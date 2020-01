DHA YURT BÜLTENİ-7 

İş bulamayınca sözleşmeli er olan Sercan, 6\'ncı ayında şehit düştü

HAKKARİ’de Tekeli Üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'tan düzenlediği silahlıda şehit olan sözleşmeli er 25 yaşındaki Sercan Fidan’ın memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'ndeki baba ocağına ateş düştü. Oğlunun şehit haberini alan Refik ve Zeynep Fidan çifti sinir krizleri geçirirken, amcası İbrahim Fidan, şehit Sercan\'ın son bir kaç yıldır sözleşmeli er olmaya çalıştığını söyledi.

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nin Tekeli Köyü\'nde bulunan 2 bin 867 rakımlı üs bölgesine PKK\'lı teröristler Kuzey Irak tarfındanhavan, roket ve doçkalı düzenlediği saldırıda sözleşmeli er Sercan Fidan ile 1 sivil işçi şehit oldu, 2 askeri personel yaralandı. Sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın şehit olduğu haberi memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'ndeki baba ocağına ateş düşürdü. Şehit ailesine acı haberi Uzunköprü 2’inci Hudut Tabur Komutanı Yarbay Armağan Paytoncu verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Refik ve Zeynep Fidan çifti sinir krizleri geçirirken, hazır bekletilen ambulansa alınarak tedavi edildi. Şehit ailesinin oturduğu ev ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatılırken, baba Refik Fidan evlerinin bahçesinde taziyeleri kabul etti. Anne Zeynep Fidan ise bahçede taziyeler sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Sercan Fidan\'ın amcası İbrahim Fidan, acı haberi sosyal medyadan gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

\"En son Ramazan Bayramı\'nda geldi o zaman görüştük daha sonra sözleşmeli er oldu. Nisan ayında Isparta\'ya gitti. Sonrada Hakkari\'ye ataması oldu. Sercan\'ın şehit olduğunu önce sosyal medyadan gördüm. Daha sonra arkadaşım olan Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çitçi haber verdi. Küplü\'de iş imkanı olmadığı için sözleşmeli er olmak istiyordu. Bir kaç yıldır olmak istedi, Nisan ayında oldu. Çok yazık artık bu terör bitsin, başkasının canı yanmasın Çok hızlı bir çocuktu, yazık oldu.\"

Şehit Sercan Fidan\'ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Edirne\'nin Meriç İlçesi\'nde bağlı Küplü Beldesi\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şehidin ailesinin evi

-Eve ve çevreye asılan Türk bayrakları

-Taziyeye gelen komşular

-Annesi ve babası

-Annesinden detaylar

-Bahçede ağlayan kadınlar

-Amcası İbrahim Fidan ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/MERİÇ(Edirne),(DHA)-

===============================================

Şehit işçinin acı haberi Osmaniye\'deki ailesini yasa boğdu



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde Tekeli Üs bölgesine yönelik Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu\'nun acı haberi, Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'ndeki ailesine ulaştı.

Yetkililer, Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki şehidin baba evine gelerek sağlık görevlileri eşliğinde şahadet haberini ailesine verdi. Oğlu Osman Soylu\'nun acı haberini alan emekli işçi baba Salih, anne Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılıp taziye çadırı kuruldu.

Osman Soylu\'nun 2 yıldır üs inşaatında işçi olarak çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE(Osmaniye), (DHA) -

=======================================

Tunceli\'de yolu kesen PKK\'lı teröristler, TIR\'ı ateşe verdi

TUNCELİ-Erzincan karayolunu 17\'inci kilometrede bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında yolu kesen PKK\'lılar, durdurdukları bir TIR\'ı, sürücüsünü indirdikten sonra aracı yolu kapatacak şekilde çevirerek, ateşe verdi.

Öğlen saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunun 17\'incçi kilometresinde bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında silahlı bir grup PKK\'lı terörist, yoldan geçen bir TIR\'ı durdurdu. Sürücüsünü indirdikleri TIR\'ı karayolunu trafiğe kapatacak şekilde çeviren teröristler, daha sonra TIR\'ı ateşe verdikten sonra dağlık ve ormanlık alana kaçtı. Araç sürüsünün durumu haber vermesi üzerine Tunceli-Erzincan karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

TIR\'ın ateşe verildiği bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, bölgeye sevkedilen jandarma özel harekat timleri bölgede mayın ve tuzaklanmış patlayıcı araması yapmaya başladı. Askerlerin geçiş güzergahına patlayıcı tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri arazide kontrol yapıyor. Yapılan kontrolün tamamlanmasının ardından TIR\'a müdahale edilecek.

Bölgeye sevkedilen insansız hava araçları sevkedilerek, kaçan PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü

Tunceli- Elazığ karayolunun trafiğe kapatılması

Tunceli girişinde araç geçişlerine izin verilmemesi

Yoldaki zırhlı araçlar

Yolda biriken araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)-

===============================================

Soylu: Terör örgütü çırpınıyor (2)

ÇAYKARA KONGRESİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu partisinin Trabzon\'un Çaykara İlçe örgütünün kongresinde Karadeniz\'in Kefken açıklarında batan mülteci teknesiyle ilgili konuştu.

Karadeniz\'in Doğu Anadolu coğrafyasının ön özellikli fırsatları, çok riskleri ve siyasi problemleri olmayan en güvenli ve sorunsuz bölgesi olduğunu ifade eden Soylu, \"Son zamanlarda karanlık bir akıl altan alttan, gizli gizli bu bölgeye huzursuzluk enjekte etmeye burayı bir risk alanı olarak göstermeye eylem ve faaliyetlerini buraya kaydırmaya çalışmaktadır. Dün içimizi acıtan bir hadise yaşandı. Kefken açıklarında bir mülteci teknesi battı. Şuan kadar aldığım haberle 21 kişi hayatını kaybetti. Birçok insan şaşırdı. Karadeniz’de mülteci teknesinin ne işi vardı. Daha önce olmayan bir hadise ilginç bir şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 13 Ağustos\'tan önce Karadeniz\'de herhangi bir mülteci vakası yoktu. Ancak ne oluyorsa birileri hangi düğmeye basmaya çalışıyorsa bu tarihten sonra Karadeniz\'de bir mülteci geçişi hareketlenmesi başlıyor. Sahil güvenlik, jandarma, emniyet ve sınırları koruyan askerlerimiz teyakkuza geçiyor. 13 Ağustos\'tan bugüne kadar Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Karadeniz\'deki mülteci yakalama sayısı toplamda 834 kişi. Az bir rakam değil. Sıfırdan 834\'e çıktı. Jandarma\'mızın da karada bota binmeye hazırlanırken yaptığı yakalamalarda ele geçen mülteci sayısı 237. Toplam 1071 mülteci yakalaması gerçekleşiyor. Bunların bir kısmı da Romanya\'ya geçti. Ağustos\'un ortasında bunu fark ettik. Acaba ne tezgâhlıyorlar, ne oyunu kuruyorlar, ne yapıyorlar?\" dedi.

\"ÜLKEDEKİ GELİŞİMİ DURDURABİLİR MİYİZ ANLAYIŞI İÇİNDELER\"Türkiye\'de yaklaşık 40 yıldır PKK terörü ile mücadele edildiğini hatırlatan Soylu, Karadeniz\'de yakın tarihe kadar terör hadiseleri yaşanmadığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Ama bakıyorsunuz ki biz Doğu ve Güneydoğu\'da PKK\'nın ümüğünü sıktıkça birer ikişer burada eylem yapmaya ve bu bölgeyi huzursuz etmeye çalışıyorlar. Eren Bülbül kardeşimizin şahadeti. 15 Temmuz\'un hemen ertesinde Maçka\'da 3 polisimizin şahadeti ile neticelenen terör saldırısı böyle bir aklın neticesidir. Melse gayet açık ve nettir. Türkiye\'de her noktada bir huzursuzluk her noktada bir ekonomik kayıp her noktada insan hayatına dair bir tehlike algısı yaratmaya çalışıyorlar. Terör operasyonu yapıyoruz. Sivil kayıp var diyorlar. Karadeniz, Trabzon turizmin yeni incisi. Huzurlu ve güvenli bölge diyoruz. Saydığım hadiselerle bunu yaralamaya çalışıyorlar. Acaba bir eylem çıkartabilir miyiz, engelleyebilir miyiz? Bu gelişimi durdurabilir miyiz anlayışı içindeler. Türkiye\'nin gelişmesi ve kalkınmasını engellemek için ellerine geçen irili ufaklı her taşı atıyorlar. Mesele Karadeniz meselesi değil. Mesele Türkiye\'yi adeta bir sorun adası olarak göstermeye çalışma meselesidir. Ama bu doğru değil.\"

\"BİZ YÜKSELMEK İSTEDİKÇE ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR\"

Türkiye\'nin yükselmesini hissedenlerin ülkeyi ciddi bir şekilde zafiyete uğratmaya çalıştığını da ifade eden Soylu, \"Biz yükselmek istedikçe zayıflatmak istiyorlar. Biz zenginleşmek istedikçe bizi fukaralıkla terbiye etmek istiyorlar. Biz üniversitelerimizi kurdukça bizi cehaletle imtihan etmek istiyorlar. Biz birleşip büyüdükçe acaba nereden Türkiye\'yi böleriz, parçalarız diye bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz inancımıza, geleneklerimize, dinimize ve değerlerimize sahip çıktıkça hangi televizyon dizileri acaba kültür erozyonu olgunlaştırırız diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz etrafımızdaki coğrafyaya el uzattıkça o coğrafyaları daha nasıl keşmekeş ve karmaşık bir hale getiririz diye bir anlayış içerisindeler. Her birlikte bizim üzerimize geliyorlar. Almanya\'da seçim yaparlar konusu Türkiye olur. ABD\'de olay yaparlar konusu Türkiye olur. Etrafımızdaki coğrafyada olay oluştururlar konusu Türkiye olur. Türkiye\'nin gücünü, medeniyet değişimini, anlayışını, demokraside olan gelişmesini acaba nasıl engellemeye çalışırız bunun hesabı içerisinde olurlar. Karmaşık hiçbir taraf olmasın diye bir çarpışma içerisinde olurlar.\" dedi ve bunların hepsinin eski Türkiye içerisinde kaldığını söyledi.

“İTİBARLARI SIFIR OLMUŞTURö

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulunan Bakan Soylu şunları söyledi: “Bir Kılıçdaroğlu anlamıyor. Adam duvara toslayacak ya, televizyonda konuşma yapıyor, diyor ki ‘ABD’de Tayyip Erdoğan’a görüşmeyecek, göreceksiniz’ diyor. Tam onun ardından Amerikan başkanıyla görüşülüyor. Ben CHP’li arkadaşlarımıza da hakikaten Allah’ta sabır ihsan ediyorum. Ya nasıl tahammül ediyorlar? Nasıl sabrediyor ve nasıl böyle bir siyaset üslubuyla yollarına devam ediyorlar? Ben bunu anlamakta inanın zorlanıyorum. Birde, PKK’nın sözde temsilcisi Osman Baydemir hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Yani esas ona gülüyorum. Suçluyu övdüğüm için suç duyurusunda bulunuyor. Yarabbi Resulullah deveye sormuşlar boynun neden eğri diye, demiş ki nerem doğru ki. Adamların hiç tarafı ve yaptıkları hiçbir şey doğru değil. PKK ile kol kola yürüyeceksin, cenazelerinde boy göstereceksin, önlerinde ceketini ilikleyeceksin sonra da bize hava atmaya çalışacaksın. Onu bu millet yemez. İtibarları sıfır olmuştur. Güneydoğu’da sıfır olmuştur. CHP ve HDP’nin kaderi aynı noktaya gitmektedir. Kendileri de öyle istemektedir. Ama bilmiyorlar ki kol kola girerlerse daha çabuk bir tükenişe doğru ilerleyeceklerö

UZUNGÖL’Ü ANLATTI

Doğu Karadeniz’in turizm merkezi Uzungöl için de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “Uzungöl için yatırımlarımız sürüyor. Uzungöl’ün o meşhur yem yeşil görüntüsü yalnız fotoğraflarda kalırsa biz bundan hem zarar ederiz hem de bir emanete yanlış yapmış oluruz. Uzungöl’ü kaçak yapılaşmadan beton üstü ahşap kaplama halinden hep birlikte kurtarmalıyız. Bu sorumluluk üzerimizdedirö ifadelerinde kullandı.

NOTA BAKARAK TERÖRİSTİN YAKALANDIĞINI SÖYLEDİ

Bakan Soylu konuşmasının ardından koruması tarafından eline uzatılan nota bakarak “Bizimkiler büyük balığı da yakalamışlar sözde dersim sorumlusuymuşö dedi. Bakan Soylu’nun büyük balıktan kastettiği teröristin ise ‘Dersim Ferhat’ kod adlı sözde Yeni Dersim Eyalet sorumlusu Burak Aydemir olduğu öğrenildi.

Tek liste olarak gidilen kongrede Muhammet Selçuk AK Parti Çaykara İlçe Başkanı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan\'ın konuşması

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON (DHA)

======================================================

Birlikte çalıştığı kadını sırtından vurup öldürdü

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, birlikte işlettikleri markette bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, 34 yaşındaki Murat V. (Vardar -34) tarafından tabancayla sırtından vurulan 32 yaşındaki Bahriye Üngeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde 2. Kadriye Mahallesi 690 Sokak\'ta meydana geldi. Murat V. ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat V., tabancayla Üngeç\'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Murat V. ise plakası belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç\'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesi ve olayın yaşandığı sokakta sinir krizi geçirdi. Bahriye Üngeç\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat V.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastaneden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Yakınlarından görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

========================================

Karapınar\'da yeni obruk oluştu

KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde merada 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk (içinde su biriken çukur yer, doğal kuyu) oluştu.

İrili- ufaklı 100\'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar\'da yeni bir obruk daha oluştu. İlçe merkezinin 7 kilometre kuzeyinde Büyük Karakuyu Yaylası\'ndaki mera alanında 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Yaylada oturan Hikmet Koçhan, oburklar nedeniyle halk olarak sürekli tedirgin halde yaşam sürdükerini belirtti. Koçhan, \"Her yıl irili ufaklı obruklar görmeye alıştık, ama yine de korkarak yaşıyoruz. Ani ses ve gürültülerde korkuyoruz. Bizi en korkutan da ne zaman nerede obruk olacağı. Belki o anda koyun otlatıyor olabiliriz. Çocuklarımız oradan geçiyor olabilir.\"dedi.

Obruklar nedeniyle artık hayvanları otlacak yer kalmadığını ileri süren Koçhan, \"Geçtiğimiz yıllarda, güneş enerjisi santrali sahasına tahsis edilen arazi, bizim koyunlarımızın otlandığı alandı. Şimdi güneş enerji santrali kurulacak. Bizlerde diğer alanlarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Ama o bölgelerde sürekli obruk oluşuyor. Artık hayvancılık yapacak yer kalmadı.Bizler zor durumdayız.\"dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Obruktan detay

- Obruga bakanlardan detay

- Röportaj

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

==========================

Otomobilden atılan sigara yangına neden oldu

BURSA\'da bir araç sürücüsünün söndürmeden camından attığı sigara izmariti yerleşim alanındaki çalılık alanı tutuşturdu. Yangın, Orman Yangını ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Göçmen Konutları mevkinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsünün söndürmeden çalılık alana attığı sigara yangına sebep oldu. Kuru otlar sebebiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevlerin çalılık alanda bulunan bir depoya yaklaşması üzerine vatandaşlar yangını itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Yangını ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan alandan detaylar,

söndürme ve soğutma çalışmaları,

orman yangın ekip aracından detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

======================================