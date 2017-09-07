DHA YURT BÜLTENİ-7 

Bursa\'da kaza: 1\'i çocuk 7 ölü, 18 yaralı (3)

OĞLUNU ÜNİVERSİTEYE KAYIT ETTİRMEK İÇİN BURSA\'YA GELİYORDU

Bursa\'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında, işci taşıyan servis aracı ile çarpışıp ayçiçeği tarlasına uçan hafif ticari araçta Ali Gültekin\'in, eşi Sati, çocukları Engin, Ercan Ebru, kardeşi Emin ve kardeşinin eşi Gülüzar Gültekin ile geldiği öğrenildi. Ali Gültekin\'in, bu yıl Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünü kazanan oğlu Engin\'in kaydı için eşi, çocukları ve kardeşi ile Bursa\'ya geldiği öğrenildi.

ÖLENLERİN ARASINDA BABAM VARMI DİYE BÖYLE KOŞTU

Bu arada kaza haberini alan yaralı işcilerden İlhami Yılmaz\'ın oğlu Ahmet Yılmaz haberi duyunca olay yerine koştu. Jandarma\'nın engellemek istediği AHmet Yılmaz koşarak olay yerine gidip ölenlerin arasında babasının olmadığını öğrenince bu kez yine koşalar otomobiline binip İnegöl Devlet Hastanesi\'ne gitti.

\"YA ARACIN LASTİĞİ PATLADI VEYA ŞÖFÖRÜ UYUDU\"

Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis aracıyla çarpışan hafif ticari araçtaki 7 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralanmasına neden olan kaza da servis aracın sürücüsü Fatih Şahin kaza anını, geçmiş olsun ziyaretine gelen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan\'a anlattı. Şahin, \"araç karşımı şeritten geliyordu. Bir anda önümüze atladı. Durma şansımız yoktu. Ya aracın lastiği patladı yada sürücü uyudu\" dedi.

Bursa il Sağlık Müdürü Özcan Akan kaza sonrası bir İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 7\'sinin tedavisinin sürdüğünü bunlardan bir kişinin Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildiğini diğerlerinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerine gelen yaralı işcinin oğlunun jandarma tarafından tutulması

Oğlunun koşarak kaza yerine gitmesi

Koşarak geri dönmesi

Sağlık müdürünün yaralıları ziyareti

Şoförün kaza anını anlatması

Detaylar

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Mersin\'de polis merkezine saldırmak isterken öldürülen teröristten 5 kilo bomba çıktı

MERSİN\'de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'ne canlı bomba saldırısı düzenlemek isterken öldürülen Suriyeli 19 yaşındaki Abdulkader Alsebaee\'nin üzerindeki kemerden bilye ile güçlendirilmiş 5 kilo bomba çıktı. DEAŞ\'ın uyuyan hücresi olduğu bildirilen teröristin anne ve babası da gözaltında tutuluyor.

Olay dün sabah merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki MİT Bölge Müdürlüğü ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi önünde meydana geldi. Polis karakoluna 50 metre uzaklıktaki apartmanda oturan ve 3 yıl önce Mersin\'e gelip yerleştiği belirlenen Suriyeli Abdulkader Alsebaee, karakol binasına doğru yürürken \'dur\' ihtarına uymayınca ateş edilerek öldürüldü. Belinde canlı bomba kemeri olan Alsebaee\'nin üzerindeki bomba etkisiz hale getirilip, cenazesi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.

İNCELEME TAMAMLANDI

Etkisiz hala getirilen kemerde yapılan inceleme tamamlandı. Suriye\'deki çatışmada yaralanan ve vücudunun sol kısmında kısmi felçlik geçiren teröristin kemerinden bilyelerle güçlendirilmiş 5 kilo bomba çıktı. Anne ve babası da gözaltına alınan teröristin DEAŞ\'ın uyuyan hücresi olduğu, evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber: MERSİN (DHA)

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Fındık işçilerinin çadırlarına silahlı saldırı:1 ölü, 1 yaralı



SAMSUN\'un Terme İlçesi\'ne, Şanlıurfa\'dan fındık işçisi olarak gelen ve çadırda kalan bir aileye yapılan silahlı saldırıda 1 kadın öldü, 1 kadın da yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay Samsun\'un Terme İlçesi Bafracalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Şanlıurfa\'dan fındık işçisi olarak Bafracalı Mahallesi\'nde gelen ve çadırda kalan ailelere kaldıkları yerin karşı tarafında bulunan Şuaiypli Mahallesi tarafından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfeklerle ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında aynı çadırda bulunan 36 yaşındaki Perihan Akın ve 27 yaşındaki Nurcan Patak yaralandı. Yaralılardan Perihan Akın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Nurcan Patak ambulansla Terme İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı Nurcan Patak hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Perihan Akın\'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili yaptığı araştırma da şüpheli olduğu iddia edilen Yüksel Y. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/TERME(Samsun), (DHA)

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Hakem heyetlerine eğitim toplantısı

TÜKETİCİ Hakem Heyetleri Bölgesel Eğitim Çalışması Burdur\'da gerçekleştirildi.

Tüketici Hakem Heyetleri Bölgesel Eğitim Çalışması Burdur Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Çağlar, uzman Hazal Sayalgı ve uzman yardımcısı Sibel Bolatcan ile Burdur, Isparta ve Denizli\'den Tüketici Hakem Heyeti üyeleri katıldı.

Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar, müdürlük olarak tüketiciyi yasa ile sahip olduğu tüm haklar konusunda bilgilendirme, eğitme ve koruma alanında öncülük görevi yaptıklarını söyledi.

Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, tüketici hakları konusunda vatandaşı bilgilendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Çağlar, bakanlık olarak tüketici eğitimine önem verdiklerini ve 32 bölgede eğitim verdiklerini aktardı.

Bakanlık uzmanı Hazal Sayalgı da Tüketicinin Korunması Mevzuatı ve Uygulamaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Konuşmacılar

- Detay

- Sunum

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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İncirliova\'da incir festivali

AYDIN\'ın İncirliova İlçesinde geleneksel hale gelen İncir Festivali, Roman Bandosu, Mehter Takımı ve deve kervanı kortejiyle bu yıl da coşkuyla yapıldı.

İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen 14. İncir Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı\'nda Roman Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan festival, halk oyunları deve kervanıyla devam etti. Mehteran takımın meydanda yaptığı gösteri de ilgiyle izlendi.

\"İNCİRİN HAKKINI VEREMİYORUZ\"

İncirliova Belediye Başkanı MHP\'li Gürşat Kale, yaptığı konuşma bölgede yetişen ürün olan incire değindi. Bu ürünün hakkını veremediklerini ifade eden Başkan Kale, \"Adını aldığımız böyle mübarek bir meyvenin, bin yıllardan beri bu memlekette yetişiyor olmasının sorumluluğu içerisindeyiz. Allah\'ın Aydınlılara imtiyaz olarak verdiği incirin hakkını veremediğimizi düşünüyorum. İncirin bilinirliğini, daha fazla ilmi çalışmalar yaparak büyütmeliyiz. İncir sezonumuz içinde Allah hayırlı ve bol kazançlı bir yıl nasip etsin\" dedi.

DEVE KERVANI VE MEHTERLİ KORTEJ

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki programın ardından getirilen 4 deve ile, öndeki mehteran takımı eşliğinde korjtej yürüyüşü yapıldı. Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Park İncirliova\'da son buldu. Park İncirliova\'da kurulan aşçılık kampında toplanan protokol üyeleri, burada incirle yapılan dolma, tatlı, pasta, kek ve benzeri yiyeceklerin tadına baktı. Kaymakam Ediz Sürücü, Başkan Kale ve beraberindekiler, develerle poz da verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Gürşat Kale\'nin konuşması

- Mehteran gösterisi

- Roman Bando takımı

- Develerle korteş yürüyüşü ve incirle yapılan ürünlerin görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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