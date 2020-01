DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: ÖĞRENCİLERİMİZİ TEOG STRESİNDEN KURTARACAĞIZ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yeni eğitim- öğretim yılının başlaması nedeniyle Şanlıurfa\'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitim müfredatının çağın gerekliliğine göre yenilendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklaması ile gündeme gelen TEOG\'un kaldırılacağını söyledi. Öğrencilere \'TEOG kalksın mı, kalsın mı?\' diye soran ve \'Kalksın\' yanıtı alan Yıldırım, \"TEOG öğrencilerimizin lisede hangi okula gitmesini planlayan bir sistemdi ama zaman içerisinde yarışa döndü. Herkes istediği yere gidecek, öğrenciyi öğretmen ve anne babası yönlendirecek. Sistem değişikliği diye bir şey yok bu söylemlere itibar etmeyin. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleridir\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, yeni ders yılının açılış töreni için beraberinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte Şanlıurfa\'ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım ile Fikri Işık\'ı Gap Havalimanı\'nda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve protokol üyeleri karşıladı.

Karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemlerin alındığı karşılama töreninin ardından Başbakan Yıldırım, otobüsle kent merkezine hareket etti. Güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım, merkez Karaköprü İlçesi\'ndeki Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu\'na geldi. Burada öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılayan Yıldırım, bazılarıyla sohbet ettiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerin yanı sıra kent sakinlerinin de doldurduğu ortaokul bahçesinde kurulan platformda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Dünyanın ilk üniversitesinin Şanlıurfa\'nın Harran İlçesinde kurulduğunu hatırlatan ve bundan dolayı Şanlıurfa\'yı tercih ettiklerini anlatan Başbakan Yıldırım, yeni ders yılında okula başlayacak 17 milyondan fazla öğrenciye zihin açıklığı diledi.

\'İKİNCİ SINIF VATANDAŞ YOK\'

Konuşmasında terör örgütü PKK ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan öğretmenleri hatırlatan Yıldırım, şehit öğretmenlerin isimlerinin görev yaptıkları okullarda yaşatıldığını ifade etti. Şehitleri her zaman saygı ve minnetle yad edeceklerini, hatıralarını yaşatacaklarını dile getiren Yıldırım, \"Türkiye olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde, 80 milyon kardeş olarak, millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok, bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır\" dedi.

\'EĞİTİMİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ\'

Başbakan Yıldırım, 15 yıldır Türkiye\'yi inşa etmenin gayretinde olduklarını ve \'Büyük Türkiye\' hedefine büyük düşünmeyi beceren nesiller olarak tanımladığı öğrenciler ile ulaşılacağını ifade etti. Dünyanın değiştiğini ve bu değişime göre Türkiye\'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmenin görevleri olduğunu dile getiren Yıldırım, insana yatırımı amaç edindiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

\"Ülkemizi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak bizim en önemli görevimizdir. Bunu geleceğin teminatı siz gençlerimizle başaracağız. Okullarımız bu nesilleri yetiştirecek ilim ve irfan yuvalarıdır. Türkiye\'nin aydınlık geleceğinin tohumları sevgili öğretmenlerimiz tarafından burada atılıyor. Öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her harf, öğrencilerimizin defterine düşülen her not Türkiye\'nin geleceğine değer katacak. Biz eğitimin bir millet için ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye için çok yatırım yaptık. Yollar, köprüler, tüneller, havaalanları, barajlar, hastaneler yaptık, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi yaptık. Ama biliyoruz ki taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü sınırlı, kimi kırk, kimi elli sene bilemedin 100 sene. Ama insana yatırım yapmak, size yatırım yapmanın ömrü nesilden nesile devam ediyor. Onun için insana yatırıma kesintisiz devam edeceğiz.\"

\'EĞİTİMDE TABİ DEĞİŞİKLİK OLACAK\'

Yıldırım, anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin tüm aşamalarında fırsat eşitliğini sağlayacak, bilimsel temele dayalı eğitim sistemi oluşturmanın gayretinde olduklarını söyledi. Binali Yıldırım, yeni müfredat değişiminin de dünyadaki gelişmelere göre yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Az önce Milli Eğitim Bakanımız söyledi, \'Eğitimde değişiklik oluyor\' dedi. Tabii ki değişecek, çünkü dünya değişiyor, yeni yeni teknolojiler, yeni bilgiler, internetle bilişimle artık önümüze geliyor. Dolayısıyla değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini, muhtevasını geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bir yıldır Milli Eğitim Bakanlığımız çalıştı bütün uzmanlarla, 200 bin kadar veliyle görüşüldü. Uzmanlar aylarca çalıştı ve arkasından müfredat son şeklini aldı. Müfredat hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişikliği öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı. Yeni müfredatla yabancı dil eğitimi de yeniden ele alıyor. Yıllarca gramer kurallarını öğrenen ancak bir türlü yabancı dili öğrenemeyen bir yabancı dil öğretim sistemi vardı. Bu müfredatta artık bu sistem terk ediliyor doğrudan pratikten yola çıkılarak dil öğretme başarısını gösteren ülkelerin uyguladığı yöntemi hayata geçiriyoruz. Şimdi bazıları çıkmış diyor ki \'Efendim müfredatı niye değiştiriyorsunuz?\' Gayet tabi değiştireceğiz. Toplumlun ihtiyaçları, hayatın ihtiyaçları, ekonominin ihtiyaçları, siz gençlerin ihtiyaçları talepleri değişim gerektiriyorsa onun için değiştiriyoruz. Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için değiştiriyoruz. Ama ana muhalefet her zaman olduğu gibi her şeye karşı. Çağdışı tartışmalar dışında bir fikri yok. 2017 - 2018 öğretim yılında 1, 5 ve 9\'uncu sınıftaki öğrenciler bu yeniden yazılmış, gözden geçirilmiş müfredatla işe başlayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun.\"

\'DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN\'

Velilerden müfredat değişikliğine ilişkin dedikodulara itibar etmemelerini de isteyen Başbakan Yıldırım, \"Ana, babalar, velilerden benim istirhamım, yeni müfredatın kapağını bile açıp bir satır okumamış ama \'şu da yokmuş, bu da yokmuş\' gibi dedikodu edenlere itibar etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan, hep birlikte Türkiye kılan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlarda okullarımızda öğretilmeye deva edilecek. Demokratik değerler, hukuk devletinin önemi, farklılıklarla birlikte Türkiye olduğumuz gerçeğini hep anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan yavrularımızın küresel gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecekleri konulara da müfredatta yer veriyoruz. Okullar sadece sizin bilgi edindiğiniz mekanlar değil, aynı zamanda özgür düşünmeyi, sorgulamayı, eleştiri kültürünün de öğrenildiği mekanlardır. Çocuklarımızın bilgi, beceri, sahip olduğu yetenekleri kullanma, geliştirmeye dönük uygulamalar yeni müfredatta daha fazla yer aldı. Tarihimizi, kültürümüzü, inanç değerlerimizi, müspet ilimleri en güzel şekilde, en doğru şekilde kazandırmanın yolunu bu müfredatla göreceksiniz\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE; \'TEOG KALKSIN MI?\' DİYE SORDU

AK Parti iktidarlarında en fazla kaynağı eğitime ayırarak standartları yükselttiklerini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında son günlerde TEOG\'un konuşulduğunu hatırlattığı öğrencilere, \"TEOG kalksın mı, kalsın mı?\" diye sordu. Öğrencilerden \'Kalksın\' yanıtını alan Yıldırım, \"İşte bu\" karşılığı vererek, TEOG sınavının kaldırılacağını ancak bunun sistem değişikliği olmadığını belirttiği konuşmasını, şöyle sürdürdü:

\"Sevgili vatandaşlarım TEOG, yani temel öğretimden orta öğretime geçiş açılımı bu. Yani siz 8 sene okudunuz, 9\'uncu sene hangi okula gideceksiniz? Spor lisesine mi, sanat lisesine mi, fen lisesine mi, Anadolu lisesine mi yoksa normal liseye mi, imam hatip lisesine mi nereye gideceğinize karar vereceksiniz. İşte TEOG denen şey buna yardımcı olacak. Aslında TEOG giriş sınavı değil, sizin okulda girdiğiniz imtihanlardan her sömestr bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye\'nin her tarafında merkezi olarak yapıyor. Böylece okullardaki notların yanı sıra, aldığınız notların yanı sıra, merkezi sınavdan alınan notlar da dikkate alınarak sizin ortaokuldan sonra en uygun, en iyi, istediğiniz liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor. TEOG bu. Ama zaman içerisinde ne oldu? Bu TEOG bir yarışa döndü, aynen üniversite imtihanı gibi oldu. Sizin stresinizi artırdı, \'Acaba girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz?\' diye uykularınızı kaçırdı. E biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Sizi stresten kurtaracak, daha rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları düzenlemeleri yapacağız. 8\'inci sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilginiz varsa \'spor\' buyur git, \'bilim adamı\' daha çok matematik, fizik fen lisesi sen de oraya git. \'Ben edebiyatçı olacağım, şiir yazacağım, masal yazacağım\' diyorsan sosyal bilimlere git. \'Ben din adamı olacağım, fıkıh öğreneceğim\' diyen de imam hatipe gitsin. Herkes istediği yere gidecek, bunun için ortaokulda yönlendireceksiniz. Kim yönlendirecek; okul yönlendirecek, öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız yönlendirecek. Mesele bu, bir sistem değişikliği diye bir şey yok. Bunlara itibar etmeyin. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleridir. Biliyorsunuz istenmeyen aş ya karın ağrıtır ya baş. İstediğiniz yere gideceksiniz.\"

\'FETÖ\'NÜN ELİNDEKİ OKULLARI ALMAK İÇİN VAKIF KURDUK\'

Geçmişte katsayı nedeniyle üniversiteye girişte sınırlamalar olduğunu ancak kendilerinin yaptığı düzenlemeler ile artık isteyen herkesin istediği üniversiteye kazanması durumunda gidebildiğini; aynı zamanda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açarak engelleri kaldırdıklarını da hatırlatan Yıldırım, \"Bölücü terör örgütünün istismarı olan, oyuncağı olan bu silahlarını da ellerinden aldık. İnsanlığın ortak değeri, birikimi olarak gördüğümüz örgün yaygın eğitim hizmetlerini vermek için 15 Temmuz alçak darbesinin arkasındaki FETÖ örgütünün elindeki okulları almak için Maarif Vakfı kurduk. Şimdi bu vakıf yurtdışındaki okulları alıyor ve orada ülkemizin değerlerine uygun eğitimi devam ettiriyor\" dedi.

Başbakan Yıldırım, yarım saat süren konuşmasının sonunda terör ve her türlü zorluğa karşı yılmadan görev yapan 1 milyon 20 bin öğretmene başarı dileyerek, \"Unutmayın; anne babalarından daha ziyade siz öğretmenler olarak yavrularımızla daha fazla berabersiniz. Onlarla daha çok haşır neşirsiniz. Unutmayalım ağaç yaşken eğilir, yeni nesil Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği gibi sizin omuzlarınız üzerinde yükselecektir\" diye konuştu.

BAKAN YILMAZ; STANDARTLAR SÜREKLİ YÜKSELTİLİYOR

Alanda ilk konuşmayı yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Başbakan Yıldırım ve bakanlara kentin eğitimine gösterdikleri özel ilgiden dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise yeni ders yılında 17 milyonun üzerinde öğrencinin eğitim göreceğini söyledi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıldığını vurgulayan Bakan Yılmaz, müfredat yenileme çalışması yapıldığını hatırlattı ve standartların sürekli yükseltildiği eğitimde okullaşma oranının sürekli artmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından törene katılan bakanlar, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte yeni ders yılının ilk zilini çaldı.

Görünt Dökümü

----------------------

-Başbakan Binali Yıldırım ın konuşması

-Aktüel görüntüler

Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Hadi KURT- Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA, (DHA) -

==============================================================

2)CHP\'NİN \'FINDIK İÇİN YÜRÜYORUZ\' YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) tarafından organize edilen \'Fındık İçin Yürüyoruz\' yürüyüşü Ordu\'da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yürüyüşün 3 gün süreceğini, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da son gün yürüyüşe ve mitinge katılacağını söyledi.

CHP\'nin organizasyonuyla Ordu\'dan Giresun\'a \'Fındık İçin Yürüyoruz\' yürüyüşü başladı. İl merkezinde Büyükşehir Belediyesi binası önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan CHP\'liler ve fındık üreticileri Giresun\'a yürümek için bir araya geldi. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, CHP\'liler ve fındık üreticileri ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticinin mağdur olduğunu vurgulayarak, \"Üretici sayın bakanın 8.75 lira olarak açıkladığı maliyetin altında fındığını 7.5 liradan satmak durumunda. Üreticimiz bir yıllık emeğinin karşılığını alamıyor, maalesef bir yıl emek verdiği ürünüyle şu anda borçlarını dahi kapatamıyor. Çocuğunu okula gönderemiyor, üniversiteye gönderemiyor. Ne kadar korkuturlarsa korkutsunlar, ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar inanıyorum ki üretici ürününe sahip çıkacak ve biz hep birlikte fındık için yürümeye devam edeceğiz\" dedi.

KİMSENİN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR

Fındık ürününün Avrupa\'da ki bir alıcıya teslim edildiğini, hiç kimsenin ağznı bıçak açmadığını ve yetkililerden de bu konuda ses çıkmadığını belirten Seyit Torun, \"Biz ancak yürüyüş ifademizi kullanınca sayın bakan özellikle TMO\'nun aldığı fındığın ödemelerinin daha kısa sürede ödeneceğini ve belli iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Demek ki biz talebimizi iletince, biz sesimizi yükseltince, biz hükümete uyarımızı yapınca sonucunu alıyoruz. Ordu\'dan başlattığımız yürüyüşte beşer kilometrelerde dinlenmelerimiz olacak. İkinci gün ise 15 kilometre yürüyeceğiz. Yürüyüş 3 gün sürecek ve yaklaşık 47 kilometre yürüyeceğiz. Son gün Giresun\'da sayın genel başkanımız Atatürk meydanında bir konuşma yaparak halkla buluşacaktır\" şeklinde konuştu.

KİMİN SORUNU VARSA ONUN YANINDA OLMA SORUMLULUĞUMUZ VAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Kurultayı\'nda çiftçilerin sorunlarının da konuşulduğunu belirterek, \"Ordu\'nun, Giresun\'un değerli milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, oradan gelen vatandaşlar fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirdiler. Sayın Genel Başkanımız sürekli Türkiye\'nin gündeminde, bunu bölgenin tüm milletvekilleriyle birlikte tutmaya çalışıyor. Türkiye\'de artık siyasetin insanların arasına girmeye, ayrıştırmasına izin vermeden, kimin derdi, kimin sorunu varsa onun yanında olma sorumluluğumuz var\" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüş Ordu-Giresun karayolu istikametine doğru devam ederken, yürüyüşe katılanların sayısının her geçen saat arttığı da gözlendi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Muhabir anonsu

-Seyit Torun\'un açıklamaları

-Özgür Özel\'in açıklamaları

-Fındık yürüyüşünden görüntüler

-Diğer detaylar

(SÜRE: 5.03 - BOYUT: 299 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

================================================

3)EDİRNE VALİSİ, GÜNEŞTE BEKLETİLEN ÖĞRENCİLERİ GÖLGEYE ALDIRDI

EDİRNE\'de yeni eğitim ve öğretim yılı Vali Günay Özdemir\'in Plevne İlkokulu\'nda katıldığı programla başladı. İlköğretim öğrencilerine kitaplarını dağıtan Vali Özdemir, güneşte bekletilen öğrencilerin gölgeye alınması talimatını verirken, gezdiği sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Plevne İlkokulu’ndaki programa katıldı. Okul girişinde Edirne Belediye Bandosu ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından karşılanan Vali Özdemir, çocuklarla sohbet ettikten sonra protokol üyeleri için çadır kurulduğunu ve öğrencilerin güneşte bekletildiğini görünce gölgeye alınması talimatını verdi. Programa Vali Özdemir\'in yanı sıra Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, öğrenci velileri katıldı. Çocukların güneşte bekletildiğini gören Vali Özdemir, gölgeye alınması talimatını verdi. Okul bahçesinde güneş altında bekleyen çocuklar daha sonra öğretmenleri tarafından gölgelik alana alındı. Plevne İlkokulu 4/B sınıfındaki öğrencilerin açılış programı için üzerinde Atatürk fotoğrafı ve imzası bulunan tişörtleri giydikleri görüldü.

Okulun ilk gününün insanların hayatına yön verebilecek derecede önemli olduğunu ifade eden Edirne Valisi Günay Özdemir, \"Onun için çocuklarımızın bugüne çok mutlu ve huzurlu başlamasını görmekten çok gurur duydum. Bütün okullarımızda eğitim ve öğretimin huzurlu bir şekilde geçmesi için her türlü çalışmaları yaptık. İçişleri Bakanlığımız çocukların kötü alışkanlıklardan sakınmaları için herkes üzerine düşeni yaptı, tedbirlerimizi aldık. Özellikle Edirne\'de velilerimiz gerçekten eğitime çok duyarlılar. Edirne olarak Türkiye\'de kültürel ve sportif anlamda önemli bir yere sahibiz\" dedi.

ÇOCUKLARA GÖLGEYE ALDIRDI

Konuşmaların Vali Özdemir ve beraberindekiler, okulun ana sınıfı gezerek çocuklarla sohbet etti. Sınıfa giren Vali Özdemir\'in \'Nasılsın\' sorusuna, bir kız öğrencinin \'iyiyiz sen nasılsın?\' diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu. Vali Özdemir, ardından çocuklara \'Nasılsınız?\' sorusuna karşılık olarak \'iyiyiz\' cevabının ardından \'siz nasılsınız?\' diye sormanın insanlık görevi olduğunu söyledi. Çocuklarla sohbet eden Vali Özdemir, sıralarda ikişer kişi oturan çocukların yanlarındaki arkadaşlarının isimlerini söylemesini istedi. Çocuklar cevap veremeyince tek tek ilgilenerek birbirleriyle tanışmalarını istedi. Vali Özdemir sınıf tahtasına da \'2017-2018 eğitim-öğretim yılınız hayırlı olsun\' yazdı. Sınıf öğretmenine çocukları neden birbirleriyle neden tanıştırılmadığını soran Vali Özdemir, bir çoğunun tatil nedeniyle yeni okula başladığı cevabını aldı. Sınıfları gezen Vali Özdemir, öğretmenlerle sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

EMNİYET KUŞ UÇURTMADI

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle, okul önlerinde güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri okul çevresinde devriye gezerken, trafik ekipleri de okul servislerini denetledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Okul ve polis ekipleri

-Trafik ekiplerinin servisleri denetlemesi

-Yüksel Yeşil İlkokulu

-Öğrencilerden detaylar

-Plevne İlkokulu

-Vali Özdemir\'in karşılanması

-Bayraklı öğrenciler

-Valinin öğrenciler arasında gezmesi

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Çocukların gölgeye alınması

-Protokol çadırı

-Vali Özdemir\'in okulu gezmesi

-Ana sınıfı öğrencileriyle sohbet

-İsimlerini sorması

-Vali öğrenci diyalogları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

==================================================

4)BAYRAMI ÜLKELERİNDE GEÇİREN 25 BİN SURİYELİ TÜRKİYE\'YE DÖNDÜ

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli\'den 25 bini, yeniden Türkiye’ye döndü. Diğer Suriyeliler\'in 15 Ekim\'e kadar dönmesi gerekiyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyeliler, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönüyor. Türkiye’ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi\'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de oturdukları şehirlere gidiyor. Türkiye’nin dört tarafından gelerek Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan bayramı ülkelerinde geçirmek için giden 53 bin 798 Suriyeli\'den 25 bini Türkiye’ye döndü. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Otobüsün gelişi

- Otobüsten inen Suriyeliler

- Suriyelilerin kuyruğa girmesi

- Evraklarını teslim eden Suriyeliler

- Suriyeli ile yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361 MB

===============================================

5)VALİ GÜZELOĞLU: HUZURLU EĞİTİM ORTAMI İÇİN İRTİBAT GÖREVLİLERİMİZ VAR

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, \"Okul güvenliğinde çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir eğitim alması için bütün okullarda okulun güvenliği, çevreyle ilişkisi ve her düzeyde huzurlu bir eğitim ortamının sağlanması için irtibat görevlileri olduğunu söyledi.

Diyarbakır\'da, 2017-2018 Eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir İlkokulunda tören düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, Milli Eğitim müdürü Hasan Aslan ile kamu müdürleri katıldığı tören, saygı duruşu, İstiklal marşıyla ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile başladı. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'da 441 bin öğrencinin, bin 631 okulda 13 bin 927 derslikte yaklaşık 19 bini aşkın öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başladığını söyledi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Vali Güzeloğlu, millet olarak geleceğe emin adımlarla kararlı yürümek için eğitimi öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtirek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bir insan değişir, bir toplum değişir. İnsanın değişmesi de eğitimle gerçekleşir. Akıllı ürünleri sadece kullanan değil, aklını kullanarak bu ürünleri üretebilen ve bu teknolojiyi geliştiren bireyler istiyoruz. Bu doğrultuda her biri ülkesinin gelişiminde kalkınmasına birlik ve bütünlüğünün şüphesiz sarsılmaz ve inşallah sonsuza kadar olacak devlet millet yürüyüşünün gençlerimizin taşıyıcısı ve zenginleştiricisi olamasını istiyoruz. Diyarbakır\'da, büyük heyecanla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Diyarbakır için şüphesiz sürdürülemez ve kabul edilemez temel eğitim göstergelerinden başlayarak eğitimde, nicelik ve nitelik doğrultusunda yeni bir heyecanı, ruhu ve başlangıcı bugünden itibaren tüm ilçelerimizde her bir mahalle ve okulumuzda başlatıyoruz. İnşallah 2019 \'da normal eğitime geçecek hedef doğrultusunda Diyarbakır\'da bütün okullarımızda fiziki alt yapıdan başlayarak, bilgi temelli teknolojiyi kullanan bu doğrultuda araştıran, çevresinden başlayarak dünyaya kadar bütün gelişmeleri anlayan, farkındalığı olan ve aklını kullanarak bilimsel bilgi temelinde her birisi bir değer, bir kazanç olan eğitim yılını hedefliyoruz. Okul güvenliğinde çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir eğitim alması için bütün okullarımız da okulun güvenliği, çevreyle ilişkisi ve her düzeyde huzurlu bir eğitim ortamının sağlanması için irtibat görevlilerimiz var. Bunlar okullarımızın servislerinden başlayarak bütün boyutlarında huzur ve güven içerisinde eğitim sağlanmasının doğrudan sorumlu kişileridir. Bütün kurum ve birimler emanet ettiğiniz çocuklarınızın huzur ve güven içerisinde ve mutlulukla eğitim almalarını, geleceğe hazırlanmalarını sağlamak noktasında bir ortak çalışmanın ve heyecanın içerisinde\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler derse başlayan çocukları ziyaret ederek sohbet etti. Vali Güzeloğlu, Derse başlayan çocuklara dağıtılan 15 Temmuz darbe girişimi dergisini okumalarını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Vali Güzeoğlu ile beraberindekilerin törene katılması

-Halk oyunları gösterisi

-Şiirlerin okunması

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Protokolün sınıfları gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

===================================================

6)BÜYÜKELÇİLER KEBAP PİŞİRDİ

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından organize edilen \'4\'üncü Büyükelçiler Buluşması\' etkinliği kapsamında kente gelen 75 ülkenin temsilcileri için piknik düzenlendi. Pikniğe katılan büyükelçiler mangal başına geçerek kebap pişirdi.

Kentin tanıtımına yönelik düzenlenen \'Büyükelçiler Buluşması\' çerçevesinde hazırlanan iki günlük programda, kentin zengin tarihi ve turistik dokusu, yurt dışından gelen misafirlere tanıtıldı. Geziye katılan 75 ülkeden 44\'ü büyükelçi 171 kişilik heyet konvoy halinde Yavuzeli\'nin Kasaba Mahallesi\'ndeki Rum Kale\'ye giderek burada kendilerini bekleyen feribotlarla Fırat Nehri\'ne açıldı. Heyete Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti. Büyükelçileri taşıyan, Türk bayrakları ve balonlarla süslü yaklaşık 10 feribot Fırat Nehri\'nde renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Fırat Nehri gezisinin ardından kent merkezine dönen heyet burada Erikçe Kent Ormanı\'nda kendileri için hazırlanan pikniğe katıldı. Metrelerce uzunluktaki açık büfe Gaziantep yöresine ait yemeklerden tadan temsilcilerin bir kısmı alandaki dev mangalın başına geçerek kebap pişirdi. Mehmet Büyükekşi ve Abdülkadir Çıkmaz da alandaki mangal başında ve baklava standında büyükelçilere yemeklerden ikram etti. Piknik alanına kurulan sahnede mini konserler ve halk oyunlarını izleyen heyet, etkinliğin ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Ülke temsilcilerinin feribotlara binmesi

- Fırat Nehri uzerındeki feribotlar

- Piknik alanı

- Ülke temsılcılerının alandakı açık büfeden yemek alması

- Temsılcılerın mangal basında kebap pısırmesı

- Mehmet Büyükekşi\'nin kebap pişirmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber - Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

=======================================================

7)ÇUBUK\'TA BÜYÜK FESTİVAL SONA ERDİ

ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan \'12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali\' sona erdi. Çubukabad Parkı\'nda 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yanı sıra Kıraç, Funda Arar,Turgay Başyayla ve İsmail Altunsoy, Erol Şahin ve İbocan gibi sanatçılar sahne alıp, katılımcıları müziğe doyurdu.

Yaklaşık 400 tanıtım standının kurulduğu festivalde, misafirlere yiyecek, içecek ve bolca turşu ikram edildi. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan konser sonunda yaptığı konuşmada, dört gün süren festivalin çok başarılı geçtiğini söyledi. Festivalin güzel bir yerde yapıldığını belirten Acehan, \"Gerçekten dört gün çok yoğun bir misafir akınına uğradık. Yüzbinlerce insan ilçemizi ziyaret etti, bizleri ve Çubuk\'u tanıdı, ilçemizden ürünler aldılar ve giderlerken de yüzlerinde memnuniyet ifadelerini gördük. Festivalimize destek, emek veren herkese buradan teşekkür ediyorum\" dedi.

Eğlence aktivitelerinin bir arada olduğu festival, İbocan konseri ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Festival alanından görüntü

- Etkinlik ve gösterilerden görüntü

- Konserlerden görüntü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA)

========================================================

8)FLAMİNGOLAR SÜRÜLER HALİNDE GÖLE İNDİLER

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde sürüler halinde gelen flamingolar Fener Gölü\'ne indiler.

Tütünçiftlik sahilinde bulunan ve göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu Fener Gölü bu sefer filamingoları ağırladı. İzmit Körfezi yanı başında bulunan ve besin açısından zengin olan sulak bölgede konaklayan filamingolar gölün dibini ve çevresini tarayarak karınlarını doyururken, göl çevresinde renkli görüntülere sahne oldu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Sürüler halinde göle çevresinde uçan flamingolar

-Göle inen flamingolar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)-