DHA YURT BÜLTENİ-7

SARAY\'DA SELDE ŞEHİT OLAN ASKERİN CESEDİ BULUNDU (5)

1)SARAY ŞEHİDİNE UĞURLAMA TÖRENİ

Saray İlçesi\'nde askeri zırhlı taşıyıcı aracın sele kapılması sonucu şehit olan Topçu Onbaşı Sefa Parhan\'ın cenazesi Saray Devlet Hastanesi\'ndeki ilk incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Cenazeyi almaya şehidin ağabeyi Fehmi Parhan gelirken, hastanede gazetecilere \'Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Hepinizden dua bekliyorum\' dedi.Hastane bahçesinde düzenlenen \'uğurlama\' törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 3\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, şehidin asker arkadaşları ile askeri erkan katıldı.

ZPT ARACI DEREDEN ÇIKARILDI

Şehit asker Sefa Parhan\'ın kullandığı ve sel sularına gömülen zırhlı personel taşıyıcı araç, dalgıç polis ekiplerince yeri tespit edildi. Askeri vinç getirilen bölgede, AFAD ve diğer ekiplerin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından araç çelik halatlarla çekilerek sudan çıkarıldı. Ters dönmüş halde çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı başka bir askeri araçla dere kenarından kaldırıldı.Saray Cumhuriyet Savcılığı\'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Suların çekildiği köprü

-Askeri vinç

-Dalgıçların dereye girmesi

-ZPT aracının çıkarılması

-Araçtan detaylar

-Saray Devlet Hastanesi

-Uğurlama töreni

-Törene katılanlar

-Şehit abisinin taziyeleri kabul etmesi

-Cenazenin uğurlanması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-

=================================================

Selde şehit olan onbaşının İzmir\'deki baba evine ateş düştü (ek)

2)ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEMİŞ

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle askeri aracın dereye düşmesi sonucu akıntıya kapılarak şehit düşen topçu onbaşı 21 yaşındaki Sefa Parhan\'ın, vatani görevini yaparken, arkadaşlarıyla birlikte türkü söylediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde saz çalan arkadaşına eşlik eden Parhan\'ın türkü söylediği görülüyor. Şehit Parhan, görüntüleri \"Ancak böyle geçer günler. Amatörce yaptık bir şeyler\" diyerek paylaşmış. Parhan\'ın türkü söylerken çekilmiş başka görüntüleri de yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Şehidin türkü söylediği görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

==================================================

3)TRABZON\'UN FETHİ 57 YILDIR YANLIŞ KUTLANDIĞINA KARAR VERİLDİ

TRABZON’un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 556’ıncı yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bu yıl törenler öncesi her yıl 26 Ekim\'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğu tartışmaları gündeme getirilmişti. Törende konuşan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihçilerle yapılan değerlendirmelerde Trabzon’un fethinin 26 Ekim değil, 15 Ağustos olduğuna karar verildiğini belirtti, gelecek yıldan itibaren fethin bu tarihte kutlanması için girişimde bulunacaklarını açıkladı. Böylece 26 Ekim 1960 yılından itibaren yanlış tarihte kutlanan Trabzon’un fetih yıl dönümü tarihi 57 yıl sonra değiştirilmiş olacak. Trabzon’un fethinin 556’ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar Fatih Parkındaki Fatih Sultan Mehmet Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Trabzon fethinin 556’ıncı yıl dönümünü kutladıklarını belirterek Trabzon’un fethinin tarihinin yanlış olduğuna dair bazı söylemler olduğunu hatırlattı. Bu konunun akademisyen tarihçilerle yeniden değerlendirildiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle dedi:

“Buna göre Trabzon’un fethinin 15 Ağustos 1461 olduğu tespit edildi. Hatta TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman’da bu konuyla ilgili yapılan bir doktora çalışmasında kendisine bu şekilde aktarıldığı bizlerle paylaştı. Bu bir tarihi tespitidir. Bu durumu biz tekrar Türk Tarih Kurumumuza da yazarak ilettik. Bundan sonraki yıllarda yapılan görüşmeler sonrası mutabakata vararak Trabzon’un fethinin 15 Ağustos veya hicri olarak hesaplandığında 28 Ağustos olarak kutlayabiliriz.ö

MEHTERAN TAKIMI KONSER VERDİ

Çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler Atapark Zağnos Burcu önünde sürdü. Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kamu kurumları ve STK’ların temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, genç nesillerin bu tarihi en iyi şekilde bilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tören düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konseri ile sona erdi. Konser esnasında ses sistemi önünde flama tutan bazı öğrenciler yüksek sesten rahatsızlık duyunca kulaklarını elleriyle kapattıkları görüldü.

57 YILLIK YANLIŞ DÜZELTİLİYOR

Trabzon’un bu yıl kutlanan 556\'ıncı fetih yıldönümü öncesi ilginç bir iddia gündeme taşınmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan İnan, kentte her yıl 26 Ekim\'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu öne sürdü, gerçek tarihin ise 15 Ağustos olduğunu açıklamıştı. Trabzon’da 26 Ekim 1960 yılından itibaren kutlanmaya başlanan fetih yıldönümü geçen 57 yılda bu tarihte kutlandı.Tarihçilerin yeniden yaptığı değerlendirme ile fetih yıldönümü kutlama tarihi 57 yıl sonra değiştirilmniş olacak.

Görüntü Dökümü

----------------------

Çelenk sunma detayları

Beleidye Başkanı orhan Fevzi Gümrükçüoğlu\'nun açıklaması

Tören detayları

Mehter konseri

Detaylar

(Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

===============================================

4)MHP\'Lİ TAŞDOĞAN\'DAN \'ŞAHİNBEY ANITI\' TEPKİSİ

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Antep Savunması kahramanlarından Şahinbey\'in anıtının bakımsız haline ve tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Muhittin Taşdoğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında kent gündemine açıklamalarda bulundu. Taşdoğan, Antep Savunması\'nın önemli isimlerinden Şahinbey Anıtı\'nın bakımsız ve tahrip edilmiş halini fotoğraflarla gösterip tepki gösterdi. Ecdad anıtlarının bakımlı olması ve onarılması gerektiğini belirten Taşdoğan, şunları söyledi:

\"Antepli Şahinbey, İstiklal Harbi\'nin aziz şehididir ve yeni nesil için ibret levhasıdır. Bu şehir için gözünü kırpmayan bir kahramanın anıtının yıkık dökük halde kaderine terk edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Gaziantep- Kilis karayolunun 28\'inci kilometresinde yer alan Elmalı Köprüsü\'nün yanındaki alanda bulunan anıtı ziyaret etmek üzere gittim. Gördüğüm manzara karşısında şok geçirdim. Anıta giriş pislik içerisinde biraz daha ilerledikten sonra anıtın adeta kaderine terk dildiğini gördüm. Gidiş yoluna döşenen taşlar yerlerinden çıkmış ya da sökülmüş. Anıtın etrafındaki mermerler kırık vaziyette. Anıt etrafındaki bu kadar rezilliği gördükten sonra o büyük kahramanın heykeline doğru baktığımda heykelin bakımsızlıktan dökük hale geldiğini de gördüm. Tüm bunları gittik yerinde gördük. Çünkü bizler bu kahramanların torunlarıyız. Bugün bu topraklarda rahatça gezebiliyorsak bu dedelerimizin sayesindedir. Fakat görüyorum ki, bunun bilincinde olmayanlar hala o koltukları işgal etmektedir. Kimse kusura bakmasın geçmişinden haberi olmayanın geleceği olmaz.\"

Taşdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Muhittin Taşdoğan\'ın fotoğrafları göstermesi

- Taşdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

==================================================

5)SİVAS\'TA \'TARIM VE GIDA\' KONGRESİ

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Fakültesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi 3\'ncü Tarım ve Gıda Kongresi başladı.Uluslararası katılımlı 2 gün sürecek olan kongre için bir termal otelde açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Tarım Platformu Üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda açılış konuşması yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven kongrenin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Ataseven, \"Böyle bir toplantının Sivas\'ta yapılıyor olması çok anlamlı. Zira üniversite ile bürokratların ve gönüllü organizasyonların ve Sivas\'ta tarım ve gıda ile ilgilenen insanların bir araya getirilmiş olması bu vesile ile sağlanmış oluyor ve bu arada karşılıklı olarak hem bilimsel alışverişler gerçekleştiriliyor hem de güncel sorunlar karşılıklı olarak istişare ediliyor. Bir takım organizasyonların ortak yapılıyor olması çok önemli. Ancak bu organizasyonda ortak çalışmalarda sadece tarım ve gıda ile ilgilenen birimlerin değil dolaylı da olsa bu işin içinde olan diğer disiplinlilerin de burada olmaları ve ortak çalışmalar yapmaları kanaatindeyim. Örneğin tıp fakültesinin de gıda ve tarımın olduğu bir yerde olması sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu muhtemelen zaman alacak zira ülkemizde bunun bir sorun olduğu kanaatindeyim. Gerek interdisipliner, gerek multidisipliner çalışmaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Çok değerli bir çalışma, çok değerli bir organizasyon. Özellikle yurt dışından gelen misafirlere teşekkür ediyorum. Onların da bize katkılarının olacağını düşünüyorum\" dedi.

Ataseven\'in ardından Gıda Mühendisi Petek Ataman \"Gıda Güvenliği ve Güvencesine Genel Bir Bakış\" konusunda seminer verdi. İki gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek kongrede, tarımsal çalışmalarla ilgili bir çok konu ele alınacak.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Katılımcılar

-Prof. Ataseven\'in açılış konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(144 mb)

======================================================

6)KAPATILAN OKULUN ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR EDİLMEYECEK

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması ile (FETÖ/PDY) bağlantısı olduğu gerekçesiyle 6 bin 749 sayılı Kanun kapsamında kapatılan Özel Umut Temel Lisesi\'nde öğrenim gören öğrencilerinin mağdur edilmeden başka okula yerleştirileceği açıklandı.

6 bin 749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda, Bornova\'da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi\'nin FETÖ\'yle bağlantısı olduğu belirlendi. Alınan karar uyarınca Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirildi. Kapatma işlemi sırasında polis okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Okulun, 6 bin 749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan \'Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yüksek öğretim kurumları, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır\' maddesine göre kapatıldığı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan lisedeki öğrencilerin mağdur edilmeden başka bir okula yerleştirileceğini söyledi. Yahşi, nakil işleminin sorunsuz sağlanması amacıyla Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde nakil komisyonu kurulduğunu belirtti.



Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

===================================================

7)ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN\'DEN ELLERİ KESİLEN ÇOBANA DESTEK SÖZÜ

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı\'nın Diyadin İlçesi\'ne bağlı Günbuldu Köyü\'nde, kanadı elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterkn, akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir\'e destek sözü verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 23 Ekim Pazartesi günü olduğu 4 saatlik ameliyatla her iki eli dirsek altından kesilen Ramazan Taşdemir\'i hastanede ziyaret etti. Taşdemir ailesine \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Başkan Sekmen, baba Mehmet Taşdemir ile yoğun bakım ünitesinin önünde bir süre sohbet etti. Baba Taşdemir\'e elleri kesilen oğlu için destek sözü veren Sekmen, daha sonra genç çobanın yanına geçti. Ramazan Taşdemir\'e \'Sen ne güzel delikanlısın böyle\' diyen Sekmen, \"Geçmiş olsun. Allah şifalık versin. Sen sağlığına kavuş, biz sana gerekli neyse yardım yapacağız. Bir güvercine olan hayvan sevgisinden dolayı yaklaşımın belki sana biraz pahalıya mal oldu; ama biz de senin o sevgini karşılıksız bırakmayacağız\" diye konuştu. Başkan Sekmen, ayrıca ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Fatma Taşdemir\'i de teselli etti.

Elleri dirsek altından kesinlen çobanın tedavi süreciyle ilgili Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Orhan Delice\'den bilgi alan Başkan Sekmen, ziyaret sonrası şunları söyledi:

\"Bir kaza geçiren, hayvan otlatan bir evladımız, kuş sevgisiyle \'güvercini kurtarayım\' derken, maalesef yüksek gerilime tutunarak, iki kolunu kaybetmiş bulunuyor. Bu evladımıza nasıl sahip çıkmak gerekiyorsa gerek kollarının temini inşallah protez kol yapımı konusunda gerek aileye yardım çıkma konusunda üzerimize düşen neyse yerine getireceğimizi burada ifade ediyorum. Eğer yavrumuz, ileride biz de görevde olursak, onu da bir işe kavuşturmayı düşündük. Madem bu evladımız, böyle bir sevgi ile hayvan sevgisiyle bu olaya yaklaştı biz de ona bir kamu görevlisi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Hem Cumhurbaşkanı\'m adına hem Başbakan\'ım adına geçmiş olsun diyorum.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

-Mehmet Sekmen\'in hastaneye gelmesi

-Yanık Ünitesi önünde bekleyen baba ile konuşması

-Elleri kesilen Ramazan Taşdemir ziyaret etmesi

-Anne Fatma Taşdemir\'in ağlaması

-Ramazan Taşdemir ile röp.

-Mehmet Sekmen\'in konuşması

-Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Orhan Delice ile röp

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 05.28 BOYUT: 258 MB)

=====================================================

8)TÜRK KIZILAYI, YAŞLI KADININ BAĞIŞLADIĞI OTOMOBİLİ SATTI

ZONGULDAK\'ta oturan 83 yaşındaki Emine Kardaş\'ın, Türk Kızılayı\'na bağışladığı 16 yıl önce ölen eşi Sami Kardaş\'dan kalan 1979 model otomobil, 10 bin liraya satıldı. Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, elde edilen gelir ile ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımında bulunulacağını söyledi.

Almanya\'da yaşayan, yazları ise Kilimli İlçesi Göbü Köyü\'nde geçiren 4 çocuk 15 torun sahibi Emine Kardaş, 16 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle ölen eşi Sami Kardaş\'tan kalan 1979 model Ford Taunus marka otomobili geçen 19 Eylül\'de Türk Kızılayı\'na bağışladı. Emine Kardaş\'ın, eşi öldükten sonra satmaya kıyamadığı otomobil, uzun yıllar garajda beklediği için önce servise götürüldü. 3 bin lira harcama yapılarak bakımı yapılan otomobil, Şehit Hasan Bilgin Kan Alma Birimi önünde 12 bin TL\'den satışa çıkarıldı. Otomobili 10 bin liraya esnaf Yılmaz Altıntaş satın aldı.

Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, otomobilin satışından elde edilen gelir ile bağış yapacaklarını söyleyerek, \"ihtiyaç sahiplerine kumanya ve kıyafet yardımlarında kullanacağız. Teyzemize teşekkür ediyoruz. Yaptığı bağışın anlamı çok büyük. Bize uzun yıllardır kıyamadığı ölen eşinin otomobilini bağış olarak verdi. Elde edilen gelirle birçok ailenin yüzü gülecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Emine Kardaş\'ın açıklaması(arşiv)

-Nihat Aygün\'ün açıklaması (arşiv)

-Otomobilden görüntü(arşiv)

Süre: (6.28) Boyut: (207 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)



