DHA YURT BÜLTENİ-7 

Ak Partili Sorgun: Bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, istifası istenen belediye başkanlarının direnç göstermesi durumunda ne yapılacağına cevap verirken, ‘’Partinin yetkili organ ve kurullarında bunlar görüşülür ve gereği yapılır. Ama o noktaya varmaz. Bu görevler, bu koltuklar hiç birimize babalarımızdan kalmadı. Bunlar emanettir. Hizmet görmek için emanettir. Yoksa bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir.’’ dedi.

‘YENİ İL BAŞKANI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR\'

Ak Parti İl Başkanı Musa Arat ve yönetim kurulunun istifası üzerine bugün İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Sorgun, yaptıkları değişikliklerin tasfiyle olmadığını yeni bir heyecan ile yenilenme olduğunu söyledi. Türkiye genelinde kongrelerin devam ettiğini ve 523 ilçede kongre yaptıklarını anlattı. Ak Parti Konya İl Başkanı Musa Arat’ın da 3 gün önce istifa ettiğini belirten Sorgun, önümüzdeki süreçte kiminle devam edileceğinin belirlenmesi için temayül ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sorgun, ‘’Yapacağımız istişareler sonrası bazı arkadaşlarımız Ankara’ya davet edilecekler ve orada gereken müzakerelerin sonucunda önümüzdeki süreçte bir arkadaşımıza bu emanet teslim edilecek’’ dedi. Sorgun, yeni bir il yönetimi gelinceye kadar eski yönetimin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

‘HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR’

Soru üzerine Ak Partili belediye başkanlarının istifası ile ilgili de açıklama yapan Sorgun şunları söyledi: \"Ak Parti bir misyon, dava partisidir. İdeoloji partisi değil ama bir ideal partisidir. Şahıslar fanidir. Baki olan Allah’tır, ülkemizdir, davamızdır, milletimizdir, memleketimizdir. Konjektürel ağırlıklar değil, özgül ağırlıklar önemlidir. Onun için koltuklar iş elbisesi gibidir. Giyersiniz, sonra onu çıkarırsınız. Asıl olan özgül ağırlıklardır, konjektürel ağırlıklar değildir. Hiçbir kimse vazgeçilmez değildir. Bunu ben önce kendime söylüyorum. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. Vazgeçmeyeceğimiz, ülkemiz, milletimiz, değerlerimiz, inançlarımız, özgürlüğümüz, ideallerimizdir. Bizler ancak bunun taşıyıcısı olabildiğimiz kadar anlam ifade ederiz.\"

‘BU KOLTUKLAR BABALARIMIZDAN KALMADI’

İstifası istenen belediye başkanlarının direnç göstermesi durumunda ne yapılacağı da sorulan Sorgun, ‘’Bugüne kadar herhangi bir direnç olmadı. Bunların belli opsiyonları vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız onu açıkladı. Partinin yetkili organ ve kurullarında bunlar görüşülür ve gereği yapılır. Ama o noktaya varmaz. Bu görevler, bu koltuklar hiç birimize babalarımızdan kalmadı. Bunlar emanettir. Hizmet görmek için emanettir. Yoksa bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir.’’ dedi.

Görüntü dökümü:

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-Sorgun\'un açıklamaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA))

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili, \"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuyla ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır. Ak Parti değişim sürecindedir. Bu konuyla ilgili olarak başka bir şey söylemeye, yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" dedi. Çavuşoğlu, \"Bursa\'da istifa bekliyor musunuz?\" sorusuna ise \"Söylediğimi tekrarlıyorum; bu konuyla ilgili yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sabah saatlerinde seçim bölgesi Bursa\'da ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı\'nda vatani görevini yaparken, süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlama sonucu 21 yaşında şehit olan Topçu Onbaşı Daha Çelik\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, ardından, bir süre önce kızını kaybeden Ak Parti Ulus Mahallesi Temsilcisi Fatrettin Yıldırım\'ın evine giderek başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, taziye çıkışı gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Çavuşoğlu, \"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuyla ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır. Ak Parti değişim sürecindedir. Bu konuyla ilgili olarak başka bir şey söylemeye, yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın istifasını bekliyor musunuz?\" sorusuna ise \"Söylediğimi tekrarlıyorum; bu konuyla ilgili yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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Düzenek kurup intihar etti

ADANA\'da psikolojik tedavi gören 26 yaşındaki Emre Görür, evdeki odasına kurduğu pompalı tüfekli düzenekle intihar etti.

Olay sabah saatlerinde merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi\'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü\'nden mezun olan Emre Görür, iddiaya göre kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. 6 aydır tedavi gören Görür, yurt dışına dil eğitimine gidecek olan kız arkadaşını uğurlamak için ailesiyle birlikte İstanbul\'a gitmeye karar verdi. Ancak sabah erkenden uyanarak pompalı tüfeğin tetiğine tutuşturduğu ipi oda kapısının koluna bağlayıp, namlunun önüne geçen Görür, beklemeye başladı. Oğlunu uyandırmak için odaya anne Hülya Görür, kapıyı açınca tüfek ateş aldı. Kafasından yaralanan oğlunun ölümüyle sinir krizi geçiren anne, gözyaşlarına boğuldu. Baba Bilal Görür\'ün de ifadesini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Apartmandan görüntü

- İntihar eden gencin yakınlarının görüntüsü

- Olay yerindeki ambulansın görüntüsü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Olay yerindeki polis aracının görüntüsü

- Yakınlarının ağlaması

- İntihar eden gencin annesinin görüntüsü(siyahlı)

- İntihar eden gencin sağlıklı fotoğrafları

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)

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Adana\'da bir kadının 100 lirasını gasp eden şüpheli yakalandı

ADANA\'da 48 yaşındaki Münevver Tiril\'in sokak ortasında 100 lirasını gasp ettiği ileri sürülen Uğur B. adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen hafta merkez Seyhan İlçesi Sinanpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Evine giden Münevver Tiril\'in yolda yanına yaklaşan 25 yaşındaki Uğur B, iddiaya göre cüzdanını istedi. Direnen kadını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, Tiril\'in cüzdanın içinde bulunan 100 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Polisi arayan Tiril, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda Uğur B.\'yi yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adlı Tıp Birimi dış görüntüsü

- Zanlının sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)

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