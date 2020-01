DHA YURT BÜLTENİ-7

KILIÇDAROĞLU\'NDAN CONKBAYIRINA \'ADALET\' YÜRÜYÜŞÜ (EK))

1)KADIN VE GENÇLERE SİYASET ÇAĞRISI



Çanakkale\'de Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Adalet Kurultayı\'nın ikinci gününde özel olarak hazırlanan çadırlarda kadın ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla bulunmaları için onlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

\"Adalet Kurultayı\'nda kadınlarımız için özel bir bölüm ve panel açıldı. Burada konuşacak, tartışacaksınız. Sizden sadece bir isteğim var; Daha fazla siyasette yer alın. Daha fazla kararlı olun. Daha fazla mücadele edin. Beklemeyin birisi bize alan açacak diye. Kendiniz mücadele edin. Sizlerin mücadelesi bu toplumun mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz demokrasi mücadelesi olacak.\" \'Uluslar arası Sosyalist Gençlik Örgütleriyle Söyleşi\'nin yapıldığı Gençlik Çadırı\'nı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, \"Gençlerin ve kadınların daha fazla, daha güçlü siyasete ilgi göstermelerini istiyorum. Gençler, \'Şu kenara çekilse de bize biraz alan yaratsa\' diye beklemesin. Hayır, alanı siz kendiniz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak içinde, siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz mücadele ederek alacaksınız\" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Adalet Kurultayı kapsamında sabah bölümünde düzenlenen \'Seçimde Adalet\' konulu panele dinleyici olarak katıldı.

KILIÇDAROĞLU, \'HAFIZA SOKAĞI\' AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \'Seçimde Adalet\' konulu paneli izledikten sonra, Türkiye\'de yaşanan önemli olayların yazılı ve görsel olarak sergilendiği, yaşanmış adaletsizliklerin hatırlatıldığı, \'Hafıza Sokağı\'nın açılışını gerçekleştirdi. Geçmişte yaşanan büyük adaletsizliklerden örneklerin Hafıza Sokağı\'nda görüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, \"Hafızalarımız yenilenecektir. Umarız Türkiye\'de bu tür adaletsizlikler bir daha hiç olmaz. Hep birlikte açalım, hep birlikte gezelim, hep birlikte üzülelim ve hep birlikte geleceğe umutla bakalım. Çünkü bu tür adaletsizlikleri ülkede istemiyoruz\" dedi.

Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, Hafıza Sokağı\'nı gezdi.

ADALET KURULTAYI\'NDA ATLETİYLE ADALET ARADI

Çanakkale\'de tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere kamp alanındaki Adalet Kurultayı 2\'nci gününde de çalıştay, panel ve söyleşiler ile devam ediyor. Türkiye\'nin dört bir yanından gelerek kurultay alanını dolduran vatandaşlar adalet vurgusu yapıyor. Üzerinde beyaz bir atlet, başında ise adaleti temsil eden terazi ile Edirne\'den gelerek kurultay alanında boy gösteren 62 yaşındaki Saim Kaya, ilginç görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Elinde, \'Atletimle adalet arıyorum\' yazılı küçük bir döviz bulunan Saim Kaya, \"Öncelikle ben buradan 80 milyon vatandaşıma şunu söylemek istiyorum. Uyan ey halkım uyan! diyorum. Genel Başkanımız bir adalet yürüyüşü yaptı. Maltepe\'de bir miting yaptık. Şimdi de burada yine \'hak, hukuk, adalet\' diyoruz. Ne için adalet, herkes için adalet diyoruz. Ben emekliyim. Emekliler için adalet diyorum. İşte buradayım. Atlet davasını tutturdular. Bunlarla uğraşılmasın. Biz hep adalet, hak, hukuk dedik. Oysa birileri bize adaletsizliği, adaletmiş gibi yutturmaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar. Biz aklımızı peynir ekmekle yemedik\" dedi.

Kurultaya katılan diğer vatandaşlar da Saim Kaya\'nın dikkat çeken görüntüsünü cep telefonları ile çekmek için birbiriyle yarıştı.

2)BAKAN FAKIBABA: TÜRKİYE\'Yİ İŞGAL ETMİŞ OLACAKLARDI

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde FETÖ\'nün başarılı olması halinde Türkiye\'yi böleceklerini belirterek, \"Ertesi gün masaya oturacaklardı; şurası şuranın olacak, burası burası olacak, Türkiye\'nin bir parçasını Avrupa topluluğuna kattık ve Türkiye\'yi işgal etmiş olacaklardı\" dedi.

Geceyi Adıyaman\'da geçiren Bakan Fakıbaba, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat ve Salih Fırat ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte bugün Kahta İlçesi\'nde düzenlenen badem hasadına katıldı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, hedefi olmayan insanların başarılı olamayacağını kaydederek, bakan olduktan sonra günlük 20 saat çalıştığını söyledi. İnsanların farklı siyasi görüşlerinin olabileceğini ancak, ülkenin birlik ve beraberliği konusunda hemfikir olması gerektiğini ifade eden Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Biz bu memlekete, ülkemize sevdalıyız. Biz sevdalıyız arkadaşlar. Onun için Allah\'ın izni ile bizim birlik beraberliğimizi bozdurmayacağız, bozamayacaklar. Birlik- beraberlik içinde olacağız. İnsanlar farklı düşünebilir. AK Parti\'ye oy vermeyebilirsiniz. Bunu doğal karşılayabilirim. Ama Türkiye\'nin bölünmez bütünlüğüne kim karşı gelir, onun önüne kim karşı gelirse ona canım feda olsun. Canım fedadır bu ülkeye. Birlik beraberliğimizi Allah bozmasın. Dün sıradan bir kişiydim, bakan olarak burada da sıradan bir kardeşinizim. Benim sizin aranızda hiçbir farkım yok. Hatta esas olan sizsiniz. Ben vekilim, vekilin de amacı buraya hizmet etmek. Benim amacım da buraya hizmet etmek, Türkiye\'ye hizmet etmektir. Bakanlıklar, milletvekillikleri, bu makamlar gelip geçicidir. Önemli olan kalıcı olan hizmet etmektir. Dua alabilmektir.\"

FETÖ\'nün, 15 Temmuz\'daki darbe girişimini başarması halinde Türkiye\'yi böleceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

\"Bakın bu dualar önemli bu desteğiniz önemli arkadaşlar. Bu destek olmaz ise 15 Temmuz akşamı ne olacaktı biliyor musunuz? Çok samimi yürekten söylüyorum. Ertesi gün masaya oturacaklardı; şurası şuranın olacak, burası burası olacak, Türkiye\'nin bir parçasını Avrupa topluluğuna kattık ve Türkiye\'yi işgal etmiş olacaklardı. Bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Hatırlayın samimi olarak ilk göreve geldiğimizde, 2002 yılında ne büyük demokratik açılımlar yaptık. Ne büyük işler başardık. Ama bu işi başarmasını istemeyen güçlerin vatandaşın özgürce yaşamayan insanlar. Bu tür hayır fırsatlarla bizi birbirimizden ayırmaya çalışıp Türkiye\'nin önünü kapatmaya çalışanlar. Onun için biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bundan 3- 4 sene önce her taraf çorak topraklardı değil mi? Ne büyük insanlarsınız. Bunu başarmak kolay değil. Bunu Avrupa\'da başarırsınız. Niye? Günün 24 saati yağmur yağıyor. Zaten 3 tohum atsan ağaç çıkıyor. Ama erkek olan gelip şu kıraç topraklarda, şu yeşili ortaya çıkarabilmektir. Çalışkan insanlar bunu yapacak güçte olan sizlersiniz. Bunun için sizi yürekten kutluyorum. Badem ne kadar önemli olduğunu, Adıyaman\'ın ne kadar önemli olduğunu bir sağlıkçı olarak biliyorum. 100 gramında 550 kalori olduğunu, önemli besin maddesi olduğunu, ben gıdanın ne kadar önemli olduğunu bilen kardeşinizim.\"

Bakan Fakıbaba\'nın konuşması ardından hasat yapıldı.

3)SİLAHLA REHİN ALMA İDDİASI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

KONYA\'da silahlı kişilerin, bir kişiyi evde rehin tutup işkence yaptıkları ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla evin çevresini ve sokağını kuşattı. Evde yapılan aramada kimseye rastlanmadı. Ancak inşaat işçisi 52 yaşındaki Mehmet K.\'nin, borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi tarafından ihbar edilen sokakta dövülüp evinin önüne bırakıldığı ortaya çıktı.

Polisin \'155\' numaralı ihbar hattına saat 11.00 sıralarında bir kişinin silahlı kişiler tarafından kaçırılıp merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokaktaki bir evde rehin tutulduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla sokağın giriş ve çıkışlarını tutup, evin çevresini kuşattı. Yapılan çalışma sonucu ihbar edilen evin, karşı binada oturan kişilere ait olduğu belirlendi. Polis, evde yaptığı aramada ise kimseye rastlamadı.

Bu sırada polis Dr. Ziya Barlas Mahallesi Şair Nidai Sokakta bir kişinin dövülüp sokağa atıldığı ihbarını aldı. Polis yaptığı incelemede dövülüp sokağa atılan Mehmet K.\'nin, rehin tutulduğu ileri sürülen kişi olduğunu belirledi. Mehmet K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Mehmet K. polise verdiği ilk ifadesinde, aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunan İhsan H. ve adını Ramazan olarak bildiği iki kişi tarafından evin önünden zorla kaçırılıp, Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokak\'a götürülüp dövüldüğünü, tekrar evinin önüne bırakıldığını söyledi.

Polis, Mehmet K.\'yi kaçırıp, döven kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4)DÜĞÜNDE TERS TAKLA ATARKEN YÜZ ÜSTÜ YERE ÇAKILDI, 22 DİKİŞ ATILDI

SİVAS\'ta ağabeyinin düğününde müziğin ritmine kapılarak ters takla atan 21 yaşındaki Nuri Çetin yüzüstü yere çakıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan gencin açılan kaşına 22 dikiş atıldı. Olay geçtiğimiz günlerde özel bir düğün salonunda yaşandı. Kentte fırıncılık işiyle uğraşan 21 yaşındaki Nuri Çetin ağabeyi Emre Çetin\'in düğününde dans etmeye başladı. Hareketli müziğin ritmi ile kendinden geçen genç ters takla attı. Arkadaşlarının ısrarı ile ikinci kez aynı hareketi deneyen genç dengesini kaybetmesi sonucu yüz üstü yere düştü. Çetin\'in sert bir şekilde yere düşmenin etkisi ile sol kaşı açıldı. Bu sırada Çetin\'in yere düşmesi düğüne katılan biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hareketsiz halde yerde kalan 21 yaşındaki Nuri Çetin için olay yerine akrabaları tarafından ambulans çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Çetin\'in açılan kaşına 22 dikiş atıldı.

\"BİRAZ ŞOV YAPAYIM DEDİM\"

Abisinin düğününde çalan hareketli müzik ile kendini tutamadığını ve dans etmeye başladığını söyleyen Nuri Çetin, \"Hareketli müzik çalmaya başladı. Bende kendimi tutamadım. Ortaya çıktıp oynamaya başladım. O anda hızımı alamayıp biraz şov yapıyım dedim. Ters takla attım. Dengemi kaybedip yüzümün üzerine düştüm. Daha sonra hastaneye gittik. Kaşıma 22 tane dikiş attılar. Düğünlerde böyle tehlikeli hareketler yapmayalım. Sonuç böyle oluyor. Gençler böyle hareketler yapmasınlar. Bunlar tehlikeli hareketler. Boyun falan kırılabilir, felç kalınabilir. Ben çok şükür ucuz atlattım.\" dedi.

5)HDP\'Lİ AYHAN: KUZEY IRAK HALKININ İRADESİNE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referanduma ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin açıklamalara tepki gösterirken, \"Oradaki halkın iradesine karşı müdahale edilmiştir. Halbuki Türkiye ile Barzani, Kürt yönetimi en çok ticari ilişki içindedir\" dedi.HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, partisinin Viranşehir İlçe Teşkilatı\'nın 2\'nci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kışla Mahallesi\'ndeki HDP İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen kongrede konuşan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin, Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referanduma ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Ayhan, Kuzey Irak halkının iradesine müdahale edildiğini savunarak, şöyle konuştu:\"Partimiz, hükümet tarafından her türlü baskı ve şiddete maruz kalmıştır. 17 yıl Viranşehir\'de halkın özgür iradesiyle seçilen belediye başkanları atama yöntemiyle darbe hukukuyla işgal edilmiştir. Demokrasiyle sandıklar ele geçirilemeyince halkın belediyelerine zorla el koymuştur. Halkın iradesi gasp edilmiştir. Belediye başkanları rehin alınmıştır. Bu hükmet, MHP işbirliğiyle Kuzey Irak\'ta yapılacak referanduma karşı gelip \'Bu bir savaş nedenidir\' denmiştir. Oradaki halkın iradesine karşı müdahale edilmiştir. Halbuki Türkiye ile Barzani, Kürt yönetimi en çok ticari ilişki içindedir. Tarihte hiçbir zulüm zorbayla şimdiye kadar hiç kimse başarıya ulaşmamıştır. Hitler\'i, Saddam\'ı, Esad\'ı iflah olmamıştır. Bu sistem de iflah olmayacaktır. Hazreti Ali\'nin bir sözü vardı. Der ki \'Zalimin sonu gelince, zulmü artar.\' Uzayda bir HDP\'li görseler ona bile düşmanlık yapacak duruma gelmiştir bu hükümet. Tüm bu baskı ve şiddete karşı halkımızla birlikte mücadele edeceğiz.\" CHP İlçe Başkanı Remzi Taylan, HDP Şanlıurfa İl Başkanı Ayşe Sürücü ve partililerin de katıldığı ve tek listeyle gidilen kongrede Ali Hançer yeniden başkanlığa seçildi.

6)KURBANLIĞINI SATAMAYAN ÜRETİCİYİ SEVİNDİREN HABER

KURBAN Bayramı\'na 4 gün kala, küçük ve büyükbaş hayvan satışlarında durgunluk olduğunu söyleyen üreticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sevindirdi. Elde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden alınacağının açıklanması Manisa\'da kurbanlık satan çok sayıda üreticiyi sevindirdi.

Manisa\'da Canlı Hayvan Borsası\'nda küçük ve büyükbaş kurbanlıklar müşterilerini beklerken, hayvan yetiştiricileri satışların durgun olmasından yakındı. Kars, Tokat, Ağrı gibi illerden Manisa\'ya gelen kurbanlık satıcıları az sayıda hayvan satabildiklerini ve kurbanlıkları geriye götürmekte çok zorlanacaklarını anlattı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden alınacağını açıklaması, satış yapamayanları umutlandırdı. Satışların durgun olduğunu söyleyen üretici Hakim Demir, \"Eğer Et ve Süt Kurumu alırsa çok iyi olur. Kurbandan sonra zarar oluyor, borçlarımız oluyor. Elimizde kalanları Et ve Süt Kurumu alırsa insanların zararları giderilir. Elimize para geçer\" dedi. Diğer bir üretici Hasan Çetin de, Türkiye\'de et ihtiyacı olduğu için kurbanlık kalsa bile aşağı fiyata satılmayacağını söyledi. Küçükbaş kurbanlık satan Himmet Kanyılmaz da, satışların ağır gittiğini belirterek, \"Fiyatlar yüksek olunca millete fazla geliyor. Biz de ucuza veremiyoruz, yem fiyatları pahalı. Eğer Et ve Süt Kurumu elde kalan kurbanlıkları alırsa iyi olur. Ama aşağı fiyattan almak isterse zararına veremeyiz\" dedi. Büyükbaş hayvan üreticisi Cafer Aburşu, sadece bir tane kurban satabildiğini belirterek, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın açıklamasına inanmadığını söyledi. Bakanlığın ‘kurban almakta acele etmeyin, fiyatlar düşer\' açıklamasını yaptığını ardından ‘elde kalan kurbanlıkları alacağım\' demesini eleştiren Aburşu, kurbanlıkların değerinde alınmayacağını savundu.

\"10 GÜNLÜK TATİL SATIŞLARI ETKİLEDİ\"

Kurbanlık satışlarının az olmasında 10 günlük tatilin etkisi olduğunu savunan üretici Cafer Aburşu, \"10 günlük tatil çıkardılar. Turizmcilerimiz kalkınsın diyorlar ama üreticiyi kim koruyacak? 10 gün tatil olacağına 5 gün olsaydı. Tatil bizi etkiledi. Kurbanlık satışlarını yüzde 70 etkileyecek\" diye konuştu. 10 günlük tatilin fazla olduğunu dile getiren bir diğer üretici Niyaz Karakaş da, şunları söyledi:

\"10 gün tatil çok oldu. Bu bir gerçektir. İnsanlar tatile gittiler. Tatile gidince kurban kesmiyorlar. Önceden kurbanı alıp kesiyordu, sonra tatile gidiyordu. 10 günlük tatil bizi etkiledi\"

Muzaffer Sönmez de, tatilin kendilerini etkilediğini belirterek, insanlar tatile çıkınca müşterinin azaldığını öne sürdü.

TOSUN PAŞA ARABA FİYATINA

Kurban pazarında 1 ton 100 kiloluk Tosun Paşa ismi verilen Simentel cinsi hayvan 17 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Pazarın şampiyonu Tosun Paşa lakaplı kurbanlığı satan Saim Çelebiler, devasa kurbanlığa ilginin büyük olduğunu söyledi. 1 tonluk boğayı satan Tahir Kayalı da, Ağrı\'dan getirdiği Ceylan ismini verdiği kurbanlığı 16 bin liraya atmak istediğini anlattı.

7)YUMURTALIK, ANTİK KENTTEN ÇIKAN MOZAİKLERİ İSTİYOR

ADANA\'nın Yumurtalık İlçesi\'nde gün yüzüne çıkan tarihi mozaiklerin kent merkezindeki yeni müzeye götürülmesine, sivil toplum örgütleri ve ilçe sakinleri tepki gösterdi.

Geçmişi M.Ö. 2\'nci Yüzyıl\'a dayanan Aigeai Antik Kenti\'nin limanının bulunduğu Yumurtalık İlçesi\'nde yapılan kazılarda son dönemde, 4 önemli mozaik bulundu. Ancak arkeologların yaptığı incelemenin ardından mozaikler bulundukları yerden alınarak yeni kurulan Adana Müze Kompleksi\'ne götürüldü. Bölge halkı ve STK temsilcileri ise duruma tepki göstererek eserlerin yerinde sergilenmesini istedi.

8)KAŞ\'TA \'BOKSİT\' OCAĞI PROTESTOSU

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi Sütleğen Yaylası\'nda açılan boksit madeni ocağına tepki gösteren yüzlerce bölge sakini \"maden ocağına hayır\" diyerek eylem yaptı.

Sütleğen Yaylası yakınlarında sedir ormanları ve meyve bahçelerinin bulunduğu Üzüm Mahallesi Arma mevkiinde bir maden firması tarafından boksit ocağı açıldı. Firma bir yandan maden arama çalışmalarına başlarken yerleşim yerlerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta ise depolama alanı yaptı. Çıkan tozun meyve ağaçlarının yanı sıra tarım ürünleri, insan ve hayvan sağlığına zarar verdiğini belirten bölge sakinleri maden arama ve depolama çalışmalarının durdurulmasını istedi. Maden ocağına karşı olduklarını, bunun bölgedeki meyve ve sebzeciliği bitireceğini anlatan bölge halkı, ocağın kapatılmasını talep etti.

Üzümlü Mahalle Muhtarı Emin Arıcan, CHP Kaş İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, Kaş Belediye Meclis üyesi CHP\'li Hasan Gökkaya, Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediye meclis üyesi bağımsız Hasan Nusret Baysal, Kaş Belediyesi meclis üyesi bağımsız Mehmet Eriş\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 çevre sakini maden ocağı sahasına kadar yürüyerek tepki gösterdi.

Arma mevkiinde toplanan ve ellerinde, \'Kirli nefese hayır\', \'Madene hayır\', \'Geleceğimizi korumak için madene hayır\', \'Ormanlarımızı kirletmeden koruyalım\' yazılı döviz ve pankartlarını taşıyan grup, Gömbe Yaylası ile Kalkan Mahallesi arasındaki karayolu da bir süre trafiğe kapattı. \'Madene hayır\' sloganları atan eylemciler, yeniden maden ocağı sahasına kadar yürüdü. Slogan atmaya devam eden protestocular, çalışmalar sırasında çok sayıda sedir ağacına zarar verildiğini söyledi.

\'MADEN OCAĞI RUHSATSIZ\' İDDİASI

Grup adına açıklama yapan bölge sakinlerinden Ahmet İrbeç, boksit ocağının tarım, çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek kapatılmasını istedi. Devletin bölgeyi tarım gelişim sahası ilan ettiğini, bundan dolayı da destek verdiğini anlatan İrbeç, \"Bu bir tezat. Bu tezada hep birlikte karşıyız. Maden ocağı ruhsatsız. Bu şantiyenin acilen durdurulmasını istiyoruz\" dedi.

TARIM BİTECEK

Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediyesi meclis üyesi Hasan Nusret Baysal ise şunları söyledi:

\"Maden ocağının faaliyet gösterdiği Katran Dağı koruma altında. Devletimiz çelişki içine düşmesin. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza sesleniyoruz. Tarım, arıcılık bitecek. Bu dağda yüz bin arı kovanı var. Bu arılar bölgedeki üzüm ve cevizin döllenmesini sağlıyor. 340 dönüm alandaki sedir ağaçlarını da ortaya koyarsak, hükümetimiz, yetkililerimiz bir çelişki içinde. Biz bu maden ocağının kapatılmasını talep ediyoruz\".

Açıklamanın ardından şirket yetkilileriyle görüşen protestocular depolama alanının hemen kapatılmasını istedi. Taraflar arasında kısa süresi tartışma yaşandı.

\"ÇEVREYE ZARARLI DEĞİL\" İDDİASI

Şirket yetkilisi Fehmi Arıkan, maden ocağının gerekli izinler açıldıktan sonra açıldığını söyledi. Boksit madeninin doğaya ve çevreye hiçbir zararının olmadığını iddia eden Arıkan, \"Boksit ilaç sanayinde ve ziraatta kullanılan bir maden. Mermer ocakları gibi değil, topraktan ibaret olan bir maden\" dedi.

9)LİSE ÖĞRENCİSİ EVİNDE BOĞAZINDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde lise öğrencisi 16 yaşındaki Ogün Güneri, evinde boğazından bıçaklanarak ağır yaralı halde bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi İlim Sokak üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Sabah saatlerinde İlim Sokak üzerindeki evin önünden geçen komşu, inleme sesleri üzerine kapısı açık olan eve girdiğinde Ogün Güneri\'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazından ve kolundan bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Güneri, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, acilen ameliyata alındı.

Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi olduğu bildirilen Ogün Güneri\'nin, yaz tatili nedeniyle annesiyle fındık toplamak üzere gittiği Ordu\'dan dün tek başına Keşan\'a döndüğü öğrenildi. Polisin, evde ve çevresinde yaptığı aramada olayda kullanılan bıçak bulunamadı. Olayın şüpheli yada şüphelilerinin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için inceleme başlatıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10)1 GÜNLÜĞÜNE SEVMEK İÇİN ALDIĞI YAVRU KÖPEĞİ BİSİKLET SEPETİNDE TAŞIDI

ZONGULDAK’ta, 5 yaşındaki Abdulkadir Öztürk, 1 günlüğüne sevmek için sahibinden emanet aldığı yavru köpeği bisiklet sepetinde taşıyarak eve götürdü.

Abdulkadir Öztürk, bir hafta önce babası Fatih Öztürk ile birlikte gezerken inşaat halindeki binada gördüğü sahipli yavru köpeğe hayran kaldı. Abdulkadir Öztürk, her akşam babasıyla giderek köpeği sevdi. Küçük çocuk, sevmek amacıyla bir günlüğüne köpeği sahibinden istedi. Sahibinin de izin vermesi üzerine Abdulkadir Öztürk yavru köpeği sepete koyarak babasıyla yola çıktı. Abdulkadir’in sevimli köpeği bisikletin sepetine koyarak yolculuk yaptığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı kişiler, durdukları hayvansever çocuğu ilgisinden dolayı kutladı. Oğlunun köpeklere karşı bir sevgisi olduğunu belirten 31 yaşındaki Fatih Öztürk, şöyle dedi:

“Köpeği geçen hafta önce inşaatta çalışan bir kişide gördük. Oğlum biraz sevdi. Sonra her akşam buluşup köpeği 1 saat sevmeye devam etti. Sahibinden de pazar günü için de gezdirmek için söz aldık. Her Pazar oğlumla birlikte bisiklet gezintisine çıkarız. Bugün de köpeği aldık, gün boyu beraber olacağız, yarın sabah da sahibine teslim edeceğiz.ö

