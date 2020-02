DHA YURT BÜLTENİ -6

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir’de

MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, İzmir Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Erol Ayyıldız ile makamında görüşen Selçuk, İzmir\'de Valilikle birlikte bütün okulların imkanlarını, altyapısını, öğretmenlerin durumunu gibi konularda analiz yapacaklarını söyledi.

İzmir Valiliği’ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada kısa bir değerlendirmede bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Vizyon 2023’ programı kapsamında, illeri ziyaret ederek buralarda çalışma yürüttüklerini söyleyen Ziya Selçuk, MEB\'in gelecek yıllarda eğitim sisteminde yapılmasını planladığı çalışmaları ve altyapı etkinliklerini yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda İzmir’i de ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, \"İzmir\'de Valilikle birlikte bütün okullarımın imkanları nedir, altyapısı nedir, öğretmenlerimizin durumu nedir bütün bunlarla ilgili analiz çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaların sonunda da, daha ileri gidebilmek için neler yapalabileceğimiz konusunda çalıştaylar, toplantılar gerçekleştireceğiz\" dedi.

ÇALIŞTAYA KATILACAK

Bakan Selçuk daha sonra Karataş’ta bulunan Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Müzeden çıktığı sırada bir esnaf, Selçuk’a \"Size bir şeyler ikram edelim\" teklifinde bulundu. Selçuk da bu teklife, teşekkür ederek yanıt verdi. Daha sonra Çeşme’de bir otelde düzenlenen, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştay’ına katılmak için kent merkezinden ayrıldı.

Ardahan güne karla uyandı

ARDAHAN\'da birkaç gündür devam eden yağmur gece yerini kar yağısına bıraktı.

Sabaha kadar aralıklarla yağan kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte otomobiller, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabaha karla uyananlar buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle cadde ve sokaklardaki kar erimeye başladı.

Vatandaşlar, birkaç gündür yağan yağmurun ardından yeniden karlı bir güne uyandıklarını, Ardahan\'da kar yağışının normal olduğunu söyledi.

Hakkari\'deki kayak merkezi, İran ve Iraklıları bekliyor

Hakkari\'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'ndeki kayak pistinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla, 2 ay önce çalışmalarına başlanan 1200 metre uzunluğundaki pist ve dörtlü telesiyej çalışmalarında sona gelindi. 15 milyon TL\'ye mal olan kayak pistinde incelemelerde bulunan Vali İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi\'nin Hakkâri, Van ile komşu ülkeler Irak ve İran\'ın kayak ve dağ turizminde önemli bir merkezi olmaya aday olduğunu söyledi.

Hakkari\'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan\'daki Kayak Merkezi ulusalararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirilmesi için daha önce 900 metre olan pist 1200 metreye çıkarılırken, telesiyej sayısı da 4 oldu. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAKA) destekleriyle yapılan kayak pisti için 15 milyon TL mal olduğu belirtildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü ile birlikte çalışmalarında sona gelinen kayak merkezinde incelemelerde bulunup bilgi aldı.

Vali Akbıyık, Hakkâri Valiliği ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında imzalanan protokol ile Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan Hakkâri Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

\'KOMŞU ÜLKELERİN GÖZDESİ OLMAYA ADAY\'

Merga Bütan Kayak Merkezi\'nin Hakkari, Van ve komşu ülkeler Irak ile İran’ın kayak ve dağ turizminde önemli bir merkezi olmaya aday olduğunu belirten Vali Akbıyık, \"Şu anda Türkiye’de kar kalınlığının en fazla olduğu yer Merga Bütan Kayak Merkezi. Burada yaklaşık bir buçuk metre kar bulunuyor. Ne Erciyes’te, ne Uludağ’da ne de Palandöken’de bu kadar kar yok. Şu anda telesiyej çalışmalarımız bitmek üzere. Yaklaşık 3 kilometrelik bir kayak alanı ortaya çıkacak. Telesiyej uzunluğu 1.180 metredir. Bu proje DAKA ve Hakkâri Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Hakkârililere hayırlı uğurlu olsun. Bugün kar yağışından dolayı kayak yapılamıyor. Ama önümüzdeki hafta vatandaşlarımız burada kış turizmini yaşayacaklar karın, dağın, hayatın tadını çıkaracaklar\" dedi.

Sağlanan huzurla Diyarbakır, dağcı sporcuların akınına uğradı

Diyarbakır\'da, son yıllarda duzenlenen başarılı operasyonlar sonucu oluşan huzur ortamıyla birlikte keşfedilmeyi bekleyen mekanlar, gün yüzüne çıkıyor. Diyarbakır, özellikle tracking sporuna gönül veren dağcı soporcuların merkezi haline geldi. Son olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu organizasyonuya kente gelen 107 sporcu, Çermik ilçesinde, Şeyhandede şelalesini gezdi. Şelalayi gezen sporcuların çektiği görüntü ve fotoğraflar, izleyenleri hayran bıraktı.

Güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik düzenledikleri operasyonların ardından oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte Diyarbakır\'ın güzellikleri keşfedilmeye başlandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Diyarbakır Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle, 107 sporcunun katılımıyla Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesine gezi düzenlendi.

Diyarbakır Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin\'in girişimiyle Türkiye\'nin dört bir yanından gelen dağcılar, Şeyhandede şelalesi bölgesindeki dağlık alanlarda yaptıkları tırmanışla birlikte sporcular, şelalenin soğuk sullarının keyfini çıkardı.

Gezileri sırasında yaşadıkları anı ve ölümsüzleştirmek için son teknoloji kameraları kullanan sporcular, yürüyüş ve şelaledeki her anı drone ile kayıt altına aldı. Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arzakçı\'nın kullandığı aksiyon türü kamera ile çekilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Sporcular, Şeyhandede şelalesinde bir gün boyunca eğlenerek stres atarken, özellikle hafta içi yoğunluğunun yarattığı stresi atmaları için herkesi burayı görmeye davet etti.

Yüz nakilli Recep Sert\'in kızı, Antalya\'da tedavi altına alındı

BURSA\'da, temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya\'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde yüz ve çene nakli yapılan, Recep Sert, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya\'da tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesinde kızı Hira\'nın babası Recep Sert\'e yardım edip, terliklerini giydirmesi görüntüsü ilgi çekti.

İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert\'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza\'nın yüz ve çenesi, Sert\'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye\'de yüz naklinde 5\'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi\'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl\'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı. Recep Sert enfeksiyon kaparak rahatsızlandı, yüz ve çene naklinin gerçekleştirildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedavi altına alndı. Çiftin 3 yaşındaki kızları Hira Emine\'nin babası Recep Sert\'e terliiklerini giydirerek yardım etme videosu ilgi odağı oldu.

Kazada felç oldu, yeniden hareket ettirdiği eliyle bilgisayar kullanıyor

Geçirdiği motosiklet kazasında boynundan aşağısı felç olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Oğuz Tunçel (23), 2 yıl sonra yeniden hareket ettirebildiği sol eliyle bilgisayar kullanıyor. Tunçel\'e bozulan dizüstü bilgisayarı yerine Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yeni bilgisayar hediye edildi. Oğuz Tunçel, bilgisayarla mimari çizimler yaptığını belirtti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Oğuz Tunçel, 2 yıl önce Bilecik\'te motosikletiyle giderken bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Tunçel\'in boynundan aşağısı felç oldu. Bir yıl hastanede tedavi gördükten sonra Eskişehir\'deki ailesinin evine getirilen Oğuz Tunçel, 2 yıl sonra sol elini hareket ettirdiğini belirtti. Sol eliyle kullanmaya başladığı diz üstü bilgisayarı bozulan Tunçel\'e Vos26 Derneği tarafından yeni bir bilgisayar alındı. Oğuz Tunçel\'e bilgisayarı Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Zeynep Karbölen teslim etti. Karbölen, Oğuz Tunçel\'in bilgisayar ihtiyacı olduğunu, dernek üyelerinin kendilerine bildirdiğini belirterek, \"Oğuz\'un bilgisayarı bozulmuştu. Onu mutlu etmek için bir haftalık bir çalışma yaptık. Gönüllülerimiz sayesinde yeni bilgisayarını kendisine teslim ettik\" dedi.

Dernek Başkanı Karbölen\'e teşekkür eden Oğuz Tunçel, \"Kazadan önce hem okuyor hem teknik ressam olarak çalışıyor, mimari projeler çiziyordum. Şimdi bu işi tekrar yapmaya çalışıyorum. Sonuçta bu bir süreç. Biraz zor ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum. 3 saatlik bir işi 1 günde bitirebiliyorsun ama sonuçta bitiyor. En büyük zorluk birine muhtaç yaşamak. Her an her şey olabilir. Herkesin hazırlıklı olması lazım. Şu an tedavi sürecim evde fizik tedaviyle devam ediyor\" diye konuştu.

Oğuz Tunçel\'in annesi Serpil Erdem de, oğlunun geçirdiği kaza sonucunda boynunun kırıldığı ve omurilik felci olduğunu söyledi. Erdem şöyle konuştu:

\"Oğuz\'un, ilk etapta hiçbir tarafı, parmağı bile kımıldamıyordu. Daha sonra sol kolunu hareket ettirmeye başladı ve Oğuz hayata tutundu. Yurtdışında, omurilik felcine yönelik sinir nakli ve kök hücre nakli tarzında tedavilerinin olduğunu öğrendik. İl Sağlık Müdürlüğü\'ne başvurduk. Ancak omurilik felcinde kök hücre nakli için şu an için Türkiye\'de bir şey yapılamadığı ve ellerinden bir şey gelmeyeceğini söylediler. Ama yurt dışında bu var. Sesimizi destek olacak kişilere duyurmak istiyoruz. Çünkü 23 yaşında, üniversite öğrencisi, devam etmek isteyen bir üniversite öğrencisi. Şu anda bile kendini koyan birisi değil. Hayata tutunmaya çalışıyor. Normalde çift elle yapılacak çizimleri tek elle yapma çabasında.\"

Kentsel dönüşüm bitmeden inşaat halindeki daireye taşındı

BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki sitede, 2015\'te başlanan kentsel dönüşüm, 2 yılda teslim şartına rağmen henüz bitirilemedi. Dönüşüm nedeniyle başka yere taşınan daire sahiplerinden Mustafa Engininsan, ödeyemediği kira yüzünden evden çıkarıldı ve inşaat halindeki evine geçmek zorunda kaldı. Kentsel dönüşüm nedeniyle mağdur olanlar, eylem yapıp, inşaatı tamamlamayan firma yetkililerini protesto etti.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve toplam 35 ailenin yaşadığı Bilge Sitesi, 2015 yılının Ocak ayında mülk sahiplerinin de anlaşmasıyla kentsel dönüşüme alındı. Yüklenici firma tarafından mülk sahiplerine 2 yılda bitirileceği söylenen dönüşüm hala bitirilemedi. Dönüşüm nedeniyle sitedeki daire sahipleri, kiralık evlere çıktı. Yerleştiği dairenin kirasını ödeyemediği için sahibinin zorlamasıyla evi boşaltan Mustafa Engininsan ise henüz tamamlanmayan sitedeki daireye taşındı. Engininsan, \"Ekonomik durum ve kiraya çıktığım evin sahibinin beni zorlaması nedeniyle maalesef kentsel dönüşümde olan inşaat halinde; elektriği, suyu, doğal gazı olmayan binaya taşınmak zorunda kaldım. Mecburdum, başka çarem kalmadı. Ekonomik durumum kötü çünkü. İlgililerden yardım bekliyorum\" dedi.

\'SON 1 SENEDİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI\'

Bilge Sitesi mülk sahipleri de yaşadıkları mağduriyet nedeniyle inşaat önünde eylem yaptı. Protesto eyleminde konuşan hak sahibi Faruk Dönmez, inşaatta 1 senedir çalışmaların tamamen durduğunu ve çivi dahi çakılmadığını öne sürerek, \"2015\'te boşalttığımız sitenin 2019 Ocak ayına yaklaştığımız halde hali ortada. Yüklenici firmanın inşaatı 2 yılda tamamlayıp evlerimizi teslim etmesi gerekiyordu. 31 Mayıs 2018\'de teslim edilmek üzere tekrar sözleme yapıldı yine olmadı. Yaklaşık 1 senedir çivi dahi çakılmadı inşaata. 3 ay sonra bitireceğim, diye bizleri sürekli oyaladı. 35 hanenin 25\'ten fazlası kirada. Kira yardımı da almıyoruz. Büyük çoğunluğumuz mağdur durumda\" diye konuştu.

\'İŞÇİLER ÇALIŞTIRILMADI\'

Sitenin kentsel dönüşüm komisyon üyesi olduğunu belirten Giray Borahan ise inşaata tesisat döşemek için gelen işçilerin de firma tarafından geri çevrildiklerini belirterek, \"48 aydır inşaatımız bitmedi. Çeşitli engellemelerle karşı karşıyayız. Buna sebep olan yüklenici firmadır. Hatta bugün tesisat döşemesi için gelen taşeron işçilere dahi işten el çektirildi. Binanın bitirilmesi yönünde onlara da baskı yapılmakta. 35 aile olarak mağduruz. Ekonomik kriz nedeniyle zaten kiralarımızı da ödeyemiyoruz. Kirayı ödemek için kredi çektik. Krediyi ödeyemediğimiz için de arabalarımızı sattık. Satacak başka bir şeyimiz de kalmadı. Devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz\" dedi.

Mülk sahipleri, bina önünde açıklama yaptıktan sonra dağıldı.

Silopi’de sabah namazında çorba ikramı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması etkinliğinde, vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

TÜGVA tarafından gerçekleştiren sabah namazı buluşması etkinliği, Silopi Çarşı Camii\'nde yapıldı. Sabah namazının kılınmasının ardından Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, cami cemaati ile sabah namazının önemi hakkında sohbet yaptı. Daha sonra etkinliğe katılanlara da sıcak çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlardan Cemal Sansur, \"Sabah namazına kalkan bir toplum Mehmet Akif Ersoy’un deyimi ile \'o toplum kurtulmuştur.\' Tek başına kılınan namaz ile cemaat namazı arasındaki fark bambaşkadır. Burada o manevi oksijeni teneffüs etmek apayrı bir zevktir. Bu işi düzenleyenlerden Allah razı olsun\" dedi.

TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu da etkinlik ile ilgili bilgi vererek, \"Türkiye Gençlik Vakfı olarak ülkemizin 81 il 404 ilçesinde aynı anda teşkilat olarak sabah namazında buluştuk. Belirttiğimiz camide sohbetimizi yaptık. Çorba ikramımız oldu. Allah katılımcılardan razı olsun. İnşallah bunu ileriki zamanlarda daha yaygın bir şekilde etkinliğimizi düzenleriz. Allah kaybolan kültürümüzü canlandırmayı nasip etsin\" diye konuştu.

