DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KONYA\'DA YILIN İLK KARI YAĞDI



KONYA\'da Seydişehir, Bozkır ve Hadim İlçelerinde yılın ilk karı yağdı. Kent merkezinde karın yüksekliği 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Konya\'da hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düşerken, kentin güneyinde yer alan Seydişehir, Bozkır ve Hadim İlçelerinde yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, çoğu sürücü hazırlıksız yakalandı. Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi Madenli Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsü, zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkıp kaydı. Otobüsün kayması sonucu polis, karayolunun Antalya\'ya gidiş istikametini Seydişehir İlçe çıkışındaki Marangozlar Kavşağı\'ndan itibaren yaklaşık 1 saat ulaşıma kapadı. Bekleyen araçlar nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Karın yüksekliği ilçe merkezlerinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Görüntü Dökümü

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- Seydişehir\'deki kar yağışından detay

- Konya- Antalya karayolundaki araçlardan detay

- Bekleyen araçlardan detay

- Hadim\'de kar yağışından detay

(Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN- Cengiz ÖZCAN KONYA DHA)

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2)AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI



ANTALYA ile Konya\'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir yolu, Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği karayolu ulaşıma kapandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler Cevizli- Beyşehir yoluna ya da dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) -

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3)ÜNİVERSİTELİ CEM, HURDALARDAN HEYKELLER YAPIYOR

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Cem Özkan, hurda malzemelerle birbirinden ilginç heykeller yapıyor.

Daha önce Eskişehir\'in merkeze bağlı köy olan Keskin Mahallesi yakınlarındaki bir tanıdığına ait atölyede çalışmalarını sürdüren Cem Özkan, hurdacılardan satın aldığı malzemeleri değişik heykellere dönüştürüyor. Metalden gemiler, astronot, bilim kurgu karakterleri ile hayvan figürleri yapan Cem Özkan, Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıfta okuduğunu belirtti. Büyük bir hurdalığa sahip olmayı ve çeşitli ülkelerdeki kendisi gibi bu tür çalışmalar yapanlarla tanışmak istediğini anlatan Özkan şunları söyledi:

\"Annem emekli resim öğretmeni. Annem resim öğretmeni olduğu için küçük yaşta resme çok ilgim oldu. Annemin çizimlerine sürekli bakıp tekrar etmeye çalışıyordum. 2 yıldan beri bir tanıdığımın atölyesinde çalışma yapıyorum. Burada atık parçaları alıp tasarımını o parçalara göre hazırlıyorum. Önce heykelin iskeletine başlıyorum. Birkaç parçayı koyduktan sonra tasarımını kafamda öyle şekillendiriyorum ve düşüncelerimi buraya aktarıyorum. Metal parça bütüne gittiği için tasarımını daha da özgürleştiriyorum. Metal sizi kısıtlamıyor. Beni daha çok öğrenmeye sevk ediyor.\"

Üniversiteye başladığı ilk yıllarda kantinde atık parçalardan metal yarışması afişini gördüğünü belirten Cem Özkan, \"Hocalarıma sordum. Ben böyle bir yarışmaya katılmak istiyorum. Öğrenebilir miyim diye. Dersini alamadığın için giremesin bu yarışmaya dediler ilk başta. Ben de bunu istiyorum bölüm de heykel dedim. Beklemek zorunda olduğumu söylediler. Sonra okul atölyesinde kaynak makinasıyla çalışma yapmayı öğrendim. Kaynak çalışması heykel yapma konusunda beni tamamen hırslandırdı. Sadece yapmam gereken işin bu olduğunu gösterdi. Bu konuda bir öğretmen öğrenci ilişkisi yaşamadım. Bu yüzden hoca olarak kendimi seçtim ve daha fazla öğrenmek istedim\" dedi.

Cem Özkan, yaptığı eserleriyle sergi açmak istediğini söyleyerek, \"Bu konuya başta figüratif başladım. Bilim kurgusal düşüncelerim olsun, oyunlar, okuduğum şeyler. Onlara yönelik çalışmada bulundum. Metalin kişiliğini kullandım. Çalışmalarda atık malzemeler kullandım ve sacı şekillendirdim. Yaptığım atın üzerinde çok fazla atık parçalar ve dökümler var. Bir yılda bu atı tamamladım. Eserlerimle sergi açmak istiyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-At heykelinin görüntüsü,

-Cem Özkan\'ın at heykeli üzerinde kaynak çalışması yaparken,

-Atölyedeki değişik heykellerin,

-Cem Özkan\'ın atölyedeki heykeller üzerinde çalışma yaparken,

-Cem Özkan\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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4)İZMİT\'TE GÜVERCİN FESTİVALİ DÜZENLENDİ

İZMİT\'te düzenlenen 5. Güvercin Festivali\'nde yaklaşık 500 güvercin üç farklı kategoride yarıştı.

İzmit Güvercin Sevenler Derneği tarafından İzmit Belediyesi\'nin katkılarıyla 5. Güvercin Festivali düzenlendi. İzmit Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanı\'nda yapılan festivalde 500 civarında güvercin çift tepe, ön tepe ve arka tepe olmak üzere üç kategoride yarıştı. Hakemlerin yapacağı puanlamanın ardından dereceye girecek güvercinlerin sahiplerine kupaları verilecek.Festivalin organizatörü Murat Gürgür, festivale Türkiye\'nin hemen hemen her ilinden katılım olduğunu ifade ederek, \"Burada kostüm güvercinleri yarışıyor. Ön tepe, çift tepe, arka tepeli dediğimiz kategoriler olmak üzere kuşların yarışacağı bir festival olacak. Yaklaşık 30-35 adet hakemimiz olacak. Farklı kuş yetiştiricisi kişilerden hakemler seçtik. Güzel bir katılım oldu. Yaklaşık 500 civarı güvercinimiz yarışacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kafeslerdeki güvercinlerden görüntü

Güvercinlere bakanlar

Güvercinlerden detaylar

Röp.

Dinçer AKBİR-Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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