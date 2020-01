DHA YURT BÜLTENİ-7

1)VAN\'DA TALİHSİZ KAZA

KAR KÜREME ARACININ SAVURDUĞU KAR YAĞINI ALTINDA KALAN TALİHSİZ KADININ İMDADINA ESNAF YETİŞTİ

VAN\'da yaşayan talihsiz kadın fırından ekmek alıp, evine dönmek isterken, inanılmaz bir kaza yaşadı. Kar küreme aracının savurduğu kar yığını altında kalan talihsiz kadının yardımına çevre esnafı yetişti. Kadın yara almadan kurtulurken, yaşanan bu olayı işyeri kamerası saniye saniye kaydetti. Van şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte, karla mücadele ekipleri sabah saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri Kale Yolu\'nda çalışma yaparken, ilginç bir kaza yaşandı. Yolu temizleyen kar küreme aracının savurduğu kar kütleleri, fırından ekmek alıp evine dönen bir kadının savrularak yere düşmesine neden oldu. Araç sürücüsü yan yolda olan kadını fark etmeyi yoluna devam ederken, talihsiz kadın ise bir anda kar kütleleri altında kaldı. Kadının imdadına da çevrede bulunan esnaflar yetişti. Hemen kar kütleleri altından çıkarılan kadın yara almadan kurtulurken, yaşanan bu anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Van\'da eğitime kar engeli (EK)

2)GEVAŞ\'TA DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Yoğun kar yağışı, Van\'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, eğitime bugün için ara verildi. Karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için yoğun çalışma yürüttü.

BİTLİS\'TE 51 KÖY YOLU, ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis\'te dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu, ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı, merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini ve hava sıcaklığında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi.

3)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK MEZUN OLDUĞU LİSEDE ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık mezun olduğu İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ne giderek, öğretmenlerin gününü kutladı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Öğretmenler Günü\'nü kutlamak için 1982-1983 eğitim öğretim döneminde mezun olduğu İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni ziyaret etti. Fikri Işık okulda öğretmenlerle sohbet edip, 9-A sınıfında öğrencilerle birlikte sıraya oturdu. Fikri Işık\'ın okul ziyaretine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de eşlik etti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, \"Benim dersi kaynatmak gibi bir şeyim olmadı, aksine dersi derste halletme gibi bir yaklaşımım vardı. Aslında dersi derste öğrenmek işin yarısını derste halletmek demektir, hatta yarısından fazlasını. Daha sonra biraz da çalışmayla dersi geçme imkanı olurdu. Onun için dersi kaynatma gibi bir derdimiz hiç olmadı. Benim öğrenci arkadaşlara tavsiyem, dersi derste öğrenmeye çalışmanız. Öğretmeni çok dikkatli dinleyip, konunun mantığını aslında derste kavramanız. Konunun mantığını derste kavrarsanız o zaman çok daha az bir çalışmayla daha rahat konuyu kavrama imkanınız olur, kendinizi de geliştirmeniz çok kolay olur. Ama dersi derste anlamaya ve kavramaya çalışmazsanız bunu daha uzun zaman harcayarak kavramak durumunda kalıyorsunuz ya da anlamakta zorluk çekiyorsunuz. O da ciddi bir zaman kaybı oluyor, moral bozukluğuna neden oluyor. İşte dersleri yetiştirememe, sınavlara yeterince hazırlanamama gibi bir sorunu beraberinde getiriyor. Yani size bir ağabeyiniz olarak tavsiyem kesinlikli dersi derste halledin. Öğretmeninizi sınıfta iyi dinleyin, orada işin mantığını kapın, ondan sonrası çok daha kolay\" dedi.

ÖĞRETMENLİĞİN TADI SİYASETTE BİLE YOK

Işık, öğretmenliğin tadı ve manevi hazzının siyasette bile olmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü\'nü kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu mesleğin bir mensubu olarak, şuanda filen yapmasak bile bir öğretmen olarak dünyada en kutsal mesleğin veya mesleklerden birinin öğretmenlik olduğunu iyi biliyoruz. Her meslek önemlidir, her mesleğin kendine ait hususiyetleri var. Öğretmenlik mesleği bunların tamamının dışında, belki meslekler içerisinde diğer meslek erbabını yetiştiren meslek olduğu için en önemlisi diyebiliriz. Mühendis hesaplama dizayn yapar, mimar bir binayı çizer ama insanı şekillendiren meslek öğretmenlik. Öğretmenlik diğer tüm meslek erbaplarını yetiştiren ve en iyi yetiştiren, hatta insanlığı şekillendiren meslek olduğu için benim gözümde de en değerli meslektir. Bende kısa süre matematik öğretmenliği yaptım. O öğretmenliğin tadı, manevi hazzı hiçbir meslekte yok. Siyasette dahil. Bu meslekte görev yapan çocuklarımızı, ülkemizi ve insanlığın geleceğini şekillendiren siz değerli öğretmenlere her zaman şükranlarımızı sunuyoruz. Bu okul eski ismiyle İzmit İmam Hatip Lisesi benim de mezun olduğum, sınıflarında ders gördüğüm, koridorlarında yürüdüğümüz, koştuğumuz, bahçesinde oynadığımız okulumuz ve bugün özellikle sizleri ziyaret edip Öğretmenler Gününüzü kutlamak istedim. Sizlere çok çok teşekkürler ediyoruz. İnşallah bu mesleği sağlıkla, sıhhatle, afiyetle uzun yıllar icra etmeyi cenab-ı Allah nasip eder\"Daha sonra Fikri Işık\'a okul kütüğünün ve sınıf geçme defterinin bir örneği hediye edildi.

4)YÜKSEKOVA\'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yüksekova\'daki etkinlikler, kaymakamlık binasının önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Öğretmenler Günü etkinliği, daha sonra Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi’nde devam etti. Etkinliğe Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Garnizon Komutanı Albay Şahin Dündar Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Yüksekova\'daki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerin görüntülü mesajlarının yer aldığı video gösteriminin ardından göreve yeni başlayan aday öğretmenler de ant içti.

5)SİLOPİ’DE İŞADAMI ÖĞRETMENLERE ÇİÇEK DAĞITTI

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde yaşayan işadamı Mehmet Bilen, öğretmenler günü dolayısıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki okulları gezerek, buralarda görevli öğretmenlere çiçek dağıttı.

24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik etkinlik düzenleyen işadamı Mehmet Bilen, öğretmenlere kırmızı karanfiller verdi. Köy, belde ve kent merkezindeki okullara 2 gündür çiçek dağıtım yaparak öğretmenleri okullarında ziyaret eden işadamı Bilen, sınıflara girerek öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenler kendilerine uzatılan çiçekler için teşekkür etti.

Öğretmenlerin çok zor koşullar altında kalmalarına rağmen fedakarca görev yaptığını belirten işadamı Bilen, \"24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla okullarımıza giderek öğretmenlerimize çiçek dağıttık. Personellerimizle öğretmenlerimize ulaşmaya çalıştık. Onlar zor koşullar altında bile fedakarca görev yaptıkları için böyle bir etkinlik yaptık. Onları sevindirmek istedik. Bu maksatla böyle etkinlik düzenledik\" dedi.

