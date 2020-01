DHA YURT BÜLTENİ-7

BAKAN EROĞLU: ADIYAMAN BALI, MEŞHUR BALDAN DAHA KALİTELİ ÇIKTI

1)TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman\'da valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Ak Parti İl Başkanlığı\'na geçti. Burada partililere seslenen Bakan Eroğlu, yüzde 30- 35 oy oranıyla bir partinin artık iktidar olamadığını belirterek, \"Şimdi yapılan çalışmalar seçim sırasında yapılan çalışmalardan daha iyidir. Bu çalışmaların tesiri daha fazladır. Seçim zamanı oy istemeye geldik, ama şu anda vatandaşı kucaklayacağız. Çünkü 2019 yılında yapılacak olan mali idare seçimleri belediye seçimleridir. Orada büyük destan yazmamız lazım. Artık yüzde 30- 35 ile iktidar olunmuyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı sistemiyle yüzde 50 ile ancak iktidar olmak mümkün. Sizler de buna hazırsınız biliyorum. Yüzde 70 Türkiye’de en çok oy veren Ak Parti’ye il unvanı alacaksınız\" dedi.Bakan Eroğlu, buradaki konuşmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası\'na geçip, DSİ tarafından 84 milyona mal edilecek 8 tesisin toplu temel atma törenine katıldı. Burada da konuşan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:\"FETÖ’cüler, onlar ülkenin önünü kesmek, milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini yok etmek için çalıştılar. Bu terör örgütlerine silah desteğini veren bütün devletleri de Allah bildiği gibi etsin. Bu ülkede şanlı bayrağımız ilelebet dalgalansın, minarelerden ezanlar susmasın. Çünkü gönül coğrafyamız bize bakıyor.\"Bakan Veysel Eroğlu, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte temel atma butonuna basıp Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları\'nın dağıttı.

2)MEKSİKALI MİLYARDER, TEKRAR BODRUM\'A DÜMEN KIRDI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden Ege\'ye açılan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego ve ailesi, tekrar kente dümen kırdı. Geceyi kente geçiren ve yemek yiyen aile, bu sabah ise İzmir\'in Çeşme İlçesi\'ne hareket etti. Meksika\'nın en zengini, Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group\'un Yönetim Kurulu Başkanı olan 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio\'yla birlikte, geçen 2 Ağustos\'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı\'na geldi. Ardından VIP araçla, Bodrum\'un Göltürkbükü\'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı \'Azteca\' isimli yatıyla Ege\'ye açıldı. Yunanistan\'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, cuma günü öğle saatlerinde tekrar Bodrum\'a gelerek Gümüşlük açıklarına demirledi. 9 milyar dolarlık servete sahip Pliego ve eşinin, yatın üzerinde uzun süre kitap okuyup güneşlendiği görüldü. Çocuklarının ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadıkları gözlendi. Pliego, akşam ise 13 metrelik \'Maya\' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte Yalıkavak Koyundaki bir balık restorana yemeğe gitti. Bir Türk rehberin eşlik ettiği Pliego ve ailesi; laos, kalamar, ahtapot salatası, yöresel mezeler ve şaraptan oluşan yemek ve meyve yedi. Pliego iki saat kadar kaldığı restoranda 3 bin 500 lira hesap ödedi. 300 lira bahşiş verdi. Pliego ve ailesinin bulunduğu yat, bu sabah Bodrum\'dan ayrılarak Çeşme Alaçatı\'ya gitti.

3)FİRARİ DOLANDIRICILIK HÜKÜMLÜSÜ KARACABEY’DE YAKALANDI

BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde, dolandırıcılık suçundan 9.5 yıl hapis cezasıyla yattığı hapishaneden kaçan Oktay A., sahte kimlikle gizlediği evde yakalandı. Oktay A. (32), 5 ay önce Aydın Cezaevi’nden firar ederek Karacabey İlçesi’ne geldi. Sahte kimlik çıkarak günlük yaşamına devam eden Oktay A., polisin takibi sonucu kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 58 dolandırıcılık suçuna karıştığı bildirilen Oktay A.’nın kaldığı evde yapılan aramada, çok sayıda sahte kimlik, 22 adet kredi kartı ve 60 bin lira değerinde sahte çek bulundu.

Oktay A. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

4)FINDIK BAHÇELERİNE ATILAN ZEHİRLİ ETLERDEN YİYEN HAYVANLAR TELEF OLDU

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde fındık bahçelerine atılan zehirli etleri yiyen yaban hayvanları ile kedi ve köpekler telef oldu. Akyazı Yeniköy Mahallesi\'nde fındık bahçelerine atılan zehirli etler hayvan katliamına neden oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bahçelere atılan etlerden yiyen tilki, çakal, kirpi, köpek ve kedi gibi hayvanlar zehirlenerek telef oldu. Mahalle sakinleri kaybolan köpek ve kedileri ile birlikte yaban hayvanlarının telef olduğunu görünce tepki gösterdi. Vatandaşlar fındık bahçelerine atılan etleri görünce hayvanların zehirlendiğini anladı. Vatandaşlar bahçelere zehirli etleri atan kişilerin bulunmasını, telef olan hayvanlar ile zehirli etlerin toplanılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Nuri Şimay, \"Ağabeyimin bir av köpeği vardı. Telef olan köpeğini fındık bahçesinde buldu. Evimizin yolunun üzerinde de telef olan bir köpek gördük. Veterineri çağırdık, telef hayvanı aldı götürdü. Ardından biz fındıklıkları aradık, bahçeye atılan et parçaları ile tavuk parçalarını gördük. Hayvanların leşleri vardı. Bunun bir çaresini ve çözümünü istiyoruz. Bahçelere atılan etlerin ve telef olan hayvanların toplanılması gerekli. Yetkililer bu konu ile ilgili çalışma yapmalı\" dedi.Köpeği zehirlenen Melahat Şimay büyük üzüntü yaşarken, \"Hayvanlarımızı zehirlediler. Allah büyük acı versin ona başka bir şey demiyorum. Torunum köpeğe \'Paşa\' ismini vermişti. Çok üzüldüm\" diye konuştu.

5)TEM\'DE KAMYON TIR\'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda önünde giden TIR\'a çarpan kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 12:00 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 47 yaşındaki Selahattin Karaaslan\'ın kullandığı 37 DH 591 plakalı kamyon aynı yöne giden Yakup Uçak yönetimindeki 31 K 7901 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada kalorifer peteği yüklü kamyonun sürücüsü Selahattin Karaaslan ve yanında yolcu olarak bulunan Özay A. hurdaya dönen kamyon içerisinde sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin aramasıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri, Bolu Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışmış olan sürücünün öldüğünü belirledi. Yolcu olarak bulunan Özay A. ise sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkartıldı. Ambulansla ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılan Özay A. tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde trafik tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından 3 şeritli olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)BURSA\'DA ATV ÇALAN HIRSIZLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

BURSA\'nın merkez Osmangazi iİçesi\'nde, bir apartmanın girişinde Ersin Özer\'e ait ATV aracını düz kontak yöntemi ile çalıştırıp çalarak kayıplara karışan 2 hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi\'nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan. Ersin Özer, apartmanın girişinde bıraktığı 16 NMR 05 plakalı ATV aracının olmadığını fark edince güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek aracının çalındığını gördü. Özer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Özer\'e ait ATV\'nin çalınması ise sitede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 20 yaşlarında 2 şüphelinin, sitesinin bahçe kapısını açarak girdiği, apartmanın altından bulunan ATV aracın düz kontak yaparak çalıştırdığı ve ATV aracına binerek siteden kaçtıkları görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

7)\'BİT PAZARI\'NDA BAYRAM ALIVERİŞİ YOĞUNLUĞU

ŞANLIURFA’da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ve Suriyelilerin sıkça uğradığı \'Bit Pazarı\'nda hareketlilik yaşanıyor.Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan gelen seyyar satıcıların Yenice Mahallesi’nde boş arazide kurdukları pazar, alışverişe çıkan vatandaşlarla doluyor. Suriyeli ve dar gelirli vatandaşların uğrak yeri olan pazarda, giysiden elektronik eşyaya kadar herşey, piyasa fiyatından daha ucuza satılıyor. Pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen satıcılar, \"Pazara genellikle dar gelirli vatandaşlar ve Suriyeliler geliyor. Burada çok fazla para harcamadan tepeden tırnağa giyinebiliyorlar. Burada yapılan alışverişte hem biz satıcılar, hem de alıcıların yüzü gülüyor\" dedi.

10 çocuğu olduğu için mağazada alışveriş yapma imkanı olmadığını söyleyen Halil Zurnacı ise, \"Kurban Bayramı öncesinde çocuklarıma elbise ayakkabı almak için bit pazarına geldik. Ben çocuklarımı mağazada giydirmeye kalkarsam 1- 2 bin lira masrafım olur. Burada bütün çocuklarımı 100- 200 lirasında tepeden tırnağa giydiriyorum\" diye konuştu.

8)ERZİNCAN\'DA DRONE\'LU KURBAN YAKALAMA TİMİ

ERZİNCAN Belediyesi\'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu \'kurban timi\' hazırlıklarına başladı. Havadan drone ile takip edilen kurbanları atlı, ATV motosikletli kurban timi müdahale edecek.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Belediye tarafından oluşturulan 12 kişilik kurban yakalama timi antrenmanlarına başladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalayarak etkisiz hale getirmek amacı ile oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik yaparak kement atarak hazırlıklarını sürdüren tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi de aldı. Atlı ve ATV motosikletli personel, kurbanların takibinde insansız hava aracı olarak bilinen \'drone\' da kullanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yeri havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV motosikleti aracı ile kısa sürede etkisiz hale getirilecek. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, belediye olarak her yıl kurban yakalama timini biraz daha güçlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:“Bu seneki ekip içerisinde dronlarımız, atlı birliklerimiz, ATV dediğimiz arazi aracımız ve 12 kişilik bir yakalama timi Kurban Bayramı\'na kadar eğitimlerini devam ettirecek. Bu süre içerisinde bu timimize ulaşmak isteyenler, \'Alo 153\' hattını kullanabilir. Her zaman hızla yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Bu noktada eğitimlerimiz devam etmektedir. Temennimiz insanlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban Bayramını sonuçlandırmalarıdır. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır. Her zaman Erzincanlı hemşerilerimizin yanındayız.ö

9) HACI ADAYLARI UĞURLANDI

BURDUR\'da, hacca gidecek adaylar için uğurlama töreni düzenlendi. Pazar Camii\'nde düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Müftüsü Hıdır Bayrak, hacı adaylarının yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından hacı adaylarına seslenen Vali Yılmaz, hac ibadetinin ömürde bir defa yapılan bir ibadet olduğunu söyledi. Vali Yılmaz, \"Bu ibadet zor, uzun zaman isteyen, meşakkatlidir. Baştan sona, dönünceye kadar kardeşlerimizin bu ibadet bilinciyle hareket etmelerini, oraya Allah\'ın evine misafir olarak gittiklerini, ticaret için gitmediklerini düşünmelerini, ticari iş yapacaklarsa burada yapmalarını, orada bütün zamanlarını Allah\'ın huzurunda geçirmelerini özellikle belirtmek istiyorum\" dedi. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ta bu yıl Burdur\'dan 437 kişinin hacca gideceğini söyledi. Konuşmaların ardından Müftü Yardımcısı Mehmet Gündoğdu tarafından dua edilmesinin ardından yakınları ile vedalaşan hacı adayları otobüslerle Antalya Havalimanı\'na gitti

10)BİSİKLETLİ KADINLAR, KADINA ŞİDDET VE TACİZE \'DUR\' DEMEK İÇİN PEDALLIYOR

ESKİŞEHİR Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 3 kadın, son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekmek için Çanakkale\'den bisikletleriyle başladıkları 550 kilometrelik yolculuklarının 3\'üncü günün Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne ulaştı. Çanakkale\'den, geçen Perşembe günü \'Pedalladıkça Güzelleş-Güzelleştir\' sloganıyla yola çıkan Eskişehir Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Emine Apaydın, Seval Peköz ve Aysun Buran 140 kilometre pedal çevirerek Keşan\'da mola verdi. Başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle amaçlarının, son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ile taciz olaylarına \'dur\' demek ve insanların ötekileştirilmesine dikkat çekmek olduğunu belirten üç kadın, Keşan\'da ki Şehitlik Parkı\'nda, Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) üyeleri tarafında karşıladındı.

Kadın bisikletçi grubu sözcüsü Seval Peköz, kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekmek adına 3 yıldır bu aktiviteyi gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Mottomuz \'kadına, taciz ve tecavüze hayır\' demek. Bunu da en iyi aktarabileceğimiz şey bisikletti. Çünkü bisiklet tarih boyunca insanların özgürleşmelerine çok büyük katkıları ve günümüzde yaşanan ekolojik krize karşı olan bir araç. Bu yıl Çanakkale\'den çıktık ve İstanbul\'da bitirmek istiyoruz. Amacımız kadınların, insanların yolda olabilmesi. İlk yıl Fethiye\'den İzmir\'e, ikinci yılımızda İzmir\'den Çanakkale\'ye pedalladık. Her yıl mottomuza bir şeyler ekleyerek yolumuza davam ediyoruz\" dedi.

BİZ HER TÜRLÜ ÖTEKİLEŞTİRMEYE \'DUR\' DEMEK İSTİYORUZ

Bu yıl insanların ötekileştirilmesine \'dur\' demek için de çalışma yaptıklarını ifade eden Peköz, şöyle konuştu: \"Ülkemizde maalesef kabul görmüş normlar var. Bu normlar dışındaki her şey ötekileştirilmeye çalışılıyor. Biz her türlü ötekileştirmeye \'dur\' demek istiyoruz. Her türlü bireye yapılan taciz ve tecavüz insanlık suçudur. Biz de kadınlar için yoldayız. Önemli olan yolda olmak. Gittiğimiz köylerde kadınlarla görüşüyoruz, soflarına, tarlalarına misafir oluyoruz. Amacımız onlarda da farkındalık yaratmak\"

APAYDIN: ŞAŞIRANLAR OLDU

Emine Apaydın da yolda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, \"Bizim Türkiye\'de olmamız büyük şans. İnsanlar bizleri evlerinde ağırladı. Teknik bir arıza yaşadığımızda çekinmeden birisinin arabasına binip, onunla bir bisikletçiye gidebiliyoruz. Her zaman pozitif etkiyle karşı karşıya kaldık. Sadece \'dört kadın nasıl yoldasınız, yanınızda bir erkek yok\' diyerek, şaşıranlar oldu\" dedi.

Keşan SARDOS Topluluğu Sözcüsü Muammer Taşkıran ise bisikletin özgürlük olduğunu ifade ederek, sosyal sorumluluk projelerini her zamana destekleyeceklerini söyledi. Kadın bisikletçiler, Keşan\'daki molanın ardından yola çıktı. Bisikletçilerin turu 25 Ağustos\'ta İstanbul\'da sona erecek.

