DHA YURT BÜLTENİ-7 

Lüks cipe silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği lüks cipte tabancayla başından vurulan işadamı 27 yaşındaki Gökhan Kalıpçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi 286/2 sokakta meydana geldi. Manisa’da turizm işiyle uğraşan işadamı Gökhan Kalıpçı kaldığı otelden çıktıktan sonra 34 RD 0340 plakalı lüks cipine bindi. Cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı’ya, aracını hareket ettirdiği anda kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracın arka kapı camı üzerinden ateş edildi. İşadamı Kalıpçı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan, plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kalıpçı, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kalıpçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Kalıpçı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaydan sonra çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Görgü tanıklarının da ifadesine da başvuran polis, kaçan cinayet zanlısını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Lüks cipten görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

Senoz Vadisi\'nde \'HES\'e ÇED gerekli değil\' kararı, yargıya taşındı

RİZE\'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi\'nde yapımı planlanan Sesli Hidroelektrik Santral (HES) projesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir\' kararı verdi. 10 yıldır HES projelerine karşı hukuk mücadelesi yürüten bölge halkı, kararın iptali istemiyle 15\'inci davasını açtı.

TEMA Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork, Senoz Vadisi\'nde HES’lere karşı daha önce açılan davalardan birinde, \'Bütüncül havza planlaması yapılmadan projeler için tek tek ÇED gerekli değildir kararı verilemez\' yönündeki mahkeme kararını hatırlatarak, alınan son kararı da yargıya taşıdıklarını söyledi. 10 yıldır HES projelerine karşı hukuksal mücadele yürüttüklerini ancak yetkililerin artık hiçbir şeyi umursamadığını ifade eden Kork, şöyle dedi: \"Son kararı da duyduk. Rahat olun. Artık mahkemeye de gitmeyiz. 2007 yılından bu yana 14 kez gittik. En üst yargı merci olan Danıştay Dava Daireleri, davalarımızdan birinde, yerel mahkemenin verdiği iptal onama kararının gerekçesinde \'Vadide öngörülen tüm projelerin bütüncül çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan tek tek projeler için \'ÇED gerekli değildir\' ya da \'ÇED olumlu\' kararı verilmesi yanlış yaklaşımdır\' vurgusu yapmıştı. Buna rağmen 10 yıldır vadide neler olduğunu yaşayarak gördük. Siz bildiğiniz usulde devam edin, hukuk kararlarını takmayın, buyurun gelin, Senozlu ne der diye hiç dert etmeyin.\"

\'ÜZGÜNÜZ, KIRGINIZ, KIZGINIZ\'

Senoz\'un doğasını korumak ve gelecek nesillerin hakkını gözetme adına 15\'inci kez mahkemeye gittiklerini ifade eden TEMA Rize Temsilcisi Kork, şunları kaydetti: \"ÇED gerekli değildir, kararının iptali için davamızı açtık. Üstelik görevi, ülke doğasını korumak olan Bakanlığa karşı davacıyız. Yürek yakan, acı veren durum bu. Üzgünüz, kırgınız, kızgınız. Mahkemece talep edilen bilirkişilik bedelini Senoz Derneği Başkanı Bahattin Boncukçu karşıladı. Davamızın avukatlığını ise Münir Yazıcı gönüllü üstlendi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.\"

PANKARTLI TEPKİ

HES projelerine karşı 10 yıldır hukuksal mücadele yürüten Senoz halkı ise vadi girişine \'Şol Senoz\'un ırmakları akar Allah deyü deyü, çıkmış suda rant görenler öter para deyü deyü\' pankartı astı.

RİZE\'DE 12 HES DEVREDE

Rize\'de İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine 12 HES kuruldu. Cevizlik, Yokuşlu, Ayvasıl, Uzundere, Yeşilköy, İkizdere, Kale, İncirli, Saray, Adacami, Hamzabey ve Gürgen HES\'lerde yıllık ortalama 830 gigawatt saat elektrik üretimi yapılıyor. Bu HES\'lerden bazıları yaz aylarında azalan su miktarı nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

HES tepki eylemlerinden görüntüler (ARŞİV)

Vadilerden detaylar (ARŞİV)

Tema Vakfı Temsilcisi Ahmet Ali Kork\'un açıklamaları

Vadiye asılan pankartın fotoğrafı

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA)

Yüksekova\'da aranan PKK\'lı, fotoğraf teşhisinden yakalandı

HAKKARİ\'nin Yüksekova\'da ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne katıldığı yönünde hakkında açık fotoğraf teşhisi bulunan bir şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2012 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı yönünde hakkında açık fotoğraf teşhisi bulunan şüpheliyi, Şemdinli yolu üzerinde operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber: HAKKARİ, (DHA)-

Dayakçı koca tutuklandı



KAYSERİ\'de, geçen hafta öğretmen eşi Ayşegül K.\'yi (28), döverek burnunu kırdıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Süleyman K. (29), savcının tekrar açtığı soruşturmanın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı engelliler okulunda öğretmen, 2 yaşında kız çocuğu annesi Ayşegül K., geçen 3 Aralık\'ta, kıskançlık krizine giren eşi Süleyman K. tarafından dövüldü. Burnu kırılan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Süleyman K. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra evden 1 hafta uzaklaştırma kararı verilerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öğretmen Ayşegül K., hastaneden taburcu olduktan sonra DHA muhaberine, \"Evi kırıp, döktü. Sonra bana vurdu. O sırada her tarafımdan kan akıyordu. Burnum kırıldı. Hiçkimse \'Burnu kırıldı, vücudunda darbeler var\' demedi. Beni darp ettiği 3 olayda da 1\'er ay uzaklaştırma kararı alındı. Eşimi hapse atmalarını istedim, \'İlla beni öldürmesi mi gerekiyor?\' dedim. Prosedürün böyle olduğunu söylediler. Daha fazla Ayşe, Fatmaların, kızımın canının yanmasını istemem.Gerekli ne varsa her yere başvuracağım. Anlattığım her şey delilli ve ispatlı. Ben yaşadım inşallah başka kimse yaşamaz\" diye konuşmuştu.

Fizik öğretmeni olmasına karşın atanamadığı için bir fabrikada işçi olarak çalışan Süleyman K. hakkında Cumhuriyet savcılığı tutuklanması isteği üzerine yeniden soruşturma açtı. Jandarma ekiplerinin işyerinde gözaltına aldığı Süleyman K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber: Olcay DÜZGÜN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-

Telefon dolandırıcılarına 82 bin lirasını kaptırdı

OSMANİYE\'de 41 yaşındaki Mustafa Tanrıkulu, cep telefonundan ulaşıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara evindeki altınları, parasını ve çektiği krediyle birlikte 82 bin lirasını kaptırdı.

Kamu dairesinde memur olan Mustafa Tanrıkulu\'nu arayan bir kişi, \'Hakkınızda PKK-DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve yataklık suçundan 2 ayrı iddianame var. Bu konuda bize yardımcı olmazsan görevinden azledileceksin\' dedi. Tanrıkulu\'nun kişisel bilgilerini de kendisine aktaran telefon dolandırıcısı, evindeki altınları ve tüm parasını söylediği yere bırakmasını istedi. Dolandırıcıya inan Tanrıkulu, nakit bin lira para ile 41 bin liralık altınını istenilen yere bıraktı.Tanrıkulu\'nu ertesi gün bir kez daha arayan dolandırıcı bu kez 100 bin lira kredi çekmesini istedi. Dolandırıcıdan şüphelenmeyen Tanrıkulu, maaş aldığı bankaya kredi için başvurup kendisine çıkan 40 bin lirayı da dolandırıcıların istediği yere bıraktı. Kendisine 3 Aralık\'ta parasının iade edileceğinin söylendiğini belirten Tanrıkulu, arayan olmayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Telefon dolandırıcılarının kurbanı olduğunu belirten Tanrıkulu vatandaşları uyararak, kesinlikle telefonla arayıp kendisini polis, savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini istedi. Tanrıkulu, \" Toplamda şuanda 82 bin lira dolandırıldım. Devletimizin hiçbir polisi ve savcısı telefondan para istemez. Bununla ilgili dolandırıcılık dosyamız açıldı, polisimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yardımlarından dolayı teşekkür ederim\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Telefon dolandırıcılığı mağduru Tanrıkulu\'nun telefonla konuşması

- Dolandırıcıların telefonla aranması ve \"ulaşılamıyor\" sesi

- Mustafa Tanrıkulu ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

Kurye gibi girdiği iş yerinde eşini vuran kocaya 20 yıl hapis istemi

KONYA\'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp, içeri girdikten sonra iş yerinde muhasebeci olarak çalışan bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saliha Gizem Tatlısert\'i (25) tabancayla vurarak ağır yaralayan Zafer Tatlısert (27) hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine sunuldu. İddianamede, tutuklu sanık Zafer Tatlısert için, \'eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme\' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen 14 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi\'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Olaydan 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 5 yıldır evli olan Tatlı sert çifti ayrı yaşamaya başladı. Zafer Tatlısert, eşinin çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek muhasebecilik yapan eşinin odasına giden Tatlısert, ruhsatsız tabancasıyla peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden genç kadın, ağır yaralanırken, aynı işyerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ünal ise hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

\"ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM\"

Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Zafer Tatlısert, eşini çok sevdiğini ve kıskandığını ileri sürdü. Poliste ağlayarak ifade veren Tatlısert, \"Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce \'Sen burada ne arıyorsun ? Neden geldin ?\' diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal\'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim\" dedi. Zafer Tatlısert, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Tatlısert çiftinin geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem Tatlısert\'in, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer Tatlısert\'in, tekrar birleşmek istediğini ancak Saliha Gizem Tatlısert\'in bunu kabul etmediği, bu nedenle de Zafer Tatlısert\'in eşi ve ailesine karşı bir çok kez tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarını işlediği anlatıldı. İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer Tatlısert\'in, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosiklet ile müştekinin çalışmakta olduğu işyerine geldiğine gittiği belirtildi. Zafer Tatlısert\'in burada eşine ruhsatsız tabancayla 4 kez arka arkaya ateş ettiği bunun neticesinde Saliha Gizem Tatlısert\'in, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığına değinildi.

Cumhuriyet Savcısı, Zafer Tatlısert\'in, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatına vararak \'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca Tatlısert hakkında, \'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu\'na aykırı davrandığı içinde de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

(Görüntü Dökümü

-Zanlının fabrikaya girerken güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelinin polis merkezine getirilirken görüntüsü

-Yaralanan kadının fotoğrafı

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA)

Marketin poşetleri ile gelip ücreti ödemeden çıktılar

Güvenlik kamerası görüntüleri

DÜZCE\'de, bir marketler zincirinin şubesine gelen bir kadın ile erkek, aldıkları ürünleri yanlarında getirdikleri markete ait poşetlere doldurdu. 2 kişi ücret ödemeden marketten ayrılırken, güvenlik kameraları incelenerek 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay geçen günlerde Düzce şehir merkezinde meydana geldi. Bir marketler zincirinin Düzce\'deki şubesine gelen bir kadın ile erkek alışveriş arabasını alarak alışveriş yapmaya başladı. İki kişi aldıkları ürünleri yanlarında getirdikleri ve aynı markete ait olan poşetlere doldurdu. Daha sonra iki kişi hiçbir şey olmamış gibi kasadan geçip gitti. Yapılan kasa sayımında eksik çıkmasının ardından yapılan kamera incelemesinde iki kişinin ücret ödemediği tespit edildi. Polis, iki kişinin kimliklerinin tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Markette ürünleri alırken görüntüleri

Kasadan ellerinde poşetle çıkarken görüntüleri

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

İmam Hatipli kız öğrenciler bedenleriyle \'Kudüs\' yazdı

HATAY\'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Okul bahçesine çıkan öğrenciler, Arapça \'Kudüs\' yazısı oluşturup, Türk bayrağı açarak bu kararı protesto etti. Öğrenciler Kudüs yazısı oluşturduktan sonra, \"Kudüs bizimdir bizim kalacak\" sloganları attıktan sonra derse girdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Lise öğrencilerinin Kudüs yazısı oluşturup slogan atmaları

Haber: Ramazan ÇELİK/Kamera: Hatay, (DHA)

=======================================

İtfaiyeden güvercin operasyonu

HATAY’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinin duvarındaki klimaya sıkışan güvercin, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Şehit Pamir Caddesi üzerinde havuzlu çarşı olarak bilinen işyerlerinin bulunduğu bir binanın ikinci katının duvarındaki klimaya güvercin sıkıştı. Vatandaşların yardım istediği Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sepetli merdiven yardımı ile güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Serbest bırakılan güvercin uçarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Klimada sıkışan güvercin ve çırpınışı

-Zabıta ve çevreden vatandaşların bakışları

-İtfaiye aracının gelerek yanaşması

-İtfaiye ekibinin güvercini kurtarma çalışması

-Güvercin ile itfaiye ekibinin yere inmesi ve bırakması



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

ODTÜ Bilim Kafe etkinliği Gaziantep’te

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından Gaziantep\'te düzenlenecek \'Bilim Kafe\' etkinliğinin tanıtımı yapıldı.

Kentteki bir kafede düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısına ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Enstitü Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çiğdem Atakuman ile Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Gözde Aytekin ve basın mensupları katıldı. ODTÜ’nün tanıtım filminin izletilmesi ile başlanan toplantıda Eren Kalay, okul hakkında bilgiler vererek yapılan etkinlikleri anlattı. Bilim Kafe etkinliğinden de bahseden Kalay, 1900\'lü yıllarda Paris\'te bir grup bilim adamınca ‘Cafe Flozofik’ ismiyle hayata geçirilen projenin bir benzerini Türkiye\'de çeşitli illerde uygulamaya koyduklarını belirterek, şunları dedi:

\"ODTÜ mezun derneği işbirliğiyle ‘Bilim Kafe’ etkinliğini ülke genelinde hayata geçirmeye başladık. Hocalarımızı derneklerimizin olduğu illere götürüp kafelerde halka açık sohbetler yapmasını sağlıyoruz. Hocalarımızın uzman olduğu bilim dalında neler ürettiğini anlatmasını sağlıyoruz. Daha önce Mersin, Eskişehir, Antalya, Adana, Kuzey Kıbrıs ve İzmir’de etkinlik düzenleyerek katılımcılara farklı dallarda anlatım yaptık.\"

Çiğdem Atakum ise, \'Baştan yazılan tarihin göbeğinde neresi var?\' başlıklı sunumu ile Göbekli Tepe’yi anlatacağını söyledi. Atakum, Göbekli Tepe’nin insanlığın yerleşik hayata geçiş döneminde önemli bir nokta olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantıya katılanlar

- Eren Kalay\'ın konuşması

- Çiğdem Atakun\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

Tecavüz turuna çıkan sanıklara 20\'şer yıl hapis



DENİZLİ\'de, üniversiteli iki genç kızı 22 dakika arayla kaçırıp, tecavüze kalkışan iki sanık, 20\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 13 Mayıs\'ta, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi\'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi G.T. (24) adlı genç kız, arkadaşlarında sınavlara çalıştıktan sonra evine gitmek için saat 04.30\'da yola çıktı. İddiaya göre, 6005 Sokak\'tan geçen G.T.\'yi gören bir otomobildeki iki kişi, genç kızı kaçırmak istedi. Cem Kılıç\'ın (24) kullandığı, plakası sökülmüş otomobilden inen işsiz Oktay Korkmaz (24), G.T.\'yi ellerinden tutarak, zorla araca bindirmek istedi. Karate bilen G.T., kendisini savunarak, Oktay Korkmaz\'a tekmeyle vurdu, ardından kafa atarak, elinden kurtuldu. Genç kızı bırakıp, panikle otomobile dönen Oktay Korkmaz ile arkadaşı Cem Kılıç, kaçtı. Şüpheliler, bu kez saat 04.52\'de, 6083 Sokak\'ta yalnız yürüyen üniversite öğrencisi S.Ş.\'yi (23) kaçırmak istedi. Yanında durdukları genç kızı, zorla otomobile bindirmek isteyen iki şüpheli, S.Ş.\'nin çığlık atmasıyla çevredekilerin araca yönelmesi üzerine yine kaçtı.

22 YILDAN 64 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İki ayrı kaçırma girişimi üzerine soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü, 2 bin otomobili inceleyerek, olaydan kısa süre sonra iki üniversite öğrencisi genç kızı art arda kaçırmaya çalışan şüphelileri tespit etti. Otomobili kullanan Cem Kılıç Burdur\'da, kızları kaçırmaya kalkışan Oktay Korkmaz da Burdur\'un Yeşilova ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklandıktan sonra haklarında, \'adam kaçırmaya teşebbüs\' ve \'cinsel saldırıya teşebbüs\' suçlarından 22\'şer yıldan 64\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

20\'ŞER YIL HAPİS CEZASI

Denizli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar Oktay Korkmaz ve Cem Kılıç ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Oktay Korkmaz, kaçırma ve cinsel saldırı olmadığını ileri sürerek, \"Özür diliyorum. Bu olaydan dolayı babam, hayatını kaybetti; ailem, dağıldı. Bir daha karşınıza herhangi bir suç teşkil edecek bir olayla asla gelmeyeceğim. Affınızı istiyorum\" dedi.

Cem Kılıç da suç işlemediğini öne sürdü. Cem Kılıç\'ın avukatı ise müvekkilinin sadece otomobili kullandığını, suça direkt ortaklık etmediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Oktay Korkmaz ile Cem Kılıç\'a 20\'şer yıl hapis cezası verdi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

=========================================