DHA YURT BÜLTENİ-7 

Muğla\'da orman yangını

Tedbir amacıyla Zeykinköy Mahallesi\'ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı

MUĞLA\'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla\'nın Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 4 amfibik uçak, 7 söndürme helikopteri, 37 arazöz, 2 dozer sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken tedbir amacıyla Zeykinköy Mahallesi\'ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.

-Yangının havadan görüntüleri

Haber: Yaşar ANTER - Latif SANSÜR / MUĞLA, (DHA)

Çorum\'da fırtına çatıları uçurdu

ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Çatıdan kopan parçalar elektrik tellerini kopardı.

Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'nde kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar, Akçay Mahallesi\'ndeki Çankırı Caddesi Özlü Sokakta bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatıdan kopan parçalar başka binalara zarar verdikten sonra elektrik tellerini kopardı. Kopan çatı parçaları sokakta bulunan kamyonet ve otomobillere de de zarar verdi.

Elektrik dağıtım firmasına ait ekipler, olay yerine gelerek elektrik akımını kesip çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir liseye ait Spor Salonu\'nun çatısı da rüzgarın şiddetiyle yerinde koptu. İlçede rüzgarın ardından gök gürültülü devam eden sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor.

- Uçan çatı ve zarar gören araçlar

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

İkiz kardeşlerin katili dayıları çıktı

Operasyon anı

ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde Kurban Bayramı\'nda birer gün arayla öldürülen 35 yaşındaki ikiz kardeşler Hasan ile Hüseyin Al\'ın katil zanlısı öz dayıları 37 yaşındaki Gazi Kahraman olduğu ortaya çıktı. Para anlaşmazlığı yüzünden cinayeti işlediği ileri sürülen dayı ile ona yardım eden 8 kişi gözaltına alındı.

Kurban Bayramı\'nın ilk günü sabah Belediye Evleri Mahallesi\'ndeki boş bir arazide Hasan Al, 07 HTJ 99 plakalı aracın direksiyonunda başından vurularak öldürüldü. Al\'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken ertesi gün Sanayi Sitesi kavşağında ikizi Hüseyin Al, kardeşini vuran şüphelilerin olduğunu tahmin ederek kişilerin bulunduğu otomobile doğru yürüdü. Bu sırada otomobilden açılan ateşle başından vurulan Hüseyin Al, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay güvenlik kameralarına yansırken, Adana Emniyet Müdürü Selamı Yıldız\'ın talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturan özel ekip, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle katil zanlısının ikiz kardeşlerinin dayısı Gazi Kahraman olduğunu saptadı. Adana ve Ceyhan\'da belirlenen adreslere yapılan baskında Kahraman ile olaya karışan Mesut Ş. (29), Celil Ö. (28), Yaşar K. (31), Mustafa T. (39), Tayfun G. (44), Emre K. (23), Enes A. (23) ve Sultan O. (22) yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 2 tüfek bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Para anlaşmazlığı yüzünden işlenen cinayetle ilgili şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Güvenlik kamerası Hüseyin Al cinayeti

Zanlılar araçla bir işyerine gelmesi

Hüseyin Al araca doğru yürümesi

Aracın kapısının açılması ile dayı Gazi Kahraman\'ın ateş etmesi

Hüseyin Al cinayeti olay yeri

Polisler çevrede inceleme yaparken

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Kovanlar ve çevreden detay

///// Polis kamerası

Özel timler opersyon anı

Kapının kırılarak içeri girmeleri

Gazi Kahraman’ın yakalanması ve kelepçelenmesi

Gazi kahraman’ın suçu üslenip itirafları

Silahına el konulması

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) -

Bursa\'da \'Aşk\' cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

BURSA\'da eski sevgilisinin erkek arkadaşı Tolga Öneri\'i silahla öldüren İsmail Belli ile cinayetin ardından Belli\'yi saklayan eniştesi Ramazan A., adliyeye sevk edildi. .

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Güler Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Belli (30), aynı sokakta ikamet ettiği eski sevgilisinin, yeni sevgilisi olduğunu iddia ettiği 32 taşındaki Tolga Öner\'i gördü. Öner\'in yanına giden İsmail Belli., ayrılmalarını söyledi. Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle belindeki silahını çıkartan İsmail Belli, Tolga Öner\'in önce göğsüne, sonra sırtına ateş etti. İsmail Belli, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan Tolga Öner\'i Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öner, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen İsmail Belli, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğiekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlı, olay yerine yakın oturan arkadaşının evinde gözaltına alındı. İsmali Belli\'nin evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İsmail Belli\'nin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 5 farklı suçtan arandığı öğrenildi.İsmail Belli ile kendisini olay yerinden kaçıran ve evine yerleştiren eniştesi Ramazan A, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye sevk olması

Emniyetten detaylar

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

Yüksekova\'da kadın işçiler sokaklarda temizliğe başladı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, \'Toplum Yararına Çalışma Programı\' kapsamında belediye bünyesinde hizmete alınan 49 kadın işçi, ilçe sokaklarında temizlik çalışmalarına başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşkur eliyle Türkiye genelinde uygulanmakta olan \'Toplum Yararına Çalışma Programı\' kapsamında belediye bünyesinde hizmete alınan 49 kadın işçi, Yüksekova\'nın mahallelerinde temizlik yapıyor. Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak toplum yararına çalışma programı bünyesinde çalışan ve sabah saat 08.00\'de işlerine başlayan kadınlar, saat 17.00\'de mesailerini tamamlıyor. Kadınlar, ilçe sakinlerinden, temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor.

Kadın işçilerin çalışmalarını yerinde takip eden Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü A. Hadi Kandaş, \"Hakkari Valiliği İşkur Müdürlüğü tarafından Yüksekova Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere sağlanan personeller Belediye Başkanlığı tarafından temizlik işleri bünyesinde çalıştırılmak üzere görevlendirildi. Bugün itibarıyla kadın işçiler, İlçe genelinde çeşitli mahalle, cadde ve sokaklarında mıntıka temizliği yapmaya başladı. 5 aylık süre için alınan kadın işçiler bu tür çalışmalarına devam edecektir\" dedi.

-Temizlik çalışması yapan kadın işçiler

-Çöp bulunan alanlar

-Kadın işçilerin çöp toplaması

-Çevrneden ve kadın işçilerden detaylar

Haber-Kamera: YÜKSEKOVA (DHA)

2 bin 750 yıllık Urartu nekropolü gün ışığına çıktı

VAN\'ın Gürpınar İlçesi\'nde bulunan Urartular\'dan kalma Çavuştepe Kalesi\'nde yapılan kazılarda, Urartuların ölü gömme geleneğine ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı.

Kültür ve Turzim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Van\'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Urartular\'dan kalma Çavuştepe Kalesi\'ndeki yeni buluntularla ilgili açıklama yaptı. Son yıllarda kalenin, definecilerin uğrak yeri olarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, Çavuştepe Kalesi\'nde geçekleştirilen kazılarda Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin önemli verilere ulaşıldığı kaydedildi.

Nekropolü kurtarmak üzere bakanlığın izinleriyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda ulaşılan ve bir karı- kocaya ait olduğu tahmin edilen insan iskeletleri bilimsel açıdan bir ilk olduğu kaydedildi.

İLK AT MEZARI

Oldukça zengin buluntularla birlikte gün ışığına kavuşturulan Urartu mezarlarında bu aileye ait olduğu tahmin edilen bir de at iskeleti bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Urartu nekropollerinden çıkarılan ilk at mezarı olmasının bu buluntuyu, kazıların en önemlisi yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Son yıllarda definecilerin uğrak yeri haline gelen nekropolde gerçekleştirilen kaçak kazıların mezarlara büyük ölçüde zarar vermesi, binlerce yıllık adetlerin izlerinin hızla yol olmasına neden oluyordu. Urartu dönemi insanlarının sosyal yaşantıları, dini inanışları ve ölü gömme adetleri hakkında bilgi edinmek ve definecilerden nekropolü kurtarmak üzere Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarda iki farklı gömme geleneği tespit edildi. Bu geleneklerden ilki, ölülerin yakılarak (kremasyon) küllerinin bir çömleğin içine konuldukları Urne tipi gömü, ikincisi ise ölülerin toprağa, anne karnındaki duruş biçimi olan hoker tarzında yerleştirildiği toprak mezar (inhimasyon) tipi. Kazı alanının güneye bakan kısmında ve yüzeyin yaklaşık yarım metre altında ise büyük ölçüde kırık 8 adet Urne mezar ortaya çıkarıldı.

İSKELET ANALİZ EDİLECEK

Mezarlıktaki ilk dönem gömülerinin bulunduğu tabakaya ait olduğu tespit edilen ve kazıların en önemli buluntusu olan at mezarından çıkartılan yetişkin at iskeletinin yakınında ise, bol sayıda oksitlenmiş ve çok deforme olmuş demir kalıntıları ile bronz çivilere rastlandığı belirtildi. Kalıntıların üzerindeki ilk gözlemler, bu buluntuların bir at arabasına ait olabileceği yönünde olduğu, at iskeletinden alınacak numunelerin de analiz edilmesi sonucunda ise atın yaşı ile cinsinin tespit edileceği kaydedildi.

URARTU DÖNEMİ AİLE MEZARI

At iskeletinin yaklaşık 2.5 metre doğusunda ise Çavuştepe Kalesi\'nin bir yöneticisine veya önemli bir kişiye ait olduğu düşünülen bir mezara daha ulaşıldığı açıklandı. Yüzeyden 2,8 metre aşağıda olan bu toprak mezarda her ikisi de sol yanı üzerine yatırılmış vaziyette hoker tarzında yetişkin bir erkek ve bir kadın gömüsü ortaya çıkarıldı. Bireylerin yan yana konulmuş olması sebebiyle karı- koca olduğu düşünülüyor.

Erkek iskeletinin yüz kısmı güneydoğuya, kadın iskeletinin yüz kısmının ise kuzeydoğuya baktığı görülüyor. Ayrıca ayakları üzerine bronzdan sığ bir tepsi konulmuş kadın iskelet üzerinde bir bronz kemer ile bronz, gümüş ve altından çok sayıda takıya rastlandı. Erkek iskeleti üzerinde ise bronz bir kemer ile bir mühür bulundu. İlk gözlemler sonucunda yukarıda söz edilen at mezarının da bu aileye ait olduğu tahmin ediliyor.

2 BİN 750 YILLIK MİRAS

Çavuştepe Kalesi kazı ve onarım çalışmaları 3 Ağustos tarihinde başladı. Bakanlığın izinleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kalenin yaklaşık bin 200 metre kuzeyindeki yayvan bir tepelik olan nekropol alanında da yürütüldü. Urartu dönemine ait mezarların bulunduğu Çavuştepe Kalesi, Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaklaşık M.Ö. 750 yıllarında inşa edildi. Nekropol, Urartu Krallığı\'nın yıkılışına kadar yaklaşık 200 yıl burada yaşayanlar tarafından mezarlık olarak kullandı.

Haber-Kamera: VAN, (DHA) -

Düğünlerde \'çakma altın\' dönemi

ANTALYA\'da evlenmek isteyen bazı dar gelirli çiftler, etrafa mahcup olmamak için takı olarak yurt dışından kaçak yollarla getirilen \'çakma\' altınları kullanıyor.

Kızını ve oğlunu evlendirmek isteyenleri şu günlerde tatlı bir heyecan sararken, düğün sahipleri altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Son zamanlarda ekonomik krizle birlikte yükselen fiyatlar nedeniyle altın alamayanlar, çareyi Çin ve Dubai\'de üretilen imitasyon altınlarda buluyor. Altın görünümlü imitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, bijuteri ve pazarlarda satılıyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, fiyatları 10 ile 200 TL arasında satılan çeşitli boyutlanrdaki bu takılardan alıyor.

BİJUTERİDE, PAZARDA SATILIYOR

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, Kurban Bayramı\'ndan sonra düğün hareketliğinin başlayacağını hatırlatarak şunları söyledi:

\"Altın piyasalarda değer olarak 2003 ile 2017 arasında 6 kat, dolar 3 kat kazandırmış. Dolayısıyla uzun süreçte altın her zaman kazandırmaya devam ediyor. Hayat şartları malum, tüketicinin alım gücü her geçen gün azalıyor. Bilhassa kırsal kesimde altın takma olayı, gösterişe döndü. \'Benim kızıma bu takıldı, ona da bu takılsın\' gibi yaklaşımlardan sonra vatandaşın da gücü yetmeyince, bijuteride satılan imitasyonlarla takviye yapılabiliyor. Bunu biz zaman zaman görüyoruz. Duyumlarını alıyoruz. Pazar yerlerinde satılanlar var.\"

ALTIN FİYATLARI DOLANDIRICININ İŞTAHINI KABARTIYOR

Gelişen teknoloji sayesinde gerçeğine çok yakın sahte altınların ortaya çıktığını da kaydeden Ferda Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Sahte altını gerçeğine çok yakın yaptıkları zaman vatandaş ikili ilişkilerle de aldanabiliyor. Örneğin, kötü niyetli biri tanıdığı kişiye altınları gösterip, \'Bunlar bana düğünde takıldı. Satmak istiyorum. Veya sana emanete vereyim. Bu 100 TL yapar ama sen bana 50 TL ver\' dedikten sonra vatandaş kafasında hesap yapıyor. Kara geçeceğini düşünerek bu alışverişi gerçekleştiriyor. Piyasalarda kuyumcuya da satmaya çalışıyorlar. Tüm bunlar neden oluyor? Altın 4 yıl önce 50- 60 TL civarındayken şu anda 140 TL civarında geziyor. Hal böyle olunca dolandırıcının iştahı kabarıyor. Bu nedenle vatandaş dikkatli olsun. Böyle durumlarda tanıdığı bir kuyumcuya gitsin.\"

SAHTELER 10 TL İLE 200 TL ARASINDA SATILIYOR

Pazarlarda imitasyon altın satan Cumali Cenik işlerinin iyi gittiğini belirterek, \"Millette para yok. Düğün sezonu yaklaşınca satış arttı. Gerçek altını kimse alamıyor. Alan da yatırım yapıyor. Gidip kasaya koyuyor. İmitasyon altın fiyatları 10 TL\'den başlayıp 200 TL\'ye kadar çıkıyor. Altınların Dubai, Suriye\'den geldiğini söylüyorlar. Ama yüzde 99\'u Çin\'den geliyor. Başka da bir yerde imalathane yok\" dedi.

Pazarda sahte altınları alıp inceleyen Hafize Toker ise \"Gerçeğinden hiçbir farkı yok. Herhalde insanların alım güçleri de düştüğü için bunlara rağbet ediyorlar\" diye konuştu.

Gerçek altınların vitrinde görüntüsü

RÖP 1: Ferda Erdem ( Antalya kuyumcular odası Başkanı )

Başkan Erdem sahte altını gösterirken

Sahte altınların Pazar tezgahında görüntüsü

Kadınların sahte altını incelerken görnütüsü

RÖP 2: Cumali Cenik

Detaylar

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA)

Antalya\'da Rus okulunun ilk ders zilini Vali çaldı

TURİZMİN başkenti Antalya\'da Rus ve Rusça konuşan diğer ülke ailelerinin çocuklarının kendi ana dillerinde eğitim aldığı Uluslararası Özel Rus Okulu\'nda, Rusya ile eş zamanlı okullar açıldı. Rus öğrencilerin ilk ders zili Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından çalındı.

Antalya\'da 2000 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan onaylı Uluslararası Özel Rus Okulu\'nda, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başladı. Rusçanın anadil, Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak okutulduğu, her yıl Rusya ile birlikte 1 Eylül\'de açılan okul, bu yıl Kurban Bayramı tatili nedeniyle açılışını 6 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Müfredatta Türk kültürü ve tarihi dersi de verilen Rus Okulu\'nun yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, çok sayıda davetli, Rus aileler ve öğrenciler katıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde Rus öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterileri sunuldu.

Antalya valisi olarak ilk ders zili törenine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün de ifade ettiği gibi dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Antalya\'da yaşıyoruz. Antalya sadece bir turizm destinasyonu değil çok sayıda yabancı dostumuzun yaşamak için tercih ettiği, gayrimenkul satın aldığı güzel bir şehir. İşi veya evlilik dolayısıyla Antalya\'da yaşayan ve çocukları olan ailelerin çocuklarının anadilde eğitim almaları, anadillerini bu okulda güçlendirmeleri ve yanında Türkçe ve diğer yabancı dilleri öğrenmeleri iki ülke arasında önemli bir köprü ve önemli bir ihtiyacı da giderdiğini düşünüyorum. Biz anne babalar için en önemli şey evlatlarımızın iyi eğitim alması, kendileri, aileleri, ülkeleri, milletleri ve nihayetinde insanlık için faydalı bireylere dönüşmesi en büyük mutluluktur\" dedi.

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Rus Okulu\'nun iki ülke arasında çok önemli bir kültür köprüsü olduğunu belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise, “Burada yetişecek tüm çocuklarımız ileride iki ülke arasındaki dostluğun daha çok pekişmesine, ilerlemesine ve tüm önyargıların yıkılması adına önemli hizmetleri olacaktır\" dedi.

Açılış töreninde bu yıl anaokulu ve ilkokula başlayan öğrencilerle ilk ders zilini çalan Vali Münir Karaloğlu, ardından sınıfları ziyaret ederek derse katıldı. Vali Karaloğlu, çocukları okula başlayan anne babaları ve ders başı yapan öğretmen ve öğrencileri kutladı.

RUS MÜFREDATI UYGULANIYOR

Eğitim-öğretimin her yıl Rusya ile birlikte 1 Eylül\'de başladığını belirten Eduant Uluslararası Özel Rus Okulu sahibi Victor Bikkenev, 1 yıl anasınıfı, 4 yıl ilkokul, 5 yıl ortaokul ve 2 yıl lise şeklinde toplam 11 yıl mecburi eğitim programı uygulandığını söyledi. Bikkenev, mezun olan öğrencilere hem Rusya hem de Türkiye\'de geçerli iki diploma verildiğini söyledi.

200 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

Okulun kreşinden Rus ve diğer ülke çocuklarının yanı sıra anne Rus, baba Türk veya tamamen Türk aile çocuklarının da yararlanabildiğini belirten Bikkenev, bu eğitimde Türk çocuklarına erken yaşta Rusça ve İngilizce öğretildiğini kaydetti. Uzun yıllar Lara\'da hizmet verdikten sonra 2015\'te Konyaaltı Sarısu\'da kurdukları yeni kampüste eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Bikkenev, yaklaşık 200 öğrencileri bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin görüntüsü

Velilerin görüntüsü

Protokol üyelerinin görüntüsü

Öğrencilerin dans gösterisi

Vali Münir Karaloğlu öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalması

Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

Sınıfların gezilmesi

Okul dış plan görüntü

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Babadağ\'da bayram rekoru

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'dan, 10 günlük bayram tatili boyunca 8 bin 838 yamaç paraşütü havalandı. Uçuşların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Fethiye\'nin Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki 1965 rakımlı Babadağ\'ın zirvesinde bulunan 1200, 1700, 1800 ve 1900 metre pistleri, bayram tatili boyunca tatilci ve turistlerin akınına uğradı. Muğla\'nın Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ile Antalya\'nın Kaş ilçeleri arasındaki en yüksek nokta olarak dikkati çeken zirveden, 10 günlük tatil süresince, 8 bin 838 yamaç paraşütü havalandı. Uçuşların 8 bin 473\'ünü tandem (ikili), 365\'ini ise single (tekli) atlayışlar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış yaşanan uçuşların rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi Müdürü Salih Büyükkoca, Kurban Bayramı tatilinde Babadağ\'dan uçuşların yüzde 60 tatilci, yüzde 40 turist şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye\'nin her yerinden tatilcilere eşsiz bir uçuş deneyimi yaşattıklarını anlatan Büyükkoca, \"Tatilcilerimizin yanı sıra bayram boyunca İran, Suudi Arabistan ve Katar\'dan çok sayıda turist yamaç paraşütü yaptı. Çin ve Güney Kore\'den de hatırı sayılır ziyaretçimiz vardı\" dedi.

Uçuş sayılarının artışında kazaların sıfıra inmesinin etkisi olduğunu aktaran Büyükkoca, \"Bölgemizde 270 pilotumuz ikili uçuş yapıyor. Bu yıl hiç kazamız yok. Sadece bir Rus pilot tekli uçarken kaza geçirdi. Onun dışında Babadağ\'ın ve yamaç paraşütünün ne kadar güvenli olduğunu tatilcilerimiz de görüyor. Bu da uçuşlarımıza yansıyor\" diye konuştu.

- Babadağ\'dan havalanan yamaç paraşütlerinden görüntü

- 1700 metre pistinden görüntü

- Havadaki paraşütlerin görüntü

- Salih Büyükkoca ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

