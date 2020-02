DHA YURT BÜLTENİ -6

Sivas\'ta kar yağışı, 218 köy yolu kapandı

Sivas\'ta kar yağış geceden itibaren yeniden etkili olurken, kent genelinde 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava dalgasının ardından kent genelinde geceden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Karla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bu fırsatı değerlendirenler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kent merkezi yakınındaki Paşabahçe mesire alanındaki bir kısmı buz tutan şelale de güzel bir görünüme kavuştu. Yüksek kesimlerde etkisi daha çok hissedilen kar yağışının şehirler arası ulaşımı etkilememesi için Karayolları ekipleri seferber edildi. Kent merkezinde sabah hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

218 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışı, kırsal kesimle yaşayanların hayatını ise olumsuz etkiledi. Karla birlikte kent merkezi ve ilçelere bağlı toplam 218 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının kent genelinde bir kaç gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Komşusunun kapısına satır ve bıçakla saldıran kadın konuştu

KAYSERİ\'de tartıştığı komşusunun evinin kapısına satır ve bıçakla saldıran Romanya uyruklu Cristina K.(37), \"Bana çok büyük iftiralar attılar. Zamanında çocuklarımı sığınağa kilitlediler. Atılan iftiraları kaldıramadım. O gün hem alkol hem de antidepresan ilaç kullandım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum\" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357\'inci Sokak Selçuklu Apartmanı\'nda oturan Cristina K., iddiaya göre kendisi hakkında konuşan ve binadan çıkarılması için imza toplayan komşuları ile tartıştı. Eşi uzun yol şoförü olan Romanya uyruklu kadın, komşularıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Ancak, savcılık soruşturma sonunda takipsizlik kararı verdi.

KOMŞUSUNUN KIZINI DÖVDÜ

Geçtiğimiz Aralık ayında ise Cristina K., iddiaya göre, üst kattaki komşusunun kızını dövdü. Çocukları dövülen aile, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle bina ile evin girişine güvenlik kamerası taktırdı.

SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

28 Aralık günü de Cristina, ailenin çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Elinde satır ile defalarca kapıya vuran Cristina K. binaya gelen polisler tarafından karakola götürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, 2 çocuk annesi kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

\'ATILAN İFTİRALARI KALDIRAMADIM, PİŞMANIM\'

Apartmanda oturan komşularının, kendisine ağır iftiralarda bulunduğunu iddia eden Cristina K., olay günü alkollü olduğunu ve yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Cristina K., \"Bana çok büyük iftiralar attılar. Zamanında çocuklarımı sığınağa kilitlediler. Atılan iftiraları kaldıramadım. O gün hem alkol hem de antidepresan ilaç kullandım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yaptıklarımdan pişmanım ama beni psikolojik olarak çok yıprattılar. Ortada bir sebep yokken bir insan niye bir başkasına saldırsın? Yalan ifadelerle benimle çok uğraştılar. Almasınlar mazlumun ahını, çıkar aheste aheste\" dedi.

50 bin lira değerindeki güvercinleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya\'da toplam değerleri 50 bin lira civarında olduğu belirtilen 12 cins güvercini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 kişiden 2\'si tutuklandı.

Antalya\'da bir kamu hastanesinde görev yapan uzman doktor, Fatih Polis Merkezi\'ne başvuru, kendisine zincir otellerin sahibi bir turizmci tarafından hediye edilen cins güvercinlerin Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi\'ndeki kümesinden çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Onlarca kamerayı inceleyen ekipler, hırsızların çöpten geri dönüşüm maddesi toplayan Suriye uyruklu Muhammed Sugniy, Mahmood Green ve 18 yaşından küçük olan İ.B. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Çalınan güvercinler sahibine teslim edilirken, adliye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Sugniy, Mahmood Green tutuklanırken, İ.B. ise serbest bırakıldı.

Toplam değerinin 50 bin lira civarında olduğu kaydedilen güvercinlerin, Sivas ve Kocaeli\'nin yerel kuşları olduğu ifade edildi.

İşçilere destek olmak için ucuza şeker sattılar

Düzce işçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fabrikalarda çalışan işçilere piyasa değeri 40 lirayı bulan 10 kilogramlık şekeri 15 liradan sattı. Ayrıca zor durumda olan bazı işçiler için ise ücretsiz odun yardımı yapıldı.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntının önüne geçmek ve işçilere destek olmak amacıyla iş insanlarının desteği ile aldıkları 6 ton şekeri 10 kilogramı 15 liradan işçilere sattı. Dernek üyeleri ayrıca 25 ton odunu belirledikleri işçi ailelerine ücretsiz dağıttı.

Düzenledikleri kampanyayla ilgili olarak bilgi veren Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sedat Mıhçı, \"6 ton şekeri personellere çok cüzi bir miktarda 10 kilosunu 15 lira olmak üzere dağıtıyoruz. Piyasada 10 kilogram şekerin fiyatı 30 ile 40 lira arasında değişiyor. Düzce\'de işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep beraber mutluyuz.\" dedi.

Sahte plaka ile hayvan çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin\'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde art arda park halindeki araçlardan plaka ile küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları plakaları kendi araçlarına takıp, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin K.I. ve A.Z. olduğu tespit edildi. İkili yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.I. tutuklanırken, A.Z. adli kontrol şartı konularak salıverildi.

Hurda kamyoneti forklift ile taşıdılar

Adıyaman\'da kaza yaptıktan sonra hurdaya ayrılan kamyonetin forklift ile taşınması sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Küçük Sanayi Sitesi\'nde kaza yaptığı için hurdaya ayrılan kamyoneti hurdalığa taşımak için çekici yerine forklift kullanıldı. Boyut olarak kendisinden büyük bir aracı taşıyan forklifti görenler taşıma anını cep telefonları ile görüntüledi. Kamyonet, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hurdalığa götürüldü.

Hakkari\'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Hakkari\'de üzeri açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari\'nin Merzan Mahallesi\'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde, üstü açık bırakılan foseptik çukurunda köpek sesi duyan okul idaresi, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü foseptik çukurundan çıkardı. Kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.

40 dairelik sitede akıllara durgunluk veren olay (DÜZELTEREK YENİDEN)

Denizli\'de 4 bloktan oluşan ve 40 dairede 173 kişinin yaşadığı, merkezi sistemle ısıtılan sitede, doğalgaz faturasını ödemeyen eski yöneticinin uyguladığı yöntem akıllara durgunluk verdi. Yöneticinin, sitede yaşayanlardan topladığı doğalgaz faturalarını ödemediği, kapatılan sayaçtaki vanaları açıp bahçe hortumuyla kaçak doğalgaz kullanmalarına sebep olduğu ortaya çıktı. Site sakinleri ise duruma \"Adeta bombanın üzerinde yaşamışız\" diyerek tepki gösterdi.

Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi\'nde bulunan 40 daireden oluşan 4 bloklu sitede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, dönemin site yöneticisi Y.V. geçen yıl şubat ayından bu yana, site sakinlerinden para toplamasına rağmen doğalgaz faturalarını ödemedi. Bunun üzerine doğalgaz dağıtım şirketi, 17 Nisan\'da sitede bulunan sayaçları söktü. Doğalgaz ödemesi yine yapılmayınca, 26 Haziran\'da bu kez sitenin doğalgaz aboneliği iptal edildi. Site sakinleri, merkezi sistem ısınmada kullandıkları doğalgazı, nisan ayından sonra açmadıkları için yaşananlardan habersiz kaldı. Bu süreçte ödenmeyen fatura tutarı ise 54 bin lirayı buldu.

KAÇAK BAĞLANTIYLA DOĞALGAZ KULLANMIŞLAR

Site sakinlerinin doğalgazın kesik olduğunu fark etmemesi için Y.V.\'nin geçen yıl ekim ayı başında, mühürlü olan site önünde bulunan sayaçtaki vanaları açtığı öne sürüldü. İddiaya göre yetkililerce sökülen hortumun yerine ise, bu vanalara, bahçe hortumu bağlayarak gaz akışını kaçak sağladı. Y.V. daha sonra aralık ayında görevinden ayrılarak, yaşadığı siteden taşındı. Durum, doğalgaz faturalarının siteye gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Doğalgaz dağıtım şirketi, siteye gelerek kaçak bağlantıyı söktü. Site sakinleri yaklaşık 15 gün boyunca evlerini ısıtamadı. Site sakinleri yaşadıkları olayın ardından toplanarak, Namık Kemal Aydoğan\'ı yöneticiliğe seçti. Aydoğan, sitede yaşayanlardan yaklaşık 1500\'er lira toplayarak cezayı ödedi. Ardından ise siteye yeni bir abonelik açtırarak, dairelerin tekrar ısınmasını sağladı.

\"173 KİŞİ BOMBANIN ÜZERİNDE YAŞADIK\"

Aydoğan, eski site yöneticisi Y.V\'den savcılığa giderek şikayetçi olduklarını belirterek, \"Oran Sitesi sakinleri 15 gün boyunca bu soğuk havada evlerinde titrediler. Elektrik sobalarının başında yeni yıla üşüyerek girdiler. Sebebi, eski yöneticimizin merkezi sistem doğalgaz paralarını cebe indirmesi. Kendisine tebligat yapıldığı halde bize bilgi vermedi. Kendi aramızda para toplayıp doğalgazımızı yeniden açtırdık. Paradan da geçtik, burada kaçak bağlantının üzerinde bu kadar insan deyim yerindeyse bombanın üzerinde yaşamış. Sayaca amatörce telle bağlanan plastik bahçe hortumuyla biz doğalgazımızı kullanmışız. Bu yaşananlardan, oldukça sonra haberimiz oldu, 40 daire de mağdur oldu. Eski site yöneticisiyle görüştük. Parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen ödemedi. Kendine ulaşamıyoruz, kayıplara karıştı\" dedi.

Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan site sakinlerinden Hacer Çetinöz, \"Doğalgazsız kaldığımız süre boyunca su torbası ve iki elektrikli sobayla yaşadık. Eski yöneticimiz paraları ödememiş. Mağdur olduk\" diye konuştu. Hüseyin Yıldan ise, eksi site yöneticisinin ödedikleri fatura bedellerini zimmetine geçirdiğini ileri sürerek, mağdur olduklarını kaydetti.

56 yıllık usta günde 800 lahmacun satıyor

Adana’da 5 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı lahmacun satışına 56 yıldır devam eden Ali Dönmez (61), kent merkezinde bulunan tablasında günde 800’e yakın lahmacun sattığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi üzerinde tablada lahmacun satan Ali Dönmez, çocukluğundan bu yana baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi. Kendisine ait fırında lahmacunlarını pişirip, tezgahta sattığını belirten Dönmez, \"Bu macera babamın işi benimsemesi ve beni yanına almasıyla başladı. O günden bu yana da aynı yerde devam ediyoruz. Lahmacunun içini kendimiz hazırlıyoruz. Fırınımızda pişiriyoruz gelip burada satıyoruz. Tezgahımda sürekli bir sirkülasyon olduğu için saat başı sıcak lahmacun fırından çıkar ve buraya gelir ben de müşterilerime sunarım\" dedi.

BABADAN OĞULA MÜŞTERİ

Çevrede herkes tarafından tanındığını ve günde 500 ila 800 adet lahmacun sattığını söyleyen Dönmez, 30-40 senelik müşterileri olduğunu vurgularken, şunları söyledi:

\"20 sene önce buraya gelen bir müşteri bugün geldiğinde aynı lezzetle karşılaşıp mutlu oluyor. Biz de meslek babadan oğula ama müşteri de babadan oğula. Mesela bir arkadaşımızın babası müşterimdi. Sonra o da babasıyla geldi. Şimdi baba rahmetli oldu. Oğlu müşterim olmaya devam ediyor. İşimizi severek yaptığımız için biz burada insanlarla aile gibi olduk. Güzel lahmacunun formülü ilk önce hijyenden geçer sonra da tecrübe ve ustalık konuşur. Biz kendimizin yemeyeceği şeyi müşterimize de asla yedirmeyiz.\"

ERDAL TOSUN’UN UĞRAK NOKTASIYDI

Yıllar içinde tablasına birçok ünlü ismin gelip lahmacun yediğini vurgulayan Ali Dönmez, özellikle rahmetli Erdal Tosun’un Adana’ya her geldiğinde tazgaha gelip lahmacun yediğini, yedikten sonrada 100-150 adet lahmacunu paket yaptırıp İstanbul’a götürdüğünü anlattı.

Kışlık kıyafetleri okul duvarına astı, üzerine \'İhtiyacı olan alsın\' yazılı not bıraktı

Bursa\'nın İznik İlçesinde bir okulun bahçe duvarına kimliğini saklı tutan bir hayırsever, üzerlerine \'İnsanlar üşümesin, ihtiyacı olan alsın\' yazılı not iliştirdiği kışlık kıyafetler astı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu\'nun bahçe duvarının demir korkuluklarına bir hayırsever, temizlenip ütülenmiş yaklaşık 15 adet kadın ve erkek kışlık kıyafeti askılarıyla birlikte astı. Kimliği belirsiz hayırsever, kıyafetlerin her birinin üzerine de \'İnsanlar üşümesin ihtiyacı olan alsın\' yazılı not iliştirdi. Hayırseverin örnek davranışı, büyük takdir topladı.

\'ÇOK ŞAŞIRDIM VE DUYGULANDIM\'

Sabah okula gazete bırakan gazete dağıtıcısı Hüseyin Topal, duvardaki kıyafetleri görünce çok şaşırdığını belirterek, “Sabah gazete dağıtırken gördüm, çok ilginç geldi. Çok güzel insanlarımız var, hayırseverler çok. Bu hareket bütün insanlara örnek olmalıö dedi.

KARTON TOPLAYICISI CEKET ALDI

Kıyafetleri gören bir karton toplayıcısı da eşyaların yanına gitti ve bir ceket alarak mutlu bir şekilde ayrıldı. Hayırseverin kim olduğu ise merak konusu oldu.

Van\'da 21 kilo eroin ele geçirildi

Van\'ın Edremit İlçesi\'nde polisin bir araçta yaptığı aramada 21 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi\'nin Kurubaş Mahallesi\'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, narkotik köpeği \'Şila\' ile birlikte arama yapan ekipler, aracın doğal boşluklarına gizlenmiş 40 paket halinde 21 kilogram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\', \'uyuşturucu madde nakletmek\' suçundan gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EİB ihracatı 13.3 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2018 yılını 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı, tarihindeki en yüksek dış satışa imza attı. EİB, Aralık ayında ise 1 milyar 34 milyon dolarlık dövizi Türkiye\'ye kazandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılında 11 milyar 822 milyon dolar ihracat kaydı gerçekleştirmişken, 2018 yılında yüzde 13\'lük artışla 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018 yılında ihracatını arttırma başarısı göstererek tarihi başarıya ortak oldu.

SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 7.4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ege İhracatçı Birlikleri\'nin 2018 yılında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 15\'lik artışla 6.4 milyar dolardan 7.4 milyar dolara çıkarken, tarım ürünleri yüzde 11\'lik artışla 5 milyar dolar barajını aştı. Madencilik sektörü ise; yüzde 6\'lık ihracat artışıyla 919 milyon dolarlık dövizi Türkiye\'ye kazandırdı.

DEMİR-ÇELİK İHRACATI ZİRVEYE DEMİR ATTI

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2018 yılında yüzde 52\'lik artış ve 1 milyar 558 milyon dolarlık ihracatla; hem en fazla ihracat yapan, hem de ihracatını en fazla arttıran birlik olarak çifte başarıya imza attı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de 2018 yılında yüzde 7 artışla 1 milyar 355 milyon dolarlık ihracat yaptı.

TÜTÜN, TARIM BİRLİKLERİNİN LİDERİ OLDU

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, yüzde 7 artışla 2018 yılında gerçekleştirdiği 989 milyon dolarlık ihracatla tarım birlikleri arasında ilk sırada yer aldı. 2018 yılında, 989 milyon dolarlık ihracat yapan bir diğer birlik ise; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği de 2018 yılında Türkiye\'ye 919 milyon dolar döviz kazandırdı.

Türkiye\'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek sağlıklı ürünler sunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2018 yılında yüzde 11\'lik artışla 870 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi\'nde yetişen birbirinden lezzetli yaş meyve ve sebzelerle, meyve ve sebzelerden imal edilen mamulleri 4 mevsim, 12 ay dünyanın her noktasına ihraç eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2018 yılında 831,5 milyon dolar ihracatla tarihinin en yüksek rakamına imza attı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılında 556 milyon dolar olan ihracatını 2018 yılında yüzde 8 geliştirerek 600 milyon dolar seviyesine çıkardı.

2018 yılında ihracatını en fazla arttıran ikinci birlik olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 37\'lik artışla 401 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise; yüzde 15\'lik performans artışı ile 290 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 3\'lük artışla 257 milyon dolarlık ihracatı kayda alırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 10 geliştirerek 153 milyon dolar ihracatla 2018 yılına veda etti.

Ege İhracatçı Birlikleri\'nin 80. kuruluş yıldönümü olan 2019 yılına tarihi ihracat rakamıyla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde ekonomide ticaret savaşlarının yaşandığı, fırtınalı bir döneme girildiğini 2019 yılında ihracat rakamlarında bir duraklama ya da gerileme yaşanmaması için Ticaret Bakanlığı\'nın ihracatçılara sağladığı devlet yardımlarının katma değerli ihracatı arttıracak şekilde yeniden kurgulanması gerektiğini dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2019 yılı için 182 milyar dolar ihracat hedefi konulduğunu ve 2019 yılının \'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı\' olarak belirlendiği bilgisini paylaşan Eskinazi, \"Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılı için 15 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. İhracatta İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım eksenli katma değerli ürünler ihraç ederek bu hedefimize ulaşacağız. 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da ihracatla büyüyeceğiz\" diye konuştu.

ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE EİB İHRACATINDA ZİRVEDE

Ege İhracatçı Birlikleri\'nden 2018 yılında 209 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken Almanya 1 milyar 482 milyon dolarlık tutarla geçen yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da ilk sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 56 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıranın sahibi olurken, Egeli ihracatçıların 1 milyar dolar barajını geçtikleri ikinci ülke olmayı başardı. İngiltere ise; 825 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer buldu. Bu ülkeleri; İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa, Irak, Belçika ve İsrail takip etti.

İZMİR, (DHA)