DHA YURT BÜLTENİ -6

ANTALYA EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI, OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU (2)- YENİDEN

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinde ölü bulundu. Karaaslan\'ın tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kepez ilçesi Varyant seyir terasında, bugün saat 09.00 sıralarında, otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu saptadı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Karaaslan\'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini bir süre önce kanserden kaybeden, 2 kızı olan Ali Karaaslan\'ın, tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü\'nün incelemesinin ardından Karaaslan\'ın cenazesi morga götürülecek.

Haber: Alparslan ÇINAR-Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=================

İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI; KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki Petrol Ofisi Dolum Tesisi yakınlarında çalışma yapan iş makinesinin patlattığı doğal gaz nakil borusu nedeniyle, E - 91 Karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Petrol Ofisi Dolum Tesisi yanından geçen kuruyan derede çalışma yapan iş makinesi, doğal gaz nakil borusunu patlattı. Büyük gürültü çıkaran patlamada, boru etrafındaki toprak etrafa saçıldı. Patlama sırasında yaralanan kimse olmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, olası bir olaya karşı E- 91 Karayolu\'nu araç trafiğine kapattı. Bölgede doğal gaz onarım ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor

***

- Doğalgaz patlaması sonrası çıkan gaz

- Araçlar geçerken görüntü

SÜRE: 2,29 sn BOYUT: 112 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

==================

CEYLANPINAR\'DA YAĞMUR ULAŞIMI GÜÇLEŞTİRDİ

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ceylanpınar\'ı Akçakale\'ye bağlayan ve bir çok vatandaş tarafından kullanılan Çırpı Deresi üzerindeki köprü yağmur sularının taşması nedeniyle ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı köprü ve çevresinde sürücüler geçiş yapmamaları için uyarıldı. Sabah saatlerinde itfaiye ekiplerinin çalışması ve yağmur sularının çekilmesi ile ulaşıma açılan ancak tahrip olduğu görülen köprünün onarımı için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

==================

KOCAKÖY’DE ELEKTRİK KAÇAĞINI ÖNLEYEN SİSTEMİN KURULUMU SIRASINDA GERGİNLİK

Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önleyen sistemi kurma çalışmalarına müdahale etmek isteyen bir gruba polis engel oldu. DEDAŞ ekiplerinin çalışmaları, polis kontrolünde devam ediyor.

DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü, bin 407 abonesi bulunan Kocaköy ilçesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için 4.5 milyon TL\'lik yatırım projesini hayata geçirdi. Yaz mevsimi başında başlatılan çalışmalar sırasında ilçede 5 adet yeni beton köşk binası kuruldu. 39 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ve 190 adet de Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu’nun (DÜSOP) montajının yapılması planlandı. DEDAŞ tarafından ilçede 4 bin metreküp kanal kazılarak, 25 bin metre yeraltı kablosu döşendi. 600 adet beton direk diken DEDAŞ, 20 bin metre alçak gerilim havai izole iletken hattının montajını yaptı. 140 adet aydınlatma direği montajı ile ilçeye modern bir aydınlatma sağlayan DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri, 16 trafo bölgesinde gerçekleştirdikleri bu çalışma sırasında 15 ton iletken ile 379 adet demir direğin demontajını gerçekleştirdi.

Daha önce yapıların içerisinde bulunan ve müdahalelere açık olan elektrik sayaçlarının dışarıdaki panolara taşınmasına başlanınca, dün bazı gruplar çalışmaları engellemeye çalıştı. Önce DEDAŞ Kocaköy İlçe Şeflik Binası\'nı işgal eden eylemci gruplar, daha sonra ekipleri tehdit ederek, engellemeye başladı. Yer yer yaşanan gerginlikler, polisin aldığı güvenlik tedbirleri sayesinde, şiddete dönüşmeden engellendi. Polis, bu grupları zorluk çıkarmamaları ve dağılmaları konusunda birçok kez uyardı. DEDAŞ yetkililerinin talebi üzerine ilçede polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, çalışmalar alınan tedbirlerin yardımı ile devam ediyor.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

===================

(ÖZEL) - TURGUT ÖZAL\'I KURŞUNLARDAN KORUYAN MİKROFON AYAKLIĞINA İLGİ

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'a ait eşyalar, memleketi Malatya\'da sergileniyor. Sergide en büyük ilgiyi ise 1988 yılında kürsüde konuşurken uğradığı suikast girişiminde mermilerin isabet ettiği mikrofon ayaklığı görüyor.

Özal\'a ait başbakanlık kartı, parti üyelik kartı, kıyafetler, koşu bandı, gözlükler, kalemler ve benzeri eşyalar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki müzede sergileniyor. 2009\'da inşaatına başlandığı ve 2010\'da tamamlanarak açılışının yapıldığı Özal\'a ait eşyaların sergilendiği müzeyi yılda 60 ile 65 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle Özal\'ın 18 Haziran 1988\'de Anavatan Partisi\'nin Olağan Genel Kongresi\'nde konuşma yaptığı sırada yapılan suikast girişiminde mermilerin isabet ettiği mikrofon ayaklığı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ KOŞU BANDI MÜZEDE

Müze sorumlusu Serdar Koç, müzede Turgut Özal\'a ait 265 eşyanın olduğunu belirterek, \"265 eserden 195\'i vitrinde sergileniyor. O dönemde Amerika\'da anjiyo olduğu zaman giydiği bornozu da var ama vatandaşların en çok ilgisini çeken suikasta uğradığı mikrofon ayaklığı. Suikast girişimi sırasında bu ayaklığa 2 mermi isabet ediyor. Seken mermiler parmaklarına isabet ediyor. Müzemizde bir başka dikkat çeken eşyası ise; üzerinde spor yaptığı sırada kalp krizi geçirdiği koşu bandı. Semra hanım tarafından hocalara teslim edilmiş, şu anda müzemizde sergileniyor. Ayrıca televizyonda sürekli üzerinde gördüğümüz gündelik kullandığı eldiven ve gözlükler de ilgi gören eşyalarından\" dedi.

O dönem dünyada çıkan ilk laptoplardan birinin Turgut Özal tarafından alındığını ve müzede sergilendiğini kaydeden Koç, \"Türkiye\'ye gelen ilk laptop müzemizde mevcut. Merhum Turgut Özal\'ın kullandığı ilk laptop\" diye konuştu.

ANTALYA\'DAN, ÖZAL İÇİN MALATYA\'YA GELDİ

Antalya\'dan müzeyi görmek için kente gelen Nimet Türk, eşyalarını yakından gördüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, \"Kullandığı araç gereçler, elbiseler, kıyafetler var. İlgi çekici şeyler var. İzlemek istemiştim hoşuma gitti ve güzel bir çalışma ama o dönemde ben kıyafetlerinden ziyade hesap makineleri ve elektronik eşyaları dikkatimi çekti. Mesela şu beyaz smokin kıyafetleri, sabahlık ve kalp ameliyatında giyindiği kıyafetini hatırlıyorum. Özellikle ama özellikle en çok dikkatimi çeken seken bir kurşun isabet etmiş ve orada bir deforme olmuş ayaklık. Onu da görmüş oldum, bu beni o dönemlere götürdü\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

====================

MEVLANA ŞEKERİ, GÜNDE 100 TON ÜRETİLİYOR

Konya\'nın yöresel yiyecekleri arasında yer alan Mevlana adı altında satılan akide şekeri, günde 100 ton üretiliyor ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyor. Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Mevlana şekerine Rus, Nijerya ve Arapların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, \"Üretiminde hiçbir katkı maddesi olmayan Mevlana şekerine turistlerin büyük ilgisi var. Dünya da eşi benzeri olmayan bir şeker. Birçok ülkeye de ihracatı var\" dedi.

Konya\'da etli ekmekten sonra en çok bilinen lezzetlerinden biri olan asıl adı peynir şekeri olan Mevlana şekeri, 70 üretim tesisinde günlük yaklaşık 100 ton üretiliyor. Şekerler, başta Arap ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Nijerya\'ya ihraç ediliyor. Bakır kazanlarda 140 derecelik ısıyla şeker, su ve limon tuzundan üretilen Mevlana şeker, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

70 TESİSTE ÜRETİLİYOR

Mevlana şekerinin Konya\'nın önemli simgelerinden bir olduğunu ifade eden Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu şunları söyledi:

\"Konya denince akla gelen 3 şey var. Birincisi Mevlana, ikincisi etli ekmek, üçüncüsü ise Mevlana şekeridir. Mevlana şekerini Konya\'da üreten 70 kadar küçük ve orta ölçekli şirket var. Bunların günlük üretimi yaklaşık 70 ton civarındadır. Büyük ölçekli firmaları içine kattığımızda bu rakam günlük 100 tona ulaşıyor. 1960 yılından bu yana üretiliyor. İlk zamanlarda peynir şekeri olarak adlandırılırdı. Turistik yerlerde satılmaya başlamasından sonra ismi Mevlana şekeri olarak Türkiye çapında isim yapmış bir şeker haline geldi. Yurt dışına da ihracatı var. Çoğunlukla Nijerya, Rusya ve Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri\'ne ihracat ediliyor. Üretiminde hiçbir katkı maddesi olmadan yalnızca şeker, limon tuzu ve su katılarak üretiliyor. Başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Herkesin güvenle tüketebileceği bir şekerdir.ö

400 ÇALIŞAN VAR

İrili- ufaklı üretim tesislerinde 400 işçinin istihdam edildiğini belirten Başkan Kağnıcıoğlu, \"Konya\'da üretilen bir şekerdir. 140 derecelere varan bir sıcaklıkla kaynatılan bir şekerdir. Ağartma ve kesim işlemlerinin ardından tezgahta nemlendirilip, paketleniyor. Paketi açıldıktan sonra da tüketilmesi gereken bir üründür. Dünya da eşi benzeri olmayan bir şekerdir. Yılın her günü üretilen bir şekerdir. Mevlana şekeri üreten atölyelerde 400 çalışan var. Hep olumlu tepkiler aldık. Yabancı turistlerin de beğenerek yediği bir şeker dedi.

====================================

GÖNÜLLÜ GENÇLER, KIRAATHANELERDEKİLERE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYOR

Bitlis\'te, Gençlik Merkezi gönüllüleri, \'Kıraathaneler aslına dönüyor\' projesi kapsamında, kentte vatandaşlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için kıraathaneleri gezerek, buradakilerle birlikte kitap okuyor. Gençlik Merkezi gönüllüsü Fatma Yerlikaya, kıraathaneleri Osmanlı dönemindeki eski haline, yani çay ve kahvenin yanında iletişim ve fikir alışverişinin güçlü olduğu dönemdeki mekanlar haline getirmeye amaçladıklarını söyledi.

Bitlis Gençlik Merkezi\'nde gönüllü olarak çalışan yaklaşık 300 genç, 8\'er kişiden oluşan gruplar halinde, kent merkezinde bulunan kahve ve kıraathaneleri gezdi. \'Kıraathaneler aslına dönüyor\' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren gençler, vatandaşlara birlikte kitap okurken, okuma yazması olmayan yaşlı vatandaşlara ise okuduklarını anlatıyor.

Gençlik Merkezi\'nin gönüllü gençleri, bu çalışmaları il olarak Nur Caddesi\'nde bulunan bir kahvede yaptı. Burada oturan vatandaşlarla birlikte çay içen gönüllü gençler, daha sonra onlarla birlikte kitap okudu.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Fatma Yerlikaya, Osmanlı döneminde kahvehanelere gidilerek çay kahve yanında gazete, dergi, kitap gibi eserler okunduğunu, o dönemdeki kitap okuma geleneğini sürdürmek için böyle bir proje başlattıklanı söyledi.

Yerlikaya şöyle konuştu:

“Bizler Bitlis Gençlik Merkezi olarak bunu yerelde uygulamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda,merkezdeki kıraathane veya kahvehanelere gidip yaşlılarla ve gençlerle birlikte kitap okuyoruz. Okuma yazma bilmeyenlere bizler kitap okuyoruz. Her hafta farklı bir kıraathaneye gitmek amacındayız. Bu çalışmamız sürekli devam edecek. Bizler bu projemizle, kıraathaneler aslına dönüyor siluetini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gönüllü arkadaşlarımızla kıraathanelerde bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Yaklaşık 2, aydan beridir kıraathanelere gidiyoruz. 300 kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 8’er kişilik gruplar halinde bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kıraathaneleri Osmanlı’daki eski haline çay kahvenin yanında iletişimin ve fikir alış verinin güçlü olduğu dönemdeki mekanlar haline getirmeyi amaçlıyoruz.\"

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-

=================

İTFAİYE, ELEKTRİKLİ ISITICILAR KONUSUNDA UYARDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, kentte meydana gelen yangınların yüzde 38\'inin elektrikli ve gazlı cihazlardan kaynaklandığını söyledi. Zengin, \"Isıtıcının yakınına yanıcı herhangi bir madde konulması veya devrilmesi sonucu yangınlarla karşılaşıyoruz\" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, kentte bu yıl içerisinde meydana gelen bin 564 yangın olayından bir çoğunun elektrikli cihazlar ve tesisatlar nedeniyle olduğu belirtti. Yangın olaylarının mevsimsel bir durumu olduğunu belirten Zengin, \"Yaz dönemlerinde anız veya ot yangınları çoğalırken, kış döneminde ise ev veya iş yeri yangınlarında artış gözlüyoruz. Samsun\'da bu yıl içerisinde bin 564 yangınla karşılaştık. Bu yangınlarında 416\'sı ise konut yangını. Bu yangınları özelinde inceleyecek olursak, en yoğun karşılaştığımız sebep elektrikli cihazlar ve tesisatları diyebiliriz. Vatandaşlarımızı bacaların temizlenmesi, ısınma amaçlı kullanılan cihazlar veya tesisatlarının dikkatli kullanılması konusunda uyarıyoruz. Elektrikli cihazlardan kaynaklı olarak zaman zaman aşırı yüklenmeden dolayı yangın meydana gelebiliyor. En son geçtimiz günlerde Tekkeköy ilçemizde sobadan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın sonucu maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların olmaması için de daha dikkatli olunması gerekiyor\" dedi.

ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Özellikle nüfusu fazla olan konutlarda ısıtıcının elektriğe aşırı yüklenmesinin yangına sebebiyet verdiğini ifade eden Zengin,şunları söyledi:

\"Isıtıcının yakınına yanıcı herhangi bir madde konulması veya devrilmesi sonucu yangınlarla karşılaşıyoruz. Erken müdahele sağlanırsa 5 dakika içerisinde yapılan anlık müdahaleyle bile yangın söndürülebiliyor. Dolayısıyla yangını fark eden vatandaşlarımız eğer müdahaleedebiliyorsa durumu kontrol altına alması veya bu mümkün değilse canını kurtarmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bir an önce 110\'a bilgi verilmesi de önem arzediyor. Ardından olay yerine en hızlı şekilde ulaşmak da zaten bizim hedefimizdir\"

HATALI PARK ENGELİ

Bazı sokaklarda hatalı parkların yangına müdahale esnasında sorun teşkil ettiğini de aktaran Zengin, \"İlkadım ilçesinde 3 bin 500\'e yakın sokak bulunuyor ve tamamını kontrol ettik. Bu sokakların 600\'den fazlasında problemler yaşanabiliyor. Çıkmaz sokaklar, merdivenli sokaklar, dik yokuşlar ulaşımımız etkilerken, özellikle hatalı parklar sebebiyle zaman zaman büyük problemler yaşayabiliyoruz. Park konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bu işin gecesi gündüzü bulunmuyor. Vatandaşlarımız her park yaptığında acaba itfaiye gelirse buradan nasıl geçer diye düşünmesi gerekiyor\" ifadelerinde bulundu.

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

========================

(ÖZEL) SİİRT\'TE KIŞLIK KAVURMA HAZIRLAMA ZAMANI

Siirtliler kış mevsiminde tükettikleri kavurmanın yapımına başladı. Kasaplar, et siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Kentte kış mevsiminde yoğunlukta tüketilen kavurma hazırlama telaşı başladı. Kavurma yapımı için kasaplardan alınan onlarca kilo et, kazanlarda kaynatılıp, uzun bir süre bekletiliyor. Ardından dondurucularda saklanan kavurma, kışın yemeklere lezzet veriyor.

Siirt\'de kasapların işleri bugünlerde iki katına çıktı çünkü kışlık kavurma yapımı nedeniyle gün oluyor siparislere yetişemiyorlar. Kavurmalık et siparişlerini yetiştirme güçlük çeken kasaplar, günde ortalama 30 dolayında keçi kestiklerini dile getirirken, sezon sonuna kadar her kasap 1 ton et satışı yapacaklarını söyledi. Kavurmalık kemiksiz keçi etinin kilosunun 42, koyun etinin kilosunun 45, kemikli etin kolusunun ise 35 TL\'den satıldığı kentteki kasaplar, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

\'ET TÜKETİMİ BU MEVSİMDE 2 KAT ARTIYOR\'

Kentte 25 yıllık kasap Abdurrahim Işıktaş, \"Siirt\'teki kasapları işleri bu mevsimlerde açılıyor. Et tüketimi bu mevsimde 2 kat artıyor ve şu an normal günlük et satışları yapamaz hale geldik. Daha çok kavurma için et kesimi yapıyoruz. Siirtliler olarak ete bir hayli düşkünüz. Her yıl kış ayında kavurma hazırlıyoruz ve bu kavurmaları tenekelerde muhafaza altına alıyoruz. Soğuk günlerde hazır yemek olarak bilinen kavurmayı çıkarıp gerek yemeklerde tüketiyoruz. Kavurma daha çok keçi etinden yapılıyor. Gelen siparişleri yetiştiremiyoruz\" dedi.

Siirt\'te yaşayanların yanı sıra farklı kentlere de kavurma hazırlayıp gönderdiklerini anlatan Işıktaş, \"Kestiğimiz eti sadece kentte satmıyoruz. İl dışında yaşayan çok sayıda Siirtli vatandaşlar var ve bizler onlara da kavurmalık et satıyoruz. Başka şehirlerde yaşayan Siirtli\'ye kestiğimiz eti pişirip kavurma yapıyoruz ve muhafaza altına alıp gönderiyoruz. Kavurmaları daha çok İstanbul ve Yalova\'ya gönderiyoruz. Ben hafta sadece 2 tona yakın kavurmalık et satıyorum\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK-SİİRT-DHA

===============