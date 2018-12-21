DHA YURT BÜLTENİ -6

Yozgat\'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı (2)

VALİ: 18 YARALIDAN 8\'İ AĞIR

Yozgat Valisi Kadir Çakır, kaza yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi valdı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, otobüste toplam 19 kişi bulunduğunu, 1 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Çakır, \"Otobüste 16 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunuyor. Kazada 1 kişi öldü. Diğerleri yaralandı. Yaralıların 3\'ü ayakta tedavi edildi, 8 yaralının durumu ise ağır. Tedavileri sürüyor. Ölen vatandaşımıza Allah\'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yeri detay

-Vali Çakır\'ın konuşması

YOZGAT,(DHA)

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KADINLAR YOLCU OTOBÜSÜNDE KAVGA ETTİ

Adana’da özel halk otobüsünde iki kadın arasında başlayan tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırdığı kadınlardan kavgayı başlatan, otobüsten indirildi.

Özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşan 2 kadın yolcu tartışmaya başladı.

Tartışma, kadınlardan birinin diğerine \"İçip içip de burada nara atma, akıllı ol\" demesi üzerine alevlendi. Bu sözler üzerine alkollü olduğu öne sürülen kadın, diğer kadına önce hakaret etti ardından yumruk atarak saldırdı. Yumruk yiyen kadın da kendisine saldıran kadını yere yatırıp dövmeye başladı. Kadınlar, seyir halindeki otobüste saç saça baş başa kavga etti. Diğer yolcular, kadınları ayırdı.

Otobüs şoförü aracı yol kenarına çekti ve saldırıyı başlatan kadını indirip, yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadın yolcuların sözlü tartışması

- Kadın yolcuların kavga etmesi

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA, (DHA)

SÜRE: 0\'32\" BOYUT: 5,16 MB

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MANAVGAT\'TA KORKUTAN YANGIN

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasar yol açtı.

Emek Mahallesi Yunus Emre Caddesi\'nde Mehmet Ali Demirel\'in oturduğu dairede dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin hemen karşısında market işleten Mehmet Ali Demirel, yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle üst kattaki dairenin de panjurları eridi, camı patladı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangının başlaması (Cep telefonu)

Söndürüldükten sonra yanan dairenin durumu

Balkonda itfaiye görevlilerinin inceleme yapması

Yanan dairenin olduğu apartmanın genel görüntüsü

Söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar

Caddeye düşen panjur parçaları

00:58 - 108 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA)

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TATAR SANATÇI MARMARİS\'TE YENİ YIL KONSERİ VERDİ

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel baba\' figürünü bir araya getiren \'Kültürler Buluşması\' kapsamında düzenlenen Yeni Yıl Festivali\'nde Tatar opera sanatçısı Elvira Gimatdinova konser verdi.

19 Mayıs Gençlik Merkezi\'ndeki konserde sahne alan Tataristan\'ın ünlü opera sanatçısı Elvira Gimatdinova, beş dilde izleyicileri selamladı. Konseri CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, eşi Sevgi Acar, Tataristan\'dan gelen 30 konuk, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ve çok sayıda Marmarisli izledi. Belediye Başkanı Ali Acar ve vatandaşlar hareketli şarkılar eşliğinde zaman zaman dans etti. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hıristiyan dünyasının Noel kutlamaları simgesi \'Noel baba\' kostümü giyenler, festivale katılan diğer kişilerle el ele tutuşup çember oluşturarak çalan müzekler eşliğinde Tataristan\'a özgü halaylar çekti. İki saat süren konserin sonunda festivale katılanlar, Tatar sanatçı Gimatdinova ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gimatdinova, \"Türkiye ve Marmaris çok güzel. İkinci defa dünyanın incisine geliyorum. Birçok milletten insan burada kardeşçe yaşıyor. Gösterilen ilgiden memnun kaldım. Tataristan ve Türkiye kardeştir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tatar opera sanatçısı Elvira Gimatdinova\'nın konserinden görüntü

-Şarkılar eşliğinde CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve festivale katılanların dans edip, eğlenmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

3 dakika 1 saniye-218 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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BODRUM\'DA KENT KONSEYİ SANATÇILARINDAN KARMA SERGİ

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Kent Konseyi Plastik Sanatlar Çalışma Grubu üyesi 8 sanatçı tarafından yeni yıl karma resim sergisi açıldı.

İlçe merkezindeki bir sanat galeresinde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Kent Konseyi Plastik Sanatlar Çalışma grubu üyesi Ayşe Kumbasar, Melike Betil, İsmail Atmalı, Tahir Daştan, Ali, Atmaca, Ayşen Karakaya, Bünyamin Pehlivan ve Şule Karadağ\'ın serlerinden oluşan sergide sanatçılar, geçmiş ve gelecek ile ilgili düşüncelerini, endişe ve korkularını, mutluluk ve sevinçlerini, umut ve dileklerini yansıtan tablolarını Bodrumlu sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi hakkında açıklamada bulunan ressam Ayşe Kumbasar, \"Bu, Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Plastik Sanatlar Çalışma Grubu üyesi 8 kişinin ortak sergisi. Güzel bir karma sergi oldu. Yeni yılı böyle karşılamaktan mutlu olduk\" dedi.

Sergiye katılan sanatçılardan Tahir Daştan ise, \"Sergide, değişik duygu ve teknikte işlenmiş eserler var. Benim eserlerim genelde figüratif ağırlıklı. Dışa vurumcu, ifadeci olarak nitelendirdiğimiz bir anlayış. Sergimizi yeni yıla yeni umutlar başlığı altında açtık\" diye konuştu.

Bodrum\'da yaşayan 8 sanatçının 60 eserinden oluşan sergi 20 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sergiden görüntü

-Ressamlar Ayşe Kumbasar ve Tahir Daştan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

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BÜYÜKERŞEN\'İN \'ADALET HEYKELİ\' ÇANAKKALE\'DEKİ YERİNİ ALDI

ÇANAKKALE\'de geçen yıl düzenlenen Adalet Kurultayı\'nda sergilenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'in tasarımı olan adalet heykeli, Belediyenin kent merkezinde oluşturduğu Adalet Parkı\'nda yerini aldı. Sol elinde kılıç, sağ elinde terazi bulunan, gözleri kapalı Adalet Tanrıçası Themis heykelini, güneşi simgeleyen ve üzerinde kurultaya katılanların isimlerinin yer aldığı tuğlalardan örülü 6 sütun tamamlıyor. Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, \"Bu heykeli görenler şu çıkarımı yapacak. Adalete önem vereceğiz ki, barışın kenti sıfatını hak edelim\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun geçen yıl gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü ardından, Çanakkale\'de Gelibolu Yarımadası\'nda CHP Genel Merkezi tarafından Adalet Kurultayı düzenlenmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'in, Genel Merkez\'in isteği üzerine tasarladığı adalet heykeli, Kurultayı\'n gerçekleştiği Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü yakınındaki, Kocadere Kamp alanı girişine konuldu. Kurultaya katılanlar, üzerine isimlerini yazdırdıkları kırmızı tuğlaları heykelin çevresine bıraktı. Kurultay sonrasında heykelin Çanakkale kent merkezinde sergilenmesi kararlaştırıldı. Tuğlaların da adalet heykelinin kaidesini oluşturulacağı belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu da isminin yazılı olduğu tuğlayı adalet heykelinin yanına koymuştu.

Kurultay sonrası Çanakkale Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında, 18 Mart Stadyumu yanında üçgen park olarak bilinen alan yeniden düzenlenerek, Adalet Parkı haline getirildi. Parka, sol elinde adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücü simgeleyen kılıç, sağ elinde ise, adaletin dengeli şekilde dağıtılmasını simgeleyen terazi bulunan ve tarafsızlığın simgesi olarak da gözleri kapalı olan Adalet Tanrıçası Themis heykeli konuldu. Arka planında ise güneşi simgeleyen 6 sütun yer aldı. Heykelin kaidesini ve sütunlarını da, üzerlerinde kurultaya katılanların isimlerinin yer aldığı kırmızı tuğlalar oluşturdu. Tasarlanan yapıda, ana düşünce olarak, din, dil, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı olmaksızın tüm insanların ancak el ele, bir araya gelerek adaleti yüceltebileceği düşüncesi sembolize edildi. Toplamda 1077,38 metrekare büyüklüğündeki Adalet Parkı\'nın 650 metrekaresi yeşil alan, 160 metrekarelik kısmı da çocuk oyun alanı olarak düzenlendi.

\'ÇANAKKALE\'DE SERGİLENMESİ YAKIŞIK ALIRDI\'

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, \"Adalet heykelinin Çanakkale\'de sergilenmesi yakışık alırdı. Biz de bunu üstlendik. Ama bu Adalet heykelini herhangi bir parkın içine koymayalım, özel bir park yapalım dedik. Stadyumun yanında üçgen park dediğimiz bir alanda istimlak çalışmalarının tamamlanmasının ardından, orayı Adalet Parkı olarak düzenlemeye karar verdik. Adalet Parkı\'nın içinde güneşi sembolize eden taşlardan yapılmış 6 sütun var. Önünde de Adalet heykeli var. Bu heykel de parkta yerini aldı. Kurultayı Gelibolu Yarımadası\'nda yaptığı için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'na teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Yılmaz Büyükerşen hocamıza da böyle güzel bir heykel yaptığı için teşekkür ediyorum\" dedi.

\'TUĞLALARIN HEPSİ ELELE\'Yİ, BİRLİKTELİĞİ İFADE EDİYOR\'

\"Tam da adaletin bugünlerde çok öne çıktığı bir ortamda, böyle bir parkın yapılması ve böyle bir heykelin oraya konmuş olmasını anlamlı buluyorum\" diyen Başkan Gökhan, şunları söyledi:

\"Burada tabi din, dil, ırk, cinsiyet hiçbir ayrım gözetmeksizin insanların bir arada, elele olması önemli. Heykelin arkasındaki tuğlalar da eleleyi ve birlikteliği ifade ediyor. Buradan esas adaletin doğacağını ifade ediyor. Eğer bu ayrımları yapmazsak insanlar arasında adaleti de sağlamış oluruz. Onun için ben haktan, hukuktan, adaletten şaşmamaya yönelik çabaların yoğunlaşacağı günlerde buluşmak dileğiyle parkımızın hayırlı olmasını diliyorum.\"

\'ADALETE ÖNEM VERECEĞİZ Kİ, BARIŞIN KENTİ SIFATINI HAK EDELİM\'

Adalet olmazsa, barışın da olmayacağını vurgulayan Gökhan, \"Barış diye bağırıyorsak, adaletli olmak zorundayız. Bir taraftan adaletsizlik yapacaksın, insanların hakkına, hukukuna engel olacaksın, taraf olacaksın, insanları dışlamaya çalışacaksın bir taraftan da barış diyeceksin. Bu akla mantığa sığmaz. Dolayısıyla bu kente bu sembolleri özellikle koyuyoruz. İşte barışın kenti diyorsak, adalete önem verdiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu, şu anlamı taşıyor: Buradan gelip geçenler, özellikle çocuklar, gençler, \'niye böyle birşey var burada\' diye sorgulamalı. \'Bu kentte niye böyle bir adalet heykeli, adalet parkı var\' diye sorgulamalı. Buradan şunu çıkarım yapacaklar: Adalete önem vereceğiz ki, barışın kenti sıfatını hak edelim\" şeklinde konuştu.

Adalet Parkı\'nın önümüzdeki günlerde, adalet ve demokrasi etkinliği olan bir gün ya da haftada açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Adalet Parkı ve Adalet Heykelinden genel ve detay görüntü.

-Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile röp.

-Burak Gezen anonslar.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Van\'da \'PKK propagandası\'na 6 gözaltı (2)

HDP VE DBP İL BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede ile DBP İl Başkanı Ökkeş Kava\'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş düzenledikleri ve terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi arasında bulunan HDP\'li Dede ile DBP\'li Kava\'nın emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü kaydedildi.

VAN,(DHA)

