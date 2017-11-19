DHA YURT BÜLTENİ-7 

Antalya\'da 3\'lü dışişleri bakanları zirvesi (2)

ÇAVUŞOĞLU: SİYASİ SÜRECE AĞIRLIK VERİLMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin katılımıyla 22 Kasım\'da Soçi\'de düzenlenecek \'Suriye\' konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya\'da bir araya geldi. Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelde yapılan toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme yaptı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile çarşamba günü Rusya\'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek liderler zirvesi öncesi hazırlık toplantısı yaptıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı\'nın üst düzey memurlarının Tahran\'da dün bir araya gelerek, ön hazırlık yaptığını anlatan Çavuşoğlu, bugün de Soçi Zirvesi ile ilgili gündeme gelecek korular arasında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Toplantının amacına ilişkin Çavuşoğlu, \"Bugüne kadar Suriye konusunda neleri başardık ve bundan sonra hangi adımları atmalıyız. Astana süreciyle beraber İran ve Rusya ile özellikle sahada ateşkesin tesis edilmesi çatışmasızlık bölgelerinin, gerginliği azaltıcı bölgelerin oluşması konusunda olumlu anlamda önemli mesafeler kat ettik. Geçen seneye göre, şartlar, daha iyi durumda; ama siyasi çözüm olmadan bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Bir taraftan DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Diğer taraftan da siyasi sürece ağırlık vermemiz gerekiyor. En son Soçi\'de, Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın Putin\'le yaptığı toplantıda da bu değerlendirmeyi biz, ikili düzeyde yapmıştık. Bu zirvede de liderler, kendi aralarında yine değerlendirmeyi yapacaklar ve alınan kararlar neticesinde üç ülke olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'YPG-PYD KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ ORTADADIR\'

Bakan Çavuşoğlu, gerçekleştirdikleri toplantıda bugüne kadar yapılanların özetini çıkardıklarına ve bundan sonra birlikte atılacak adımların neler olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunduklarına değindi.

Gazetecilerin Suriye\'deki gelişmelerle ilgili sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, \"YPG-PYD konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunun bizim için herhangi bir toplantıya katılmasının kabul edilemez olduğunu başından beri tüm muhataplara, sadece burada katılan ülkelere değil, Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söyledik. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, devam ediyor. Tüm taraflar da üçlü zirvenin tarafı olan İran ve Rusya da bu hassasiyeti çok iyi biliyor\" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANLARI DA BİR ARAYA GELECEK

Toplantıda Astana süreci ile henüz tam anlamıyla hayata geçirilmemiş konuları değerlendirdiklerini de belirten Bakan Çavuşoğlu, \"İdlib\'de gözlemcilerin bir an önce içinde ve dışında, bunların kim olacağı belli. İçeride Türkiye olacak. İdlib\'in dışında etrafında da Rusya ve İran olacak. Bunları da kısaca değerlendirdik; ama bu zirve öncesi genelkurmay başkanlarımız da güvenlik ile ilgili arkadaşlarımız da bir araya gelecek ve bu teknik detayları o arkadaşlarımız kendi aralarında görüşerek zirveye rapor edecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Bakan Çavuşoğlu’nun açıklaması

HABER: Tolga YILDIRIM- Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

======================================

Atatürk\'e ve Erdoğan’a hakaret eden inşaat işçisine 6,5 yıl hapis



EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yargılanan inşaat işçisi 35 yaşındaki Nihat Önel, 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Önel, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Keşan’da Asliye Hukuk Mahkemesi\'nce yargılanan Nihat Önel, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 2 yıl, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ise 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın onanması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Önel, işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

Nihat Önel\'in, geçen yılın Aralık ayında meydana gelen İstanbul Dolmabahçe\'deki terör saldırısının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından \'terör örgütü propagandası\' yaptığı iddiasıyla 4.5 ay cezaevinde kaldığı, davanın ise Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürdüğü belirtildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) -

==========================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt İl Kongresine katıldı. Kongrenin yapılacağı Bayburt Kapalı Spor Salonu’na gelişi sırasında dışarıda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane arasındaki Salyazı mevkiinde yapılması planlanan havaalanının 2020 yılında tamamlanacağını müjdeledi.

Geceyi, Rize’nin Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi’ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında evinden çıkarak Güneysu İlçe Futbol sahasına geldi. Kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, helikopterle Bayburt’a hareket etti. Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan ve Ravza Kavakçı Kan eşlik etti. Erdoğan’ı Bayburt’ta, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile partililer karşıladı.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Bayburt İl Kongresi’nin gerçekleştirildiği Bayburt Kapalı Spor Salonu’nu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Partililer üzerleri aranarak ve x-ray cihazlarından geçirilerek salona alındı. Salonda ise partililer ‘Ulubatlı Hasanların yolunda yürüyen gençlik seninle ‘ , ‘Başımız Kop gibi dik, alnımız Çoruh gibi ak’ ve ‘Rekorların lideri, rekorların şehri Bayburt’a hoş geldin’ yazılı pankartlar astı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salona girdiği sırada ‘Osmanlı torunu, Süleyman Soylu’ sloganları atıldı.

HAVAALANI MÜJDESİ VERDİ

Bayburt Kapalı Spor Salonu önüne gelen ve kendisini dışarıda bekleyen kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapacakları kongrenin 2019’da yerel ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik güçlü bir yenilenme olacağını söyledi. Bayburt ve Gümüşhanelilere havaalanı müjdesi veren Erdoğan, “2020’ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet edecek Salyazı mevkiinde inşa edilecek havaalanını bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte de artık Gümüşhane ve Bayburt’un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak. Salyazı’daki bu havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Baraj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında inşallah bir sözüm daha vardı.Gençlik ve Spor bakanımıza da talimatı verdim. Gümüşhane ve Bayburt’a kapalı spor salonlarımızın yapılması konusunda. Bayburt’ta ki spor salonunu yeterli bulmuyoruz. Yakışanı yapacağız.Gümüşhane’de aynı şekilde. Bu salonlarımız da 3-4 bin kişiyi rahat alacak salonlar olacakö dedi.

Bayburt’un siyasette hem referandumda 1 numara olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bayburt bizi sevdi biz de Bayburt’u sevdik. İnşallah 2019 ‘da Bayburt bu kararlılığını yine gösterecek. Ben buna inanıyorum. Gerek Maliye Bakanımız gere milletvekillerimiz buradaki yatırımlarımızı da daha yakından takip edip inşallah Bayburt’umuzu havaalanı, kapalı spor salonu ve üniversitemizle hepsiyle birleştirip modern bir konuma taşıyacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiçbir yeri boş bırakmayacağız. Köylere, beldelere varıncaya kadar dolaşacağız. Ben sizlerle gurur duyuyorumö ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ardından kongrenin yapılacağı salona geçti:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(RİZE)

Güneysu\'dan çıkış

Vatandaşları selamlaması

Helikopterin kalkışı

///////////

(BAYBURT)

-erdoğan\'ın konuşması

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER/ RİZE - BAYBURT (DHA)

==================================

Bursa’da halk otobüsü şoförü, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu zorla indirdi

BURSA’nın merkez Nilüfer İlçesinde bir halk otobüsüne binmek isteyen bir kişi, araç şoförüne direksiyonu üzerine doğru fazla kırdığını öne sürerek tepki gösterdi. Yolcunun tepkisine sinirlenen şoför, yolcuyu zorla otobüsten indirdi.

B-24 Yunuseli-Üniversite hattında çalışan bir halk otobüsü, merkez Nilüfer İlçesi Küçük Sanayi Sitesi durağına yolcu almak ve indirmek için girdi. Kapıları açan şoföre, otobüse binmekte olan bir yolcu, “Otobüsü niye üzerime sürüyorsun? Seni şikayet edeceğimö tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine şoför sinirlenerek, tepkili yolcuyu zorla otobüsten indirdi. Yolcunun tekrar binmek istemesi üzerine bu kez otobüsten inen şoför binmeye çalışan yolcuyu montundan çekerek engellemeye çalıştı. Yolcuların araya girmesi üzerine yolcuyu bırakan şoför direksiyona geçerken yolcu da şoförün tepkisine rağmen otobüse bindi. Yolcu bu sırada şoföre “Paramı ödedim. Beni gittiğim yere götürmek zorundasınö derken şoför de, “Git başımdan, geç arkaya oturö diye bağırdı.

Yerine oturan yolcu otobüste bulunanlara şoförü şikayet edeceğini tekrarladı. Bu sözler üzerine daha fazla sinirlenen şoför yerinden kalkıp yolcuyu araçtan zorla indirirken, “Git beni karakola şikayet etö diye bağırdı. Yolcuyu indiren şoför daha sonra kapıyı kapatıp yoluna devam etti. Otobüste bulunanlardan biri olanları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Polis ve halk otobüsünün bağlı olduğu kuruluş bu konuda henüz bilgi vererek açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yaşanan tartışma

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

======================================

Çeşme\'de botları su alan kaçakları sahil güvenlik kurtardı

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmek isterken bindikleri lastik bot batma tehlikesi geçiren 77 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 08.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot olduğunu tespit etti. Botun yanına giden sahil güvenlik ekibi, aşırı yük nedeniyle su aldığı için batmak üzere olan bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 77 kaçağı kendi botlarına alarak kurtardı. Kaçaklara ait lastik bot ise yedeklendi. Suriye, Kongo ve Nijerya uyruklu olduğıu belirlenen kaçaklar Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklar, burada ıslak giysilerini çıkararak kurutmak için iskele korkuluklarına astı. Kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderilecekleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçakların Çeşme İskelesi\'nde görüntüleri

-Lastik botun görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

=========================================

Alevlerin arasında kalıp yaşamını yitiren 2 yaşındaki Metehan, son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında korktuğu için karyolanın altına saklanan ve alevlerin arasında kalması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Metehan Akkuş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün saat 12.40 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 115\'inci Sokak\'ta bulunan iki katlı kerpiç binanın birinci katında meydana geldi. Anne Nimet Akkuş evin mutfağında yemek yaparken evin salonunda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alevler evi tamamını sardı. Anne Nimet Akkuş, kızı 15 yaşındaki Hümeyra Akkuş’u güçlükle alevlerin içerisinden alarak dışarı çıktı. İçeride kalan 2 yaşındaki Metehan’ı da almak için tekrar eve giren anne Akkuş, duman ve alevlerin arasında oğlunu bulamadı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Polis, yanan evin etrafından güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan eve girip küçük çocuğu aramaya başladı. Kısa süren araştırma sonrası 2 yaşındaki Metehan Akkuş salondaki karyolanın altında baygın halde bulundu.

Yangın sırasında sırtında yanıklar oluşan anne Nimet Akkuş ile kızı Hümeyra ve oğlu Metehan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevlerden korktuğu için karyolanın altında gizlendiği tahmin edilen ve ağır yaralanan Metehan Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Nimet Akkuş ve kızı Hümeyra, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Metehan\'ın cenazesi bugün Şehir Mezarlığı önünde kılanan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, ailesi ve yakınları katıldı.

(Görüntü Dökümü

---------------

- Cenaze namazından detay

- Tabutun cenaze aracına taşınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

=========================================

Bakan Kaya, binlerce kadınla doğa yürüyüşünde

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' Projesi kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katıldı. Binlerce kadının katıldığı yürüyüşte Bakan Kaya, \"Evden Okula Haydi Anneler Spora projesini tüm Türkiye\'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Kadınlarımız daha güçlendiğinde, aileler güçlenecek ve toplum güçlenecek\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gebze Teknik Üniversitesi\'nde yapılan \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesi kapsamında sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Rabia Sezer Katırcıoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesinin binlerce kadın üyesi sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katıldı. Başkan Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada, \"Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi sadece bir spor amaçlı değildir. Projemizin öznesi ailedir. Aileyi güçlendirme, sağlıklı hale getirme, bilinçlendirme ve koruma için başlattığımız bir projedir. Çok önemli olan bu projeyi Kocaeli\'de sistemli bir hale getirdik. Hamdolsun artık bu projemizi kentimizde 30 bin kadınımızla yapıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin, gelecek yıl sonunda da bu sayıyı 100 bine çıkartmaktır. Gerek ruh, gerekse beden sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bu proje de öncelikli olarak annelerimiz yer almaktadır. Kadınlarımızı güçlendirme, fiziki ve ruhsal olarak kendilerini mutlu hissedeceği bir yaşama kavuşturmak için çalışıyoruz\" dedi.

Yürüyüşe katılan kadınlara teşekkür eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ise, \"Ülkemizde spor maalesef her vatandaşımızın yaptığı bir şey değil. Ancak \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesi kapsamında Kocaelili kadınlarımızın spor yapmasına olanak sağladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aile Bakanlığı olarak güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum diyoruz. Annelerimiz bu projeyle çocuklarına da güzel örnek olacaklar. Kadınlarımız spor noktasında daha bilinçli yaşayarak evlatlarına örnek olacaklar\" diye konuştu.

Bakan Kaya, proje nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ni tebrik ederek, \"Evden Okula Haydi Anneler Spora projesini tüm Türkiye\'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin tüm kadınlarına selam gönderiyorum. Kadınlarımız daha güçlendiğinde, aileler güçlenecek ve toplum güçlenecek. İnşallah 2023\'e hep birlikte güçlü bir şekilde yürüyeceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

KADIN VE ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gebze Köşklüçeşme Mahallesi\'nde bulunan Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti. Bakan Kaya merkezdeki kadınlarla sohbet etti. Bakan Kaya yaptığı açıklamada, \"Bugün Kocaeli Belediyemizin, \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesinin, bizzat yaşayarak ne kadar muhteşem bir proje olduğunu gördük. Ev hanımlarını sağlıklı yaşama, hayatın içine, sosyal dayanışmanın içine katan bir proje. Gerçekten tam anlamıyla bir sosyal belediyecilik örneği. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu projeye katkısı ve desteği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ev hanımlarımız haftanın 3 günü yürüyüşler yapıyorlar. Sonra geliyorlar belediyelerin ilçelerdeki spor merkezlerinde farklı sporlar yapıyorlar. Bu arada çocukları da satranç gibi çeşitli oyunlarla onlar da eğitim alıyorlar. Gerçekten kadınlarımızın sağlıklı yaşaması için çok önemli ve güzel bir proje. 30 bin kadınımıza hizmet verilmiş bu proje kapsamında. Bundan sonra da hedef sanırım 100 bin. İnşallah en kısa zamanda hedeflerine de ulaşırlar. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz, obezite şu anda çocuklarımız için ciddi bir tehdit. Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak bir şey. Biz de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak da \'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum\' diyoruz. İşte güçlü kadın derken, spor yapan, ailesine güç veren, dayanışmayı arttıran en güzel etkenlerden biri. Burada kadınlarımızın hikayelerini dinledik. Farklı bir çok travmalar yaşamış kadınlarımız sporla ciddi anlamda rehabilite olmuşlar. Burada kadınlar sadece spor yapmıyor. Burada bir nevi hayata tutunuyorlar. İçeride dayanışma örnekleri gördük. Bu ve bunlar gibi projelerin 81 ilde yaygınlaşması için çalışacağız inşallah\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Merkezi ziyaret etmeleri

Bakan Kaya\'nın konuşması

Başkan Karaosmanoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: GEBZE(Kocaeli), (DHA) -

=========================================

Bakan Özlü\'ye sürpriz doğum günü pastası

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük\'te katıldığı işadamları istişare tolantısında, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını keserek 55\'inci yaşgününü kutladı.

Bakan Özlü, Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili\'yi makamında ziyaret etti. Bakan Özlü, belediye binası önünde bando eşliğinde karşılandı. Ziyarette, 160 dönümlük TCDD arazisinin belediyeye devredilmesine ilişkin protokol, Başkan Vergili ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın arasında imzalandı. Başkan Vergili, proje ile devlet demiryolları ünitelerinin şehir dışına taşınacağını, boşalan alanda yeni bir mahalle ortaya çıkarıp bir nevi kentsel dönüşüm yapacaklarını söyledi.

Bakan Özlü, Anadolu\'nun her yerinde şehir merkezinde kalmış ya bir sanayi sitesi, ya da kamuya ait bir arazi olduğunu söyleyerek, \"Bu yüzden bu proje son derece önemli. Karabük\'ü ikiye bölen bir araziyle şimdi Karabük\'ü birleştiriyoruz. Karabük\'e yeni bir teknopark kazandırıyoruz, bunun için bakanlığın tüm desteğini aktaracağız. Yine Eskipazar İhtisas OSB içinde ne gerekiyorsa yapacağız, çok yakında kamulaştırma işlemlerine başlayacağız. Bakanlığımızın tüm kapıları Karabük\'e açık ve imkanlarımız emirlerinize amade\" dedi.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Bakan Özlü, daha sonra Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen işadamları istişare toplantısına katıldı. Bakan Özlü\'nün konuşmasınıın ardından kendisine sürpriz doğum günü düzenlendi. Bakan Özlü, müzik eşliğinde sahneye getirilen ve üzerinde \'Nice Yıllara Bakanımız\' yazılı pastayı keserek 55\'inci yaş gününü kutladı. Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar da Bakan Özlü\'ye yağlı boya tablo hediye etti.

Bakan Özlü, daha sonra partisinin Karabük Merkez İlçe Kongresine katılmak üzere Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi salonuna geçti. Bakan Özlü burada da, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve partililer tarafından, \'Herkesinki abi, bizimkisi harbi, bölgemizin bakanı, iyi ki doğdun Faruk abi\' yazılı pankartla karşılandı.

Görüntü dökümü:

-Bakan Faruk Özlü\'nün Karabük Belediyesini ziyareti, imza töreni, hediye verilmesi

-Bakan Faruk Özlü\'nün istişare toplantısına katılması, doğum günü pastasını kesmesi, hediye verilmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

============================================

Sarıoğlan’da trafik kazası : 5 yaralı

KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Kayseri –Sivas karayolunun 45. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Güçlü\'nün (41) kullandığı 38 HK 127 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı ve yolun karşısındaki şeride geçti. Yaşanan kazada aynı araçta bulunan Birgül Güçlü (30),Mehmet Güçlü (52) ,Emine Güçlü (50),Nazime Uçar (45),Havanur Uçar (45) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak, tedavi altına aldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

Haber - Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,DHA)

==============================================

Tabancayla havaya ateş eden şüpheli yakalandı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, eğlence mekanlarının olduğu bölgede silahla havaya ateş eden Y.U., polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Manavgat\'ın Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi\'ndeki bir kafenin karşısında tabancayla havaya ateş edildi. Olay yerine yakın olan polis devriyesinin geldiğini gören şüpheli yakındaki bir kafeye girdi. Polis, şüpheli Y.U.\'yu kafeden çıkararak gözaltına almak isterken bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine biber gazı kullandı. Bu sırada meydana gelen karışıklıktan faydalanan şüpheli Y.U., Manavgat Irmağı\'na doğru kaçtı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda devriye ekibi yönlendirildi. Ekipler ırmak kenarında yaptığı araştırmada şüpheli Y.U.\'yu yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheli Y.U., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Olay yerinden görüntüler

- Polisin incelemesinden detaylar

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

=========================================

Otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

SAKARYA\'nın Geyve İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Anıl Çırak idaresindeki 11 DK 832 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki bariyerlere daha sonra ise yolun solundaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Çırak, Canan Kula, Hatice Çırak, Ayşe Çırak, Esma Kaptan ve bir çocuk yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Yaralılardan görüntü

Yaralılara müdahale edilmesi

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA) -

============================================

