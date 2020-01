DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞIRNAK\'TA İÇİ SU DOLU KUYUYA DÜŞEN 2\'Sİ KARDEŞ 3 KİŞİ ARANIYOR (1)



ŞIRNAK\'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, 2\'si kardeş 3 kişi, içi su dolu kuyuya düştü. 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülüyor. Olay bugün sabah saatlerinde, Balveren Beldesi yakınlarında bulunan eski kömür ocakları bölgesinde meydana geldi. Bölgede bulunan kendilerine ait malzemeleri almayan giden Abdurrahman Tunç, kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal, daha önce kömür çıkartılan ve içi suyla dolan büyük ve derin kuyuya düştü. Olayın duyulmasından sonra bölgeye ADAF, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

2\'si kardeş 3 kişiyi arama- kurturma çalışmaları devam ederken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

2)TARİHİ CAMİ KÜMBETİNİN KURŞUN KAPLAMALARINI ÇALANLAR YAKALANDI

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi İskender Paşa Camii\'nin kümbetinde bulunan kurşun kaplamaları çalan hırsızlar çaldıkları kaplamalar ile yakalandı.

Merkez Sur ilçesindeki İskender Paşa Mahallesi\'nde bulunan tarihi İskender Paşa Camii\'nin kümbetindeki kurşun kaplamaları çalan hırsızlar polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Telgrafhane sokakta, çekçek diye tabir edilen el arabası ile kurşun kaplamalarını taşıyan 5 kişi, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, hırsızların İskender Paşa Camii\'ndeki 500 kilo ağırlığında 12 parça kurşun kaplamayı çaldıklarını tespit etti. Gözaltına alınan 5 hırsız Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifade işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

3)\'DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ\'NDE DUALARLA İŞ BAŞI YAPTILAR

ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan maden işçileri, \'4 aralık Dünya Madenciler Günü\' kapsamında, kazasız belasız üretim yapmak ve 1 hafta önce göçükte ölen 2 arkadaşları için dua ettikten sonra yer altına inerek iş başı yaptı.

Türkiye\'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak\'taki TTK\'da, yer altında ve yer üstünde toplam 7 bin 596 işçi çalışıyor. Özel ve ruhsatsız kömür ocaklarında çalışanlarla birlikte kentte maden işçisi sayısı 14 bini buluyor. Ocaklarda meydana gelen iş kazaları sonucu her yıl ortalama 10 işçi hayatını kaybediyor. Ölümün kıyısında yerin metrelerce altında çalışarak geçimlerini sağlayan, çocuklarını okutmaya çalışan madenciler, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününde çalıştı.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler, iş başı yapmadan önce ocak önünde Madenciler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Geçen hafta pazartesi günü aynı ocakta meydana gelen göçükte ölen maden işçileri 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı ile 33 yaşındaki İsa Çeltik \'in yakınları ile TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, müessese müdürleri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de programda yer aldı.

Ölen 2 maden işçisi için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, kazasız belasız çalışmak için de dua etti. 17 yıllık maden işçisi 40 yaşındaki Erol Uçak, dünya madenciler gününü buruk kutladıklarını söyleyerek, \"Acımız büyük. Burada 7 gün önce 2 arkadaşımızı kaybettik. Duyguluyuz. O arkadaşlarımızın yerinde biz de olabilirdik. Bugün dünya madenciler günü ama fazla bir şey hissedemiyoruz. Arkadaşlarımıza Allah\'tan rahmet diliyoruz\" dedi.

9 yıllık madenci 38 yaşındaki Yüksel Oruçoğlu ise 4 Aralık Madenciler Gününde de yer altında çalışmaya devam ettiklerini belirterek, \"Biz çalışmaya devam edeceğiz. Devlete kömür lazım. Biz her günkü gibi işimize geldik, çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de tüm maden işçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü\'nü kutlayarak temennilerinin kazasız bir şekilde tüm işçilerin yaşamlarını sürdürmesi olduğunu ifade etti. Madenciler, programın ardından asansörle yerin metrelerce altına inerek iş başı yaptı.

4)ŞEHİT MADENCİLERİ ANDILAR



MANİSA\'nın Soma ilçesinde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle maden şehitliğini ziyaret eden Türkiye Maden İşçileri Sendikası temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası temsilcileri, Soma\'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 madencinin mezarını ziyaret etti. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle şehit mezarlarına karanfiller bırakan sendikacılar, şehit madenciler için Kur\'an okutup dua etti. Sendikacılar Cengiz Topel Meydanı\'nda bulunan sendika binası önünde de lokma döktürdü. Sendikanın Genel Merkez yöneticilerinden Tamer Küçükgencay, 301 madenciyi yitirmenin üzüntüsünü hala yaşadıklarını anlatırken şöyle dedi:

\"İşyerlerinde iş güvenliğinin en önemli unsur olduğunu hatırlatarak, işverenlerin bu konu üzerinde daha dikkatli olmalarını istiyoruz. İş kazalarından uzak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırımlar yapan işverenlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Bu da en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Buradan tekrar bu vesile ile tüm madenci arkadaşlarımızın madenciler gününü kutluyorum. Bugün madenci arkadaşlarımızın işyerlerine gidip onlarla biraraya geleceğiz.\"

