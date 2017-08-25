DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SİVEREK\'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şirinkuyu Mahallesi\'ndeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 63 EE 955 plakalı otomobil ile 21 EY 428 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 21 EY 42 plakalı otomobilin takla attığı kazada iki otomobilde bulunan Derya Üzer, Sadık Özcan, Emin Boğum, Cemil Boğum ve Güler Üzer yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobiller

- Kalabalık ve inceleme yapan polis ekibi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 214 MB

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2)ANTALYA OTOGARINDA TALEP BÜYÜKŞEHİRLERE

KURBAN Bayramına sayılı gün kala Antalya otogarında yoğunluk başladı. Kamu çalışanları için tatilin 10 güne uzatılması nedeniyle özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi kentlere talep bayram öncesi arttı. Firmalar bu illere talebin artması üzerine ek seferler koymaya başladı.Van ile Antalya arasında çalışan bir otobüs firmasında şoförlük yapan Mahmut Ağıl, şu anda bizde bayram hareketliliği olmadığını, araçların boş gelip gittiğini söyledi. Ağıl, \"Ben Van\'dan Antalya\'ya 8 yolcu ile geldim\" dedi. Konya merkezli bir otobüs firmasının bölge müdürü Ayhan Kaya ise otobüs sektörünün şu anda can çekiştiğini savundu. 3 yıl öncesinin işlerini bile göremediklerini belirten Kaya, \"Antalya\'dan Konya\'ya kaldırdığımız araçta 10 yolcu var. Sezonun ortasında böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Normal seferlerimiz yemin ediyorum yüzde 50 dolulukla ancak yapılıyor. Bu nedenle şu anda ilave yapacak, ek sefer koyacak bir pozisyon yok. Sadece biz değil, bütün firmalar aynı durumda\" dedi.

BÜYÜK FİRMALARIN EK SEFERLERİ ŞİMDİDEN DOLDU

Antalya merkezli bir firmanın çalışanı olan Sadık Dilmaç ise şu anda mevcut seferlerle faaliyetlerine devam ettiklerini açıkladı. Talebin olması halinde ek seferler koyacaklarını belirten Dilmaç, büyük şehirlere talebin daha fazla olduğunu söyledi. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi kentlere yolcu taşıma hizmeti veren büyük firmaların ek seferlerinin bile şimdiden dolduğu belirtiliyor. Ulusal çaptaki bir firmada bilet satış görevlisi olarak çalışan Süleyman Aydın, ayın 25\'inden itibaren seferlerin dolduğunu, bu nedenle ek seferler konduğunu söyledi. Bazı günlerde ek seferlerde de yer kalmadığını aktaran Aydın, dönüş biletlerinin de tükendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Antalya otogarından genel görüntü

Otobüs şoförü Mahmut Ağıl\'ın konuşmaları

Konya merkezli firmanının bölge müdürü Ayhan Kaya\'nın konuşmaları

Antalya merkezli firmanın bilet satış görevlisi Sadık Dilmaç\'ın konuşmaları

Bilet satış görevlisi bir kadının konuşmaları

Bilet satış görevlisi Kamil Koç firması çalışanı Süleyman Aydın\'ın konuşmaları

118 MB /// 03.42\"

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)

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3)YENİ EVLİ ÇİFTİN TAKILARINI ÇALDI, PAVYONDA EĞLENİRKEN YAKALANDI

BURSA’da, yeni evli çiftin evinden takılarını çalan 3 hırsızdan biri olan 21 yaşındaki Hüseyin Ç. gece pavyonda eğlenirken yakalandı. Yakalandığında suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin Ç.’nin koluna damada ait lüks saati taktığı belirlendi. Polis, kimlikleri belirlenen diğer iki şüpheliyi arıyor. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce evlenen B.T. ve E.T. çiftinin evine kapı kilidini kırıp giren 3 hırsız, 40 bin lira tutarında ziynet eşyası çaldı. Çaldıkları altınlarla birlikte evden çıkarken güvenlik kameralarına yakalanan zanlılar yüzlerini gizleyerek olay yerinden kaçtı. Evlerine geldiklerinde altınların çalınmış olduğunu fark eden yeni evli çift polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyip harekete geçen hırsızlık büro ekipleri zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlılardan Hüseyin Ç.\'nin (21) Osmangazi ilçesindeki bir pavyonda olduğu bilgisine ulaşan ekipler dün gece saat 02:00 sıralarında pavyona baskın yaptı. Suçlamayı kabul etmeyen H.Ç.’nin pavyona giderken koluna taktığı lüks saatin damat B.T.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından Hüseyin Ç. adliyeye sevk edilirken, polis, isimlerinin U.D. ve Y.Y. olduğu belirlenen diğer iki hırsızı arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

Hırsızların işyerinden çıkamsı

Detaylar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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4)YEMİN EDEN ASKERLER AİLELERİNE KOŞTU

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan 368\'nci kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi. Yemin eden askerler ailelerine koşup hasret giderdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı\'nda 368\'nci kısa dönem askerler temel eğitimlerini tamamladı. Aldıkları eğitim sonunda İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde ailelerinde katıldığı törenle Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin ettiler. Ardından askeri marş söyleyerek ailelerin önünden geçen askerler, yemin töreninin bitmesi ile birlikte alanda bekleyen ailelerine koşup hasret giderdi. Askerlerin aileleri ile kavuşma anlarında duygusal dakikalar yaşandı.

Yemin törenine Tekirdağ Vali yardımcısı Lütfüllah Gürsoy, Süleymanpaşa İlçe Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın, İl Jandarma Komutanı Erdal Eren ile asker aileleri katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Asker aileleri ve protokol

-Askerlerin tören geçişi

-Askerlerin yemin etmesi

-Alandan detay görüntüleri

-Yeminden sonra ailelerine koşup sarılan askerler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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5)ÇATI YANGINI KORKUTTU

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku yarattı. Büyümeden kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Çorlu\'nun Nusratiye Mahallesi Bahçelievler 1\'nci Sokak üzerindeki Halil Şaştum Apartmanı\'nın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede çatının büyük bir bölümünü sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Vatandaşlar itfaiye erine ayran içirdi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-İtfaiye araçları

-Yanan çatıdan detaylar

-Çatından yükselen alevler

-Söndürme çalışmaları

-Dumandan etkilenen itfaiyeci

-İtfaiyeciye ayran ikramı

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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6)ACEMİ ERLER YENİN ETTİ

BURDUR\'da, vatani görevini yapan 1997/3 tertip birinci kademe acemi erler için yemin töreni düzenlendi.58\'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Tırtıllı Sürücü Eğitim Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve asker aileleri katıldı.

Piyade ve tank alay sancaklarının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 1997-3 tertip 4066 acemi er yemin etti. Yaş kütüğüne dönem plaketi çakılmasının ardından kışlaya ilk katılan, eğitim, spor, bakım branşlarında başarılı olan erler ile askerlik görevlerini Burdur 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapmış asker yakınlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri ve hediyeler verildi.

58\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu\'nun konuşmasının ardından tören, Piyade ve Zırhlı Birlikler Marşı\'nın okumasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Alay sancaklarının yerini alması

- Saygı duruşu, istiklal marşı

- Yemin töreni

- Hakan Tutucunun konuşması

- Geçit tröreni

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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7)AĞAÇTAN KURTARILAN YAVRU KEDİ ANNESİNE KOŞTU

BOLU’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarma çalışmalarını izleyen annesini yanına koşması çevredekileri duygulandırdı. Olay, saat 11.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Milli Egemenlik İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesindeki ağacın altında bekleyerek miyavlayan yetişkin bir kediyi gören Bahadır Vural isimli bir vatandaş ağaçta yavru kedi kalmış olabileceğini düşündü. Ağaca bakan Vural, yavru kediyi görünce durumu Bolu Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikteki kediyi kurtardı. Anne kedi de çalışmalar sırasında ağacın altından bir an olsun ayrılmadı. İtfaiye eri korkan yavru kediyi ağaçtan indirirken okşayarak sakinleştirdikten sonra annesinin yanına götürdü. Yavru kedi, itfaiye erinin elinden fırlayarak annesine koştu. Bu sırada anne kedi de yavrusuna koştu. Kedilerin bu kavuşması çevrede olayı izleyen mahalleliyi duygulandırdı. Mahallede oturan Bahadır Vural, \"Bu kedinin 4 yavrusu vardı. Diğerleri kayboldu, bir tek bu kaldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kediyi kurtarma çalışmaları

-Anne kedinin yerdeki panik hali

-Yavru kedinin ağaçtaki görüntüsü

-Kedinin kurtarılması

-İtfaiyeyi arayan kişi ile röportaj

-Kedinin annesine kavuşması

-Detaylar

Süre: 03.31 Boyut: 112. MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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8)POLİSTEN YAŞLI ÇİFTE BAYRAM HEDİYESİ

Kayseri\'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşlı çifti evlerinde ziyaret edip, yiyecek ve giyecek yardımında bulundu, evlerini temizletti.

Kayseri’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, merkez Melikgazi İlçesi Danişmentgazi Mahallesi\'nde 77 yaşındaki Elmas ve 86 yaşındaki Ali Köklü’yü ziyaret etti. Bayram öncesi yaptıkları ziyarette polisler, kendi maaşlarından topladıkları paralarla aldıkları yiyecek ve giyecekleri Köklü çiftine teslim etti. Mahalle berberini de beraberlerinde getiren polisler, Ali Köklü’nün bayram tıraşını da yaptırdı.

Başpolis Levent Atakan, \"Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Kayseri 156 mahallesinde halkımız yan yana olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kimsesiz ve ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit ederek onların yanında oluyoruz. Bugün de Ali ve Elmas Köklü çiftini ziyaret edip bayramlıklarını getirdik. Evlerini temizletip, bayram tıraşı yaptırdık\" dedi. Çocukları ve kimsesi olmayan yaşlı çift ise polis teşkilatına yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Polisin yaşlı çifte ziyareti

- Getirdikleri hediyelerin teslimi

- Yaşlı kimsesiz çift ile sohbet

- Ali Köklü’nün tıraş ettirilmesi

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA

1 Dosya 6 dakika 58 saniye – 222 MB