DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CAM FİLMİ YASAĞINDAKİ BELİRSİZLİK, ESNAFI TEDİRGİN ETTİ

ANTALYA Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak, cam filmindeki belirsizliğin, film stoku yapan esnafı tedirgin ettiğini söyledi. Bucak, \"Türkiye genelinde, 10 bini geçen esnaf var. Bu insanlar, işsiz ve aç kalacaktır. Türkiye genelinde 5 milyon Dolar\'lık film stoku var. En azından bir süre verilirse insanlar, bu stoku eritmiş olur\" dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın kapsamını genişlettiği cam filmi yasağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Araçlarının camlarını siyah renk filmle kaplatan çok sayıda sürücü, yasağın kapsamıyla ilgili belirsizlik yaşıyor. Sürücüler, trafikte kontrole takılıp, kendilerine ceza kesileceği korkusu yaşarken, araçlara cam filmi takanlar da hem stoklanan filmleri nasıl satacaklarını hem de işsiz kalıp, ne yapacaklarını düşünüyor.

\'TÜRKİYE GENELİNDE 10 BİN KİŞİ, İŞSİZ KALABİLİR\'

Araçlara cam filmi takan esnafın, böyle bir yasakla mağdur olabileceğini belirten Mehmet Bucak, “Bu sektörde Türkiye genelinde 10 bini geçen esnaf var. Bu insanlar, cam filmi işi yapmadıkları sürece işsiz ve aç kalacaktır. Güvenliği engellemeyecek, araç içerisini gösterecek derecede cam filminin serbest bırakılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'5 MİLYON DOLAR\'LIK STOK FİLM, ELDE KALDI\'

Yasağın tartışılmaya başlandığı günden bu yana cam filmi takma işinin sona erdiğini söyleyen Bucak, esnafın yasak öncesi cam filmi stokladığına dikkat çekti. Filmlerin ithalatçının ve perakendecinin elinde kaldığını belirten Bucak, “Yetkililer, bize \'Şu tonda, şu koyulukta cam filmi takabilirsiniz\' desinler, biz de ona göre uygulama yapalım. Türkiye genelinde 5 milyon Dolar\'lık film stoku var. İthalatçı ve perakendeci, karışık bir şekilde. En azından bir süre verilirse insanlar, bu stoku eritmiş olur\" dedi.

Antalya Sanayi Sitesi\'nde 10 yıldır cam filmi takan Devran Otyakmaz, filmin sökülmesinin, takılmasından daha zahmetli olduğunu söyledi. Söküm sırasında camların çizilme ihtimali olduğunu da dile getiren Otyakmaz, bazı sürücülerin cam filmlerini kendilerinin sökmeye çalıştığını belirtti.

Söküm için istenen ücretin fazla bulunduğunu da anlatan Otyakmaz, “Zaten kazançlarımız, yüksek değildi. Bu belirsizlikle iyice durdu. Yasak öncesinde cam filmi, stoklamıştık; çünkü bu ürünler, Dolar kuru üzerinden alınıyor. O nedenle oldukça fazla stok yapmıştık. Şu anda uygulama yok, sadece sökerek, kazanmaya çalışıyoruz. Uygularken 1,5- 2 saatte, sökerken minimum 3 saatte yapabiliyoruz. Önceden 5-6 araca uygulama yaparken, 15 gündür hiç uygulama yapmıyoruz. Sökmek için de günde en az 4-5 araç geliyor\" diye konuştu.

2)CERATTEPE\'DE DOĞA TAHRİBATI

ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası Cerattepe ve Genya bölgelerindeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele eden Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, şirkete yer tahsisi için bölgeye gelen heyetin yolunu kütüklü kestikleri ve çevre mücadelesinin simgesi haline gelen alana 2.5 yıl aradan sonra yeniden çıktı. Karahan, tünel açılan, ağaçlar kesilen ve hafriyat atıklarının ormana boşaltıldığı alanı fotoğraflayarak oluşan doğa tahribatına tepkisini dile getirdi. Cerattepe ve Genya bölgelerinde madencilik faaliyetlerine karşı 2.5 yıl önce bölgede nöbet tutan Yeşil Artvin Derneği üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü’nün şirkete yer tahsisi yapmak için bölgeye geldiği sırada kütükle barikat kurarak yolu ulaşıma kapatmıştı. Cerattepe’deki çevre mücadelesinin simgeli haline görüntülerin yaşandığı alana 2.5 yıl sonra yeniden çıkan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, bölgede oluşan doğa tahribatını yerinde gördü. Tünelin açıldığı, ağaçların kesildiği, tünel içi hafriyat atıklarının ormana boşaltıldığı, çimento karışımlı suların çevreye gelişi güzel aktığını tespit eden Karahan, alanı fotoğrafladı.

KARAHAN: YAŞAM ALANIMIZ İÇİN SAVAŞ VERİYORUZ

Yaşam alanları için savaş verdiklerini ifade eden Karahan \"2.5 yıl önce yer tespiti yapıldığını duyduğumuzda Artvin halkıyla kütüklü fotoğrafın çekindiğimiz yere gitmiş ve onları geri çevirmiştik. Biz mücadelemizden asla vazgeçmedik. Şuanda görüldüğü gibi çalışmalar başlar başlamaz doğa tahribatı başladı. Bunların geri çekilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Artvin halkı asla buna teslim olamaz. Biz yaşam alanımız için savaş veriyoruz. Yaşamımızı korumak zorundayız. Gelecek kuşaklara bırakmamız gereken bir dünya mirası var. Bunu mutlaka aktarmamız gerekiyor. Bizim başka bir derdimiz yok o nedenle sonuna kadar mücadele edeceğiz\" dedi.

O ALANDA TÜNEL AÇILDI

Cerattepe\'deki eylemlerde iş makinelerinin bölgeye sokmamak için halk tarafından kütükle kurulan ve çevre mücadelesinin de simgesi haline gelen barikatın yer aldığı alanda tünel yapıldığı kaydeden Karahan \"2,5 yıl önce kütüklü fotoğrafın çekinildiği yerin tam arkasında bulunan alana tünel açtılar. O bölge tamamen ormanlıktı tünelden çıkan malzemeler o bölgeye atılmış. Bunun için kurumlara başvurduk ama ne yazık ki kurumlar \'bir sorun yok\' diye cevap verdiler. Devletin, halkın bürokratları şirketin karşısında elleri ayakları bağlanıyor, hiçbir şey yapamıyor ve söylemiyor\" diye konuştu.

2 GÜN DİRENDİLER

Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii\'nde 15 Şubat 2016 tarihinde madencilik faaliyetlerinin planlanması üzerine Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde birleşen Artvin halkı mücadele başlattı. Çalışmalar kapsamında şirket yetkilileri iş makinelerini Cerattepe\'ye çıkarmak istedi. Tepki gösteren Artvin halkı da, araçları ve yola kurdukları barikatlarla iş makinelerinin bölgeye çıkmasına izin vermedi. 2 gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından halkın direnci kırıldı, yol açılarak iş makineleri Cerattepe Bölgesi\'ne çıkarıldı.

3)TÜSİAD KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK BULUŞMASI, GAZİANTEP’TE YAPILDI

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), tarafından düzenlenen ‘Kurum içi girişimcilik’ konferansı Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı.

Bir otelde düzenlenen konferansa TÜSİAD Kurum İçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay, GÜNSİFED Başkanı Mesut İşsever, dernek üyeleri ile çok sayıda işadamı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İşsever, girişimciliğin Gazianteplilerin, DNA’sında olduğunu söyledi.

Gaziantep’in, her yıl Türkiye ekonomisinin yaklaşık 2 katı büyüdüğünü aktaran İşsever şunları dedi:

“Konu girişimcilik olunca hepimizin rolleri artık değişmiştir. Patronların, orta düzey yöneticilerin ve hatta çalışanların dahi rolleri tamamen değişmiş durumdadır. Hepimizin bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Bundan 40-50 yıl önce 500 sanayici listesinde yer alan şirketlerin birçoğu bugün faaliyet gösteremiyor. Bunun sebebi ise, bugün konuşacağımız değişime, girişimcilik dalına ayak uyduramamalarıdır. Günümüzde geleceği göremeyen ve değişime ayak uyduramayan, girişimcilik ruhunu kurum içinde kurgulayamayan ve çağın gerisinde kalan hiçbir kurumun varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Kurumların ayakta kalması ve varlığını sürdürebilmesi için liderlerin kurum içinde yeni fikirlerin önünü açması ve bu fikirleri kurum için de tüm çalışanlarla paylaşması lazım. Gaziantep girişimci bir kent hepimizin ruhunda girişimcilik var.ö

Pınar Abay ise dünyada büyük bir değişim yaşandığını ve bu değişime ayak uydurulması gerektiğini aktararak şunları ifade etti:

“Girişimcilik, çalışkanlık aslında bunların üzerine daha fazla şeyler koyma vakti. Neden? Çünkü dünyaya baktığımızda hepimiz her gün şahit oluyoruz ki inovasyon ve teknoloji her ne iş yaparsak yapalım iş yapım şekillerimizi önümüzdeki dönemde değiştiriyor. Eminim bu odada bir çok girişimcilik hikayesi var, bundan sonraki dönemde kurduğumuz şirketlerin kendisinin yani sadece patronlarının değil, çalışanlarında nasıl daha iyi girişimci olmayı düşünme vakti. Önümüzdeki dönemde dünyadaki ekosistemlere baktığımızda, dünyada katma değeri, dünyadaki şirketlerin yüzde 20’si tüm dünyadaki katma değirin yüzde 80’ini alıyor. Neden? Çünkü inovasyon ve katma değer ile beraber aslında asırlık şirketleri deviriyor ve yerine daha küçük inovasyona, teknolojiye, yeniliğe yatırım yapmış şirketler geliyor. Dolayısı ile Gaziantep için de bu bir fırsat. Türkiye Endüstri 4.0’ı konuşurken bizim şu an buradaki bu elverişli ortamın üzerine bir de kurum içi girişimcilik kültürünü daha da yaygınlaştırabilirsek aslında Gaziantep’in, Türkiye’de öncü olabilecek yeni bir ekosistem olma potansiyelini tartışıyor olmak oldukça heyecan verici.ö

Konuşmaların ardından Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin moderatörlüğünde, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan, BASF Türkiye CEO’su Buğra Kavuncu ve Koç Holding koordinatörü Murat Peksavaş’ın konuşmalar yaptığı panel düzenlendi.

4)KORUCU ADAYLARI KADRO İÇİN KOŞTU

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, 18 kişinin istihdam edileceği geçici köy koruculuğu için ön elemeleri geçen 77 kişi, fiziki yeterlilik testine tabi tutuldu.

Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde görev yapacak, emekliye ayrılan 18 köy korucusu yerine açılan kadro için 100 kişi müracaat etti. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ön elemelerin ardından belirlenen 77 kişi, stadyum yakınındaki yürüyüş ve koşu yolunda fiziki yeterlilik testine tabi tutuldu. Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon üyeleri, 3 kilometre koşan, mekik ve şınav çeken adaylara performanslarına göre not verdi. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Gölbaşı Kaymakamlığında sözlü sınava alınacak.

