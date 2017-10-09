DHA YURT BÜLTENİ-7

1)İNEGÖL’DE SERVİS ARACI KAZA YAPTI; 10 YARALI

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Hastaneden taburcu edildikleri sırada birbirine giren yaralılar, polisler tarafından ayrıldı. Bursa yönünden İnegöl\'e seyir halinde olan 42 yaşındaki Abit Yüksel yönetimindeki 27 DT 462 plakalı servis minibüsü, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yakınlarında arıza yaptığı için yolun sağında park halinde olan 16 S 6284 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüste bulunan sürücü Abit Yüksel ile birlikte Yenişehir’e çalışmak üzere giden tarım işçileri; 45 yaşındaki İbrahim Yüksel, 24 yaşındaki Halil Akar, 49 yaşındaki Zekiye Fidan, 53 yaşındaki Fatma Yüksel, 18 yaşındaki Arife Arı, 19 yaşındaki Hatice Yüksel, 15 yaşındaki Naime Şeyh Ali ve 19 yaşındaki Rukiye Yüksel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda, bir de zincirleme kaza meydana geldi. Bursa\'danİnegöl yönüne giden Hüseyin Tubadan yönetimindeki 16 Y 2150 plakalı kamyonet, önünde giden Asker Doğan\'ın yönetimindeki 16 EK 160 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan\'ın yönetimindeki otomobil de kontrolden çıkarak önünde seyreden Ali Güneş yönetimindeki 16 F 4591 plakalı otomobile ve Cihan Gürtürk yönetimindeki 16 DD 233 plakalı diğer otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza da ise, kamyonet sürücüsü Hüseyin Tubadan hafif yaralandı.

KAVGA ÇIKTI

Acil Serviste servis aracı sahipleri ile kazada yaralanan tarım işçileri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirlerine giren iki tarafı, polis biber gazı sıkarak ayırdı. İki minibüs, 1 kamyonet ve 3 özel otomobilin karıştığı iki ayrı kaza da yaralanan 10 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza genel görüntü

Yaralıların kavga anı

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)-

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2)KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALANDI

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Yaser Karhan yaşamını yitirirken, arkadaşı 15 yaşındaki Bünyamin Kahraman ise yaralandı. Harun Karhan oğlunun öldüğünü görünce sinir krizleri geçirirken, \"Güzel oğlum gitti\" diyerek ağladı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza saat 10.00 sıralarında, Başiskele Fatih Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devam eden inşaata malzeme getiren Şaban Bayram idaresindeki 41 LC 816 plakalı kamyonetten yükü indirdi. Şaban Bayram kamyonetle caddeye çıkmaya çalışırken Yaser Karhan idaresindeki 41 AE 637 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaser Karhan ve motosiklette bulunan arkadaşı Bünyamin Kahraman yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaser Karhan\'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan arkadaşına ise müdahalede bulundu. Bünyamin Kahraman Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletin parçalanarak yerinden çıkan hız göstergesinin 50 kilometrede kaldığı görüldü.

Oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen baba Harun Karhan sinir krizi geçirdi. Harun Karhan, \"Oğlum orada niye yatıyor. Güzel oğlum gitti\" diye feryat ederek ağladı. Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü Şaban Bayram gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Babanın feryatları

Güvenlik kamerası görüntüleri

Yaralının hastaneye götürülmesi

Haber: Faruk KIYAK-Kamera: Alişan KOYUNCU- BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)

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3)POLİS HER YERDE TACİZCİYİ ARIYOR

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini \'spor hocası\' diye tanıtarak okul çevrelerinde konuştuğu çocukları taciz ettiği iddia edilen Erman A., polis tarafından her yerde aranıyor.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, son zamanlarda öğrenci velilerinden gelen taciz şikayetleri üzerine harekete geçti. Velilerin, \'bir kişinin kendisini spor hocası olarak tanıtıp, çocukları taciz ettiği\' yönündeki iddialarını araştıran polis, Bayraklı\'da okulların çevrelerindeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olan Erman A. olduğu saptandı. Okul önlerinde devriye gezen ekipler her yerde Erman A.\'yı ararken, şüphelinin fotoğrafları Bornova ve Karşıyaka\'daki ekiplere de dağıtıldı.

Öte yandan, şüphelinin küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli, bir apartmanın girişinde küçük kızla konuşuyor. Kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, olay yerinden uzaklaşan çocuğu takip ediyor.

Ekiplerin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4)ŞANLIURFA\'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 4 YARALI

ŞANLIURFA\'da kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu üzerindeki Akbayır Mahallesi\'nde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 UF 190 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Mehmet Turgut, İbrahim Halil İmrek ile adları öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen araç ise, polisin incelemesinin ardından otoparka götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan hafif ticari araç

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

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5)ANTALYA\'DA HORTUM SERALARA BÜYÜK ZARAR VERDİ

ANTALYA\'da sabah saatlerinde meydana gelen hortum, çok sayıda seraya zarar verdi.

Antalya kent merkezinde, seraların da bulunduğu Altınova bölgesinde sabaha karşı hortum oluştu. Hortum nedeniyle bölgede çok sayıda sera zarar gördü. Seraların demir ve boru aksamları yerinden sökülürken, naylonlar uçtu. Serada hasat aşamasına gelen kesme çiçek ve sebzeler de büyük zarar gördü. Sera sahipleri, sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşarken, tuttukları işçilerle seralarda onarım başlattı.

200 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Antalya Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası da bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı. Seralarda incelemede bulunan Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, doğal afetin büyük zarar verdiğini söyledi. Çiftçilerin zor durumda olduğunu belirten Alp, “Tam hasat aşamasına gelindiğinde bu felaketin yaşanması ayrıca üzücü. Daha çok karanfil ve sebzelerde zarar oldu. Tahmini 200 ile 250 dönüm arasında hasarımız var. Antalya\'nın coğrafi yapısı bu tür felaketlere açık. Umarım bundan sonra olmaz\" dedi.

\'HER ŞEYİ YENİDEN YAPACAĞIZ\'

Ziraat mühendisi Nesibe Olcan da 8 dönümlük arazilerinde hortumun seralarını kaldırdığını söyledi. Bir ay sonra kesime başlayacaklarını aktaran Olcan, “Yarı yarıya zararımız var. Seraları tamamen kaldırarak her şeyi yeni baştan yapacağız\" diye konuştu.

HORTUM ANI KAMERADA

Seralarda felakete yol açan hortum, Lara sahilinde kameralara yansıdı. Seralarda çalışan Suriyeli işçiler de felaket anına

şahit oldu. Cep telefonlarıyla olay anını görüntüleyen işçilerin panik anları da kayıtta yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zarar gören seralardan görüntü

Sökülen sera demirlerinin temizlenmesi

RÖP 1: Nafiz Alp ( Antalya Ziraat Odası Başkanı )

Sera naylonlarını temizleyenlerden görüntü

Zarar gören karanfil fidelerinden görüntü

RÖP 2: Nesibe Olcan ( Ziraat Mühendisi )

Vatandaşların çektiği deniz üzerinde hortum görüntüsü

Hortum esnasında vatandaşın çektiği görüntü

Detaylar

698 mb --06.14

(Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,DHA)

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6)HOPA\'DAKİ KAZADA ÖLEN GENÇLERİN ARKADAŞLARINDAN TIR PROTESTOSU

ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde 2 Ekim\'de park halindeki TIR\'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Nazım Yılmazlar ile 27 yaşındaki Sercan Mert Yenigül\'ün arkadaşları karayolu üzerinde bekleyen TIR\'lar için tepki eylemi gerçekleştirdi.

Hopa\'da kazanın yaşandığı liman önünde toplanan kalabalık ve onlara destek veren \'Şehrin azizleri\' adlı Hopasporlu taraftar grubu üyeleri kazada hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı üzerinde \'Bu ilk değil, son olsun\' ve \'TIR\'lar gelip geçiyor olan bize oluyor. Sercan ve Nazım kalbimizde yaşıyor\' yazılı pankartla yürüyüşe geçti. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Hopa Kavşağı\'na gelen grup burada alkışlarla tepkisini gösterdi, karayolu üzerine park eden TIR\'ların ölümlere sebebiyet verdiğini belirterek önlem alınmasını istedi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan eylemin gerçekleştirildiği sırada Gürcistan\'a gitmek üzere Sarp Sınır Kapısı\'ndan geçmeyi bekleyen çok sayıda TIR\'ın Karadeniz Sahil Yolu üzerinde park halinde olduğu görüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Liman Mevkii\'nde 2 Ekim gecesi meydana geldi. Nazım Yılmazlar yönetimindeki 08 EB 780 plakalı otomobili karayolu üzerinde park edilen Gürcistan plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazım Yılmazlar ve yanındaki Sercan Mert Yenigül kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaza ardından park halindeki TIR kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen TIR\'da hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüş detayları

Polisin güvenlik önlemi

Açıklama yapılması

Yol kenarında bekleyen TIR\'lar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR ARTVİN-DHA

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7)VADİ EKİBİ İSKENDERUN\'DA

\'KURTLAR Vadisi Vatan\' filminin tanıtımı için Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'ne gelen Necati Şaşmaz, Şubat ayında dizinin de ekranlara geleceğini söyledi.

Kısa süre önce vizyona girip 15 Temmuz darbe girişimini konu alan \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filmi için İskenderun\'a gelen Erhan Ufuk, Cahit Kayaoğlu ve Necati Şaşmaz, Park Forbes Alışveriş Merkezi\'nde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği film ekibi, tanıtım platformuna güçlükle ulaştı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, \"Kurtlar Vadisi Vatan filminin izlemeleri bittikten sonra, diziyle Şubat ayı itibariyle inşallah televizyonda karşınızda oluruz. Adını da \'Kurtlar Vadisi Kaos\' koyduk. Bakalım ülkemizde başkaları tarafından oynanan diğer oyunlar neler, onları gözlemleyip sizlere anlatmaya çalışacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Necati Şaşmaz\'ın kalabalık arasında gelişi

-Arkadaşları ile birlikte görüntüsü

-Kalabalıktan görüntüler

-Necati Şaşmaz\'ın sahneye çıkarak vatandaşları selamlaması

-Necati Şaşmaz\'ın konuşması

SÜRE: 04\'39\" BOYUT:212 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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8)VAN VALİSİ ZORLUOĞLU, İLK DEFA NİKAH KIYDI

VAN Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van Sivil Toplum Konseyi Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Mehmet Eyüp Acar ile Şilan Çelik çiftinin evliliği dolayısıyla ilk defa nikah kıydı. Vali Zorluoğlu, kıydığı ilk nikah olduğunu belirtirken, \"Gelin ve damadımız için olduğu kadar benim için de özel bir gece. Hayatımda ilk kez bir nikah akdini gerçekleştireceğim\" dedi.

Mehmet Eyüp Acar\'la Şilan Çelik\'in düğün töreni, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Düğüne, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zorluoğlu\'nun yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, AK Parti\'li ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Van Valisi Zorluoğlu kıyarken, nikah şahitliklerini ise Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, Başbakan Başdanışmanı İnanç, Erzurum 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Demir yaptı. İlk kez bir nikah kıydığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu belirten Zorluoğlu, \"Gelin ve damadımız için olduğu kadar benim için de özel bir gece. Hayatımda ilk kez bir nikah akdini gerçekleştireceğim. Çiftimize mutluluklar diliyorum. İnşallah mutlu, huzurlu ve bereketli bir yuvaları olur\" dedi. Nikahı kıyan Vali Zorluoğlu, evlilik cüzdanını çifte teslim etmek üzere Başbakan Başdanışmanı İnanç\'a verdi. İnanç da kadınların, bir yuvanın temel taşı olduğunu vurgulayarak, evlilik cüzdanını gelin Çelik\'e teslim edip, çifte mutluluk diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehmet Eyüp Acar ile Şilan Çelik çiftinin nikah törenine katılan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu

-Nikah kıyılırken

-Vali Zorluoğlu çifte evlilik cüzdanlarını verirren

-Zorluoğlu\'nun açıklaması

-Mehmet Eyüp Acar ve Şilan Çelik ile röportaj

-Nikaha katılanlar

BOYUT:480 MB

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) -

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