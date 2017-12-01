DHA YURT BÜLTENİ-7 

Kastamonu\'da sır olan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor



KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde yanan 2 evden birinde oturan, 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nden kayıp 4 kişi için arama çalışmaları sürdürülüyor. Evin enkazında elek kullanılarak, 4 kişiye ait iz aranırken, ormanlık bölgelerde de özel eğitimli köpeklerle arama yapılıyor.

Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde, birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Ahmet ve Fazıl Çataloğlu\'na ait 2 evde, geçen çarşamba günü sabaha karşı yangın çıktı. Evler, köyün dışında olduğu için yangın, akşam saatlerinde fark edilebildi. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekibinin soğutma çalışması yaptığı evler, tamamen yandı. Ahmet Çataloğlu\'na ait evin boş olduğu, diğer evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'nun ise kayıp olduğu belirlendi.

Yanan evin enkazında dün yapılan aramada, çocuk kafatası ve kemikleri bulundu. Torun Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler, Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Fazıl Çataloğlu\'na ait traktör ise evine 10 kilometre uzaklıkta, orman içindeki yolda, terk edilmiş bulundu. Römorkunda küçükbaşlar olan traktörün üst brandasının da yandığı belirlendi. Kayıp 4 kişiye ait bir ize rastlanılmayan traktör ve arkasındaki römork, yapılan incelemeden sonra İl Jandarma Komutanlığı\'nın bahçesine çekildi.

Havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen aramalar, bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Kazma ve küreklerle dün arama yapılan evin enkazında, bugün elek de kullanıldı. İl Jandarma Komutanlığı\'nın olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri, enkazdan geriye kalanları, inşaatlarda kullanılan kum eleğinden geçirerek, kayıp 4 kişiye ait iz aradı. Jandarma ekipleri de çevrede ve ormanlık alanlarda aramalarını sürdürdü. Ankara\'dan getirilen özel eğitimli köpekler de aramalarda kullanıldı. Şu ana kadar yapılan aramalarda, kayıplara ait iz bulunmadı. Aramaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Arama çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

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Motosiklet öğrenci grubuna çarptı: 8 kişi yaralı

TRABZON’da kontrolden çıkan motosiklet yolda okula gitmekte olan öğrenci grubuna çarptı. Kazada 7 lise öğrencisi ile motosiklet sürücücüsü yaralandı.

Kaza Üniversite Mahallesi, Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, o sırada çevredeki çok amaçlı spor salonuna gitmek üzere yolda yürüyen Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı. Kazada o sırada yoldan geçmekte olan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı ve çevredeki sürücüler yaralılara ilk müdahalede bulundu, ambulans istedi. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücü ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza sonrası cep telefonu çekimleri



HABER : FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu\'nun FETÖ\'ye vefa borcu var

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığı iddialarına ilişkin, \"Kağıtları sallamakla bir şey olmuyor. FETÖ\'ye karşı vefa borcu var. Dolayısıyla FETÖ\'nün emrinden dışarı çıkamıyor, yani bir noktada ipler FETÖ\'nün elinde\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nde (AKÜ) gerçekleştirilen \'Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu IV. Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri\' oturumuna katıldı. Programa Bakan Eroğlu\'nun yani sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, AKÜ Rektörü Mustafa Solak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Bakan Eroğlu sempozyum sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığı iddialarını değerlendirdi.

Ortada belge denen bir şey olmadığını savunan Bakan Eroğlu, \"Salladığı kağıt parçaları var. Ortada belge varsa yapacağın şey; gerçekten ciddi bir insansa bu belgeleri en azından kamuoyuna verir, basına verir, savcılığa gönderir. Ama belge dedikleri şeyin belgeyle alakası yok. Bir de söyledikleri şey hep yanlış. Diyor ki \'Falanca kişi Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Gümüş\' öyle bir şey yok. Ben Cumhurbaşkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan bu yana çalışıyorum. Öyle bir kişi Özel Kalem Müdürü olmadı, yalan\" diye konuştu.

\'KURULTAYDA SEÇİLMESİ İÇİN BİR MANEVRA\'

Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısında gösterdiği belgelerin aslı astarı olmadığını iddia eden Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yalan, yurtdışına para gönderilmiş değil. Herhalde kendisi kurultay olacağı zaman böyle bir şeyi ortaya çıkarıyor. Kendisinin kurultayda seçilmesi için bir manevra diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız öncelikle birinci duyurudan dolayı 1.5 milyon TL\'lik bir tazminat davası açtı. Şimdi ikinci bir dava açacak bu sallamayla ilgili. Kağıtları sallamakla bir şey olmuyor. Neticede ikinci bir dava daha açacaktır. Bu, gerçekten CHP\'nin lideri demeyeceğim bu şahsa yakışmıyor. Siyaset tarihi için çok pespaye bir durumdur. İnsanlara bu şekilde iftira atarak bir yere varamazsınız. Artık CHP\'nin millete söyleyecek bir şeyi yok. Birtakım karalamalar ve iftiralarla ayakta kalmaya çalışıyor. Zaten CHP Grup Başkanvekili de \'Bu belgeleri açıklayamazsak zaten biz biteriz\' diyor. Ey CHP, sen zaten bittin, bu CHP\'nin başındaki zat hakikaten CHP\'yi bitirdi, durum bundan ibarettir.\"

\'SİYASETİ MAALESEF BU KILIÇDAROĞLU ÇOK AŞAĞILARA DÜŞÜRDÜ\'

Bakan Eroğlu, \"Cumhurbaşkanımız dünyanın en dürüst, en çalışkan, en cesur liderdir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Beraber çalıştık yıllarca. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde sahte belgeler sallıyor, kamuoyuna sunmuyor. Ama öbür taraftan Cumhurbaşkanımız ertesi gün 375 dev tesisin açılışını yaparak cevap veriyor. Netice itibariyle biz hizmet yapıyoruz. Esasen bunlarla milleti uğraştırması gerçekten çok üzücü bir şeydir, yakışmıyor. Siyaseti maalesef bu Kılıçdaroğlu çok aşağılara düşürdü\" dedi.

\'BUNUN ELİNE BİRİLERİ BİR KAĞIT TUTUŞTURUYOR\'

Kılıçdaroğlu\'nun açıkladığı konuların ABD\'de görülen Reza Zarrab davası ile aynı zamana denk gelmesini de manidar bulduğunu kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Bunun eline birileri bir kağıt tutuşturuyor, ne olduğuna bakmıyor, kimseye göstermiyor. Ama biliyorsunuz bu kukla durumunda. Neyle geldi? Kasetle geldi. FETÖ\'cülerin hazırladığı kasetle geldi. Baykal için bir komplo kuruldu. Neticede o genel başkanlıktan düştü. Bu kasetle genel başkanlığa geldi. Kasetle gelen bu şekilde saçma sapan birtakım paçavralarla gider. Onunla alakası var? Çünkü FETÖ\'ye karşı bir vefa borcu var. Dolayısıyla FETÖ\'nün emrinden dışarı çıkamıyor, yani bir noktada ipler FETÖ\'nün elinde. Ben buradan CHP\'li kardeşlerime Genel Başkanlarına dikkat etmelerini istiyorum. Ey CHP\'li kardeşlerim; Kılıçdaroğlu\'nun halini salim kafa, salim bir zihinle kendi muhasebenizi yapın. Ona göre kararınızı verin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konferans salonundan detaylar

-RÖP: Veysel Eroğlu (Orman ve Su İşleri Bakanı)

-Salondan detay

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Prof. Dr. Akyol: 1 milyon atama bekleyen öğretmen adayı var

GAZİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol, 1 milyondan fazla öğretmen adayının atama beklediğini belirterek, \"2018 yılında 20 bin öğretmen atanacak hadi 30 bin olsun. Bu hesapla baktığımızda 20 yıl bu ülkenin öğretmen atamaya ihtiyacı yok. Herkes öğretmenliğe yönlendiriliyor. Bu memleketin çocuğuna, gençliğine ihanet ediliyor\" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde \'21.Yüzyılda Öğretmen Yetiştirmek: Sorunlar ve Çözüm Önerileri\' konulu konferans düzenlendi. MAKÜ Konferans Salonu\'ndaki konferansa Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Akyol, Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı üniversitelerin katılımıyla \'Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerini Geliştirme Projesi\' hazırlandığını, bunun daha halen uygulandığını söyledi. Bu çalışma sonucuna göre öğretmenlerin yüzde 52\'sinin kendi alanları dışında çalıştığına dikkati çeken anlatan Prof. Dr. Akyol, şunları söyledi:

\"Yani A alanındaki bir öğretmen, B alanında eğitim veriyor. Bana göre bu Cumhuriyet dönemi öğretmen yetiştirme politikasının iflası demektir. Bu uygulamalar hala devam ediyor. Norm fazlası öğretmeni özel eğitim öğretmeni yapıyorlar. Eğitim fakülteleri 30 küsur alanda öğretmen yetiştiriyor. Talim Terbiye Kurulu eskiden eğitim kuruluydu, şimdi eğitim emlakçılığı yapıyor. Eğitim öğretim işlerinin dışına çıkarıldı, sadece kitap değerlendirmesiyle uğraşıyor.\"

\"GENÇLİĞE İHANET EDİLİYOR\"

2016 yılında 455 bin 119 kişinin öğretmen olma umuduyla KPSS\'ye girdiğini, 2016 yılında atanan öğretmen sayısının ise 49 bin 015 olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hayati Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Gerisi meydanlarda tehlikeli bir potansiyel güç olarak bekliyor. Türkiye\'deki 92 eğitim ve eğitim bilimleri fakültesinde öğretmen olma amacıyla 228 bin 279 kişi eğitim görüyor. Fen, edebiyat, ilahiyat ve toplum bilimleri fakültelerine devam edenlerle birlikte 653 bin 899 öğretmen adayı var. Diğer alanlar ve pedagojik formasyon alanlarla bu rakam 1 milyonu aşmaktadır. 1 milyondan fazla öğretmen adayı atama bekliyor. 2018 yılında 20 bin öğretmen atanacak hadi 30 bin olsun. Bu hesapla baktığımızda 20 yıl bu ülkenin öğretmen atamaya ihtiyacı yok. Ben iyimser davranayım, 10 yıl öğretmene ihtiyaç yok. Sosyal medyada soruyorlar, \'biz neden atanamıyoruz\' diye. İhtiyaç yok da onun için. Bu sistemlerin içerisinde ahlaksızlık yapılıyor. Ağır bir kelime. O ahlaksızlıkların düzeltilmesi gerekiyor. Yapılması gereken önemli işler var. Onlar yapılmıyor, herkes öğretmenliğe yönlendiriliyor. Bu memleketin çocuğuna, gençliğine ihanet ediliyor.\"

MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar da dünyada acımasız bir rekabetin var olduğunu söyledi. Ne kadar kaynak olursa olsun yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Acar, \"Yetişmiş insan gücünü yoksa hayatını sürdürmeniz mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığına 2002 yılında 10 milyar TL kaynak ayrılırken, 2017 yılında 63 milyar TL kaynak ayrılıyor. Nesillerin yetiştirilmeye ihtiyacı var, bunu da öğretmenlerimiz yetiştirecek\" dedi.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Sibel Karakelle ise öğretmenliğin bilgi yanında tecrübe kazanma, gençliği geleceğe yani istikbale hazırlama mesleği olduğu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konferansa katılanlar

- Sibel Karakellenin konuşması

- Durmuş Acar\'ın konuşması

- Halil Akyol\'un konuşması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Yöresel kıyafetle step ve aerobik



NEVŞEHİR merkeze bağlı Çat beldesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ücretsiz step, aerobik ve pilates kursuna 60 ev kadını katıldı. Yöresel kıyafetleriyle spor yapan kadınlar arasında en fazla kilo verene 1 çeyrek altın hediye edilecek.

Merkeze bağlı Çat beldesinde, Nevşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından ev kadınlarına yönelik ücretsiz step, aerobik ve pilates kursu açıldı. Çat Belediyesi Spor Salonu\'nda haftanın 5 günü yapılan kursa, 60 kadın katıldı. Yaz aylarında üzüm bağlarında ve bahçelerde çalışan kadınlar, kış mevsiminde ise spor yapmak, zayıflamak, zinde kalmak ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklarını gidermek amacıyla kursa katıldı. Yöresel kıyafetleriyle spor yapan kadınlar arasında en fazla kilo verene 1 çeyrek altın hediye edilecek.

\'BİR TEYZEYE SÖZ VERDİM\'

Çat Belde Belediye Başkanı Kamil Duru, sadece yol, su ve kaldırım gibi altyapıyla ilgili değil, sosyal alanlarda da çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Duru, \"Bu manada seçim döneminde bir kasabalı teyzemizin aşırı kilolarından şikayet ederek, \'Sana oyumu vereceğim ama mutlaka bir spor salonu yapmanı istiyorum. Artık kilolarımdan bıktım. Ben ve benim gibi kilolu bayanlar için senden bunu istiyorum\' talebi üzerine böyle bir spor salonu yapmak için söz verdim. Şimdi bu sözünü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyorum\" dedi.

Başkan Duru, kursa katılan kadınların step, aerobik ve pilates eğitmenlerinin yanı sıra psikolog ve diyetisyen ile de destekleneceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

- Çat Beldesinde açılan spor tesisinde bayanların hoca eşliğinde spor yapmalarından genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Engelli kız çocuklarına saç bakımı

ŞANLIURFA\'nın Birecik Halk Eğitim Merkezi\'nce 3 Aralık Dünya Engeliler günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli kızların saç bakımları yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Birecik HEM\'de engelli kız çocuklarına yönelik ücretsiz saç bakımı yapıldı. Engeliler günü öncesinde böyle bir program düzenlediklerini belirten Engelli Rehabilitasyon Koordinatörü Güler Arıcı, \"Böyle bir proje de yer aldığımız için mutluyuz. Engelliler günü münasebetiyle böyle bir program oluşturan Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyoruz. Bugün burada çocuklarımızın saç kesimi, bakımı ile fön yapacağız. Onları sevindirebiliyorsak ne mutlu bizlereö dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda engelli kız çocuklarına HEM\'in kuaför kursiyerleri kız çocuklarına makyaj, saç kesimi ve bakımı yaptı. Engelli çocukların aileleri programı gerçekleştiren HEM kursiyerlerine ve yöneticilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Engelli kız çocuklarına yapılan saç bakımı

- Merkeze getirilen engelli çocuklar

- Kuaförler tarafından saç bakımı yapılan engelliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Kısa dönem askerler törenle yemin etti

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem askerler İsmet İnönü Kapalıspor Salonu\'nda düzenlenen törenle yemin etti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen kısa dönem askerlerin yemin törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Uğur Evcim, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 112 asker yemin etti.

İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Uğur Evcim, \"Dört hafta önce bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarınız temel askerlik eğitimini tamamlamış olarak ettikleri yeminle vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu ki sizlere böyle yiğitler yetiştirdiniz, ne mutlu ki sizlere asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki, sizler bugün asker anası, asker babası asker eşi, asker kardeşi olmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyorsunuz. Bin bir güçlük ile yetiştirdiğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizimde evlatlarımız olmuşlardır\" dedi.

Program sonunda askerlere hazırlanan kokteylde aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondaki asker aileleri

-Protokol üyeleri

-Yemin töreni için hazırlanan tüfekler ve bayraklar

-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Askerlerin yemin merasimi

-Yarbay Evcim\'in konuşması

-Salondan detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Oğluna TOKİ\'den ev çıkınca, mutluluk gözyaşları döktü

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman\'da yapılan konutların kura çekiminde 492 kişi ev sahibi oldu. Kura çekimi sırasında oğlunun isminin okunduğunu duyan Zeynep Akal, mutluluk gözyaşları döktü. Ardından oğlunu telefonla arayıp müjdeli haberi verdi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman\'da Kırbağ Mahallesinde satışa sunulan 492 konut için bugün Kazımkarabekir Spor Salonu\'nda kura çekimi gerçekleştirildi. 492 konut için 2 bin 751 kişi başvuruda bulundu. Kura çekimini başvuruda bulunanlar heyecanla izledi. Kura sonucu ismi okunanlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğlunun isminin kurada okunmasının ardından sevinç gözyaşlarına boğulan Zeynep Akal, bir süre ağladıktan sonra oğlunu telefonla arayıp, \"Oğlum, vallahi sana ev çıktı. Kuzum hadi hayırlı olsun.\" diyerek müjdeli haberi verdi.

Kura sonucu ismi okunan Rukiye Karaduman, ilk kez ev sahibi olduğunu belirterek, \"67 yaşındayım artık kendi evim oldu. Çok mutluyum. 450 lira bedelle kirada oturuyordum artık kendi evimde oturacağım Allah herkese nasip etsinö dedi.

\"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAĞIM\"

Kura çekilişine umutsuz geldiğini, kendisine ev çıkmayacağını düşündüğünü belirten Fikret Sarıgül ise, \"Benim için sürpriz oldu. Çok mutluyum. 7 yıllık evliyim, kirada oturuyordum. Devletimizden Allah razı olsun. TOKİ’ye yazıldım. Bu sayede kuradan ismim çıktı. Kira öder gibi ev sahibi olacağım için çok çok sevinçliyim.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kura çekiminden detay

- Katılımcılardan ve ağlayanlardan detay

- Röportajlar

- Genel ve detay

haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN \'(DHA))

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