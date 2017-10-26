DHA YURT BÜLTENİ-6 /// Yeniden

AMASRA\'DA 5 METRE BOYUNDA DALGA

BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Amasra\'da yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman’da mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar balıkçıları da etkiledi. Teknelerini Amasra Büyük Limanı\'na çeken balıkçılar, rüzgarın etkisini kaybetmesini bekledi. Bazı vatandaşlar da mendireğe çıkarak, dalgalarla birlikte selfie çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Büyük Limandan detay

-Dalgalardan detay

-Balıkçı teknelerinden detay

-Dalgaları seyreden selfie çeken vatandaşlar

Süre: 2.33 Boyut: 79,0 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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KIRILAN VİNÇ YÜZÜNDEN PANEL GÖÇTÜ: 1 YARALI

ANTALYA\'da bir alışveriş merkezinin ek binasının çatı paneli koyulduğu sırada ağırlık yüzünden vinç kırıldı. Panelin hızla düşmesi sonucu altında kalan 30 yaşındaki İbrahim Gürbüz adlı işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi\'nde bulunan bir alıveriş merkezinin ek binasında meydana geldi. Çatı panelinin bağlı bulunduğu vincin bağlantı yeri ağırlığa dayanamayınca kırıldı. Olay sırasında çöken panelin altında kalan İbrahim Gürbüz adlı işçi yaralandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Gürbüz, tedavi için hastaneye götürüldü. Gürbüz\'ün sağlık durumumu iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının yerde yatma görüntüsü

-Polisin yaralı yanında beklemesi

-Kırılan vinçten görüntü

-Yaralının sedyeye alınması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Detaylar

\"68 MB - 1 DK 6 SN\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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(ÖZEL)

BİNLERCE YILLIK KADİM TEDAVİLERİ ARTIK DOKTORLAR YAPIYOR

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 20 merkezde akupunktur, 7 merkezde ozon, 7 merkezde kupa ve 1 merkezde mezoterapi uygulaması bulunduğunu belirterek, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin tüm Türkiye\'de olduğu gibi Antalya\'da da artık doktor kontrolünde yapıldığını söyledi.

Ünal Hülür, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı yönetmeliğiyle geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle ilgili düzenlemelerin tek bir çatı altında toplandığını belirtti. Yönetmelikle, eğitim ve katılımcı standartları, uygulamaların yapılacağı merkezler, merkezlerde bulunacak cihazlara kalite mantığı kapsamında bir düzenleme getirildiğini aktaran Hülür, “Biz de 2016 yılının sonlarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanemize bağlı geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezimizi açtık. Bu merkez eğitim yapma yetkisi olan bir merkez. Türkiye\'de birkaç eğitim araştırma hastanesi ve üniversitede var. Biz de bunlara katılmış olduk\" dedi.

GELENEKSEL YÖNTEMLER HAKETTİĞİ YERİ BULDU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi\'nde kurulacak merkezlerin, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne bağlı eğitim merkezi olarak yer almasını istediklerini kaydeden Hülür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kupa hacamat, sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altındaki bu uygulamalar, bilinen ve kullanılan uygulamalardı. Bu yönetmelikle birlikte artık hekim kontrolünde. Şu anda Antalya\'da kamu ve özel hastane ile muayenehane olmak üzere 20 merkezde akupunktur, 7 merkezde ozon, 7 merkezde kupa ve 1 merkezde de mezoterapi uygulaması var. Bunlar giderek artacak. Dolayısıyla merdiven altı uygulamalar önlenmiş olacak.\"

KADİM BİR KÜLTÜR

Bu uygulamaların Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı\'nın tanımında hak ettiği yeri bulduğunu belirten Hülür, “Çünkü bu kadim bir kültür. Geçmişten beri yaşanmış, tecrübe edinilmiş tedavileri içeren uygulamalar\" dedi. Yönetmelikle birlikte artık bu uygulamaların hekim kontrolünde ve sağlık tesislerinde uygun şekilde verilmesinin sağlandığına dikkat çeken Hülür, “Şu anda Antalya\'da 70 kadar hekimin katılımıyla kupa hacamat ile arı ürünleri tedavisini (apiterapi) anlattık. Bu hekimler sertifikalarını alacak. Hipnoz eğitimimiz bir kesintiye uğramıştı ama devam edecek. Öncelikle bu konuya gönüllü olan hekim arkadaşlarımızın eğitimleri alarak sertifikalı hale gelmesini hedefliyoruz\" diye konuştu.

HAYATIMDA İLK KEZ KUPA YAPTIRDIM

Kendisinin de kupa hacamat ve apiterapi eğitimini aldığını anlatan Hülür, “Sertifikamızı inşallah önümüzdeki günlerde bakanlığımızdan alacağız\" dedi. Eğitim alırken hayatında ilk kez kupa yaptırdığını da anlatan Ünal Hülür şunları söyledi:

“İlk kez yaptırdım ve etkisini hemen hissettim. Ayrıca eğitim aldıktan sonra iki kişiye kendi talepleri doğrultusunda uygulama yaptım. Eğitimlerimiz sırasında uygulamalar da yapılıyor. Mesela hipnoz uygulamasında biz bunu gözümüzün önünde yaşadık, bir hekim arkadaşımız \'yılan\' kelimesini duyduğunda ürperiyordu. Eğitim sırasında bir seans hipnoz yapıldı. Seanstan sonra arkadaşımız video açıp yılanı izledi. İleriki aşama belki gidip yılanı tutmak olur. Hipnoz bu kadar etkili yani. Özellikle korkularda.\"

Bu uygulamaların Türki Cumhuriyetleri ve Rusya\'da da bilinen yöntemler olduğunu belirten Hülür, “Özellikle Rusya kesiminde geleneksel ve tamamlayıcı tıp dediğimiz uygulamalardan birçoğu biliniyor\" dedi.

HİPNOZLA İKİ AYDA 25 KİLO VERDİ

Hipnozla kilo veren hemşire Bilgin Anaçoğlu, geçen temmuz ayında hipnozla kilo vermeye başladığını belirterek, “Sonuçlar çok olumlu. Şu ana kadar 25 kilo verdim. Kendimi ruhen ve bedenen çok keyifli hissediyorum. Enerjim yerine geldi\" dedi. Önceki yıllarda kilo vermek için pek çok diyet denediğini, spor yaptığını sözlerine ekleyen Anaçoğlu, “Ama başarılı sonuç elde edememiştim. Hipnozla aç kalmadan bu kadar kiloyu vermeyi başardım\" diye konuştu.

HİPNOZ KİŞİLERİ UYKUSUNDAN UYANDIRIP FARK ETTİREBİLME SANATIDIR

İl Sağlık Müdürlüğü\'nde görevli hipnoterapist Dr. Ferdai Alan, hipnozun çok fazla yanlış bilineni olduğuna dikkat çekerek, hipnoz yapılan kişinin tesir ve kontrol altına alındığı gibi yanlış bir inanış olduğunu söyledi. “Hipnoz aslında kişileri uykusundan uyandırıp fark ettirebilme sanatıdır\" diyen Dr. Alan, “Kişi aslında fark edemediği sorunlarının gerçek, çekirdek duygu dediğimiz hislerini fark ettiğinde zaten çözüm kolay. İyileşir. Hipnoz daha çok fobilerin tamamında, organik bir nedeni olmayan baş ağrısı, baş dönmesi, astım, alerjiler, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında etkili. Kötü alışkanlıkların yerine iyi alışkanlıkların konulması ki, sigara, yiyecek bağımlığında (obezite) etkili. Fobilerden 15-20 dakikada kurtulmak mümkün\" dedi.

KUPA HACAMAT TERAPİSİ 5 BİN YILLIK GELENEK

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ferhat Sarıbek ise İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin uygulamalar için onay aldığını belirterek, “Biz apiterapi, kupa hacamat ve hipnoz eğitimiyle başladık\" dedi. Şu anda eğitim alan hekim sayısını artırmaya çalıştıklarını kaydeden Sarıbek, “Kupa hacamat terapisi, 5 bin yıllık geleneği olan, anneannelerimiz, babaannelerimizin uyguladığı Anadolu tıbbında önemli bir uygulama\" dedi. Kupa hacamatın bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu söyleyen Dr. Sarıbek, şunları söyledi:

“Yaş ve kuru kupa uygulaması olarak yapılıyor. Kuru kupa uygulamasında herhangi bir çizik ve kanama olmuyor ama yaş kupa uygulamasında ince kesilerle vücuttaki toksin maddeler alınıyor. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken, hastanın ön bilgilerinin iyi alınması. Kanama bozukluğu gibi bir sıkıntı varsa hekimin bunu önceden bilmesi gerekiyor. Ayrıca aspirin ve benzeri gibi kullanımlar varsa bunun da bilinmesi gerekiyor. Kupa, her yaş grubunda uygulanabilir ama çok zayıf ve yaşlı kişilerde bu uygulamayı yapmamaya çalışıyoruz.\"

ARI ÜRÜNLERİYLE TEDAVİ

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı, Organik Tarım Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Yavuz de apiterapinin arı ürünleriyle tedavi yöntemi olduğunu belirterek, “Arı ürünleri, arısütü, bal, polen, balmumu, propolis, arı havası ve arı zehridir. Antalya Teknokent\'te, arı sütü, sıvı propolis, toz propolis, polen, bal ve karışımlarıyla ilgili çalışmaların yanında ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Apiterapi tek başına bir tedavi yöntemi değil elbette ama geleneksel aldığımız sonuçlar, bilimsel çalışmalar ve bizim yaptığımız çalışmalarda özellikle antioksidan etkisi açısından önemli bir uygulama olduğunu gösteriyor. İmmün sistemde sağladığı destek var. İşin içine hekimlerin de girmesi bu işin artık daha düzgün yapılacağı noktasında sevindirici\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile röportaj

- Dr. Ferdai Alan\'ın hipnoz yaptığı hastayla görüntüsü

- Dr.Ferda Alan\'ın hipnoz yaptığı sırada detay görüntüler

- Hipnozla zayıflayan Bilgin Anaçoğlu ile röportaj

- Dr.Ferdai Alan ile hipnozla ilgili röportaj

- Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent\'te ara kovanları, arı ürünlerinin genel görüntüsü

- Teknokent Gelen Müdür Yardımcısı İbrahim Yavuz ile röportaj

- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma merkezi genel görüntü

- Merkezde İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ferhat Sarıbek\'in bir hastaya kupa hacamat yapması

- Hastadan detay görüntüler

- Kupa hacamat yapılırken görüntüler

- İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ferhat Sarıbek ile kupa hacamatla ilgili röportaj

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇARSLAN-Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)

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ATIK YAĞ TESİSİNDE KAÇAK YAKIT ELE GEÇİRİLDİ

DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'nde, akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon yapan polis, 30 ton 10 numara yağ ele geçirdi. Bu yağların götürüldüğü atık yağ geri dönüşüm fabrikasında da kaçak akaryakıt üretildiğini tespit eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı, işletme mühürlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik, geçen salı günü operasyon yaptı. Operasyon kapsamında kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen tankeri takibe alan polis ekipleri, Sarayköy ilçesinde durdurdu. Tankerde arama yapan polis ekipleri, yasak olmasına rağmen yakıt olarak kullanılan 30 ton 10 numara yağ ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı. Kaçak akaryakıtın götürüldüğü Sarayköy\'deki atık yağ geri dönüşüm fabrikasına da operasyon yapan polis ekipleri, tesiste tanklar içinde kaçak akaryakıt ele geçirdi. Tesiste de bir kişi gözaltına alındı. Tesis inceleme ve araştırma yapılmak üzere faaliyetine son verilerek, mühürlendi. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tesiste tanklardan görüntüler

- Yakıtlardan görüntüler

- Polislerden görüntüler

Haber- Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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KAZAN’IN KAHRAMANKAZAN OLUŞUNUN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ BURUK KUTLANDI

ANKARA’nın Kazan İlçesinin ismini Kahramankazan olarak değiştirilmesinin birinci yıl dönümü şehit yakınların gözyaşları arasında buruk kutlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’nden havalanarak Ankara’yı bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken buradan açılan ateş sonucu şehit olan 8 kişi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit olan bir kişi düzenlenen programla Kahramankazan’da anıldı. Darbe girişiminde, Kahramankazan’da 92 kişide yaralanmıştı. Kazan İlçesindeki vatandaşların gösterdiği bu kahramanlık örneğinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 25 Ekim 2016 yılında tüm siyasi partilerin ortak kararıyla Kazan’a ‘kahraman’ ünvanı verilmesi kararlaştırılmıştı.

BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ BURUK KUTLANDI

Ankara’nın Kazan ilçesinin isminin Kahramankazan olarak değiştirilmesinin birinci yıldönümünde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’deki tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardandan çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törende ayrıca 15 Temmuz fotoğraf sergisi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından Osmanlı döneminde Kazan sergisi açıldı. Kum sanatı ve Türk savaş sanatı gösterilerinin eşliğinde ses sanatçısı Adil Şan ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun sahne aldığı törende Kahramankazanlılar, şehit yakınlarıyla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin sonunda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e Defter-i Efkafı Livayı Kudsi Şerif hediye etti.

Törende konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “TBMM tarafından tüm siyasi partilerin desteğiyle Kahramanlık unvanın verilişini birinci yıl dönümünde coşkuyla kutlarken tören sırasında çok duygulandık. Bugün varlığımızı borçlu olduğumuz sıradağlar gibi duran ve her biri bir mühür olan şehitlerimiz ve şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimiz ve Kahramankazan halkıyla birlikte kutlamış olduk. 81 il ve 957 ilçe adına almış olduğumuz bu unvanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde inşallah bundan sonraki süreçte de Türk Milleti olarak, birlik ve beraberlik içerisinde 15 Temmuz’dan da ders çıkartarak daha çok çalışacak, daha çok koşturacağızö dedi.

Görüntü Dökümü

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Sergiden genel görüntü

Sahne gösterilerinden genel görüntü

Kur’an okunması, dua edilmesi

Şehit yakınları ve salonda göz yaşı dökenlerden genel görüntü

Sahnede hediyelerin verilmesi

Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile röp.

15 Temmuz şehidi Muhtar Ali Anar’ın annesi Yurdagül Anar ile röp.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)-