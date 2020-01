DHA YURT BÜLTENİ-7

1)OKUL SERVİSİNDE ÖĞRENCİLER BALIK İSTİFİ TAŞINDI

KONYA\'da bir okul servisinde öğrencilerin yolcu taşıma kapasitesinin üstünde, balık istifi taşındığı ortaya çıktı. Öğrenci ve veliler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Meram İlçesi\'ndeki Hasan Köy İlkokulu\'nun öğrencilerini taşıyan 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde, neredeyse iki katı öğrencinin taşındığı ortaya çıktı. Serviste yolculuk yapan bir öğrenci ve çocuğunu servisten indiren bir veli tarafından çekilen görüntülerde, öğrencilerin ikili koltuklara, üçer ve dörderli oturduğu görüldü. Çok sayıda öğrencinin de ayakta yolculuk yaptığı belirlendi. Ayrıca görüntülerde, serviste bulunması zorunlu olan rehber öğretmene de rastlanılmadı. Öğrencilerin okul servisinde balık istifi taşınmasını yansıtan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Okul yetkilileri, servisle okula gelen öğrenci sayısının yaklaşık 140 olduğunu ve bu öğrencilerin 8 araçla bir taşıma firması aracılığıyla taşındığını belirtti. Yetkililer, sürekli okul servislerini denetlediklerini ileri sürdü.

2)TUNCELİ\'DE SON 10 AY İÇİNDE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI YAŞANMADI

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Eylül döneminin trafik bilançosunu açıkladı. Buna göre en fazla ölümlü kaza İstanbul\'da meydana gelirken Tunceli\'de hiç ölümlü kaza meydana gelmedi. Son 10 aylık dönemde hiç ölümlü kazaların yaşanmadığı Tunceli\'de uzmanlar ve Vatandaşlar bunu bilinçli ve eğitimli toplumun bir sonucu olduğunu belirtiyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı\'nca 2017 Ocak-Eylül döneminde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bilanço açıklanırken, Türkiye\'de en çok ölümlü kaza İstanbul\'da yaşanırken, Tunceli\'de ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde meydana gelen 306 bin 813 kazada, 2 bin 722 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer, Tunceli\'de ölümlü kaza olmamasının nedenini sürücülerin eğitimli ve duyarlı olmasına bağladı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü İsmail Çelik, Tunceli\'deki sürücülerin ve halkın trafik kurallarına uyma konusunda çok duyarlı olduklarını ve eğitimli bir toplum olduğu için herkesin birbirini denetlediğini, bu nedenle trafik kazası oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi. Tunceli\'de 10 aylık dönemde hiç ölümlü trafik kazasının yaşanmamasının örnek olduğunu anlatan Çelik, \"Başta İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu\'nun trafik güvenliğine vermiş olduğu öneme binaen Emniyet Genel Müdürlüğümüz\'ün talimatlarıyla yapılan uygulamalar ve Tunceli valimiz sayın Tuncay Sonel\'in, Emniyet Müdürümüzün bu konu üzerinde hassasiyetle durması, ilimizde vatandaşların eğitim düzeyinin yüksek olması, kurallara uyması, ekiplerimizin aralıksız yapmış olduğu uygulamalar, ayrıca Tunceli halkımızın bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık, gerek belediye başkanlığı, gerekse karayolları şube şefliği ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 2017 yılı ilk 10 aylık dönemde Tunceli ilimizde ölümlü kaza meydana gelmemiştir. Bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak eğitim ve bilinçlendirme toplantılarımız, trafik tanzim ve düzeniyle ilgili uygulamalarımız devam edecektir. Ayrıca burada göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı da Tunceli halkımıza teşekkür ederiz. Gerçekten çok bilinçli ve eğitimli bir halk herkes trafik kurallarına uyuyor ben bunu eğitime bağlıyorum. Her konuda kendilerini yetiştirip kurallara uyuyor, böyle olunca da kaza oranı giderek düşüyor\" dedi.

Tunceli\'de son 10 aylık zaman içerisinde 71 trafik kazasının meydana geldiğini anlatan Çelik, \"Elimizdeki son istatistiklere göre Tunceli\'de son 10 aylık dönemde 71 trafik kazası yaşanmış, bu kazalar sonucunda 137 vatandaşımız hafif yaralanmıştır\" diye konuştu.

Görüştüğümüz birçok sürücü ve vatandaş Tunceli\'de trafik kazası oranının düşük olması ve 10 aylık dönemde ölümlü trafik kazasının yaşanmamasını eğitimli toplumdan kaynaklandığını savundu. Tuncelili Celal Karögöz, çocuk, genç, yaşlı herkesin Tunceli\'de duyarlı ve eğitimli olduğunu belirterek, \"Ölümlü kaza niye yaşanmıyor? Onu söyleyeyim. Birincisi Tunceli insanının eğitim düzeyinin yükselmesi ve burada gelecek sorumluluklarını yerine getirmeleri. Kazalarda aşırı hız yapmamaları, trafik levhalarına, kurallarına uyma ana sebeptir. İkincisi, burada yapılan trafik ışıklandırmaları, çarşı merkezinde özellikle ölümlü kazanın yaşanacağı yerlerde yapılan trafik ışıklamaları bu kazaların önüne geçti. Bunun dışında çok fazla kontrol de yok. Aslında insanların bilinci kendi yerinde\" şeklinde konuştu.

Trafik uygulaması yapılan noktada polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde durdurulan aracın kadın sürücüsü Bahar Yıldız, trafik kurallarına herkesin uyduğunu ve kadınların trafikte hiç zorlanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Diğer şehirlerde, özellikle kadın sürücüleri sıkıştırıyorlar. Yani bayan olduğun için genel bir sıkıştırma var insanlarda. Zaten öyle bir göz de var, \'kesin bayandır yanlış yapar \' diye bir algı var insanlarda. Ama Tunceli\'de herkes eşit, kadın-erkek sürücü farketmiyor. Hatta kadın sürücüye karşı daha nazik bir davranış söz konusu. Hiçbir sıkıntı yaşamadan kurallara uyarak, Tunceli\'de araç kullanabiliyorum.\"

Bir başka kadın sürücü olan Kumru Koçak da, Tunceli\'deki eğitim seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı, insanların trafik kurallarına uyduğu için ölümlü kazaların yaşanmadığını belirterek, araç kullanırken, hiç sıkıntı yaşamadığını anlattı.

3)TOPLADIĞI ÇÖPLERDEN ENFEKSİYON KAPAN KADIN, YARDIM BEKLİYOR

MERSİN\'de çöplerden topladığı atık kağıt ve plastik malzemeleri satarak, geçimini sağlayan 61 yaşındaki Semiha Aslan, çöplerden enfeksiyon kapatarak, hastalandı. Komşularının yardımıyla geçinebildiğini belirten Aslan, \"Beslenemediğim için ilaçları da içemiyorum. Bana yardım eli uzatın\" dedi. Merkez Akdeniz ilçesinde, 19 yaşındaki oğlu Mustafa ile yaşayan Aslan, çalışamadığı için eve ekmek alacak parasının olmadığını söyledi. Oğlunun okulu bırakarak, iş aramaya başladığını anlatan Aslan, eski eşinden olan Ümit isimli oğlunun da başka yerde yaşamasına rağmen kendisinin yanında görülmesi nedeniyle yoksulluk maaşının kesildiğini kaydetti. Aslan, \"Yürüyemiyorum, çok çaresizim. Bir çıkmazın içindeyim. Çocuğum, parasızlıktan okulu bıraktı; iş arıyor. Gurbetçiler, her yeri doldurdu. İş yok. Ekmek alacak paramız yok. Komşumdan 30 lira, 40 lira ala ala 2 bin lira borcum oldu. Parayı istiyorlar; ama veremiyorum. Çaresiz durumdayız. Çocuğum, akşamları ağlıyor. Bir simidi paylaşıp, yedik. Ertesi güne kadar hiçbir şey yemedik. Çaya ekmek batırıp, yiyorum ilacımı içebilmek için. Gerçekten çok çaresiz\" dedi. Düzgün beslenemediği için ilaçlarını da aksattığını anlatan Aslan, yardım istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Dışarı çıkabilmek, içeri girebilmek için çocuğumu bekliyorum. Yardımsız yapamıyorum. Oğlum için eğitim yardımı alıyordum, kestiler. 3 ayda bir yoksulluk yardımı alıyordum, kestiler. Kömür göndermiyorlar. İlk eşimden olan oğlum Ümit, Bağ-Kur\'lu görünüyormuş. Kayıtlarda da benim evimde oturuyor, görünüyormuş. Bana bakan var, diye bu yardımları kestiler. Allah\'tan başka kimsemiz yok. Neden yardımlarımızı kestiler? Kaymakam, vali bana yardım etsin. Yaşlılık maaşı bağlasınlar. Artık millet ekmek getirsin, diye bekliyorum. Beslenemediğim için ilaçları da içemiyorum. Bana yardım eli uzatın.\"

4)KAYSERİ\'DE FETÖ ÜYELİĞİNDEN BİN 144 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, yaptığı basın açıklamasında, \"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 351 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen bin 144 şüpheli tutuklanmış, 930 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir\" dedi. Adalet Sarayı\'nda medya mensuplarına açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri\'de yürütülen FETÖ davalarıyla ilgili yapılan çalışmalara değindi. Akın, \"Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 3 bin 944 dosya üzerinden geniş çaplı, hızlı ve etkin soruşturmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 351 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen bin 144 şüpheli tutuklanmış, 930 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kaçak olmaları nedeniyle haklarında yakalama emri düzenlenen 385 şüphelinin yakalama çalışmalarına ilgili birimlerce devam edilmektedir\" ifadelerini kullandı.Akın , sözlerini şöyle sürdürdü:

\"404 SANIĞA FETÖ ÜYELİĞİ SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARAR VERİLDİ\"

\"Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca bin 294 soruşturma dosyasında düzenlenen iddianameler terör suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Kayseri 2 ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerince kabul edilerek yargılanmalara başlanılmıştır. 830 soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, 949 soruşturma dosyası ise yetkisizlik kararı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir. Bu bağlamda terör suçlarına bakmakla yetkili ve görevli 2 ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerinde 914 dosyada bin 515 sanık hakkında görülen yargılamalarda 404 sanığa silahlı terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, 80 sanığa aynı suçtan beraat kararı verilmiştir. Diğer sanıklar hakkındaki yargılamalara devam edilmektedir. Karar verilmiş mahkeme dosyalarının 299 adedi istinaf aşamasındadır.\"

\"İHBAR, İDDİA VE ŞİKAYETLER EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK\"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın önemine değinen Akın, \"Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Anayasa ve yasaların verdiği görev ve yetkilerini, evrensel hukuk değerlerini de gözeterek insan haklarına saygılı adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı olarak yürütecektir. Terör örgütü FETÖ/PDY ve diğer suç örgütlerinin suç teşkil eden tüm eylemleriyle ilgili gelecek ihbar, iddia, isnat ve şikayetleri en ince ayrıntısına kadar inceleyerek, etkin, adil ve mevzuatımıza uygun olarak adli soruşturmaları yapıp neticelendirmeye devam edecektir\" şeklinde konuştu.

\"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ HER ALANA YAYILMIŞ\"

Kendisinin göreve geldikten sonra savcı sayısını artırdıklarını belirten Akın, \"Ben göreve atandıktan sonra 3 olan savcı sayımızı 6\'ya yükselttik. Savcılarımız bekleyen soruşturma sayılarını azaltmak için çalışmalarını yürütüyor. FETÖ terör örgütü her alana yayılmış. Bunun finansal ayağı çok önemli. Bununla ilgili soruşturmalar var. Cumhuriyet Savcımız da çalışmasını tarafsız bir şekilde sürdürüyor. Toplumun ihbarlarına açığız. Bildiklerini gelsinler bize anlatsınlar. Mahkemeleri kesinlikle yönlendirme ve baskı sözkonusu değildir. Soruşturmalar yapıldıkça deliller ortaya çıkıyor. Elemanlarının büyük bir kısmı ortada delil bırakmamışlar. Yani ankesörlü telefondan bile konuşmamışlar\" diye konuştu.

Akın, medya mensuplarının FETÖ davalarında ceza alıp da tahliye edilen sanıklarla ilgili sorusuna, \"FETÖ davalarında 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 2 ay hapis cezası alıp da tahliye edilenlerle ilgili eğer cezaları onanırsa kesinlikle cezaevine girecekler\" cevabını verdi.

5)KONYA\'DA TÜFEKLE VURULAN ATA TEDAVİ

KONYA\'da Tuz Gölü yakınlarında tüfekle vurularak yaralanan at, Selçuk Üniversitesi Veteriner Hayvan Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Burnundan beslenen atın tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Bir servis şoförü, geçen cuma günü Cihanbeyli İlçesi Tuz Gölü yakınlarında yaralanmış bir at gördü. Durumu Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bildirdi. Yaralı at, belediye ekipleri tarafından Konya kent merkezindeki Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan atın, silahla yaralandığı, vurulmaya bağlı olarak alt çenesinde kırıklarının olduğunu, arka sol bacağında doku kayıplarının olduğu saptandı. Atın tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceğini belirten Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcan, \"Şu anda serum veriyoruz ve gıda alımı yapamadığı için burun meri sondası ile intra-oral besliyoruz. Yara bölgesinin bakımı ve antibiyotik uygulamaları günlük devam ediyor \"dedi.

Yarasının eski olduğu kanaatine vardıklarını ifade eden Prof. Dr. Arıcan, şunları söyledi:

\"Bu yaralanmanın eski olduğu kanaatine vardık. Çünkü ciddi bir kurtlanma görülmesi söz konusuydu. Geldiği andan itibaren, özellikle sol arka bacak üzerinde ciddi bir yaralanma vardı. Bunun üzerine ilk müdahale olarak ağrı kesiciler verildikten sonra kanaması kontrol altına alındı. Hospitalizasyonu takiben genel durumu stabil hale gelince radyolojik muayeneler yaptık. Radyolojik müdahalede, özellikle alt çenesinde kırık tespit ettik. Kırıkla birlikte iki tane dişinde kayıplar gördük. Ayrıca, radyolojik değerlendirmede atın yakından saçmayla vurulduğunu gözlemiş olduk. Şu anda yapacağımız plan ise yüz bölgesinde özellikle sağ yüz bölgesinde çok ciddi, açık bir yara var. İlk önce oluşan çene kırığının önüne geçmek için plaka takmayı planlıyoruz. Oluşan doku kayıplı yarayı ‘mersilen mesh’ greftleriyle kapatmaya çalışacağız. Bu grafti uyguladıktan sonra vücudun herhangi bir yerinden alacağımız deri parçasıyla transplantasyon düşünüyoruz. Atı burada iyileşinceye kadar hospitalize edip tedavi sonucunu görmeyi arzu ediyoruz. Önemli olan bizim için ilk başlangıçta gıda alacak duruma getirmek. İhtiyaç duyulursa belki birkaç operasyon daha gerçekleştirilebilir.\"

6)KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP SURİYELİLERİ GASP ETTİLER

MERSİN\'de kendilerini polis olarak tanıtıp darp ettikleri 3 Suriyelinin parasını gasp eden 4 kişi gözaltına alındı. olay, merkez Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriyelilere kendilerini polis olarak tanıtıp döverek bin 300 TL,100 dolar ve bir cep telefonu alanlar hakkında çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilere ulaşan polis, olayla ilgili olarak 3\'ü Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 54 parça tarihi eser niteliğinde obje ve altın sikkeler ile bir miktar uyuşturucu ve kırmızı cıva olduğu değerlendirilen şişe içerisinde sıvı madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan M.Y., A.M.A., M.K. ve F.Ç. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

7)BAŞKALE\'DE 6 ÇOCUK BABASI ENGELLİYE AKÜLÜ ARAÇ

VAN\'ın Başkale İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Yukarı Darıca Mahallesi\'nde doğuştan yürüme engelli, evli, 6 çocuk babası Şükrü Doğan\'ın (65) akülü araç hayalini gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Yukarı Darıca Mahallesi\'nde oturan engelli Şükrü Doğan\'ın Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat ederek akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Doğan\'ın bu isteğini Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, yerine getirdi. Öztürk\'ün talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye SYDV yetkililerine teslim edildi. Yürüme imkanı olmadığı için evinden çıkamayan Doğan, akülü sandalyesini SYDV yetkililerinden aldı. Doğan, kendisinin bu hayalini yerine getiren Başkale Kaybakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk\'e teşekkür etti.

Akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için bugüne kadar bir takım zorluklar yaşadığını anlatan Doğan, \"Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin verdiği maaş sayesinde çocuklarımı geçindiriyorum. Benim elim de sakat. Ayaklarımın olmaması beni çok etkiliyor. Bugüne kadar ellerimin üstünde yürümeye çalıştım. Fakat yaşım ilerlediği için çok zorlanıyorum. Kaymakamımız sayesinde akülü saldalyeye kavuştum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Artık bu zorlukları yaşamayacağım\" dedi.

