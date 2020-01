DHA YURT BÜLTENİ-7

1)FRANSA\'DAKİ YANGINDA ÖLEN YEĞENLERİNİN SON FOTOĞRAFI İLE AVUNUYOR



FRANSA\'daki yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Damla ile 6 yaşındaki Emir Aksu\'nun Kahramanmaraş\'ta yaşayan halası Nilgün Aksu, yeğenlerinin ölmeden bir hafta önce çekilen son fotoğraflarına bakarak ağıt yakıyor. Kendisi, kardeşi ve yeğenlerinin Fransız vatandaşı olduğunu bölgede daha önce de yaşadığını belirten Aksu, \"Fransa hükümeti olayın üstünü kapatmaya çalışıyor\" iddiasında bulundu.Kahramanmaraş\'taki evinde taziyeleri kabul eden Nilgün Aksu, yeğenlerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Yeğenleriyle en son 2 ay önce gittiği Fransa\'da bir araya geldiğini belirten Aksu, onlarla güzel günler geçirdiğini söyledi. Yeğenlerinin ölmeden bir hafta önce çekilen fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Nilgün Aksu, sağlık durumu ciddiyetini koruyan kardeşi Oğuzhan için de dua ediyor. Yeğenlerinin son fotoğrafının hikayesini de anlatan Aksu, şunları söyledi:\"Olaydan bir hafta önce düğüne gideceklerdi. Anneleriyle konuştum, \'Düğüne gideceğiz çocukları hazırladım çok güzel olmuşlar\' dedi. Ben de \'fotoğraflarını yolla\' dedim. İkiz değiller ama ikiz gibi birbirlerinden ayrılmazlardı. Damla çok akıllı bir kız, Emir çok hareketliydi. Çok güzel çocuklardı, mekanları cennet olsun. Allah\'ım inşallah kardeşimi diğer çocuklarına bağışlasın. İki canımız gitti, kardeşim gelirse onunla teselli olacağız. Başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Dua eden herkesten Allah bin defa razı olsun. Hiç kimsenin ciğer yanmasın, Allah\'ım hiç kimseye evlat acısı vermesin.\"

\"DNA SONUCU BEKLENİYOR\"

Babası Salman ile eşi Cengiz Aksu\'nun Fransa\'da olduğunu ve cenaze işlemleriyle ilgilendiğini belirten Nilgün Aksu, \"Cenazelere otopsi yapıldı, DNA sonucu bekleniyor. O da \'Büyük ihtimal hafta sonunu bulur\' dediler. Kardeşimle hiç konuşamadım, uyutuluyor şu anda. Hayati risk devam ediyor, vücudunun yüzde 60\'ının yandığını ve iç organlarının temizlenmesi gerektiğini söylediler. Doktor, 10 güne kadar net bir bilgi alamayacağımı söyledi\" diye konuştu.

\"OLAYIN ÜSTÜ KAPATILIYOR\"

Kendisinin de yıllarca Fransa\'da yaşadığını belirten Nilgün Aksu, bölgedeki akrabaları ve arkadaşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu söyledi. Aksu, olayın basit bir olay gibi yansıtılmaya çalışıldığını ifade ederek şöyle dedi:

\"Fransa hükümeti olayın üstünü kapatmaya çalışıyor, en güzel yaptığı şey bu zaten. Her zaman ki gibi olayı kapatacak ve olay burada bitmiş olacak. Seneye başka canlar, başka Türk binaları, Türk aileleri yanacak. Tutuklanan kişinin belki olayla alakası vardır ama birebir değildir. Bu kadar basit değil yani \'Ben geleyim, sigarayı atayım yansın böyle bir şey yok. Bu kadar basit değil ama bunu basitleştiriyorlar. Zaten orada potansiyel bir suçlu var. Daha önce farklı suçlar işlemiş ama en güzeli onun üzerine bir daha yıkmaktır. Anlaşır zaten onunla, sıkıntı olmaz yani.\"

\"İTFAİYE 2 DAKİKALIK YOLU 45 DAKİKADA GİDİYOR\"

Olay sonrası itfaiyenin de kasıtlı olarak yangına geç müdahale ettiğini öne süren Nilgün Aksu, \"İtfaiye çok yakın 2-3 dakikalık bir mesafede. İtfaiye 45-55 dakika arsında geliyor yani 1 saat. 1 saat ne demek? Oradaki arkadaşlar ve komşular, itfaiye daha erken gelseydi şu anda benim kardeşim iyi durumda olurdu, yeğenlerim aramızda olurdu. Diğer vefat eden komşular aramızda olurdu. Kesinlikle ihmal var yani gelmemek, geç gelebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Daha önce orada yaşadığım için kardeşimin evi ile itfaiye arasındaki mesafeyi biliyorum.\"

HAFTA İÇİ İNŞAATLARDA, HAFTA SONU HAKEMLİK YAPIYOR

Öte yandan 2 çocuğunu kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan 31 yaşındaki Oğuzhan Aksu yıllardır Fransa\'da yaşıyor. Hafta içi inşaatlarda çalışan Oğuzhan Aksu, hafta sonları ise yeşil sahalara çıkarak amatör ligde hakemlik yapıyor. Oğuzhan\'ın en büyük hobilerinden birinin düğünlerde Türkü söylemek olduğunu belirten Nilgün Aksu, kardeşinin eşi Hüsne Aksu\'nun ise yangında çocukları 11 yaşındaki Emine ile 6 aylık Berat Seyhan\'ı yanına alarak alt kattaki komşularının evininin balkonuna sığınarak kurtulduğunu söyledi.

2)SP HASTASI İKİZLERİN YÜRÜMESİ İÇİN 200 BİN LİRA GEREKİYOR



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, Serebral Palsi (SP) hastası olan 13 yaşındaki ikizlerin yürümesi için yardım kampanyası başlatıldı. İkizlerin ameliyat ve tedavi giderleri için yaklaşık 200 bin lira gerekiyor.

Körfez Güney Mahallesi Demirkol Sokak\'ta oturan Savaş ve Songül Koçak çiftinin SP hastası olan ikizleri Umut ve İsmail Koçak yürüyemiyor. Kaynak ustası olan ve çocuklarının hastalığını nedeniyle işini bırakarak hayatını onların bakımına adayan Savaş ve eşi Songül Koçak, çocuklarını her gün okula götürüp getiriyor. İkiz kardeşler evlerinde doktorların söylediği günlük fizik tedavi programını uyguluyor.

Savaş Koçak, ameliyat masraflarını karşılayamayacağı için Körfez Kaymakamlığı\'na ikizlerinin ameliyat edilebilmesi için başvuruda bulundu. Bunun üzerine Körfez Kaymakamlığı tarafından 2 ay sürecek yardım kampanyası başlatıldı. Çocuklarının doğduktan sonra yürüyemediğini söyleyen baba Savaş Koçak, \"Umut ile İsmail, doğuştan Serebral Palsi hastası. Doğduklarından beri yürüyemediler. Tedavi edilip ameliyat olmaları gerekiyor. İstanbul\'da özel bir hastanede ameliyat olacaklar. Ameliyat ve ameliyat sonrası yoğun fizik tedavi almaları gerekiyor. Bu nedenle yardıma ihtiyacımız var. Çocuklarımın bir an önce ameliyat olması gerekiyor\" dedi.

\'BAKIM ÜCRETİ İHTİYAÇLARA YETMİYOR\'

Savaş Koçak çocuklarının ameliyat ve tedavileri için yaklaşık 200 bin liraya ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, \"Çocuklarımın bakıcısı olduğumuz için anne baba olarak çalışamıyoruz. Çocuklarımız yürüyemiyorlar adım atsalar bile güçlük çekiyorlar. Çocukların ihtiyaçlarını devletin verdiği bakım ücretiyle karşılamaya çalışıyoruz. Bu ücret yeterli gelmiyor. Evdeki bakımı, okul masrafı, hastane masrafı için bu para yeterli gelmiyor. Doktorlarımız ameliyat olmaları gerektiğini söylüyorlar. Ameliyat sonrası da yoğun fizik tedavi olmaları gerekiyor. Fizik tedaviden sonra da yüzme havuzu gibi terapiler, tedaviler uygulanması gerekiyor. Ameliyat öncesinde ve sonrasında yapılacak tedaviler, çocukların ayaklarına alınacak cihazlar için desteğe ihtiyacımız var. Çocuklarımız derslerinde çok iyiler çok şükür. Takdir, teşekkür belgeleri var, derslerinde çok başarılılar ve öğretmenleri çok seviyor onları. Aynı zamanda tedavi nedeniyle bankadan çektiğimiz kredi borçlarımız da var. Hayırseverlerin yapacağı desteklerle evlatlarım yürüyebilecek\" diye konuştu.

3)AYDIN BÜYÜKŞEHİR\'DEN ÇİFTÇİYE YONCA DESTEĞİ

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar İlçesi\'nin Eskihisar Mahallesi\'ndeki 650 çiftçiye, 12 bin balya yonca dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, geçen yılki portakal, patates, karpuz ve fidan dağıtımından sonra bu kez çiftçilere destek amacıyla kuru yonca dağıtılmasını sağladı. Pilot bölge olarak seçilen Sultanhisar\'ın Eskihisar Mahallesi\'ndeki 650 çiftçiye törenle, 12 bin balya yonca dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kadın mehteran takımı eşliğinde yapılan törende, özellikle kadın çiftçiler Çerçioğlu\'na yoğun ilgi gösterdi. Sultanhisar Belediye Başkanı CHP\'li Osman Yıldırımkaya\'nın eşlik ettiği törende vatandaşlar, yonca desteği için Çerçioğlu\'na teşekkür etti.

\"ÜLKE GÜNDEMİ ÇİFTÇİNİN SORUNUNU UNUTURDU\"

Konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, \"Sultanhisar\'ın ve Aydın\'ımızın ekonomisi bildiğiniz gibi tarıma dayalıdır. Halkımızın yüzde 50\'si ise tarımla geçinmektedir. Türkiye\'nin ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye\'nin gündemi o kadar yoğunki, çiftçiler ve üreticiler unutuldu. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle insanlarımız hayvancılığı ve üretmeyi bıraktı. Yurt dışından yem ve canlı hayvan getirmeye başladık. Girdi maliyetleri bu kadar yüksek olunca et fiyatları, ot ve kuru yonca fiyatları çok yükseliyor. Bu nedenle Türkiye\'de hayvancılık bitmek üzeredir. Bu girdi faaliyetleri kime yansıyor tabi ki vatandaşa yansımaktadır. Fiyatlar o kadar yüksek ki, vatandaşlar et alamaz duruma geldi. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize her zaman destek verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Buna yönelikte çok ciddi projelerimiz var\" dedi.Daha sonra her hayvan başına 5 balya kuru ot ve yonca dağıtımını çiftçilere yapıldı.

4)ÜLKÜCÜ ÖĞRENCİLERDEN KERKÜK MESAJI: SAVAŞMAYA HAZIRIZ

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi\'nde okuyan ülkücü öğrenciler, Barzani tarafından düzenlenen referandumu ve Kerkük\'e peşmerge bayrağı asılmasını yürüyüşle protesto etti. Öğrenciler, \"Soydaşlarımızın yanında ve savaşmaya hazırız\' mesajı verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde düzenlenen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, merkezi kafeterya önünde sloganlarla toplandı. Grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Selahattin Kolaylı, Kerkük\'e peşmerge bayrağının asılmasının asla kabul edilemeceğini ifade ederek, \"25 Eylül tarihinde Barzani tarafından tüm ikazlara rağmen gerçekleştirilen hükümsüz referandum sonrasında iyice azanlara tavrımızın net olduğunu ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız. Binlerce yıllık Türkmen şehri Kerkük\'e peşmerge bayrağı asılması, asla kabul edilemez. Barzani\'nin bu eylemlerini Türk devletine rağmen yapıyor olması da manidardır. Kendileri gibi gayri meşru olan referandum, tehlikeli adımlarını Türk devleti biran önce görmeli ve gereğini yapmalıdır. Türkiye\'yi yönetenler şunu unutmasın; Türkiye\'nin birliğine kastedenler Irak ve Suriye\'deki Türk varlığını yok etmek istemektedirler. Canımız, kanımız, iffetimiz olarak gördüğümüz Kerkük Türk\'tür, Türk kalacaktır. Türk milleti Çanakkale\'de Anadolu\'yu korumak için nasıl bir direniş ortaya koyduysa, Türkmenler de asla yalnız değildir. Cumhuriyet Üniversitesi ülkücüleri olarak soydaşlarımızın her daim yanındayız ve savaşmaya hazırız\" dedi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş Edebiyat Fakültesi önünde sona erdi.

