olsun istedik. Birlikte projeye başvurduk. 6 tane ben, 6 tane de eltim inek aldı. İkimiz birlikte besliyoruz. Eltimle el ele verip büyük bir çiftlik kurmak istiyoruz\" dedi. Hülya Gültekin ise, desteklerden dolayı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne teşekkür etti. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman da ise, \"Genç Çiftçi Projesi kapsamında kişi başı 6\'şar hayvan veriyoruz. 2016 yılında 60 proje ile 2017 yılında ise 89 projeye destek verdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hayvanlardan görüntü

- Şube Müdürü Soner Kahraman\'ın konuşması

- Hülya Gültekin\'in konuşması

- Yasemin Gültekin’in konuşması

- Eltilerin hayvanlara yem verirken görüntüleri

- Detay görüntüler

Süre: 01\'45\" Boyut: 116 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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7)TEKİRDAĞ\'DA 4 AFGANLIYI GASP EDEN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde iş vaadiyle çağırdıkları 4 Afganistanlıyı silah zoruyla tehdit ederek pasaport, para ve cep telefonlarını gasp ettiği belirtilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu\'da oturan Afganistanlı Muhammed Ç., geçen Cumartesi günü İstanbul\'da bulunan Afganistanlı arkadaşı Abdulgani G.\'yi arayıp Çorlu\'da iş bulduğunu ve yanına 3 arkadaşını daha alıp gelmesini istedi. Abdulgani G. 3 kişiyle beraber otobüsle Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine geldi. Otogarda Muhammed Ç. tarafından karşılanan 4 Afganistanlı otomobille Esentepe Mahallesi Emlak konutları bölgesindeki boş bir araziye götürüldü. Şüphelilerden Muhammed Ç.\'nin yanına Doğuş Y., Hasan Ç., Afganistan uyruklu İkrami D. gelerek silah tehdidiyle çalışma umuyla ilçeye gelen Afganistan uyruklu Abdulgani G., Vahit N., Mehmed B., Muhammed M.\'nin üzerlerindeki para ve pasaport ve cep telefonlarını alıp olay yerinden kaçtı.

Gasp edilen Afganistanlıların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 80 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 70 saatlik güvenlik kayıtlarını inceledi. Nusratiye Mahallesinde olduğu belirlenen şüpheliler için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde 2\'si Afganistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda el koydukları pasaportlar, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çorlu Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkram D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Hasan Ç., Doğuş Y. ve Muhammed Ç. ise \'birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp\' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane tabelası

-Zanlıların getirilmesi

-Zanlıların götürülmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

