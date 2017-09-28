DHA YURT BÜLTENİ-7

Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (EK)

1)DENİZ KENARINDA CESET BULUNDU

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan sonrası Çayeli İlçesi Taşhane Mahallesi’ndeki deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak haledeki cesedin sel suları ile denize sürüklendiği sanılıyor. Ceset otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bu arada bulun cesedin Çayeli İlçesi\'nde geçen ay etkili olan şiddetli yağışlar sonrası oluşan sele kapılarak kaybolan çay fabrikasında işçi 4 çocuk babası 49 yaşındaki Mehmet Küçüksarı’nın olabileceği üzerinde de duruluyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Selde iş makinası ek görüntüleri

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR KAMERA: DHA)

==============================================

2)TELEFON DİREĞİNİN TEPESİNE ÇIKAN KEDİ İTFAİYE ARACINI GÖRÜNCE DİREKTEN AŞAĞI ATLADI

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde çıktığı telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, mahelle sakinlerinin çağırdığı itfaiye ekiplerini görünce direkten aşağı atlarak karanlıkta ortadan kayboldu. Nusaybin İlçesi\'ndeki Yenituran Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde bulunan bir telefon direğin tepesin de kediyi gören mahalle sakinleri kedinin mahsur kaldığını düşünerek, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yaklaşık 2 saat direkte kalan ve sürekli miyavlayan kedi, kendisini kurtarmak için gelen itfaiye araçını gördükten sonra direkten aşağı atlayarak karanlıkta gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Direkten mahsur kalan kedi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) -

===============================================

3)FETÖ ŞÜPHELİSİ 11 KİŞİ ADLİYEDE

BİLECİK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kadınların da bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 23 Eylül\'de Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Muş ve Bilecik illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, memur, işçi ve esnafların da bulunduğu 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.D., B.D., K.E., A.B., A.M., E.A., O.D., C.K., Ö.M., C.B. ve S.A. sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sev edildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Şüpheliler adliyeye getirilirken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)