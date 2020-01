DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: TRUMP\'IN BU SÖZÜNÜ TUTMASINI BEKLEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZ (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, \"Suriye konusunda bu 3 ülkenin dışında öyle veya böyle önemli aktör olan ülkelerin liderleri ile de temas halindeyiz. Süreç hakkında bilgi veriyoruz. Bizim derdimiz birilerini dışlamak değil herkesin desteğini almak. Bu bölgeye barış tekrar hakim olsun. Bunun için çabalarımız devam etmektedir. Trump\'ın bu sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız. Müttefik bir ülkeden beklentimiz net. Çok şey de istemiyoruz. Türkiye\'ye pozitif ayrımcılık da beklemiyoruz. Bize tehdit oluşturan ve Suriye\'nin geleceğini riske atan terör örgütleri ile işbirliği yapmıyoruz. Koskoca bir ülkenin bir terör örgütü ile işbirliği yapması zaten anlaşılır bir durum değil. Cumhurbaşkanımız beklentimizi iletti. Sayın Trump da net bir şekilde söylüyorum; talimatı verdim; \'bundan sonra silah verilmeyecek. Bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu\' diyerek sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilemeyeceğini söylemiştir. Bunu uygulamada da görmek istiyoruz\" diye konuştu.

2)AKŞENER: MARDİN\'DE TESPİH VE GÜMÜŞ KÜPE SATIN ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla birlikte geldiği Mardin\'de çarşı esnafını gezerek alış-veriş yaptı. Tezpih kullanmamasına rağmen zengin bir tespih koleksiyonu olduğunu belirten Akşener, bir tespih ve el işlemeli gümüş bir çift küpe aldı. Akşener, kendisini takip eden kadın gazetecilere de aldığı kolye ve küpeleri hediye etti.

Sabah saatlerinde Türk Hava Yolları\'nın tarifeli uçağı ile Mardin\'e gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve genel başkan yardımcıları, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Daha sonra bir otelde partililer ile bir araya gelen Akşener, çarşı esnafını gezdi. Bundan sonra Türkiye\'nin her vilayetine giderek esnaflarla yerinde sohbed edip onlara yakın olacağını belirten Akşener, esnafı yüz yüze dinleyeceklerini söyledi.

Mardin\'in tarihi kuyumcular çarşısı esnafını ziyaret eden Akşener, girdiği her kuyum esnafına, siftah yapıp yapmadığını sordu ve siftah yapmayan esnaflardan alış-veriş yapmayı tercih etti. Ziyaret ettiği bir esnaftan bir tespih ile el işlemeli gümüş bir çift küpe alan Akşener, aslında tespih kulanmadığını ancak çok iyi ve zengin bir tespih koleksiyonu olduğunu belirtti. Kuyumcu esnafından satın aldığı kolye ve gümüş küpeleri, kendisini takip eden kadın gazetecilere hediye eden Akşener her esnafa, \"Sizden oyunuzu alabilecekmiyiz\" sorusunu sormayı da ihmal etmedi. Bu soru karşısında esnafların da cevap vermediği bazılarının ise gülerek karşılık verdiği gözlendi.

Kasımiye Medresi\'nde de incelemelerde bulunması beklenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek konuşma yapması bekleniyor.

3)MALKARA\'DA YOĞUN SİS

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sis bugün de etkisini sürdürürken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Malkara\'yı etkisi altına alan ve görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipler karayollarından önlemler aldı. Malkara-Keşan ve Tekirdağ karayolu üzerinde seyreden araç sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

İlçe merkezinde de etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı araçların görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ters yöne girdikleri gözlendi. Polis, ekipleri bu bölgelerde de önlem alarak, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

4)DUBAYA ŞUT ÇEKTİ, REKLAM PANOSUNU DEVİRDİ

AFYONKARAHİSAR\'da bir dükkanın önünde duran plastik dubaya şut çeken, dönüşte ise aynı dükkanın önündeki reklam panosunu deviren kişi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Afyonkarahisar\'da 22 Kasım gecesi meydana gelen kentin en işlek caddelerinden Kadınana Caddesi\'nde meydana gelen ve güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, önce kaldırımda yürüyen 2 kişi görülüyor. Bir işyerinin önüne geldiklerinde içlerinden biri kaldırım üzerinde duran plastik dubayı gözüne kestiriyor. Topa vuracakmış edasıyla dubaya doğru yönelen kişi sol ayağıyla tekme atıp dubayı deviriyor. Bu esnada elindeki içeceği düşüren kişi içeceğini yerden alın yanındaki kişiyle olay yerinden uzaklaşıyor.

Yaklaşık 15 dakika sonra aynı ikili bu kez dönüşe geçerken aynı işyerinin önünden geçerken görülüyor. Kısa süre önce dubaya tekme atan kişi bu kez reklam panosunu gözüne kestiriyor. Yanından geçerken reklam panosuna vuran kişi onu da devirerek yoluna devam ediyor.

5)ANTALYA\'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

ANTALYA\'da, otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Muratpaşa İlçesi 100. Yıl Bulvarı\'ndaki kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Turgut Reis Caddesi\'nden 100. Yıl Bulvarı istikametine seyreden ve sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 07 FPC 59 plakalı motosiklet, Güllük Caddesi\'nden Falez Kavşağı\'na seyir halindeki İrfan Mercan (34) yönetimindeki 07 FUG 47 plakası otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü asfalta savruldu. Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarında park halindeki 07 HS 044 plakalı otomobilin altına girdi. İrfan Mercan\'ın kullandığı otomobil de kontrolden çıkarak önce Serhat Özkan idaresindeki 07 ZBT 11 plakalı otomobile, sonra Mobese direğine çarparak durdu. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, sürücü İrfan Mercan da başından hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

6)KİLİS\'TE, BÜFE YANGINI

KİLİS\'te, bir büfede çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yangın, bu sabah Kazım Karabekir Mahallesi\'nde meydana geldi. İyigün Bulvarı üzerinde bulunan bir büfede yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede tüm alevlerin sardığı büfedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

7)MALKARA\'DA 200 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 200 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak olarak sokulan içkilerin B.E.\'nin evinde sakladığını belirledi. Polis, mahkemeden alınan izinle B.E.\'nin evinde yaptığı aramada çeşitli markalarda 200 gümrük kaçağı şişe kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi B.E., ile ilgili soruşturma sürüyor.

8)METRUK BİNALARDA UYUŞTURUCU ARADILAR

ADANA uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisler, metruk binalarda eğitimli köpek eşliğinde uyuşturucu madde aradı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok sayıda metruk binada sabah erken saatlerde uyuşturucu madde ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Narkotik eğitimli uzman köpek Şans\'ın da katıldığı operasyonda, metruk binaların her yeri arandı. Toplam 60 kişiyle ilgili işlem yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanımında yararlanılan çok sayıda şırınga da bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polislerin uzun namlululu silahlarla destek verdiği operasyon, yaklaşık 3 saat sürdü.

