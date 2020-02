DHA YURT BÜLTENİ -6

KATİL ZANLISI, \'KİMSE BANA MÜDAHALE ETMESİN ÖNÜME GELENİ VURURUM\' DİYEREK DEHŞET SAÇMIŞ

Adana\'nın merkez Çukurova Belediyesi\'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan\'ı öldürüp, kendi yerine atanan Zabıta Amiri Kenan Özdemir\'i ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ\'un, \"Kimse bana müdahale etmesin önüme geleni vururum, çekilin\" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı. İfadesi süren zanlı Altuğ\'un, cinayetleri planlı işlemediğini ileri sürdüğü de öğrenildi.

Dün saat merkez Çukurova Belediyesi\'nde Zabıta Amiri olarak görev yaparken hakkında çıkan yolsuzluk iddiası nedeniyle amirlik görevi elinden alınıp, zabıta memuru olarak Yapı İşleri Müdürlüğü\'ne gönderilen Ahmet Altuğ, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu, Zabıta Komiseri Habil Aykan ile Zabıta Amiri Kenan Özdemir\'e kurşun yağdırdı. Eski Emniyet Müdürü olan Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı, vücuduna tek kurşun isabet eden Kenan Özdemir ise ameliyat edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bahçeye çıkarak tabancasını başına dayayan Ahmet Altuğ, belediye çalışanları ve polis tarafından ikna edilerek elinden silahı alındı. Gözaltına alınan Ahmet Altuğ\'un ilk ifadesi de ortaya çıktı. Altuğ\'un bulundurma ruhsatlı tabancayla binaya girip, \"Kimse bana müdahale etmesin önüme geleni vururum, çekilin\" diyerek tehdit savurduğu ardından da önüne çıkan Habil Aykan\'ı ardından da Cengiz Aydoğdu ile Kenan Özdemir\'i vurduğunu söylediği öğrenildi. Altuğ ifadesinde, \"Hakkımdaki yolsuzluk iddiasına çok sinirlenmiştim. Direkt Cengiz\'in odasına gidecektim ama önüme ilk Habil çıktığı için ona sıktım. Sonra diğerlerine ateş ettim. Belediyeye planlı gitmedim\" dedi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

Öte yandan Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan\'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Eski Emniyet Müdürü olan Cengiz Aydoğdu\'nun devresi olan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da Adana Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Adana İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Cilasun\'un da eşlik ettiği Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz\'ın çok üzgün olduğu gözlendi.

Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan\'ın cenazeleri ise saat 14.00\'da Çukurova Belediyesi\'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

OLAY YERİ İNCELEME ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI ( TEKRAR)

Konya’da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, kavşakta otomobil çarptı.Kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 2’si polis, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şubesi ekibinin içinde bulunduğu Yaşar Orman (37) yönetimindeki 42 DIB 73 plakalı araca, kavşakta, Muhammet Ali Toraman (25), yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan olay yerin inceleme aracındaki polis memuru Ali Teke şehit oldu, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olay yeri incelemesini ise İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptı. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Şehit polis Ali Teke’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Şehit polisin olay yerine gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ

Haber: Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)-

=================

ÖZBEK SEVGİLİSİNİ YARALAYIP, ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

TÜRKİYE sınırındaki Gürcistan\'ın Batum kentinde bir kumarhanede Levent Ulutürk\'ün Özbek sevgilisini bıçakla yaraladığı, sevgilisinin aynı ülke vatandaşı kız arkadaşını da öldürdüğü ana ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Kasım günü Artvin\'in Sarp Sınır Kapısı\'na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kentinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent Ulutürk,(57), Türkiye\'den Batum\'daki bir kumarhaneye gitti. Ancak burada Özbek vatandaşı sevgilisi Khalida Mahkamova (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sevgilisinin arkadaşı olan vatandaşı İrade Ziyadullayeva (31) araya girip ikiliyi yatıştırmak istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Ulutürk, cebinden çıkardığı bıçakla sevgilisi ve arkadaşını yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalan İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova ise ağır yaralandı. Kumarhane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Levent Ulutürk., olay yerine gelen Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı. Levent Ulutürk, tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay kumarhanenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Levent Ulutürk, oyun oynayan iki kadını yanlarına gidip bıçaklıyor. Olaydan sonra yaşanan panik anları ise kumarhanedeki müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kanlar içerisinde kalan ağır yaralı Khalida Mahkamova\'ya müdahale anı ile saldırıda hayatını kaybeden İrade Ziyadullayeva\'nın etrafına toplanan kalabalık görülüyor.

GEMİDEKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir\'in Çeşme ilçesi açıklarında, Malta bayraklı bir gemide düşerek yaralanan Türk uyruklu bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek, hastaneye kaldırıldı.

Geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Çeşme açıklarında bulunan Malta bayraklı bir gemide, Türk uyruklu bir kişi iskeleden düşerek yaralandı. Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan, yaralının tahliyesi için yardım istedi.

Yaralı Türk, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, sağlık personeli refakatinde gemiden alınarak, Bayraklı Limanı\'nda, 112 Acil Servis personeline teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı, sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN EVLERİNDE PERUK VE TAKMA BIYIK ELE GEÇİRİLDİ

Eskişehir\'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada peruk ve takma bıyık ile 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C.\'nin Eskişehir\'de kaldıkları 3 eve baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda peruklar ve takma bıyık, örgütsel dokümanlar, 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü.

KARDA MAHSUR KALAN 100 BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI

Antalya\'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan iş makinesiyle yolun açılmasıyla donmaktan kurtarıldı.

Korkuteli\'ne bağlı Toros Dağları\'nın yüksek kesimlerinde bulunan İmecik Yaylası\'nda hayvancılık yapan Şenal Demir ve Süleyman Büyükbıçak\'ın araziye otlaması için bıraktığı 100 büyükbaş hayvan, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt\'un Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban\'ı arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Fen İşler Müdürlüğü\'ne bağlı iş makinesi yönlendirildi. İmecik Mahallesi\'ne yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan iş makinesi karlı yolu açarak hayvanları kurtardı. Hayvan sahipleri, hayvanları donmaktan kurtaran Korkuteli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt, \"Vatandaşlar yaylaya giden hayvanlarının dönemediğini ve yağan kar nedeniyle mahsur kaldığını ifade etti. Ben de Belediye Başkanını arayarak yardım istedim. Hemen yardımıma geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Greyder, 20 kilometrelik karlı yolu açarak hayvanları kurtardı\" dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da \"İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu mevsimde yaylada bulunmak telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Vatandaşların büyükbaş hayvanlarına ulaşarak İmecik Mahallesi\'ne getirmesini sağladık. İmecik Mahallesi\'ne geçmiş olsun. Ağır şartlar altında bu işi başarıyla neticelendirdik\" diye konuştu.

HAYVANLAR İÇİN 13 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER

Hayvan haklarına dikkat çekmek için 4 ay önce \'Lufo\' isimli köpekleri ile Fransa\'dan yola çıkıp Kırgızistan\'a kadar pedal çevirdikten sonra dönüş yoluna koyulan Symuti Adabar (25) ve Juli Mamy (23), seyahatlerinin 13 bininci kilometresinde Mersin\'in Anamur ilçesinden geçti. Hayvanseverler evlerine ulaştıklarında toplam 17 bin kilometreyi geride bırakmış olacak.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te yaşayan Symuti Adabar ve Juli Mamy, hayvanlara yönelik şiddet olaylarını protesto edip onların da yaşama haklarının bulunduğuna dikkat çekmek için ses getirecek bir projeye imza atmak istedi. Bisiklet tutkunu olan ikili, yapacakları uzun soluklu bir bisiklet turunun hedeflerine ulaşmalarında etkili olacağını düşünüp yola çıkmak için hazırlıklara başladı. Rotayı Kırgızistan\'a çeviren Adabar ve Mamy, \'Lufo\' isimli köpekleri ile birlikte Ağustos ayının son günlerinde 17 bin kilometre sürecek yolculuğun startını verdi. Türkiye üzerinden Kırgızistan\'a ulaşıp gittikleri yerlerdeki insanlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışan ikili, dönüş güzergahında ise Mersin\'in Anamur ilçesini tercih etti.

Seyahatlerinin 13 bininci kilometresinde Anamur\'dan geçen, ilçe sakinleri tarafından da oldukça sevilen Adabar ve Mamy, farkındalık yaratmak için verdikleri çabanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Adabar ve Mamy\'nin evlerine dönebilmesi için Lufo ile birlikte 4 bin kilometre daha pedal çevirmeleri gerekiyor. Hayvanseverler yaşadıkları şehre ulaştıklarında tam 17 bin kilometre kat etmiş olacak.

KAPALI BÜFEDEN ALDIKLARI SUYUN PARASINI, NOTLA BİRLİKTE BIRAKTILAR

Tokat\'ta kapalı olan büfenin yanından bir pet şişe su alan 4 genç, parasıyla birlikte not bıraktı. O anlar büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, perşembe gecesi 02.30 sıralarında yaşandı. Üniversite öğrencisi olduğu sanılan 4 genç, Cumhuriyet Meydanında Mustafa Kahraman\'ın işlettiği büfenin yanında açıkta duran pet şişe sulardan aldı. Gençler, büfenin önünden ayrılmadan önce suyun ücretiyle birlikte \"Dayı 1 adet su aldık. 1 TL bıraktık. Hakkını helal et. Çok susamıştık\" yazılı not bıraktı. Gençlerin su aldıkları anlar büfenin kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah dükkanı açtığında notu ve parayı fark eden büfe sahibi Mustafa Kahraman \"Akşamları biz dükkanı kapatıyoruz ve bazı ürünleri yerimiz küçük olduğu için içeriye alamıyoruz. Sabah geldiğimde yazıyı gördüm. Genç arkadaşlarımızın su ihtiyaçları olmuş ve suyu almışlar. Parasını bırakmışlar, not yazmışlar. Tokat güzel ve güvenilir bir memleket. Genç kardeşlerimiz kesinlikle hiç bir şeye tenezzül etmiyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Mevlana diyor ki, \'Tokat\'a gitmek gerek\' gerçekten güzel bir memleket. Daha önceden de çok yaşamıştık. Bugün ki olayı genç kardeşlerimizin yapmış olması bizi gururlandırdı\" dedi.

