DHA YURT BÜLTENİ-7 

Rize’de heyelanda kapısı toprakla kapanan eve pencereden giriliyor

RİZE’nin Pazar İlçesi\'nde etkisini artırarak devam eden yağmur, sel ve heyelana neden oldu. Etkili yağışın ardından Tütüncüler Köyü’nde yamaçtan kayan toprak kütlesi İsmail-Müzeyyen Kantar’a ait evin girişini kapattı. Heyelanda evine girmeye çalışan Müzeyyen Kantar toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevresi kayan toprak yığınıyla dolan ve gidecek yeri olmadıklarını belirten Kantar Ailesi eve pencereden girmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde etkisi artırdı. Yağış sonrası Pazar İlçesi Tütüncüler Köyü’ndeki yamaçtan kayan toprak kütlesi İsmail-Müzeyyen Kantar’a ait evin girişini kapattı. Evin çevresi pencere seviyesine kadar toprakla kaplandı. O sırada dışarıda bulunan ve eve girmeye çalışan 62 yaşındaki Müzeyyen Kantar, heyelan altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kantar çifti bir süre sonra bina girişi toprakla kaplanan evin penceresinden çıkarak yardım istedi. Ancak aile gidecekleri yeri olmadığı için yeniden pencereden eve girerek durumu yetkililere bildirdi, yardım istedi.

‘ÖDÜM PATLADI, ŞOK YAŞADIM’

Heyelandan son anda kurtulan Müzeyyen Kantar yaşadıklarını anlatarak, “Eve gireceğim sırada toprak aniden kaymaya başladı. Ödüm patladı. Ne sağa ne sola gidebildim kendimi içeri zor attım. Bir şok yaşadım. İçeri kaçtım ama camdan atlamaya korktuğum için evde kaldım. Dışarı çıkmayınca mahsur kaldım ve yardım istedim. Gidecek yerim olmadığında eve pencereden girip çıkıyorumö dedi.

‘EVE PENCEREDEN GİRİP ÇIKIYORUZ’

Mahsur kaldıkları eve pencereden ulaşım sağladıklarını belirten 64 yaşındaki İsmail Kantar ise “Ufak ufak kopmalar başlamıştı. Müdahale etmek istedim, büyük heyelan geldi. Şimdi evin girişi kapandı. Şimdi eve pencereden girip çıkıyoruz. Evimiz tehlikede yukarıda toprak açılmış daha da büyük heyelandan korkuyoruz. Bunun bir çaresine bakılmasını istiyoruzö diyerek yardım istedi.

7 EV BOŞALTILDI

Kentte sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini artırınca Merkeze bağlı Muradiye ve Salarha Beldelerinde küçük çapta su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa Köyü karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolda çalışmalar başlattı. Ardeşen ilçesi Yavuzselim Mahallesi TOKİ konutlarında da Sabit Yeniçırak ve Özgür Yavaş’a ait evleri su bastı. Vatandaşlar suyu kendi imkânlarıyla boşaltmaya çalıştı. Çamlıhemşin İlçesi Komilo ve Topluca köylerinde ise heyelan riski bulunan 7 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Görüntü Dökümü

Toprakla kaplan ev

Ev sahipleri konuşma

Ardeşen\'den görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR / RİZE (DHA)

==========================================

Belediye Başkanı engelli sorunlarına dikkat çekmek için daldı

MERSİN\'de Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, engellilerin sosyal ve sportif aktivitelere dahil olması amacıyla düzenlenen etkinlikte, işitme, zihinsel ve bedensel engelli gençlerle denizde dalış yaparak, onların heyecanına ortak oldu.

Toroslar Belediyesi, Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Türkiye Beyazay Derneği Şubesi tarafından Silifke İlçesi\'ndeki Akkum Gençlik Kampında gerçekleştirilen dalış etkinliğine katılan Başkan Hamit Tuna, engelli gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Tuna, dalış öncesi Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu ve engelli üyeler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Şube Başkanı Arsu, değişik sportif aktivitelerin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerle de engelli bireyleri hayata bağlayama çalıştıklarını belirterek, \"Çocuklarımız, suyun altında engelleri yeniden aşacaklar. Biliyorsunuz, suyun altında konuşamıyoruz, işitme engellilerle eşitleniyoruz. Yürüyemiyoruz, bedensel engellilerle eşitleniyoruz. Zihinsel engelli çocuklarımız için ise bambaşka bir dünyanın içine giriyoruz\" dedi.

Başkan Tuna da engelli dernekleri ile hep diyalog içerisinde olduklarını ve hayata geçirdikleri projelerle engellilerin önündeki engelleri aşmaya çalıştıklarını ifade ederek, \"Hayata geçirdiğimiz projeler kapsamında engelli çocuklarımızla çok yakın diyaloglarımız oldu. Projelerimize de devam ediyoruz. Engellilerimiz için engelsiz bir bina yaptık. Hem sportif faaliyetler noktasında sağladığımız katkılar, hem de çocuklarımızı üretime yönlendirme anlamında Engelliler Akademimizin önünde var olan 6 bin metrekarelik alanı düzenledik ve burada sebze dikimi, ekimi yapacağız. Bugün de bu maviliklerde çocuklarımızla bir araya geldiğimiz için ve onların gözlerindeki mutluğu gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Yoldan en iyi geçenler, ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Engellilerimizin önündeki engelleri aşabilme anlamında projelerimizi hayata geçirmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, uzman dalgıçlar eşliğinde engelli gençlerle tüplü dalış gerçekleştiren Başkan Tuna, yine onlarla birlikte su altında Türk bayrağı açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Belediye Başkanı Hamit Tuna toplanan kalabalık ile konuşurken

- Bir engelliye belge verilirken

- Dalış yapacakların toplu halde görüntüsü

- Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanı Gökhan Arsu\'nun konuşması

- Belediye Başkanı Hamit Tuna\'nın konuşması

- Dalış hazırlığı yapılırken

- Deniz üstünde ve altında açılan Türk bayrağı

- Dalıştan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN; (DHA)

=======================================

Gaziantep\'te, Turizm Şurası yapıldı

GAZİANTEPte, Türkiye\'nin uluslar arası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek amacıyla, 3\'üncü Turizm Şurası Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu toplantısı yapıldı.

Komisyon toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yerel yöneticiler, akademisyenler ve turizm temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının ve katılımcıların gücünden çok ümitli olduğunu ve dünyanın onuncu ekonomisi olacaklarını ifade eden Fatma Şahin, \"Turizmde de dünyanın üçüncüsü olma hedefimiz var. Bu duygusal bir hedef değil, bu hedefi gerçekleştirmemiz içinde yapmamız gerekenler ve yapmamız gerekenler var. Bu gün bu masada hem yapmamız hem de yapmamamız gerekenleri konuşacağız. 2023 Cumhuriyetin yüzüncü yılına bu sektörü nasıl hazırlayacağımızı, bütün alt yapısının oluşturulmasını ve beraberinde oluşacak riskleri de yönetmemiz gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

==========================================

Edirne\'de tarihi çarşılar haşerelere ve kemirgenlere karşı ilaçlandı

EDİRNE\'de tarihi kapalı çarşılar Edirne Belediye Başkanlığı tarafından haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlandı. Arasta, Bedesten ve Alipaşa Çarşıları’nın düzenli aralıklarla ilaçlandığını ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, \"Haşere ve kemirgenler tarihi çarşılarımıza zarar veriyor. Tarihi eserlerimiz bizim için çok önemli\" dedi.

Kanuni Sultan Süleyman\'ın son yıllarında dört yıl kadar Sadrazamlık yapan Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 1569 yılında Mimar Sinan\'a yaptırılan, 300 metre uzunluğunda ve 130 dükkana sahip olan tarihi Alipaşa Çarşısı, Eski Cami’ye gelir getirmesi amacıyla Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1417-1418 tarihleri arasında yaptırılan Bedesten Çarşısı ile Sultan III. Murat zamanında Selimiye Camisi\'ne gelir sağlamak amacıyla yaptırılan tarihi Arasta Çarşısı, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlandı. Osmanlı’nın Edirne Halkı’na bıraktığı en büyük miraslardan biri olan tarihi çarşıların, günümüzde de ticaretin nabzının attığı, Edirne’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin alışveriş için tercih ettiği mekanlar olarak önemini korumaya devam ettiğini ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; Arasta Çarşı’nın ilaçlanması sırasında belediye ekiplerine eşlik etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatıyla tarihi çarşıların düzenli aralıklarla ilaçlandığını ifade eden Tanrıkulu, “Bedesten ve Alipaşa çarşılarındaki ilaçlama işlemlerini tamamladık. Bugün de Sultan III.Murat döneminde Mimar Sinan\'ın kalfası Davut Ağa\'ya yaptırılan Arasta Çarşısı’ndayız. Çok erken saatlerde çarşıya geldik. Amacımız çarşı hareketlenmeden; esnafımızı ve çarşıya gelen misafirlerimizi rahatsız etmeden çarşının ilaçlanmasını gerçekleştirmekö diye konuştu. Arasta Çarşısı’nın altında bulunan dehlizlere inen Tanrıkulu, “Bulunduğumuz alan restore edilerek daha sonra dehliz haline getirilmiş. Nemli bir ortam olduğu için de burada çok fazla böcek ve kemirgenler oluyor. Buda bizim tarihi çarşılarımıza zarar veriyor. Edirne Belediyesi olarak düzenli aralıklarla tarihi çarşımızı ilaçlıyoruz. Bizim için tarihi eserlerimiz çok önemli, onları korumak için de elimizden geleni yapıyoruzö dedi. Tanrıkulu, Bedesten ve Alipaşa Çarşıları’nda ilaçlama işlemlerini ise tamamladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------

-Tarihi çarşıların ilaçlanması

-Ertuğrul Tanrıkulu açıklaması

-İlaçlama

-Tarihi çarşılar genel

Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)-

============================================

Kolombiyalı geline Trakya usulü düğün

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yaşayan Sercan Ceviz, 4 yıl önce internetten tanıştığı Kolombiyalı Natalia Maria Martinez Santos ile Trakya usulü yapılan düğünle evlendi.

Keşan\'da serbest meslekle uğraşan Sercan Ceviz, 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi\'nde öğrenim gördüğü sırada internet üzerinden Kolombiya\'da yaşayan avukat Natalia Maria Martinez Santos ile tanıştı. Sercan Ceviz, arkadaşlıklarının ilerlemesi üzerine Kolombiya\'ya giderek Natalia Maria Martinez Santos ile emekli korgeneral olan babası ve diğer aile fertleriyle yakından tanıştı. Çift tanışmanın ardından Kolombiya’da nişanlandı. Evlilik yolundaki ilk adım ise Ceviz ailesinin, Kolombiya’da avukatlık yapan Natalia’yı ailesinden istemesiyle atıldı.

KIZI İNTERNET ÜZERİNDEN İSTEDİLER

Türk aile gelinlerini ailesinden internet üzerinden istedi. Aileler arasındaki tercümanlığı da Sercan Ceviz yaptı. Sercan Ceviz’e aşık olan Kolombiyalı gelin, damat kadar Türklerin örf ve adetlerini araştırdı. Araştırma yaptıkça sevdiği adam kadar Türkiye’ye de aşık olan yabancı gelin, Türk gelenekleriyle evlenmeye kadar verdi.

BİNDALLI GİYDİ, TESTİ KIRDI

Gelin Natalia, düğünden önce yapılan kına gecesinde Türk geleneklerinin hepsini yaşamak istediğini söyledi. Özellikle bindallı giymek isteyen Kolombiyalı geline, Türk aile de unutulmayacak bir kına gecesi hazırladı.

Gecede, bindallı giyen ve eline kına yaktıran Natalia, kınada oynarken, bolluk, bereket ve ağız tatlılığı ile bir ömür geçmesini sembolize eden, içi şeker ile bozuk parayla dolu testiyi de kırmayı ihmal etmedi. Kına gecesinde kendi ülkesine özgü danslarını sergileyen Kolombiyalı gelin, halay çekerek ve yerden tulum oynayarak herkesi hayran bıraktı.

TRAKYA USULÜ DÜĞÜN

Sercan Ceviz ve Natalia Maria Martinez Santos\'un düğünü de Trakya usulü yapıldı. Alkışlarla düğünün yapıldığı alana giren çift, açılış dansının ardından düğün pastası kesti. Kolombiyalı gelin, düğünde eşi ve davetlilerle Roman havaları eşliğinde göbek atarak, gece boyunca doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kolombiyalı gelinin kına gecesi

-Oynaması ve testi kırması

-Düğün salonuna girişleri

-Nikah kıyılması

-Pasta kesmeleri

-Trakya havalarıyla oynamaları

-Gelinin Türk bayrağı açması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

==================================

