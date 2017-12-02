DHA YURT BÜLTENİ-7 

(ÖZEL) Kömüre meydan okuyan çevreci yakıt

ANTALYA\'da Konyaaltı Belediyesi\'nin park bahçe atıklarını sıkıştırarak yakıta dönüştürdüğü \'briketler\', kömürün neden olduğu kirli havanın önüne geçecek. Briketler, dondurucu soğuklarda seralarında yakmaları için çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor.

Konyaaltı Belediyesi\'nin atıkların birikmesini önlemek ve aynı zamanda geri dönüşüme kazandırmak için geliştirdiği Biyokütle ve Güneş Enerjisi\'nden Döngüsel Enerji Üretimi Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı\'ndan (BAKA) 1 milyon liralık destek aldı.

BELEDİYENİN GİDERİ AZALDI

Konyaaltı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Bülent Yalçın, ilçelerinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 metrekarenin üstünde olduğunu söyledi. Bunun çok önemli miktarda park bahçe atığına neden olduğunu belirten Yalçın, bu atıkların yoğunlukları çok düşük olduğu için taşınmasının oldukça masraflı olduğunu kaydetti. 30 ton kapasiteli bir kamyonla en fazla 3 ton malzeme taşınabildiğine dikkati çeken Yalçın, \"Bunu ortadan kaldırmak için bir proje geliştirdik. Projemiz BAKA tarafından kabul ve destek gördü. 1 milyon liralık bütçe ayrıldı. Bu parayla tesisi oluşturduk. Belediye sınırları içinde kaynağında ayrı, içine başka bir atık karışmadan toplanan park bahçe atıklarını buraya getiriyoruz\" dedi.

ELEKTRİĞİNİ KENDİ KARŞILIYOR

Öncelikle atıkları öğüttüklerini kaydeden Yalçın, öğütülen bitkisel atıkları nem muhtevası yüksek olması nedeniyle kuruttuklarını aktardı. Presle, kuruyan malzemeyi briket dedikleri temiz, doğa dostu yakıta dönüştürdüklerini anlatan Özgür Bülent Yalçın, şunları kaydetti:

\"Böyle bir sistemin enerji maliyeti önemli. Bir değer üretirken o değerden daha fazla bir harcama yapmak istemezsiniz. Bu nedenle elektrik ihtiyacını karşılamak için sistemin çatılarında 100 kw gücünde elektrik üretim santrali mevcut. Bu sistem sayesinde kullandığımız elektriği güneşten elde ettiğimiz için elektrik gideri yok.\"

TÜRKİYE\'DE ÖRNEĞİ YOK

Yalçın, Türkiye\'de bunun örneğine henüz rastlamadıklarını, örnek teşkil ettiği için de birçok belediyenin projeyi incelemeye geldiğini söyledi. Park bahçe atığına kimyasal ekleme yapmadıklarını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

\"Bu sistemde işlem sırasında hiçbir atık yok. Bir katığı işliyoruz ve ikinci bir atık ortaya çıkmıyor. Kurutma kazanında ısı elde etmek için ürettiğimiz briketleri kullanıyoruz. İşlemin sonunda da yakıt briket ortaya çıkıyor. Çakırlar bölgesinde önemli miktarda sera var. Bu seralarda nadir de olsa don olayı görülüyor. Çiftçiler ürünleri korumak için kömür kullanıyor. Bu kömür bölgede hava kirliliği yaratıyor. Çiftçiler bu briketleri kullandığında hava kirliliğinin önüne geçilecek. Bedelsiz şekilde ihtiyacı olanlara veriyoruz. Saatlik üretim kapasitemiz 120 kilo civarında.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çevreci yakıtın imal edilmesi aşamaları

Makine parkurundan detaylar

İşçilerin çalışmasından detay

Konyaaltı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Bülent Yalçın röp

Çevreci yakıttan detaylar

Yakıtın çuvallara doldurulması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Şanlıurfa\'da alternatif ürün yetiştiriliyor

ŞANLIURFA\'da GAP\'la birlikte sulanan arazi sayısının artmasıyla birlikte bölgedeki çiftçilerde üretim alışkanlıklarını da değiştirdi. Çiftçiler, bölgede pamuk, buğday ve isotta alternatif olarak marul, karnıbahar, kara lahana ve brokolin yetiştirmeye başladı.

Dünyanın sayılı Türkiye\'nin ise en büyük projesi arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte gelen suyla bölgede ürün çeşitliliği arttı. Yeni alternatif ürünler, bölge çiftçileri için yeni gelir kapısına dönüştü. Verimli toprakların bulunduğu Şanlıurfa\'da yıllardır yetiştirilen ürünlerin, başında yer alan pamuk, mısır, isot, buğday, mercimek gibi ürünlere karşı alternatif ürünler yetiştirilmeye çalışılıyor. Bölgede yetişmeyen çok sayıda sebze türü diğer illerden karşılanıyordu ancak GAP\'la birlikte sulama imkanları gelişen Şanlıurfa\'da alternatif ürün sayısı arttı. Şanlıurfa\'da yer fıstığı, marul, kara lahana, brokolin ve karnıbahar, üretimine başlandı. Ürün çeşitliliğinin artması bölge çiftçisini yüzünü güldürürken, tonlarca alternatif ürün başka illerde satışa sunuluyor.

Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde kara lahana ve brokolin yetiştiren Mahmut Göregen, \"Şanlıurfa\'da sürekli aynı ürünleri yetiştiriyorduk. Bölgede sulanabilir arazi sayısının aratmasıyla birlikte bizlerde araştırma yaparak alternatif ürün yetiştirmeye başladık. Bizim topraklarda her şey yetişiyor. Hatta organik olarak yetişiyor. Bu ürünler sayesinde emeğimizin karşılığını alabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

Şanlıurfa\'da yetişen sebzeler, tarlada hasadı işçiler tarafından yapılarak kamyonlara yüklenip çevre illere de gönderiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alternatif ürün olarak ekilen kara lahana ve brokolin

- İşçiler tarlada lahana hasadı yapması

- Kamyonlara yüklenen ürünler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

ANTALYA\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Ramazan Şener, Harun Mernut\'un kullandığı otomobillin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Şener\'in, Futbol İl Temsilcisi İsmail Şener babası olduğu belirtildi.

Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi\'ndeki kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Burhanettin Onat Caddesi\'nden şehir merkezine seyreden Harun Mernut yönetimindeki 42 B 16 70 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Caddesi\'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Şener\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanarak önce otomobilin ön camına düşen sonra da yola savrulan Şener, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Şener\'in eşi Fatma, oğulları Fatih ve İsmail Şener gözyaşı döktü. Babasının yerde yatan cansız bedenine sarılan Futbol İl Temsilcisi İsmail Şener\'i polis ekipleri ve yakınları sakinleştirdi. Şener\'in cenazesi polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Harun Mernut ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerde yatan cesedin görüntüsü

- Eşi Fatma Şener\'in gözyaşı dökmesi

- Yola savrulan balıklardan görüntü

- Oğlu İsmail Şener\'in cenaze başında ağlaması

- Otomobil altına fırlayan ayakkabıdan görüntü

- Kazaya karışan sürücünün opak fotoğrafı ve aracı

- Polisin çalışma yapması

- Cenazenin araca alınması

Haber - Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Gazeteci Cafer Yarkent\'e meslektaşlarından son görev

TÜRK basınının önemli isimlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Cafer Yarkent için, İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'nde tören düzenlendi. Törende büyük acı yaşayan eşi Nesrin Yarkent, çocukları Burçin Yarkent ve Burak Yarkent\'in desteğiyle ayakta durdu.

Türk basınının önemli isimlerinden olan ve sektöre birçok yenilik getiren 68 yaşındaki Cafer Yarkent, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde dün (cuma) yaşamını yitirdi. Yarkent için bugün ilk olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'nde tören yapıldı. Törene Yarkent\'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Cafer Yarkent\'in basın sektöründe önemli bir isim olduğunu, getirdiği yeniliklerle mesleğin gelişmesini sağladığını söyledi. Yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi. Cemiyet önündeki törende büyük acı yaşayan eşi Nesrin Yarkent, çocukları Burçin Yarkent ve Burak Yarkent\'in desteğiyle ayakta durdu. Cafer Yarket, öğlende Alsancak Hocazade Camisi\'nde kılınacak cenaze namazından sonra Foça ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

CAFER YARKENT KİMDİR?

1949 yılında Muğla Güllük\'te doğan Cafer Yarkent, liseyi Bornova\'da okudu. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi\'nden mezun oldu. 1968 yılında Yeni Asır\'da gazeteciliğe başladı. Magazin sayfa sekreteri, birinci sayfa sekreteri, sorumlu yazıişleri müdürlüğü, makalelerden sorumlu müdürlük görevlerinde bulundu. Yeni Asır Gazetesi\'ndeki Ar-Ge bölümünün başında birçok teknolojik gelişmelere önderlik etti. Yeni Asır Gazetesi\'nin bilgisayar ile hazırlanması konusunda eğitim aldı. 1984 yılında Sabah Gazetesi\'nin yapılanması çalışmalarında bulundu. Yine aynı yıl Yeni Asır\'ın spor sayfasını bilgisayardan hazırlayarak, teknik ekibi (Nilüfer Öktem ve İlhan Türkeli) ile birlikte Avrupa\'da bilgisayardan şehirlerarası (İstanbul\'dan İzmir\'e) ilk sayfa naklini gerçekleştirdi. 1985 yılında Sabah Gazetesi\'ni teknik altyapısını hazırlayan ekibin yönetmenliğini yaptı. Bir yıl sonra İstanbul Hürriyet Gazetesi\'ne yine ekibiyle birlikte yazı işlerinde bilgisayar ile gazete hazırlama kursları vererek, editoryal olarak Hürriyet Gazetesi\'ni bilgisayar ile hazırlanır hale getirdi. İstanbul Hürriyet\'in bilgisayar ortamına geçmesi ile, yine aynı gazetenin Ankara, İzmir, Adana, Trabzon bağlantılarını da sağlayarak, gazeteyi bilgisayar ortamına taşıdı. 1988 yılında Hürriyet\'in Frankfurt Matbaası\'ndaki yazı işlerinin İstanbul ile bilgisayar ortamında haberleşmesini gerçekleştirdi. 1998 yılında Cem Uzan adına Star Gazetesi\'ni kurmakla görevlendirildi. Star Gazetesi\'nin kurulmasını ve hayata geçirilmesini sağladı. Yazı işleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü olarak çalıştı. 2008 yılında bir yıl süreyle Vatan Gazetesi\'nde Genel Yayın Yönetmeni Danışmanlığı yaptı. 1988 - 1997 yılları arasında Eskişehir Üniversitesi\'nde, Basında Bilgisayar Uygulamaları, Gazetelerde Yazı işleri Organizasyonu ve Layout Uygulamaları adı altında dersler verdi. 1998 - 2000 yılları arasında \'Akademi İstanbul\'da dersler verdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve İstanbul\'da çeşitli üniversitelerde konferanslar verdi, çeşitli panellerde konuşmacı olarak yer aldı. 2009 - 2011 yıllarında K ve F Dergilerinin kurucusu olarak Yayın Danışmanlığı\'nı yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına hazırladığı, 28 Temmuz 2012 günü yayın hayatına geçen 9 Eylül Gazetesi\'nin ilk genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. 1 Ocak 2013 günü gazeteyi söz verdiği gibi genç arkadaşlarına teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Katılanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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