DHA YURT BÜLTENİ-7

1)IRAK ORDUSU, ALTINKÖPRÜ\'YÜ ELE GEÇİRDİ

HAŞDİ Şabi ile peşmerge arasında, Pirde bölgesinde çıkan çatışmadan sonra Irak ordusunun, Kerkük- Erbil yolunda bulunan Altınköprü kasabasının denetimini ele geçirdiği belirtildi.

Irak ordusunun Haşdi Şabi ve federal polisle birlikte 2014 yılından beri peşmergenin denetimindeki tartışmalı bölgelere başlattığı operasyonun gerginliği devam ediyor. Irak ordusu ve Haşdi Şabi ile peşmerge arasında, bugün sabah saatlerinde, Erbil\'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pirde bölgesinde çatışma çıktı. Şiddetli çatışmadan sonra aynı bölgede bulunan Kerkük\'ün Altınköprü İlçesi\'nin denetiminin Irak ordusuna geçtiği belirtildi.

Kerkük-Erbil kara yolunda Irak ordusuyla peşmerge güçlerinin bekleyişi devam ederken, zaman zaman çatışmaların yaşandığı da öğrenildi. Çatışmada, Irak ordusuyla Haşdi Şabi\'nin havan ve top atışları yaptığı, peşmergenin de buna karşılık katyuşa füzeleri kullandığı görüldü.



GÖRÜNTÜLER DHA FEED\' TEN GEÇİLİYOR

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA) -

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2)SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI SÜRÜYOR

TÜRKİYE\'nin Suriye sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin Oğulpınar Mahallesi\'ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Suriye\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesi için hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, batı kentlerindeki birliklerden Hatay\'a askeri araç ve gereç sevkiyatını sürdürüyor. Reyhanlı\'nın Oğulpınar Hudut Karakolu bölgesinde yoğunlaşan hareketlilik bugün de devam etti. Reyhanlı\'ya getirilen askeri araçlar, sınır hattına intikal etti.

Görüntü Dökümü

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- Askeri zırhlı personel taşıyıcılar

- Oğulpınar Mahallesi\'nde sınır karakoluna giderken

(SÜRE: 38’)(BOYUT: 21MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(HATAY),(DHA)

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3)CİNAYETİN ARDINDAN OTOMOBİLİNİ YIKATINCA YAKALANDI

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde geçen yıl ekim ayından bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Elif Arslan\'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Elif Arslan ile en son görülen S.S. takibe alınırken, olay günü kan olan otomobilini oto yıkamacıda yıkattığı tespit edilerek, mobese ve plaka tespit sistemi kayıtları incelendi. Gözaltına alınan S.S. kız arkadaşını tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Gebze\'de yaşayan Elif Arslan geçen yıl Ekim ayında kayboldu. Ailesi, Elif Arslan\'dan haber alamayınca polise başvurdu. Elif Arslan\'dan uzun süre haber alınamayınca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlattı. Elif Arslan\'ın kaybolduğu gün Gebze Muallimköy\'de boş arazide 35 yaşındaki S.S. ile görüldüğü tespit edildi. Polis, mobese ve plaka tespit sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. S.S\'nin olayın ardından otomobilini yıkamacıya götürdüğü, kan olan aracını yıkattığı sırada, arkadaşıyla kavga ettiğini, arkadaşına yumruk attığını bahane ettiği öğrenildi. Polis, S.S\'nin olaydan bir gün sonra da aracıyla olay yerine gittiğini tespit ederek, S.S\'yi takibe aldı. Dün polisin operasyonu ile S.S. evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

S.S. emniyetteki sorgusunda Elif Arslan\'ı erkekliği ile dalga geçtiğini iddia ederek, tabancasıyla başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. S.S\'nin ifadesi doğrultusunda dün akşam Gebze Muallimköy\'de cesedin bulunduğu alana gidildi. S.S. olay yerini gösterirken, çalıların arasına atılarak üzeri kontrplak ile kapatılan çürümüş, tanınmaz haldeki kadın cesedi olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler dün gece geçilmişti

-Ölen kızın fotoğrafı ek olarak geçiliyor

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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4)POLİS, KUYUMCUYU SOYAN HIRSIZLARI 1.5 SAATTE YAKALADI



KARS\'ın Kağızman İlçesi\'ndeki kuyumcudan 280 bin TL değerindeki altınları alarak, kaçan hırsızlar, 1.5 saat sonra Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde polis tarafından yakalandı.

Kağızman\'da, dün Hasan Özbey\'in kısa süreliğine kuyumcu dükkanından bitişiğindeki dükkana geçmesini fırsat bilen hırsızlar, içeri girdi. Dükkanda bulunan 280 bin TL değerindeki altınları alan hırsızlar, otomobille kaçtı. Özbey, 5 dakika sonra iş yerine girdiğinde, vitrindeki altın bileziklerle diğer ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark edince hemen polisi aradı.

Emniyetin kısa süreli araştırması sonucu, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eşkalleri belirlenen 4 kişi, takibe alındı. Yapılan takip sonucu, hırsızlar, çaldıkları altın ve paralarla 1.5 saat içerisinde, Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi yakınlarında yakalandı. Hırsızlar, gözaltına alınıp, Emniyet\'e getirilirken, çalınan altın ve paralar dükkan sahibine teslim edildi. Hasan Özbey, kısa sürede altınlarını bulan Kağızman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Soyulan iş yeri

-İş yeri sahibi ile röp.

-Genel

(Haber-Kamera: İlhami TURAN / KAĞIZMAN (Kars), (DHA)

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5)BAKAN FAKIBABA, VAN\'DA

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba çeşitli açılışlara katılmak üzere Van\'a geldi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Fakıbaba, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Van Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'nin de açılışını yaptı.

Sabah saatlerinde özel uçakla Van\'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı Vali Murat Zorluoğlu, Ak Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ile Burhan Kayatürk ve partililer karşıladı. İlk olarak Valiliği geçen Bakan Fakıbaba, daha sonra esnafı ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinleyen Fakıbaba, bir çay ocağında kendisi için hazırlanan kalvaltıya katıldı. Yoğun ilgi gören Bakan Fakıbaba, ardından da Van Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'nin açılışına katıldı.

Eğitim merkezindeki sınıfları gezen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, üniversite hazırlık kursuna katılan öğrencilerle sohbet edip, geleceğe yönelik nasihatlarda bulundu. Bakan Fakıbaba, öğrencilere şunları söyledi:

\"Bizler de sizlerin geçitği kulvarlardan geçtik. Sabun sattım, iplik sattım. Yani bazen ders çalışacak zamanımız bile olmadı. Ama Allah\'a çok şükür Türkiye nerelerden nerelere geldi. Şimdi sıcak bir ortamda bütün imkanlarınız var. İnanıyorum ki bu imkanları çok iyi değerlendireceksiniz. Farklı düşüncelerde olabilirsiniz ama bir ülkemiz var, bir Van\'ımız var, bir bayrağımız var. Gerçekten sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Yani sizlerle bu Türkiye daha ileriye gidecek. Van\'ı, Edirne\'si, Urfa\'sı, Manisa\'sı aynı; bu ne kadar güzel, farklı insanların bir arada olması. Burada başı açık olan da var, kapalı olan da var. Kürtü var, Türkü var, Arapı var. Bu zenginlik gerçekten çok güzeldir. Gerçek bir mozaik. Farklı şeylerin olması, bana göre Doğu ve Güneydoğu\'nun güzelliği de burada. Ülkemizle, Van\'da mutlu olacaksınız. Ben sizleri kutluyorum. Birbirinizi sevin arkadaşlar. Bir tek şey var; sevgi. Sevmeyi sevin arkadaşlar.\"

Bakan Fakıbaba, daha sonra kent merkezindeki Hacı Ömer Camii\'nde cuma namazını kıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ, (VAN), (DHA)

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6)50 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİSİ SÖZDE NİŞANLI KIZ YAKALANDI

AFYONKARAHİSAR\'da oturan 29 yaşındaki Tahsin Gökhasan ve ailesini evlilik vaadiyle 50 bin lira dolandıran sözde nişanlısı \'Nur Demir\' takma ismini kullanan 20 yaşındaki İlknur Üçok, Şanlıurfa\'da polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar\'da mermerci Satılmış Gökhasan evlilik çağına gelen oğlunu evlendirmek için Birecik İlçesi\'nde oturan akrabaları Abdullah Atmaca aracılığıyla Şanlıurfa\'nın Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde oturan Halim Demir\'in 20 yaşındaki takma isimli kızı \'Nur Demir\'i 15 bin lira başlık parası karşılığında isteyerek oğlunu nişanlandı. 13 Ekim\'de evlenmek için düğün hazırlığını yapan Gökhasan Ailesi, son hazırlıklarını tamamlaması üzerine kızın ailesini arayarak, Şanlıurfa\'ya gelip gelini alacaklarını söyledi. Ancak aile, baba Satılmış Gökhasan\'a taziyelerinin olduğunu kendilerine bir hafta süre verilmesini istedi. Bir hafta sonra Afyonkarahisar\'dan Şanlıurfa\'ya gelen Gökhasan Ailesi nişan taktıkları evi bomboş görmeleri üzerine dolandırıldıklarını anlayınca gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık 50 bin lira nişan ve düğün hazırlıkları için masraf yapan Gökhasan Ailesi\'nin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polisin takibi sonucu Tahsin Gökhasan ila nişanlanan başörtülü \'Nur Demir\' ismini kullanan genç kızın İlknur Üçok olduğunu saptadı.

Ekipler tarafından adresi belirlenen Üçok, Bağlarbaşı Mahallesi\'nde gerçek ailesiyle yaşadığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde, nişan töreninde \'annesi\' ve \'babası\' olarak tanıttığı kişileri tanımadığını, bir başkasının aracılığıyla bu olaya karıştığını söylediği öğrenilen Üçok, nişanda kendisine sadece yüzük takıldığı daha sonra çocuğu beğenmediği için evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti. Üçok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nişan töreninde başörtülü olduğu görülen İlknur Üçok\'un başörtüsü takmadığı, nişan töreninde kendini \'muhafazakar bir ailenin kızı\' olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Gökhasan Ailesi\'nin avukatı Sezai Canbek, nişan töreninde kendisini \'anne\' ve \'baba\' olarak tanıtan diğer 2 şüphelinin yakalanması için de polisin çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümkü

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- Şanlıurfa Adliyesi

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Avukat Sezai Canbek ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB

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7)ERZURUM VALİSİ DE MUHTARLARLA KERKÜK TÜRKÜSÜYLE BULUŞTU



ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü\'nde mahalle muhtarlarıyla \'Kerkük türküsü\' ile buluştu. Vali Azizoğlu toplantı için geldiği salonda Kerkük türküsüyle karşılanırken, ayrılırken de aynı türküyle veda etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önceki gün muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının açılışında Kerkük türküsü çalınması Erzurum\'a da örnek oldu. 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Müftülük Salonu\'ndaki kutlamaya da Kerkük türküsü damga vurdu. Kent merkezindeki mahalle muhtarlarının katıldığı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan\'la birlikte katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, salona girerken Kerküklü sanatçı Ahmet Benne\'nin Yolcu Hoyratı çalınmaya başladı. Muhtarlarla tokalaşarak salondaki koltuğuna oturan Vali Azizoğlu ve beraberindekiler bir süre Kerkük türküsünü dinledi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu söyledi. Sekmen, önümüzdeki yıl Erzurum\'da büyük bir hizmet atağı başlatacaklarını da söyledi.

HUZURUNUZ İÇİN 24 SAAT UYUMUYORUZ

Muhtarlar Günü\'nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Seyfettin Azizoğlu, milletin huzuru ve rahatı için 24 saat uyumadan görev yaptıklarını söyledi. \"Bizim canımız bu millete feda olsun\" diyen Vali Azizoğlu, \"Sizler, bu millet rahat yaşayasınız diye, sıkıntı çekmeyesiniz diye biz hepimiz, devletin tüm görevlileri 24 saat ayaktayız. Biz 24 saat uyanık kalacağız ki sizler rahat uyuyasınız. Erzurum\'da bu konuda çok değerli devlet adamları, asker ve polis ve yetkililer bulunuyor. Bu arkadaşlarımızla Erzurum\'un emniyetini güvenliğini, asayişini temin etmede bir an bile boşluk bırakmadan göreve devam ediyoruz\" diye konuştu. Konuşmasında geçtiğimiz hafta anıt yapılarak 27 sene sonra anılan şehit muhtar Sinan Sinanoğlu\'nu anlatarak devam eden Vali Azizoğlu, \"Şenkaya\'nın Beşpınarlar Köyü Muhtarı Sinan Sinanoğlu, 90\'lı yıllarda köye musallat olan eşkıyaya fırsat vermemek için silahla mücadele etmiş. PKK\'nın elindeki silahı alarak köye gelen eşkıyaya karşı mücadele ederken eşiyle birlikte şehit düşmüş. Şenkaya Kaymakamı şehit muhtar için şehitlik yaptırmış. Biz de köye giderek 27 sene sonra da olsa muhtarı andık, şehitliği açtık. Oradaki insanların yaşadığı mutluluğu hepimiz gördük. Vatanı milleti için şehit olan, canını veren insanların 27 sene sonra da olsa hatırlanması onları da mutlu etti, ben de duygulandım\" dedi.

Konuşmaların ardından kutlamalar sona ererken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, muhtarlara günün hatırası için birer saat hediye etti.



Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Vali Seyfettin Azizoğlunun makam aracından inmesi

-Seyfettin Azizoğlunun Kerkük türküsü ile karşılanması

-Saygı duruşu

-Slayt gösterisi

-Seyfettin Azizoğlunun konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.40 BOYUT:278 MB)

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8)BİTLİS\'TE 112 ACİL PERSONELİ İÇİN TRAFİK KAZASI TATBİKATI

BİTLİS 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi\'ne yeni atanan personelin eğitimi için trafik kazasına müdahale tatbikatı yapıldı. Bitlis 112 Acil Servis\'e atamaları yeni yapılan personelin bilgi, beceri ve tutum konusunda gelişimlerini sağlamak için travma ileri yaşam desteği eğitimi veriliyor. Eğitimler kapsamında, Bitlis merkez 1 no\'lu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi önünde tatbikat yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan iki araç içerisinde bulunan yaralılara, acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar durum tespitinden sonra sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı ve en yakın hastanelere nakledildi. Paramedik Uzman Tahsin Duran, \"Bir trafik kazası senaryosu düzenledik. Arkadaşlarımızın bir trafik kazası esnasında nasıl davranacaklarını, nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri konusunda bilgi kazanmalarını hedefledik. Arkadaşlarımız da gayet güzel bir şekilde hastalarımıza müdahale etti\" dedi.

Eğitimlerin 4 gün süreceğini belirten Duran, \"Genellikle travma durumu söz konusu olan hastalarda nasıl yaklaşım sağlanacak, onun eğitimini veriyoruz. Personelimiz bu konuda bilgi ve tecrübe kazanıyor. Şu an Bitlis\'te 18 personelimiz var. Bu eğitimlerimiz devam edecek\" diye konuştu.

Görütü Dökümü

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-Kaza yapmış araçlardan detaylar

-Araç içindeki similasyon yaralılardan görüntü

-Olay yerine gelen ekiplerden detaylar

-Ekiplerin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların araçtan çıkrılması

-Detay görüntüler

-Paramedik Uzmanı Tahsin Duran ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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9)BİTLİS, SODES PROJELERİYLE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

BİTLİS Valiliği Sosyal Destek (SODES) Proje Ofisi, hazırlanan projelerle nüfus bazında Türkiye birincisi oldu.

SODES Müdürü Necati Kaya, geçen yıl 16’ncı sırada yer alan Bitlis\'in, bu yıl yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık bir proje sunduğunu, 24 projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edildiğini söyledi. Bu yıl, Türkiye’den 32 il arasında birinci sıraya yerleştiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

\"2017 SODES Programı kapsamında, Bitlis ili olarak nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurduğumuzda, alınan hibe açısından Türkiye’de geçen yıllara göre büyük bir ilerleme kaydederek, 16’ncı sıradan birinci sıraya yükselmiş olduk. Bu, bizim için büyük bir başarıdır. Bu başarının elde edilmesinde özellikle proje yapanlara yönelik yaptığımız ön bilgilendirme, proje uzmanlarımızın yapmış olduğu bireysel rehberliklerin çok büyük etkisi olmuştur. Projelerin doğru yazılması, kaliteli projelerin yazılması ve SODES’in usul ve esaslarına uygun projelerinin yazılması da bu başarıda etkili olmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen projelerimize 4 milyon 500 bin TL hibe tahsis edildi. İstihdam, spor, kültür ve sosyal içerikli projeler başarılı oldu.\"

Görüntü Dökümü

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-SODES İl Müdürü Necati Kaya\'nın projeler hakkında bilgi vermesi

-Salondan detaylar

-Sodes İl Müdürü Necati Kaya ile röportaj

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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