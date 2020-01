DHA YURT BÜLTENİ-7

1)RİZE\'DE YÜKSEK TAŞKIN KORUMA DUVARLARINA TEPKİ

TÜRKİYE’nin en çok yağış alan ve her şiddetli yağmurda sel ve heyelanların yaşandığı Rize’de, dere yataklarına yapılan taşkın koruma duvarlarının yüksekliği eleştirilere neden oldu. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, vatandaşların derelerle irtibatının kesildiğini öne sürdü, “Dereye düşen bir kişi yada otomobil nasıl çıkarılacakö diye sordu.

tarafından Rize’de, Devlet Su İşleri (DSİ) Taşkın Koruma Projesi kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, derelerin kontrol altına alınması için yapılan tahkimat duvarlarının vatandaşların derelerle irtibatını kestiğini öne sürdü. Dere yataklarından fazlalık kum ve taşın alınamadığını ifade eden Yazıcı, “Bakıldığında büyük dereleri ve rüsubatı koruma altına aldık. Yağan yağmurlarla arkası doluyor ve bunun boşaltılması gerekiyor. Yapılan HES santralleriyle ekonomik kaygılardan dolayı dere yataklarında maalesef su kalmadı. Derelerin aşırı yağmurlarda getirdiği rüsubat dere yataklarında birikiyor ve temizlenmiyor. Sonuçta yapılan bu yanlış uygulamalarla hem arazi, hem can, hem de mal kaybına yol açmaktadırö dedi.

“YABANİ HAYVANLAR NASIL SU İÇECEK\"

Duvarların yüksekliğinin yaban hayvanları içinde sorun oluşturduğunu ifade eden Yazıcı şunları dedi: \"Bu yüksek beton duvarları yabani hayvanlar nasıl aşıp dere yataklarına inecek ve su içecek. Dere kenarında yapılan yüksek duvarlar yarın yaşanabilecek olası bir kazaya nasıl müdahale imkanı verecek? Dereye düşen kişileri kaza anında nasıl bu dere yatağından çıkaracağız? Küçük derelerin getirdiği bu rüsubatı derenin içinden kim alacak? Bunlar temizlenmediği sürece yeni yağacak yağmurlarla daha fazla dolacak ve sonrasında taşkınlara sebebiyet verecektir\"

2)AHLAT’TA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi yakınlarında meydana geldi. Ovakışla’dan Ahlat ilçesine giden Savaş Zeydanlı\'nın kullandığı 58 NC 089 plakalı minibüs, iddiaya göre kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Emrah Turan yönetimindeki 34 JB 4083 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emrah Turan olay yerinde hayatını kayberken, aynı araçta bulunan Sinan Akıntürk ve minibüs sürücüsü Savaş Zeydanlı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3)DİYARBAKIR VALİSİ GÜZELOĞLU: TERÖRÜN YAŞATTIKLARINI TELAFİ EDECEĞİZ

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, çok ziyan edilen yılların olduğunu ifade ederek, \"Eğitimden sağlığa, kültürden spora, fiziksel alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar. İhanet edilen, yok edilen, insanına kast edilen yaşanmışlıklar var. Terör örgütünün yaşattıkları var. Bu kentte ve bu insanlara sunduğu acı, gözyaşı, zulüm var. Kaynakları heba edilmiş, yok edilmiş yıllar var. Bunu bilerek ve bunu en kısa zaman süre içerisinde inşallah telafi ederek, bir büyük gayretle de daha iyiye taşıma niyetimiz var\" dedi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Bağlar ilçesinde mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Bağlar Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya muhtarların yanı sıra İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ile kamu kurum müdürleri katıldı. Bağlar ilçesinin nufüs ve sosyal yapısına ilişkin bilgi veren Vali Güzeloğlu Bağlar ilçesinin kentin nufüs yoğunluğunun en fazla olduğu, bu anlamda insan hareketliliği ile buna bağlı kent kimliğinde belirleyici bir durumu olduğunu belirtirek, \"48 mahallemizde 300 bine aşkın vatandaşımızın hem yaşadığı, hem ticaret yaptığı sosyal ve toplumsal hareketliliğin adeta merkezi bir ilçemizin olduğunu biliyoruz. Bu ilçemizi diğer bütün ilçelerimiz gibi bir bütün olarak ele almak, fiziki alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar bugünkü var olan durumu tespit etmek, çözümü içinde ilçe sınırları ve ilçe sorumluluğundaki konuları ilçe kaymakamımızla il düzeyinde müdahale etmemiz gerek\"dedi.

Muhtarların seçilen güvenilen kişiler olduğunu dile getiren Vali Güzeloğlu, \"Muhtar olarak sizler mahallelerimizde hem seçilen hem güvenilen kişilersiniz. İnsanımızın güveniyle onların vekili olarak mahalleyi temsil eden ama aynı zamanda bizi de temsil ederek kamu hizmetlerini ve yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza aktaran vekillerimizsiniz\" dedi. Ziyan edilen yılların olduğunu dile getiren Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bizim amacımız bir an önce geride kaybettiğimiz yılların, ziyan edilen zamanların ve kaynakların telafisini yapmak bir an önce insanımıza en yüksek düzeyde, en üst ölçekte bir hizmet sunmak. Çünkü, Diyarbakır\'ın, Bağlar\'ın, insanı herşeyin en iyisine layık. Biz bu inançla, bu azimle, bu kararlıkla hizmet ediyoruz. Bu noktada bu heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. İnancımızda iki gün bir olan ziyandadır der. Çok ziyan ettiğimiz bırakın günleri yıllarımız var. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, fiziksel alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar. İhanet edilen yok edilen, insanına kast edilen yaşanmışlıklar var. Terör örgütünün yaşattıkları var. Bu kentte ve bu insanlara sunduğu acı, gözyaşı, zulüm var. Kaynakları heba edilmiş, yok edilmiş yıllar var. Bunları en iyi sizler biliyorsunuz. Bunu bilerek ve bunu en kısa zaman süre içerisinde inşallah telafi ederek, bir büyük gayretlede daha iyiye taşıma niyetimiz var. Burada bulanan bütün bölge il müdürlerimiz, il ve ilçe müdürlerimiz, kurum yetkililerimiz kısaca devlet adına görev yapan her düzeydeki çalışan görevlilerimiz bu amaç için var. Devlet milleti için, insanı için var. İnsanı yaşatki devlet yaşasın diye inancımız düstürümüz var. Hedefimiz bu. Allah bu yolda bizleri mahcup etmesin.\" Vali Güzeloğlu\'nun konuşmasından sonra toplantı basına kapalı devam etti.

4)BELEDİYE MECLİSİ\'NDE ALKIŞLI PROTESTO

İZMİR\'de hafta sonu silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin tedavisi sürdüğü için katılamadığı meclis toplantısında üyeler, saldırıyı bir dakika süreyle ayakta alkışlarla protesto etti. CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, 2 Aralık günü evlerine girerken, silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yaklaşan bir kişi, İnce çiftine doğru ateş açtı. Saldırıda Mustafa İnce, sol bacağından yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tedavi gören İnce, taburcu edidi. İnce\'nin tedavisi sürdüğü için katılamadığı Güzelbahçe Belediye Meclisi toplantısı dün (çarşamba) akşam yapıldı. Başkanvekiliğini Alpay Kandemir\'in yaptığı toplantıda üyeler, saldırıyı kınamak amacıyla meclis üyeleriyle birlikte bir dakika süreyle alkışlı protesto gerçekleştirdi. Kandemir, \"Bu koltuğun sahibi yanımıza dönünceye kadar ben de bu koltuğa oturmama kararı aldım. Bu koltuğu boş bıraktım. Geçen hafta Belediye Spor maçında karşı takımın yöneticileriyle anlaştım. Bir dakikalık bir protesto yaptık. Maç başladıktan sonra bir dakika kimse topa dokunmadı, öyle bir protesto yapmıştık. Henüz saldırının failleri bulunmadığı için bir protesto yapmak istiyorum ve hepinizi bir dakika boyunca alkışlı protestoya davet ediyorum\" dedi.

