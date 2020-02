DHA YURT BÜLTENİ -6

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA\'DA KAR KÖY YOLLARINI KAPATTI

YÜKSEKOVA\'DA ÇAMURA SAPLANAN İŞ MAKİNESİ 3 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde dün etkili olan kar yağışın ardından Akocak köyünde yol açma çalışmasında kullanılan iş makinesi, kar suyuyla çamurlaşan zemine saplandı. İş makinesi, bölgeye gelen başka bir iş makinesi ve köylülerin de yardımıyla 3 saat süren kurtarma çalışması sonucu saplandığı yerden çıkartıldı.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 24 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği\'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak Köyü\'ne giden İl Özel İdaresi\'ne bağlı İş makinesi ise karla çamurlaşan zemine saplandı. Kaldığı yerden bir türlü çıkamayan iş makinesi için köyüleler seferber oldu. Köylülerin çabası yetersiz kalınca İl Özel İdaresi\'ne haber verildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen başka bir iş makinesi, kar ve çamura saplanan iş makinesini çıkartmak için 3 saat süren bir çalışma yürüttü. Vatandaşların da yardımıyla iş makinesi, saplandığı yerden çıkartıldı. İş makinesi tekrar karla mücadele çalışmasına döndü.

İş makinesinin kurtarılmasının ardından yol açma çalışmalarına devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Kara saplanan iş makinası

-Köylülerin iş makinesini kurtama çalışması

-Köye gelen başka iş makinasının kurtama çalışmasından detaylar

-Kara saplanan iş makinasının çıkartılması

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

==================

KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Sivas\'ta taciz ettikleri genç kızı arabayla kaçırmaya çalıştıkları iddiasyla iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay dün Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Sivas\'ta bir mağazada satış elemanı olarak çalışan E.P.\'ye, T.D. isimli şahıs sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraflar gönderip, taciz etti. Bunun üzerine E.P. Alibaba Şehit Rüstem Demirbaş Polis Merkezi Amirliği\'ne gelerek şikayette bulundu. Daha sonra polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için genç kıza buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. Genç kızla beraber buluşma noktasına gelen polis ekiplerini karşısında gören T.D. ve yanında bulunan arkadaşı Y.E. kaçmak için otomobilin kapısını kilitledi. Bu sırada Y.E. ise otomobilin yanında bulunan E.P.\'yi kolundan tutarak otomobil ile sürüklemeye başladı. Polis ekipleri genç kızı kurtarırken, kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerden T.D.\'nin biri cinsel taciz olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında 15 gün öncede başka birine cinsel tacizde bulunmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Diğer şüpheli Y.E.\'nin de yapılan incelemesinde 2 adet suç kaydının olduğunu ortaya çıktı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından \'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\', \'tehdit\' ve \'cinsel taciz\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler T.D ve Y.E. gazetecilerin kendilerini görüntülememesi için yüzlerini montları ile kapatmaya çalıştı. Sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)

==================

DÜKKANI BOŞALTMAYINCA ÇEVRESİNE KUM YIĞILDI

Bursa\'nın Osmangazi ilçesinde Ramazan Eceler, ilçe belediyesinin \'Millet Bahçesi\' yapılacağını gerekçe göstererek odun ve kömür satışı yaptığı Milli Emlak\'a ait iş yerinin tahliyesini istediğini, direnince de önce ruhsatının iptal edildiğini, ardından da 55 bin 788 lira para cezası kesildiğini öne sürerek, dava açtı. Mahkeme, iş yerinin çevresine de belediye tarafından inşaat kumu döküldüğünü iddia edilen Eceler\'e kesilen cezanın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi\'nde 8 yıl önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü\'nün arazisini kiralayan Ramazan Eceler, işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak odun ve kömür satmaya başladı. Depoların bulunduğu bölgeye \'Millet Bahçesi\' yapmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Milli Emlak\'a ait olan arazinin tahliye edilmesini istedi. Bunun üzerine Ramazan Eceler, Milli Emlak\'a başvurdu. Yetkililer, arazi mülkünün halen Milli Emlak\'a ait olduğunu belirtince, Ramazan Eceler depoyu boşaltmaktan vazgeçti.

Eceler, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Ancak bu kez de Eceler\'in işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal edildi. Depoyu tahliye etmemek için direnen Eceler\'e daha sonra \'izinsiz inşaat yapmak\' suçundan 55 bin 788 lira para cezası kesildi. Eceler, mahkemeye başvurdu. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, Eceler\'e kesilen cezanın iptali ve yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

\'DÜKKANA GİRMEK İÇİN DUVARIMIZI KIRDIK\'

İşyerinin etrafına belediye tarafından kum döküldüğünü ve mal almak isteyen araçların dükkana giremediğini belirten işletme sahibi Ramazan Eceler, \"8 yıldır kömür deposu çalıştırmaktayım. Bir gün zabıtalar geldi ve bize buradan çıkmamızı söyledi. Biz Milli Emlak\'a gittik. Milli Emlak yetkilileri, \'Biz size araziden çıkın dedik mi, neden buraya geldiniz?\' dediler. Dükkanımızın her tarafını kum yığınıyla çevirdiler. Dükkana girip çıkamıyoruz. Ulaşımı yaya olarak sağlayabiliyoruz. Araçlar dükkanımızın önüne gelemiyor. Dükkanın önünde bulunan duvarı kırdık. Oradan ulaşım sağlıyorduk. Kırdığımız duvarın önüne de tekrar kum döktüler. Yetkililere kumu kaldırmalarını, depoyu boşaltacağımızı söyledik, fakat olmadı. Deponun içindeki malzememizi dahi çıkaramıyoruz\" dedi.

\'ÇİVİ DAHİ ÇAKMADIM\'

İzinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle 55 bin 788 lira cezaya da itiraz eden Eceler, 8 yıldır hiçbir yapıyı değiştirmediğini, cezaya gerekçe gösterilen çatının daha önceki kiracılardan kalma olduğunu belirtti. Eceler, \"Zabıtalar \'Sen burada ne kadar dirensen dahi biz burayı sonunda yıkacağız. İster boşalt, ister boşaltma\' dediler. Bana sadece bir yer göstersinler, neresi olursa olsun gitme taraftarıyım. Gitmeme gibi bir direncim de yok zaten. Ama yeter ki bana bir yer göstersinler\" diye konuştu.

\'HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER UYGULANDI\'

Eceler\'in avukatı Metin Öztosun ise, \"Osmangazi Belediyesi\'nce bu yeri tahliye etme amacına yönelik tüm yönlerden hukuka aykırı bir dizi işlem gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Önce ruhsat Osmangazi Belediyesi\'nce iptal edilmiştir. Bu hususa karşı Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde dava açılmıştır. Davalı idare bu yöntemle tahliyeyi sağlayamayınca elindeki başka yöntemlerle tahliyeyi sağlamak için encümen kararıyla yıkıma ve 55 bin 788 lira idari para cezasına karar vermiştir. Bu karar karşı açılan davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir\" dedi.

BELEDİYE: İŞYERİ RUHSATSIZ

Belediyeden yapılan açıklamada, \"Osmangazi Belediyesi, Türkiye\'de kentsel dönüşüme ışık tutan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi\'ni Millet Bahçesi ile taçlandırıyor. Soğanlı\'da 100 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu bölgede Milli Emlak Müdürlüğü\'ne ait hazine arazilerinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve yıkım kararı bulunan işyerleri tahliye edilmiştir. Ruhsatsız olduğu için yıkım kararı olan bir işyeri ise Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenmiştir. Söz konusu işyeri, mühürlü olmasına rağmen yasalara aykırı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-İş yerinden ve kumlardan DRONE ile görüntüler

- Razaman Eceler\'in duvar kırması

- Eceler\'in çalışmalarından detaylar

-Eceler ile röportaj

Dosya Adı: 0212komurdeposu

Süre: 5.19 - Boyut: 596 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

====================

YOLA FIRLAYAN SURİYELİ MAHMUD, OTOMOBİL ALTINDA CAN VERDİ

ANTALYA\'da yanlış otobüse bindiklerini anlayıp, durakta inen, başka otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Mahmud El Seyyid Omar (6), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı\'nda meydana geldi. Suriye\'deki iç savaştan kaçıp Antalya\'ya yerleşen El Seyyid Omar ailesi, bazı yakınlarıyla birlikte akşam saatlerinde akrabalarına gitmek için Yeni Doğan Mahallesi\'ndeki evlerinden çıktı. Güneş Mahallesi\'nde bulunan akrabalarına gitmek için otobüse binen aile, bir süre sonra yanlış araca bindiklerini fark etti. Aile, Köroğlu Bulvarı\'ndaki otobüs durağında araçtan indi, başka otobüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan ailenin çocukları Mahmud El Seyyid Omar, elinde bebek arabası olan ve diğer kardeşleriyle ilgilenen annesinin yanından aniden yola fırladı. Bu sırada plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil, Omar\'a çarptı. Yaklaşık 16 metre otomobilin altında sürüklenen Mahmud El Seyyid Omar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mahmud El Seyyid Omar\'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Gözyaşlarına boğulan anne Rama El Seyyid Omar\'ı ise yanında bulunan akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından otomobiliyle kaçan ismi açıklanmayan sürücü Meydan Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük çocuğun hayatını kaybettiği kaza, yol kenarında bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında ailenin büyük panik yaşadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Olay sonrası kaza yerinden detay

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

===================

GAZİPAŞA\'DA KAZA: 2 YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gazipaşa Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada Serkan Karabulut\'un kullandığı 07 UR 018 plakalı kamyonla, Ali Özdemir\'in kullandığı 07 UG 982 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyon refüjdeki palmiye ağacını yerinden söküp karşı şeride geçerken, kamyonet ise şarampole indi. Kamyon sürücü Serkan Karabulut\'un yara almadan atlattığı kazada kamyonet sürücüsü Ali Özdemir ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Hüseyin Özdemir yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan kamyonetlerden görüntü

- Ambulansın gidişi genel ve detay görüntüler

79.5 MB /// 01.18\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

===================

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI, ANTALYALILAR BAYİLERE KOŞTU

ANTALYA\'da, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin biletleri satışa çıkarılırken, şansını denemek isteyenler, bilet bayilerine koştu.

Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı özel çekilişinde 2019 yılı büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Tam biletin 70, yarım biletin 35 ve çeyrek biletin 17,5 liradan satılacağı duyuruldu. Şansını denemek isteyenler için yılbaşı biletleri 29 Kasım itibarıyla bayilerde satılmaya başlandı. Geçen yıl büyük ikramiyenin çıktığı illerden Antalya\'da kent sakinleri, bilet almak için bayilere koştu. Bazı bayilerin önünde kuyruk olduğu görüldü.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, biletlere ilgiden memnun olduklarını söyledi. Antalya bayilerinin fark edilmesi için tek tip önlük modeline geçtiklerini aktaran Çobanoğlu, Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle kentteki tüm seyyar bilet bayilerine de stant verdiklerini söyledi. Kredi kartıyla satışlarının da olduğunu anlatan Çobanoğlu, bu sayede işlerinin yüzde 50 oranında arttığını söyledi.\'BANKALAR BİZİ TANIMIYOR\'

Şans oyunları işini 12 ay boyunca yaptıklarını, buna rağmen bankalardan kredi almakta zorlandıklarını belirten Çobanoğlu, \"Bankalar bizi tanımıyor ve kredi vermek istemiyor. Biz kendimizi bir türlü kanıtlayamıyoruz. Her sene bu sorunu ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Biz bilet bayileri 12 ay boyunca bu işi yapıyoruz\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIMA HARCAYACAĞIM\'

Bilet satın alanlar, büyük ikramiyenin kendisine çıkacağı umuduyla şansını deniyor. Bilet alanlardan Mustafa Rahfan, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde yoksullara yardım edeceğini, kendisine harcamayacağını söyledi. Şansını deneyen Ali Kahya ise \"Büyük ikramiye bana çıkarsa hiçbir şey yapmayacağım, yan gelip yatacağım. Çocuklarıma harcayacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Milli piyango biletlerinden detay

- Bilet alan vatandaşlardan detay

- Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu röp

- Bilet alan vatandaşlardan röp (3 kişi)

- DHA Muhabiri Aslı Duran anons

- Bilet bayisi önündeki kuyruktan detay

378 MB

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

=============

HASTALIKLARINA KLOZETE OTURARAK DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

İzmir\'de inflamatuar (iltihaplanma) Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (IBHAYD) üyeleri, günde 30- 40 kez tuvalete gitmek zorunda olduklarını, bunun da hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, ilginç bir eylem yaptı. Dernek üyesi 3 kişi, hastalığın rengi olan mor balonlarla süsledikleri standın önünde aynı renkte tişörtler giyip yanlarında getirdikleri klozetlere oturarak, bu hastalığı yaşayanların farkına varılmasını istedi. Kentin en işlek Konak Meydanı\'nda klozet üzerine oturanları görenler, şaşırdı.

Ülseratif kolit crohn (iltihaplı bağırsak hastalığı) ve bağırsak hastalıkları sorunu yaşayan, İnflamatuar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (IBHAYD) üyesi bir grup vatandaş, 1-7 Aralık farkındalık haftası nedeniyle İzmir\'in Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı girişinde, bir araya geldi. Yaşadıkları hastalığın hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğini belirten dernek üyesi beş kişi ilginç bir eylem yaptı. Gün içerisinde sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldıkları ve bunun da hayatlarını zorlaştırdığını anlatmak isteyen dernek üyelerinden üçü yanlarında getirdikleri klozetlerin üzerine oturdu.

HEDEFLERİ \'ACİL TUVALET BEKLEYEMEZ\' PROJELERİNİN TÜRKİYE\'DE UYGULANMASI

Yine temsili olarak klozet ve tuvalet kağıdı görselleri ile de yaşadıklarına dikkat çekmek isteyen IBHAYD üyeleri, şaşkın bakışlar arasında farkındalık oluşturmaya çalıştı. Dernek Başkanı Ömür Akkaya, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte \'Acil Tuvalet Bekleyemez\' kartı projesini hayata geçirdiklerini ve bu projenin Türkiye genelinde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi. Bu sağlık sorunu nedeniyle eve hapsolmak istemediklerini aktaran Ömür Akkaya, gün içerisinde 30, bazen de 40\'ları bulan tuvalet ihtiyacı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Yurt dışında birçok ülkede bu kart uygulamasının olduğunu ifade eden Akkaya, \"Biz de bunu İzmir\'de 1 yıldır kullanıyoruz. Amacımız bu kartın tüm Türkiye\'de kullanılması. Bu hastalığın farkına varılmasını istiyoruz. Kullandığımız ilaçların bir çoğu piyasada yok. İlaç bulamadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz. Doğu illerinde bu hastalık uzmanı doktorlar olmadığı için hastalar Batı\'daki illere gelmek zorunda kalıyor\" dedi.

\'KART İLE TUVATLERDE ÖNCELİKLİ OLACAĞIZ\'

Amaçlarının Türkiye\'ye bu hastalığı tanıtmak olduğunu kaydeden Ömür Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Elinde bu hastalığı taşıdığına dair raporu olan herkese, kartı ücretsiz olarak veriyoruz. Böylece kart ile tuvaletlere girmek öncelikli hale geliyor. Alışveriş merkezlerine, sinema salonlarına gitmeye korkuyoruz. Buralarda \'tuvalet sırası bize gelecek mi\' diye endişe yaşıyoruz. Öğrenciler okullarında, bir işte çalışan arkadaşlarımız da iş yerinde bu kartı gösterdiklerinde öncelikli hale gelecekler. Hayatımızın her alanında kullanabiliriz. Nasıl engelliler için tuvaletler varsa, bu tuvaletlere bizim hastalığımızı da belirten ibareler konulmasını ve bu hastaların da bu tuvaletleri kullanmasının sağlanmasını istiyoruz. Kartın hem yaygınlaştırılmasını hem de öncelikli hale gelmesini istiyoruz. Bu rahatsızlığı yaşayanlar en fazla 2 dakika tuvaletini tutabiliyor.\"

Dernek üyeleri, tüm gün Konak\'ta, halkın kendilerini fark etmesi için çalışma yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

-Klozete oturanlardan görüntü

-Temsili tuvalet kağıdı ile klozetlerden görüntü

-Vatandaşların açılan farkındalık standına gelmesi ve bilgi alması

-Dernek Başkanı Ömür Akkaya ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN-Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA)

==================

(ÖZEL) - ÇINAR AĞACININ YAPRAKLARINI KİTAPLARLA DONATTI

Elazığ\'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü\'nde öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla fakültenin girişine atık endüstriyel materyallerle 6 metre yüksekliğindeki ağaç ile dallarına insan figürlü heykeller ve kitaplar yaptı.

FÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü\'nde öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla \'Eğitim Çınarı Kitaplığı\' projesini başlattı. Keçeci, atık endüstriyel materyaller kullanıp, 5- 6 ton ağırlığında, 12 metre çapında ve 6 metre yüksekliğinde çınar ağacı yaptı. Fakültenin girişine yapılan \'Eğitim Çınarı Kitaplığı\'na yine hurda demirlerden insan figürlü heykeller ile kitaplar yerleştirildi. Öğrencilerin oturup, kitap okuması için çevresine banklar konulan \'Eğitim Çınarı Kitaplığı\', kısa sürede ilgi gördü. Öğrencilerin uğrak yeri olan kitaplık, açık havada kitap okuma keyfi yaşatıyor.

Kitap okuma konusunda farkındalığı artırmak için bu çalışmayı yaptığını dile getiren Rüçhan Keçeci, \"Yaptığım ağacın çapı 12 metre, yüksekliği ise 6 metredir. Ağacımız bir çınar ağacıdır. Bizim çınar ağacımızda meyveler kitaplardır. Ağacımızın üzerinde 47 kitap bulunuyor. Artık günlük yaşamda \'çöp\' diye nitelendirdiğimiz her türlü kaynak tutan araç parçalarını ve metalleri bu çınarımızda kullandım. Yaklaşık ağırlığı 6- 7 ton civarındadır. Bu şekilde atıkları değerlendirdim, çöpe gitmemiş oldular\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Çınar ağacından görüntü

- Figürlerden görüntü

- Keçeci ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 209 MB

Haber-Kamera: ERKAN BAY/ELAZIĞ, (DHA)

===============

POLİSTEN YAĞMUR\'A, AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ailesinde engelli birey bulunan polis aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Etkinlikte, yüzde 95 engelli Yağmur Kartal\'a (14) çok istediği akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Çakırlar\'daki Atlı Polis Birliği bahçesinde kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, eşi Selda Ulucan, şube müdürleri ve eşleri ile ailesinde engelli birey bulunan polis aileleri katıldı. İl Emniyet Müdürü Ulucan ve eşi Selda Ulucan, etkinliğe katılan engelli bireylerle tek tek ilgilendi. Engellilerle sohbet eden Ulucan çifti, çiçek ve çeşitli hediyeler vererek engelli bireylerin bir istekleri olup olmadığını sordu. Bordo bere takıp askeri kamuflaj giyen bir engelli çocuğun Ulucan\'a selam verip \'Sağ ol\' demesi, renkli görüntülere sahne oldu.

YAĞMUR\'A ÖZEL HEDİYE

Yüzde 95 engelli olan Yağmur Kartal\'ın hayali ise bu etkinlikle gerçek oldu. İl Emniyet Müdürü Ulucan\'ın bir hayırseverden temin ettiği akülü tekerlekli sandalye, küçük Yağmur\'a hediye edildi. Tekerlekli sandalyeye oturan ve çok mutlu olduğu gözlenen Yağmur\'un sevinci duygu dolu anlar yaşattı.

Engellileri sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde düşünmediklerini, her gün yanlarında olduklarını belirten İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan\'ın eşi Selda Ulucan, engelli bireylerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Emniyet Müdürü Mehmet Ulucan çocukları sevmesi

- Akülü sandalyenin küçük Yağmur\'a verilmesi

- RÖP: Selda Ulucan (Emniyet müdürünün eşi)

- Kahvaltıdan detaylar

218 MB /// 01.28

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

===============

ENGELLİ SÜLEYMAN, SINIFA GÜÇLÜKLE ULAŞIYOR

ANTALYA\'da, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren bedensel engelli Süleyman Türk (14), okulda engelli rampası olmaması ve engelli asansörünün sık sık bozulması nedeniyle sınıfına sürünerek giriyor. Süleyman Türk, oğlunun, annesi ve komşu çocuklarıyla birlikte okula gittiğini belirterek, \"Girişte engelli rampası yok. Engelli asansörü de bozulunca eve dönmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı oğlum sürekli devamsızlık yapıyor ve dersleri kötü\" dedi. Okul müdürü Mustafa Şahin ise asansörün bakımlarının düzenli yapıldığını; ancak çok sık olmasa da arızalandığını söyledi.

Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi\'ndeki İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu\'nun öğrencisi, bedensel engelli Süleyman Türk, okulun fiziki şartları yeterli olmadığı için eğitimini güçlükle sürdürüyor. Engelli rampası olmayan, dışarıdan binilip, içeride inilen engelli asansörü de sık sık arıza yaptığı için basamakları sürünerek, giriş kata çıkan Türk, bazen öğretmenlerinin bazen yakınlarının bazen de öğrencilerin kucağında sınıfına giriyor. Türk, kendisini taşıyacak kimseyi bulamayınca sınıfa girmeyerek, evine geri dönüyor.

\'KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN SINIFA ULAŞMASINI İSTİYORUM\'

Her gün okula gidip, arkadaşları ile derse katılmak istediğini söyleyen Süleyman Türk, asansörün sık sık bozulduğunu belirterek, rampa yapılmasını istedi. Oğlunun doğuştan engelli olduğunu kaydeden Hülya Türk ise \"Çocuğumun okula gitmesini istiyorum. Okulda asansör var ama hep bozuk. Rampa olsaydı her gün düzenli okula giderdi. Çoğu zaman okul müdürü ve yardımcıları onu taşıyarak sınıfına götürüyor; ama nereye kadar götürecekler? Onlar olmazsa çocuğum sürünerek, merdivenlerden çıkacak. Çocuğumun kimseye ihtiyaç duymadan sınıfına ulaşmasını istiyorum\" diye konuştu.

MÜDÜR YARDIMCISI VE ÖĞRETMENLER TAŞIYOR

Süleyman Türk\'ün mahalle ve okul arkadaşı olduğunu belirten Berdan Taşkın ise \"Süleyman\'ı bazen ben okula götürüyorum. Asansör bozuk olduğu için eve geliyor. Bazen de öğretmenler ve müdür yardımcısı onu sınıfına kadar taşıyor\" dedi.

BABA TEPKİLİ

Okulun fiziki şartları nedeniyle oğlunun büyük sıkıntı yaşadığını belirten, 4 çocuk babası, inşaat işçisi Ramazan Türk, doğuştan engelli oğlunun tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu, çoğu zaman sınıfına sürünerek girmek zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun 5\'inci sınıf öğrencisi oğlunun psikolojisini etkilediğini anlatan Türk, oğlunun çoğu zaman okula gitmek istemediğini kaydetti. Oğlunun, annesi ve komşu çocuklarıyla birlikte okula gittiğini kaydeden Süleyman Türk, \"Aynı yaştaki arkadaşlarıyla okula gidiyor. Girişte engelli rampası yok. Engelli asansörü de bozulunca eve dönmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı oğlum sürekli devamsızlık yapıyor ve dersleri kötü\" diye konuştu.

PROJE GEREĞİ RAMPA YAPILMIYORMUŞ

Öğretmenler ise okulda asansörün çalıştığını; ancak zaman zaman arıza olduğunu, böyle durumlarda öğrenciyi kucaklarında sınıfa taşıdıklarını söyledi.

Okul müdürü Mustafa Şahin ise asansörün bakımlarının düzenli yapıldığını; ancak çok sık olmasa da arızalandığını kaydetti. Şahin, asansör arızalandığında Süleyman Türk\'ü öğretmenlerinin hatta okul müdür yardımcısının bile sırtında taşıyarak, sınıfa çıkardığını söyledi. Mustafa Şahin, engelli asansörü bulunan okullara, proje gereği rampa yapılmadığını da belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Öğrenci velisinin çalışmayan asansörün görüntüsünü çekmesi (cep tel görüntüsü)

- Öğrencinin bozuk asansör önünde görüntüsü (cep tel görüntüsü)

- Öğrencinin tekerlekli sandalyeden inip sürünerek merdivenleri çıkmaya çalışması

- Öğrencinin evde ders çalışırken görüntüsü

- Küçük kardeşinin engelli abisine yardım etmesi

- RÖP 1: Küçük kız kardeşinin kameraya konuşması

- Abinin küçük kardeşini öpmesi

- Aile toplu görüntü

- RÖP 2: Ramazan Türk (Engelli öğrenci)

- Arkadaşlarının engelli öğrenciyi okula götürmek için evden almaları

- Öğrencinin hazırlanması

- RÖP 3: Berdan Taşkın (okul arkadaşı)

- RÖP 4: Hülya Türk (Anne)

- Arkadaşı ile okula gidişleri

- Baba öğrenciyi sabah okula getirmesi

- Öğrencinin sürünerek merdivenleri çıkmaya çalışması

- Öğretmenlerin tepki göstermesi

- Asansörün çalışıyor görüntüsü

- RÖP 5: Ramazan Türk (baba)

- Detaylar

836 MB /// 07.33

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

==================

DOWN SEDROMLU NECMİYE\'NİN SAÇLARI BİR KANSER HASTASI İÇİN PERUK OLACAK

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki down sendromlu Necmiye Mercan, saçlarını Dünya Engelliler Günü\'nde lösemi hastalarına peruk yapılması için bağışladı.

Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Okulu\'nde eğitim gören down sendromlu Necmiye Mercan\'ın saçlarının uzaması üzerine, okul yetkilileri velisinden kestirmelerini istedi. Bunun üzerine kuaförlük yapan baba Hidayet Mercan, kızının saçlarını, kendi kesti. Baba Mercan, ardından da bu saçları eşi Bakiye Mercan ve kızı Necmiye Mercan ile kanser hastalarına peruk yapılmak üzere Aydın\'ın Kuşadası ilçesine gelerek kuaför Kenan Kaya\'ya bağışladı. Meslektaşı Kenan Kaya\'yı daha önceden tanıdığını belirten Hidayet Mercan, \"Kendisinden kanserli hastalar için yaptığı peruklarla ilgili bilgi almıştım. Kızımın saçları da okuldan kesilmesi istenince aklıma geldi. Bu fikrimi kızıma anlatıp, saçlarını kanser hastalarına peruk yapılmak için bağışlayabileceğimizi söyleyince çok mutlu oldu. Bugün de gelip kızımın kestiğimi saçlarını ailecek Kenan Bey\'e teslim ettik. Mutlu bir şekilde e imize dönüyoruz \" dedi.

Kuaför Kenan Kaya da \"Necmiye\'yi kocaman yüreği için kutluyorum. Bu saçlarla yapacağım peruğu takacak hasta çok şanslı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Down sendromlu Necmiye Mercan\'ın kuaför olan babası tarafından saçlarının kesilmesi

-Mercan\'ın kesilen saçlarından kanser hastası için peruk yapacak olan kuaför Kenan Kaya\'nın şananları anlatması

-Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler, \'dhayurt@dha.com.tr\' adresine WeTransfer ile geçilecek.



Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)



=================

ÇOCUK KAÇIRMAYA ÇALIŞAN SANIĞA 21 AY HAPİS CEZASI

İzmir’in Konak ilçesinde, 10 yaşındaki T.F.’yi kaçırmaya çalıştığı öne sürülen, bir köpeğin havlaması sonucu fark edilip yakalanan Rahmi F., tutuksuz yargılandığı davada 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

\"Olay, Hatay semtinde, 12 Eylül 2017 tarihinde meydana geldi. Temizlik işçisi Rahmi F., sokakta evinin önünde oynayan T.F.’yi iddiaya göre kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı. Bu sırada sokakta bulunan bir köpek, Rahmi F.’ye havlamaya başladı. Köpeğin havlaması üzerine sokağa çıkan anne Nilüfer F.’nin çığlıkları üzerine mahalle sakinleri, küçük çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Rahmi F.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmeyen ve ‘Küçük çocuk köpekten korktuğu için elinden tuttum’ diyen Rahmi F., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sanık hakkında ‘Yaralama’ ve ‘Hürriyeti tahdit’ suçlarından dava açıldı. İzmir 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nden yargılanan Rahmi F., ikinci duruşmada tahliye edilerek serbest bırakıldı. Rahmi F., karar duruşmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Küçük çocuğun köpekten korktuğunu ve onu korumaya çalıştığı söyleyen Rahmi F., başka bir niyetinin olmadığını öne sürdü. T.F. ise ifadesinde Rahmi F.’nin kendisini kaçırmaya çalıştığını belirtti.

Hakim, sanık Rahmi F.’ye yaralama suçundan 15 ay, ‘Hürriyeti tehdit’ suçundan da 6 ay olmak üzere 21 ay hapis cezası verdi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

==============

TBMM ESKİ BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN\'IN ACI GÜNÜ

TBMM eski Başkanı, Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan\'ın annesi Saadet Toptan (93), hayatını kaybetti.

Ankara\'daki Başkent Üniversitesi Hastanesi\'nde uzun süredir çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Saadet Toptan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. TBMM eski Başkanı, AK Parti Zonguldak eski Milletvekili olan ve şu anda Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Köksal Toptan\'ın annesi Saadet Toptan\'ın, yarın Zonguldak\'taki Hz. Ali Camii\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) -