DHA YURT BÜLTENİ -6

Şehit Üsteğmen\'in cenazesi İstanbul\'a gönderildi

Suriye\'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin\'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi, İstanbul\'a götürüldü.

Terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında Afrin\'de görev yapan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, dün açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit Kalo\'nun cenazesi dün gece Hatay\'a getirildi. Bu sabah Hatay Devlet Hastanesi\'nden alınan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi, İstanbul\'a götürülmek üzere Hatay Havalimanı\'na getirildi.

Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış

Mersin\'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara\'nın (50) oğlu Onur Kara (25), babasının acı haberini uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari\'de öğrendiği ortaya çıktı. 2 çocuk babası şehit polis, bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Dün akşam saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunun Mersin-Erdemli istikametinde seyreden 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, Mezitli ilçesi Kuyuluk mevkiinde arıza yapan sivil polis aracı, yardıma giden sivil radar otosu ve polislere yardım etmek isteyen vatandaşlara çarptı. Radar aracını altına alarak metrelerce sürükleyen kamyonun sürücüsü gözaltına alınırken, yaralanan 3\'ü polis 6\'sı sivil olmak üzere toplam 9 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alınan ağır yaralı Kıdemli Başpolis Turhan Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haberin ardından şehidin merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Dirimkent Sitesi\'ndeki evi bayraklarla donatıldı. 30 yıllık polis memuru Kara\'nın evli ve 2 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi. Çocuklardan Onur Kara\'nın uzman çavuş olarak Hakkari\'de görev yaptığı ve babasının acı haberini birliğinde aldığı ortaya çıktı. Şehidin diğer oğlu Halil Uğur Kara\'nın da (22) Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şehit polis için bugün kent merkezindeki Muğdat Camii\'nde tören düzenlenecek. Şehit Turhan Kara, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze sonrası Mezitli Mezarlığı\'nda defnedilecek.

FETÖ şüphelisi 16 asker adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 16\'sı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14\'ü muvazzaf asker, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 11 Aralık sabahı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16\'sı bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Alkollü sürücü kontrolü kaybetti, otomobil işyerine çarptı

Yalova’da, Mertcan A. (28) idaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, önce ön tabelasına, sonra da sırayla bir işyerinin ofisine, ağaca ve tabelaya çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mertcan A.\'nın alkollü olduğu bildirildi.

Kaza, gece Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Mertcan A. idaresindeki 34 YL 8784 plakalı otomobil Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde iken aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Fatih Caddesi ile Şefika Sokağın birleştiği noktada ilk olarak yön tabelasına çarpan otomobil, ardından bir firmaya ait irtibat ofisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, ardından bir yön tabelasına ve ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kaza sonucu hafif yaralandı. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün aşırı miktarda alkollü olduğu tespit edildi. Gece meydana gelen kaza esnasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatldı.

Semazen, 5 ayda yetişiyor

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, bir semazenin sema ayini yapabilecek duruma gelmesi için 5 ay eğitim alması gerektiğini söyledi.

Mevlana\'nın ölümün ardından onun fikir yapısı ve düşünceleri, oğlu Sultan Veled ve yakınları tarafından kurulan Mevlevi Tarikatı tarafından, Mevlana\'ya gönül veren Mevlevi olarak adlandırılan kişiler tarafından günümüzü kadar sürdürülüyor. Mevlevilikte ise sema ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) her kesimin ilgisini çekiyor. Sema, Mevlevi dervişi olarak kabul edilen semazenler tarafından gerçekleşiyor.

HER KIYAFETİN BİR ANLAMI VAR

Özel kıyafetlerle sema ayini yapan semazenlerin başındaki sarık \'Sikkesi\' Mevlevilikte ölünce başucuna diken mezar taşını, üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz beyaz renkli kıyafeti olan \'Tennure\' kefenini temsil ediyor. Tennurenin üstüne ise iliksiz ve düğmesiz yelek \'Destegül\' bele ise dört parmak genişliğinde Arap alfabesinde Elif harfine benzer \'Elifi nemed\' kuşak takıyor. Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen sema ayininde, semazenler kollarını her iki tarafa açarak zikir ediyor. Sema ederken kol açan semazenin sağ eli dua eder gibi yukarıya, sol eli aşağıya açıktır. Bu, \'Haktan alır, halka saçarız, hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz, görünüşte var olan, vasıtalık eden bir suretten başka bir şey değiliz\' anlamına gelmektedir.

Semazenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu\'na bağlı olarak görev yapıyor. Semazenlerinde başında da Mevlana\'nın makamı olarak kabul ve bu görevi temsilen üstlenen postnişin bulunuyor.

ÇİVİ ÜZERİNE AYAK BAŞPARMAKLARINI KOYUYORLAR

Postnişin ve topluluğun müdürü Fahri Özçakıl, bir semazenin sema yapabilecek duruma gelmesi için 5 ay eğitim alması gerektiğini belirtti. Eğitim aldıkları içinde semazenlerin başlarının dönmediğini ifade eden Özçakıl, şunları söyledi:

“Bilinçsiz olarak bir dönüş yapıldığı zaman ister istemez bir baş dönmesi olabiliyor. Ancak sema öğrenme aşamasında, ‘Sema meşk tahtası’ dediğimiz bu tahta üzerinde bir çalışma ile başlıyoruz. Semazen adayını Sema\'yı öğrenebilmesi için bu sema meşk tahtasının ortasında bombeli bir çivi üzerinde, sol ayak başparmağını koymak suretiyle, sağ ayak onun etrafında 360 derece bir dönüş yapıyor. Tabi çıplak ayakla ve biraz da tuz serpmek suretiyle. Tabi bu işin edep, erkan yoluyla yapılması gerekir.ö

Bir semazenin meşk tahtasında 2-3 ay çalışması gerektiğini belirten Özçakıl, \"Semazen adayı bu sema meşk tahtasında 2-3 ay bir çalışma sergilemesi lazım. Bu yavaş hareketlerle başlayan bir çalışma sistemi. Sol ayak sabit, sağ ayak onun etrafında dönüşle, tam bir çark eğitimini orada tamamlamış oluyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin bir sözü var. ‘Bir ayağımla şeriata sımsıkı bağlı, diğer ayağımla yetmiş iki milleti dolaşırım’ sözüne ithafen bir çalışma sistemi. Eğer semazen adayı sol ayağı sabit değil de, sağa sola doğru kayma yaparsa, etrafındaki semazenlere çarparak, baş dönmesi de yaşayabilir. Tabi zamanla bu biraz daha seri bir hareketle, semanın dönüşü hızlanmak suretiyle zamanla bu baş dönmesi ortadan kalkmış oluyor. İlk etaplarda ister istemez bir baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler dile getirilebiliyor. Ama tabi bu çalışmayı birden değil, yavaş hareketlerle sürdürüyoruz. Sema icrasında vücut hareketi, başın duruşu önem arz ediyor. Malum sağ el açık, sol el kapalı. Cenabı Allah\'tan almış olduğu feyzi ilahiyi etrafımdaki insanlara dağıtması suretiyle, bu tür çalışmalarını daha seri bir şekilde yürüterek muhtemelen ki 5 aylık bir süre zarfında Sema eğitimini tamamlamış olur. Bu eğitimini tamamlamasının sonunda da baş dönmesi ortadan kalkmış olur. Bir semazen Sema eğitimini yaklaşık 5 aylık bir sürede tamamlayabiliyor.\" diye konuştu.

Gülen\'in mendil gönderdiği FETÖ\'nün \'Erzurum kasası\'na 17,5 yıl

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in kağıt mendilini gönderdiği, örgütün \'Erzurum kasası\' olarak bilinen \'Habbab Hoca\' lakaplı Ünal Üneş, yargılandığı Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yaklaşık 1,5 yıl aranan, Yunanistan\'a kaçarken sahte kimlik ve pasaport ile yakalanan Ünal Üneş\'e ayrıca \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik açılan dava kapsamında yaklaşık 1,5 yıl aranan Ünal Üneş, 4 Kasım 2017\'de Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan\'a kaçma hazırlığındayken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Üneş\'in üzerinde yüklü miktarda döviz ve sahte pasaport ile kimlik çıktı. Erzurum\'a getirilen Ünal Üneş, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Üneş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanmadığını ileri süren Ünal Üneş, \"Örgütün il yapılanması ve tepe yönetimi ile ilgili bilgim yok. Bu yapılanmalar içerisinde bulunmadım. Hakkımda yakalama emri olduğunu duyduğum için üzerimde başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve pasaport bulunuyordu. Bana bunları Ankara\'da \'Barış\' isimli bir kişi getirmişti. Bu kişiyi ben bulmadım, kendisi beni buldu. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bunlar için herhangi bir para vermedim. Yaklaşık 1,5 yıldır hakkımda yakalama emri bulunuyor. Ben çeşitli yerlerde, kendi imkanlarımla saklandım. Kimse bana yardım etmedi. Daha önce yapmış olduğum ticaretten dolayı birikmiş param vardı. Bu para ile bugüne kadar geçimimi sağladım. Zaten yakalandığımda da üzerimde yüklü miktarda döviz bulundu. Bunlar benim kendi paramdır. Kimse bana maddi destekte bulunmamıştır\" diye konuştu.

17,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde süren davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Ünal Üneş, \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Üneş ayrıca \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ünal Üneş\'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hazırlanan gerekçeli kararda, Üneş\'in örgütsel faaliyetler kapsamında Burundi ve Nepal ülkelerine gittiği, ABD\'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen\'i ziyaret ettiğine yer veridi. Kararda, Ünal Üneş\'in eşi Sevilay Üneş gözaltına alındığı sırada arama yapıldığı, beyaz renkli, üzerinde \'Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)\' ibareleri bulunan zarf içerisinde Fethullah Gülen tarafından gönderilen 1 kağıt mendilin ele geçirildiğine vurgu yapıldı.

Tanık ifadelerine de yer verilen gerekçeli kararda, 13 yıl hapis cezası alan Erzurum Barosu eski Başkanı Mehmet Güzel\'in beyanları da yer aldı. Mehmet Güzel, \"Ünal Üneş, Fethullah Gülen ve yakın aile efradının özel işlerini takip ederdi. Bu kişilerin yaşlı ve uzak olmasından kaynaklı özel işlerini halleder, sıkıntılarını çözümler, hukuki problemlerini de bana getirirdi. Habbap Hoca ismi ile anılırdı\" dedi.

Başka bir FETÖ sanığı, itirafçı Osman Dolar ise \"Bu şahıs emekli öğretmendi. Çok eskiden beri Erzurum\'da olduğu için geniş bir çevresi vardı. Bu şahsın bölge abileri olan İhsan İnal ve Ali Osman Şaylı ile sürekli görüştüğünü, alt kadroyla ilişkisi olmadığını biliyorum. Bu şahıs 2014 yılı içerisinde Erzurum\'u terk etti. Bu şahsın 2010 yılında 2012 yılına kadar Erzurum\'da bulunduğu sırada katalog evlilikten sorumlu kişiydi\" diye konuştu.

Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)-